Siri to wirtualny asystent stworzony przez Apple Inc, który umożliwia użytkownikom interakcję z ich urządzeniami z systemem iOS za pomocą poleceń głosowych. Cyfrowy asystent pomaga również użytkownikom w wykonywaniu różnych zadań na ich urządzeniach mobilnych, takich jak wysyłanie wiadomości tekstowych, ustawianie przypomnień i wykonywanie połączeń. Użytkownicy mogą wydawać polecenia głosowe, aby uruchomić wiele aplikacji i usług na swoich urządzeniach lub przeszukać internet w poszukiwaniu konkretnych informacji. Siri może również wykonywać wyszukiwania głosowe w urządzeniu i wydawać polecenia aplikacjom innych firm, które obsługują integrację z Siri.

Siri jest łatwo dostępna, dzięki dedykowanemu przyciskowi na urządzeniach z systemem iOS. Aby ją aktywować, należy nacisnąć i przytrzymać ten przycisk, a następnie wypowiedzieć polecenie lub pytanie. Asystent przetworzy wtedy informacje i odpowie na zapytanie. Siri udostępnia również usługi internetowe, które mogą wykonywać różne zadania na urządzeniu, takie jak inicjowanie połączeń, wyszukiwanie w internecie czy sprawdzanie aktualizacji pogody.

Jednak tym, co sprawia, że Siri cieszy się dużą popularnością wśród użytkowników, jest jej zdolność do naturalnego rozumienia języka mówionego i udzielania spersonalizowanych odpowiedzi. Odbywa się to za pomocą oprogramowania do rozpoznawania głosu, które przepisuje wypowiadane słowa na tekst, a następnie analizuje go w celu znalezienia przydatnych informacji ze źródeł takich jak Wikipedia, Yelp czy Wolfram Alpha.

Jak działa Siri?

Siri to inteligentny asystent osobisty, który firma Apple zaprezentowała po raz pierwszy w 2011 roku. Wykorzystuje przetwarzanie języka naturalnego, uczenie maszynowe i sztuczną inteligencję, aby pomóc Ci w wykonywaniu zadań i udzielaniu odpowiedzi na pytania za pomocą poleceń głosowych na telefonie iPhone lub iPadzie.

Siri może działać na kilka różnych sposobów: można ją aktywować długim naciśnięciem przycisku domowego, za pomocą polecenia głosowego lub z ekranu blokady. Gdy aktywujesz Siri za pomocą poleceń głosowych, skłania ona do zadawania pytań lub formułowania żądań.

Siri jest zasilana złożonymi algorytmami sztucznej inteligencji, które pozwalają jej rozumieć zapytania w języku naturalnym i odpowiadać na nie. Technologia ta wykorzystuje możliwości przetwarzania języka naturalnego do analizowania słów i fraz zawartych w zapytaniach i określania najlepszych możliwych odpowiedzi.

Siri wykorzystuje również technologię uczenia maszynowego do tworzenia unikalnego profilu głosowego dla każdego użytkownika. Pomaga to Siri lepiej zrozumieć użytkownika, nawet jeśli jego akcent lub sposób mówienia może różnić się od innych osób korzystających z Siri. Dodatkowo pozwala to Siri uczyć się nowych słów i zwrotów oraz z czasem lepiej rozumieć niuanse głosu użytkownika.

Oprócz rozumienia i reagowania na prośby słowne, Siri może również wykonywać zadania, gdy użytkownik wpisuje swoje polecenia. Można na przykład poprosić Siri o znalezienie drogi z jednej lokalizacji do drugiej lub zapytać o pogodę w danym mieście. Siri to poręczne i potężne narzędzie, które pomaga szybciej i łatwiej załatwiać sprawy na iPhonie lub iPadzie.

Najważniejsze funkcje, które powinieneś dodać do aplikacji takiej jak Siri

Aplikacja taka jak Siri to wirtualny asystent, który może wykonywać zadania i odpowiadać na pytania, rozpoznając głos użytkownika. Top funkcje, które powinieneś dodać do aplikacji jak Siri obejmują:

E-mail, tekst i połączenie

Jedną z najważniejszych cech każdej aplikacji marketplace jest możliwość łączenia kupujących i sprzedających w czasie rzeczywistym. Siri ułatwia użytkownikom szybki kontakt ze sobą za pośrednictwem różnych kanałów, w tym połączeń telefonicznych, wiadomości tekstowych i poczty elektronicznej. Ta funkcja może pomóc usprawnić komunikację między kupującymi i sprzedającymi, ułatwiając negocjowanie cen, organizowanie spotkań i rozwiązywanie wszelkich problemów, które mogą się pojawić.

