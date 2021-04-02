Siri هو مساعد افتراضي تم إنشاؤه بواسطة Apple Inc ويسمح للمستخدمين بالتفاعل مع أجهزتهم التي تعمل بنظام iOS باستخدام الأوامر الصوتية. يساعد المساعد الرقمي المستخدمين أيضًا في أداء مهام مختلفة على أجهزتهم المحمولة ، مثل إرسال رسائل نصية وإعداد التذكيرات وإجراء المكالمات. يمكن للمستخدمين إصدار أوامر صوتية لبدء تطبيقات وخدمات متعددة على أجهزتهم أو للبحث في الإنترنت عن معلومات محددة. يمكن لـ Siri أيضًا إجراء عمليات البحث الصوتي على الجهاز وإصدار أوامر لتطبيقات الجهات الخارجية التي تدعم التكامل مع Siri.

يمكن الوصول إلى Siri بسهولة بفضل الزر المخصص على أجهزة iOS. لتنشيطه ، يجب عليك الضغط مع الاستمرار على هذا الزر ثم نطق أمر أو سؤال. سيقوم المساعد بعد ذلك بمعالجة المعلومات والرد على استفسارك. يوفر Siri أيضًا خدمات الويب التي يمكنها أداء العديد من المهام على الجهاز ، مثل بدء المكالمات والبحث في الإنترنت والتحقق من تحديثات الطقس.

ومع ذلك ، فإن ما يجعل Siri يحظى بشعبية كبيرة بين المستخدمين هو قدرته على فهم اللغة المنطوقة بشكل طبيعي وتقديم استجابة مخصصة. يتم ذلك باستخدام برنامج التعرف على الصوت ، والذي يقوم بنسخ الكلمات المنطوقة إلى نص ثم يقوم بتحليلها للعثور على معلومات مفيدة من مصادر مثل Wikipedia و Yelp و Wolfram Alpha.

كيف يعمل Siri؟

Siri هو مساعد شخصي ذكي قدمته Apple لأول مرة في عام 2011. ويستخدم معالجة اللغة الطبيعية والتعلم الآلي والذكاء الاصطناعي لمساعدتك في إكمال المهام والإجابة على الأسئلة باستخدام الأوامر الصوتية على iPhone أو iPad.

هناك عدة طرق مختلفة يمكن أن يعمل بها Siri: يمكن تنشيطه بضغطة طويلة على زر الصفحة الرئيسية ، أو باستخدام أمر منطوق ، أو من شاشة القفل. عندما تقوم بتنشيط Siri بأوامر صوتية ، فإنه يطالبك بطرح الأسئلة أو تحديد طلبك.

يتم تشغيل Siri بواسطة خوارزميات الذكاء الاصطناعي المعقدة التي تسمح له بفهم استفسارات اللغة الطبيعية والرد عليها. تستخدم هذه التقنية قدرات معالجة اللغة الطبيعية لتحليل كلمات وعبارات طلباتك وتحديد أفضل الردود الممكنة.

يستخدم Siri أيضًا تقنية التعلم الآلي لإنشاء ملف تعريف صوتي فريد لكل مستخدم. يساعد هذا Siri على فهمك بشكل أفضل ، حتى إذا كانت لهجتك أو طريقة التحدث لديك تختلف عن الآخرين الذين يستخدمون Siri. بالإضافة إلى ذلك ، يسمح هذا لـ Siri بتعلم كلمات وعبارات جديدة وفهم الفروق الصوتية بشكل أفضل بمرور الوقت.

بالإضافة إلى فهم الطلبات الشفهية والاستجابة لها ، يمكن لـ Siri أيضًا أداء المهام عندما تكتب أوامرك. على سبيل المثال ، يمكنك أن تطلب من Siri العثور على الاتجاهات من موقع إلى آخر أو سؤاله عن الطقس لمدينة معينة. Siri هي أداة قوية وسهلة الاستخدام تساعدك على إنجاز المهام بسرعة وسهولة أكبر على جهاز iPhone أو iPad.

أهم الميزات التي يجب عليك إضافتها إلى تطبيق مثل Siri

تطبيق مثل Siri هو مساعد افتراضي يمكنه أداء المهام والإجابة على الأسئلة من خلال التعرف على صوت المستخدم. تشمل أهم الميزات التي يجب إضافتها إلى تطبيق مثل Siri ما يلي:

البريد الإلكتروني والرسائل النصية والمكالمات

من أهم ميزات أي تطبيق سوق هو القدرة على ربط المشترين والبائعين في الوقت الفعلي. يجعل Siri من السهل على المستخدمين الاتصال ببعضهم البعض بسرعة من خلال قنوات مختلفة ، بما في ذلك المكالمات الهاتفية والرسائل النصية والبريد الإلكتروني. يمكن أن تساعد هذه الميزة في تبسيط الاتصالات بين المشترين والبائعين ، مما يسهل التفاوض على الأسعار وترتيب الاجتماعات وحل أي مشكلات قد تنشأ.