Wiadomości i pogoda

Kolejną kluczową cechą każdej udanej aplikacji marketplace jest możliwość zapewnienia użytkownikom podstawowych informacji o ich lokalnej społeczności, w tym aktualnych warunkach pogodowych i nagłówkach wiadomości. Siri pozwala użytkownikom być na bieżąco z tym, co dzieje się w ich okolicy, zapewniając prosty kanał wiadomości i łatwy dostęp do aktualizacji pogody w czasie rzeczywistym. Informacje te mogą pomóc użytkownikom i sprzedawcom podejmować bardziej świadome decyzje i zachować bezpieczeństwo w potencjalnie niebezpiecznych lub ekstremalnych warunkach pogodowych.

Alarm i przypomnienia

Kolejną ważną cechą każdej aplikacji rynku internetowego jest możliwość ustawienia przypomnień i alarmów. Może to pomóc użytkownikom pozostać zorganizowanym, zwłaszcza jeśli mają do czynienia z wieloma transakcjami jednocześnie lub muszą śledzić wiele terminów lub spotkań. Siri pozwala użytkownikom tworzyć niestandardowe alerty dla konkretnych pozycji oraz ustalać terminy i przypomnienia dla kluczowych kamieni milowych w procesie transakcji.

Nawigacja

Siri ułatwia sortowanie i filtrowanie wyników wyszukiwania na podstawie różnych kryteriów, takich jak przedział cenowy czy lokalizacja.

Rozrywka

Oprócz podstawowych funkcji wymienionych powyżej, aplikacje marketplace takie jak Siri często zawierają szereg funkcji rozrywkowych, które mogą zapewnić użytkownikom zaangażowanie i rozrywkę. Mogą to być recenzje użytkowników, oceny, galerie zdjęć, a także proste gry lub konkursy. Zapewniając rozrywkę i angażując wszystkich użytkowników, możesz pomóc zbudować silną społeczność wokół swojego rynku online i zachęcić do większego zaangażowania i uczestnictwa wszystkich użytkowników.

Ustawienia ekranu, a także Kamera, WiFi

Aby w pełni wykorzystać wszystkie funkcje oferowane przez Siri, ważne jest również włączenie dostępu do ustawień ekranu i, WiFi, aparatu.

Jak stworzyć aplikację podobną do Siri?

Jeśli chcesz zbudować aplikację jak Siri, jest kilka rzeczy, które będziesz musiał wziąć pod uwagę. Po pierwsze, będziesz musiał zrozumieć, co czyni Siri wyjątkowym i jak działa. Następnie trzeba będzie opracować własne możliwości rozpoznawania głosu i przetwarzania języka naturalnego, które mogą współdziałać z usługą w chmurze lub bazą danych informacji, aby umożliwić użytkownikom wykonywanie złożonych zapytań i uzyskiwanie pożądanych wyników. Wreszcie, trzeba będzie zintegrować te możliwości z aplikacją w sposób bezproblemowy i intuicyjny dla użytkowników. Let'sLet's przyjrzeć się bliżej każdemu z tych kroków poniżej:

Jedną z unikalnych cech Siri jest jej zdolność do rozumienia ludzkiego języka i odpowiadania na złożone zapytania. Osiąga się to dzięki połączeniu możliwości przetwarzania języka naturalnego, które są zasilane przez algorytmy uczenia maszynowego i zaawansowany silnik rozpoznawania głosu. Aby zbudować aplikację taką jak Siri, będziesz musiał opracować własne możliwości przetwarzania języka naturalnego, które mogą współdziałać z istniejącym konwerterem mowy na tekst lub nawet stworzyć go samodzielnie od podstaw.

Innym ważnym czynnikiem, który należy wziąć pod uwagę podczas budowania aplikacji takiej jak Siri, jest infrastruktura chmury bazowej, która ją zasila. Ponieważ rozpoznawanie głosu i możliwości języka naturalnego Siri stale działają w tle, gdy użytkownicy wchodzą w interakcje z aplikacjami, wymagają one potężnego systemu backend i niezawodnej łączności internetowej, aby działać płynnie. Oznacza to, że jeśli chcesz, aby Twoja aplikacja była w stanie przetwarzać i rozpoznawać polecenia głosowe w czasie rzeczywistym, będziesz musiał zbudować własną infrastrukturę chmury lub połączyć się z usługą innej firmy, taką jak Google Cloud Platform lub Amazon Web Services.

Wreszcie, po stworzeniu możliwości przetwarzania języka naturalnego i zbudowaniu bezpiecznego systemu backend dla swojej aplikacji, ostatnim krokiem jest zintegrowanie tych funkcji z resztą aplikacji w sposób intuicyjny i bezproblemowy dla użytkowników. Może to obejmować stworzenie interfejsu lub dodanie poleceń głosowych do istniejącego doświadczenia użytkownika, aby użytkownicy mogli łatwo wchodzić w interakcje z aplikacją za pomocą mowy.