معلومات الأخبار والطقس

الميزة الرئيسية الأخرى لأي تطبيق سوق ناجح هي القدرة على تزويد المستخدمين بالمعلومات الأساسية حول مجتمعهم المحلي ، بما في ذلك أحوال الطقس الحالية وعناوين الأخبار. يسمح Siri للمستخدمين بالبقاء على اطلاع دائم بما يحدث في منطقتهم من خلال توفير موجز بسيط للأخبار وسهولة الوصول إلى تحديثات الطقس في الوقت الفعلي. يمكن أن تساعد هذه المعلومات المستخدمين والبائعين في اتخاذ قرارات مستنيرة والبقاء آمنين في ظروف الطقس التي يحتمل أن تكون خطرة أو قاسية.

التنبيه وضبط التذكيرات

ميزة أخرى مهمة لأي تطبيق سوق عبر الإنترنت هي القدرة على ضبط التذكيرات والإنذارات. يمكن أن يساعد ذلك المستخدمين على البقاء منظمين ، خاصة إذا كانوا يتعاملون مع العديد من المعاملات في وقت واحد أو يحتاجون إلى تتبع المواعيد النهائية أو المواعيد المتعددة. يسمح Siri للمستخدمين بإنشاء تنبيهات مخصصة لعناصر محددة وتحديد تواريخ الاستحقاق والتذكيرات للمعالم الرئيسية في عملية المعاملة.

التنقل

يجعل Siri من السهل فرز نتائج البحث وتصفيتها بناءً على معايير مختلفة ، مثل نطاق السعر أو الموقع.

وسائل الترفيه

بالإضافة إلى الميزات الأساسية المذكورة أعلاه ، غالبًا ما تتضمن تطبيقات السوق مثل Siri مجموعة من الميزات الترفيهية التي يمكن أن تحافظ على تفاعل المستخدمين وتسليتهم. قد يتكون هذا من تقييمات المستخدمين ، والتصنيفات ، ومعارض الصور ، والألعاب أو المسابقات البسيطة. من خلال توفير تجربة ممتعة وجذابة لجميع المستخدمين ، يمكنك المساعدة في بناء مجتمع قوي حول سوقك عبر الإنترنت وتشجيع المزيد من المشاركة والمشاركة من جميع المستخدمين.

إعدادات الشاشة والكاميرا وواي فاي

للاستفادة الكاملة من جميع الميزات التي يوفرها Siri ، من المهم أيضًا تضمين الوصول إلى إعدادات الشاشة وكاميرا WiFi.

كيف تصنع تطبيقًا مثل Siri؟

إذا كنت ترغب في إنشاء تطبيق مثل Siri ، فهناك العديد من الأشياء التي ستحتاج إلى وضعها في الاعتبار. أولاً ، ستحتاج إلى فهم ما الذي يجعل Siri فريدًا وكيف يعمل. بعد ذلك ، ستحتاج إلى تطوير قدرات التعرف على الصوت ومعالجة اللغة الطبيعية الخاصة بك والتي يمكن أن تتفاعل مع خدمة قائمة على السحابة أو قاعدة بيانات للمعلومات للسماح للمستخدمين بإجراء استعلامات معقدة والحصول على النتائج المرجوة. أخيرًا ، ستحتاج إلى دمج هذه الإمكانات مع تطبيقك بطريقة سلسة وبديهية للمستخدمين. دعنا نلقي نظرة فاحصة على كل خطوة من هذه الخطوات أدناه:

تتمثل إحدى الميزات الفريدة لـ Siri في قدرته على فهم لغة الإنسان والرد على الاستفسارات المعقدة. يتم تحقيق ذلك من خلال مجموعة من إمكانيات معالجة اللغة الطبيعية التي يتم تشغيلها بواسطة خوارزميات التعلم الآلي ومحرك متطور للتعرف على الصوت. لإنشاء تطبيق مثل Siri ، ستحتاج إلى تطوير قدرات معالجة اللغة الطبيعية الخاصة بك والتي يمكنها التفاعل مع محول الكلام إلى نص موجود أو حتى إنشاء واحد بنفسك من البداية.

هناك عامل مهم آخر يجب مراعاته عند إنشاء تطبيق مثل Siri وهو البنية التحتية السحابية الأساسية التي تشغله. نظرًا لأن التعرف على صوت Siri'sSiri وقدرات اللغة الطبيعية تعمل باستمرار في الخلفية حيث يتفاعل المستخدمون مع تطبيقاتهم ، فإنهم يحتاجون إلى نظام خلفية قوي واتصال موثوق بالإنترنت ليعمل بسلاسة. هذا يعني أنك إذا كنت تريد أن يكون تطبيقك قادرًا على معالجة الأوامر الصوتية والتعرف عليها في الوقت الفعلي ، فستحتاج إلى إنشاء البنية التحتية السحابية الخاصة بك أو الاتصال بخدمة جهة خارجية مثل Google Cloud Platform أو Amazon Web Services.

أخيرًا ، بمجرد إنشاء قدرات معالجة اللغة الطبيعية الخاصة بك وإنشاء نظام خلفي آمن لتطبيقك ، فإن الخطوة الأخيرة هي دمج هذه الميزات مع باقي التطبيق بطريقة سهلة وسلسة للمستخدمين. قد يتضمن ذلك إنشاء واجهة أو إضافة أوامر صوتية إلى تجربة المستخدم الحالية بحيث يمكن للمستخدمين التفاعل بسهولة مع تطبيقك من خلال الكلام.

ما هي تكلفة إنشاء تطبيق مثل Siri؟

سيكلفك إنشاء تطبيق مثل Siri ما بين 40000 و 200000 دولار . ستختلف هذه التكلفة بشكل كبير اعتمادًا على تجربة المطور لديك ، ومدى رغبتك في تخصيص المنتج الأساسي ، وعدد الميزات الإضافية التي تريدها في تطبيقك.

من المرجح أن تتراوح تكاليف التطوير الأولية لمساعد صوتي مثل Siri بين 40 ألف دولار و 50 ألف دولار . إذا كنت ترغب في الاستفادة من تقنية التعرف على الصوت المضمنة بالفعل في هاتفك أو جهازك ، فإن تكاليف التطوير الأولية لتطبيقك ستكون أقل بكثير. ومع ذلك ، إذا كنت تريد المزيد من الميزات والإمكانيات المتقدمة في تطبيق المساعد الصوتي ، فيمكنك توقع دفع المزيد.

ستزداد التكاليف إذا كنت ترغب في دمج ميزات إضافية أو تخصيص المنتج الأساسي. على سبيل المثال ، يمكنك استخدام صوت علامة تجارية معينة لتطبيقك وإتاحته على منصات متعددة. أو يمكنك نشر خوارزمية مخصصة تتدرب على البيانات من مدخلات المستخدم. ستضيف هذه الميزات إلى تكاليفك بشكل كبير ويمكن أن تضع التكلفة الإجمالية لتطوير تطبيقك في نطاق 100،000 دولار - 200000 دولار . بشكل عام ، لا تزال تطبيقات المساعد الصوتي جديدة نسبيًا ، وهناك منافسة محدودة. إذا قمت بإنشاء تطبيق مثل Siri أو أحد منافسيه ، يمكنك فرض تكاليف أعلى مما قد تراه في الصناعات الأخرى.

كم من الوقت سوف يستغرق؟

سيستغرق إنشاء تطبيق مثل Siri حوالي 6 إلى 10 أشهر. سيعتمد هذا الإطار الزمني على الميزات والوظائف التي تخطط لدمجها في تطبيقك ، وحجم الفريق ، وخبرة المطورين المشاركين ، وما إلى ذلك. Apple'sApple's Siri هو أحد أشهر المساعدين الصوتيين المتاحين اليوم. يسمح للمستخدمين بالتفاعل مع أجهزتهم باستخدام لغة طبيعية ، مما يجعلها سهلة ومريحة. يتطلب إنشاء تطبيق مثل Siri وقتًا وجهدًا وموارد كبيرة. ستشمل مرحلة التطوير الأولية إنشاء منصة برمجية لمعالجة اللغة الطبيعية (NLP) ودعم الواجهة الخلفية للهاتف المحمول لاستضافة وتخزين البيانات المرتبطة بكل جلسة مستخدم.

ستشمل المرحلة التالية من التطوير إنشاء بيانات التدريب. سيستخدم محرك البرمجة اللغوية العصبية هذه البيانات لبناء نموذج يمكنه فهم مدخلات الكلام البشري وتفسيرها بدقة. يمكّن هذا النموذج Siri من الاستجابة بشكل مناسب لأي استفسارات أو أوامر صوتية يرسلها المستخدمون.

بمجرد أن تصبح منصة البرنامج الخاصة بتطبيق المساعد الصوتي جاهزة ، ستحتاج إلى إشراك فريق من المطورين لبدء برمجة التطبيق. بناءً على متطلباتك ، قد تتضمن عملية التطوير مراحل متعددة وتكرارات عديدة قبل تحقيق الوظيفة المطلوبة في تطبيق المساعد الخاص بك.

حل بدون كود

AppMaster.io عبارة عن منصة برمجية قوية لا تحتوي على كود تسمح لأي شخص ببناء ونشر تطبيق مساعد الصوت المخصص الخاص به - دون الحاجة إلى ترميز! باستخدام Appmaster.io ، يمكنك إنشاء تطبيق مساعد افتراضي متطور. سواء كنت صاحب عمل أو رائد أعمال أو مجرد شخص لديه فكرة لتطبيق صوتي ، فإن AppMaster.io هو المنصة المثالية لإحياء أفكارك!

تجعل واجهة البرمجة المرئية البسيطة الخاصة بنا من السهل إنشاء تطبيقات مخصصة وإضافة منطق معقد باستخدام محرر عمليات الأعمال البديهي. وبفضل ميزات الذكاء الاصطناعي القوية لدينا ، يمكنك بناء تجربة رائعة وشخصية للمستخدمين لديك ستتجاوز توقعاتهم.