Ile kosztuje zbudowanie aplikacji takiej jak Siri?

Stworzenie aplikacji takiej jak Siri będzie kosztować od 40 000 do 200 000 dolarów. Koszt ten będzie się znacznie różnić w zależności od doświadczenia dewelopera, jak bardzo chcesz dostosować podstawowy produkt i jak wiele dodatkowych funkcji chcesz w swojej aplikacji.

Początkowe koszty rozwoju asystenta głosowego, takiego jak Siri, prawdopodobnie mieszczą się w przedziale 40 000 - 50 000 USD. Jeśli chcesz skorzystać z technologii rozpoznawania głosu, który jest już wbudowany w telefonie lub urządzeniu, to początkowe koszty rozwoju aplikacji będzie znacznie niższa. Jednakże, jeśli chcesz bardziej zaawansowanych funkcji i możliwości w aplikacji asystenta głosowego, można oczekiwać, aby zapłacić więcej.

Koszty wzrosną, jeśli chcesz zintegrować dodatkowe funkcje lub dostosować podstawowy produkt. Na przykład, możesz użyć głosu konkretnej marki dla swojej aplikacji i udostępnić ją na wielu platformach. Lub możesz wdrożyć niestandardowy algorytm, który trenuje z danymi pochodzącymi z danych wprowadzonych przez użytkownika. Te funkcje znacznie zwiększą koszty i mogą umieścić całkowity koszt rozwoju aplikacji w zakresie 100 000 - 200 000 dolarów. Ogólnie rzecz biorąc, aplikacje asystenta głosowego są nadal stosunkowo nowe, a konkurencja jest ograniczona. Jeśli utworzyć aplikację jak Siri lub jednego z jego konkurentów, można polecić wyższe koszty niż można zobaczyć w innych branżach.

Jak długo to potrwa?

Stworzenie aplikacji takiej jak Siri zajmie około 6 - 10 miesięcy. Te ramy czasowe będą zależeć od cech i funkcjonalności, które planujesz włączyć do swojej aplikacji, wielkość zespołu i doświadczenie deweloperów zaangażowanych, itp. Apple'sApple's Siri jest jednym z najbardziej popularnych asystentów głosowych dostępnych dzisiaj. Pozwala użytkownikom na interakcję z ich urządzeniami za pomocą języka naturalnego, dzięki czemu jest to łatwe i wygodne. Zbudowanie aplikacji takiej jak Siri wymaga znacznego czasu, wysiłku i zasobów. Początkowy etap rozwoju będzie obejmował stworzenie platformy programowej do przetwarzania języka naturalnego (NLP) oraz wsparcie mobilnego backendu do hostingu i przechowywania danych związanych z każdą sesją użytkownika.

Kolejnym etapem rozwoju będzie stworzenie danych treningowych. Silnik NLP wykorzysta te dane do zbudowania modelu, który będzie w stanie zrozumieć i dokładnie zinterpretować dane wejściowe dotyczące ludzkiej mowy. Model ten umożliwia Siri odpowiednie reagowanie na wszelkie zapytania głosowe lub polecenia wysyłane przez użytkowników.

Gdy platforma oprogramowania dla aplikacji asystenta głosowego jest gotowa, trzeba będzie zaangażować zespół programistów, aby rozpocząć kodowanie aplikacji. W zależności od wymagań, proces rozwoju może obejmować wiele etapów i kilka iteracji przed osiągnięciem wymaganej funkcjonalności w aplikacji asystenta.

Rozwiązanie bez kodu

AppMaster.io to potężna platforma oprogramowania bez kodu, która pozwala każdemu zbudować i wdrożyć własną, niestandardową aplikację asystenta głosowego - bez konieczności kodowania! Dzięki AppMaster.io możesz stworzyć swoją najnowocześniejszą aplikację wirtualnego asystenta. Czy jesteś właścicielem firmy, przedsiębiorca, lub po prostu ktoś z pomysłem na głos aplikacji, AppMaster.io jest doskonałą platformą do wprowadzenia swoich pomysłów w życie!

Nasz prosty interfejs programowania wizualnego ułatwia tworzenie niestandardowych aplikacji i dodawanie złożonej logiki za pomocą naszego intuicyjnego edytora procesów biznesowych. A dzięki naszym potężnym funkcjom AI możesz zbudować genialne i spersonalizowane doświadczenie dla swoich użytkowników, które przekroczy ich oczekiwania.