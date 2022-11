Wie erstellt man eine App wie Siri?

Siri ist ein von Apple Inc. entwickelter virtueller Assistent, der es den Nutzern ermöglicht, mit ihren iOS-Geräten über Sprachbefehle zu interagieren. Der digitale Assistent unterstützt die Nutzer auch bei der Ausführung verschiedener Aufgaben auf ihren Mobilgeräten, wie dem Senden von Textnachrichten, dem Einstellen von Erinnerungen und dem Tätigen von Anrufen. Nutzer können per Sprachbefehl mehrere Anwendungen und Dienste auf ihren Geräten starten oder im Internet nach bestimmten Informationen suchen. Siri kann auch Sprachsuchen auf dem Gerät durchführen und Befehle an Anwendungen von Drittanbietern erteilen, die die Integration mit Siri unterstützen.

Siri ist dank einer speziellen Taste auf iOS-Geräten leicht zugänglich. Um sie zu aktivieren, müssen Sie diese Taste gedrückt halten und dann einen Befehl oder eine Frage sprechen. Der Assistent verarbeitet dann die Informationen und antwortet auf Ihre Anfrage. Siri stellt auch Webdienste zur Verfügung, mit denen verschiedene Aufgaben auf dem Gerät ausgeführt werden können, z. B. das Einleiten von Anrufen, die Suche im Internet und das Abrufen von Wetterdaten.

Was Siri jedoch bei den Nutzern so beliebt macht, ist seine Fähigkeit, gesprochene Sprache natürlich zu verstehen und eine personalisierte Antwort zu geben. Dies geschieht mithilfe einer Spracherkennungssoftware, die die gesprochenen Wörter in Text umwandelt und dann analysiert, um nützliche Informationen aus Quellen wie Wikipedia, Yelp und Wolfram Alpha zu finden.

Wie funktioniert Siri?

Siri ist ein intelligenter persönlicher Assistent, den Apple erstmals 2011 vorgestellt hat. Er nutzt die Verarbeitung natürlicher Sprache, maschinelles Lernen und künstliche Intelligenz, um Sie bei der Erledigung von Aufgaben und der Beantwortung von Fragen durch Sprachbefehle auf Ihrem iPhone oder iPad zu unterstützen.

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, Siri zu nutzen: Sie können Siri durch langes Drücken der Home-Taste, durch einen Sprachbefehl oder über den Sperrbildschirm aktivieren. Wenn du Siri mit Sprachbefehlen aktivierst, fordert sie dich auf, Fragen zu stellen oder deine Wünsche zu äußern.

Siri wird von komplexen Algorithmen der künstlichen Intelligenz unterstützt, die es ihm ermöglichen, natürlichsprachliche Anfragen zu verstehen und zu beantworten. Diese Technologie nutzt Funktionen zur Verarbeitung natürlicher Sprache, um die Wörter und Sätze Ihrer Anfragen zu analysieren und die bestmöglichen Antworten zu ermitteln.

Siri nutzt außerdem maschinelle Lerntechnologien, um ein einzigartiges Stimmprofil für jeden Benutzer zu erstellen. Dies hilft Siri, Sie besser zu verstehen, auch wenn sich Ihr Akzent oder Ihre Sprechweise von denen anderer Benutzer von Siri unterscheidet. Außerdem kann Siri auf diese Weise neue Wörter und Ausdrücke lernen und Ihre Stimmnuancen im Laufe der Zeit besser verstehen.

Neben dem Verstehen und Beantworten von verbalen Anfragen kann Siri auch Aufgaben ausführen, wenn Sie Ihre Befehle eintippen. Sie können Siri zum Beispiel bitten, eine Wegbeschreibung von einem Ort zu einem anderen zu finden oder das Wetter für eine bestimmte Stadt zu erfragen. Siri ist ein praktisches und leistungsstarkes Tool, mit dem Sie auf Ihrem iPhone oder iPad Dinge schneller und einfacher erledigen können.

Die wichtigsten Funktionen, die Sie einer App wie Siri hinzufügen sollten

Eine App wie Siri ist ein virtueller Assistent, der Aufgaben ausführen und Fragen beantworten kann, indem er die Stimme des Benutzers erkennt. Zu den wichtigsten Funktionen, die Sie einer App wie Siri hinzufügen sollten, gehören:

E-Mail, Text und Anruf

Eine der wichtigsten Funktionen einer Marktplatz-App ist die Möglichkeit, Käufer und Verkäufer in Echtzeit zu verbinden. Siri macht es den Nutzern leicht, über verschiedene Kanäle schnell miteinander in Kontakt zu treten, z. B. über Telefonanrufe, Textnachrichten und E-Mails. Diese Funktion kann dazu beitragen, die Kommunikation zwischen Käufern und Verkäufern zu rationalisieren, was es einfacher macht, Preise zu verhandeln, Treffen zu vereinbaren und eventuell auftretende Probleme zu lösen.

Aktuelle Informationen und Wetter

Ein weiteres wichtiges Merkmal einer erfolgreichen Marktplatz-App ist die Möglichkeit, den Nutzern grundlegende Informationen über ihre lokale Gemeinschaft zur Verfügung zu stellen, einschließlich aktueller Wetterbedingungen und Schlagzeilen. Siri ermöglicht es den Nutzern, auf dem Laufenden zu bleiben, was in ihrem Gebiet passiert, indem es einen einfachen Feed mit Nachrichten und einen einfachen Zugang zu Echtzeit-Wetterinformationen bietet. Diese Informationen können Nutzern und Verkäufern helfen, fundiertere Entscheidungen zu treffen und bei potenziell gefährlichen oder extremen Wetterbedingungen sicher zu bleiben.

Alarm und Erinnerungsfunktion

Eine weitere wichtige Funktion jeder Online-Marktplatz-App ist die Möglichkeit, Erinnerungen und Alarme einzustellen. Dies kann Nutzern helfen, organisiert zu bleiben, insbesondere wenn sie viele Transaktionen auf einmal abwickeln oder mehrere Fristen oder Termine im Auge behalten müssen. Mit Siri können Benutzer benutzerdefinierte Alarme für bestimmte Elemente erstellen und Fälligkeitsdaten und Erinnerungen für wichtige Meilensteine im Transaktionsprozess festlegen.

Navigation

Siri erleichtert das Sortieren und Filtern von Suchergebnissen nach verschiedenen Kriterien, z. B. Preisspanne oder Standort.

Unterhaltung

Zusätzlich zu den oben erwähnten Kernfunktionen bieten Marktplatz-Apps wie Siri oft eine Reihe von Unterhaltungsfunktionen, die die Nutzer beschäftigen und unterhalten. Diese können aus Benutzerrezensionen, Bewertungen, Fotogalerien und einfachen Spielen oder Wettbewerben bestehen. Indem Sie allen Nutzern ein unterhaltsames, fesselndes Erlebnis bieten, können Sie dazu beitragen, eine starke Gemeinschaft rund um Ihren Online-Marktplatz aufzubauen und ein größeres Engagement und eine stärkere Beteiligung aller Nutzer zu fördern.

Bildschirmeinstellungen und auch Kamera, WiFi

Um alle von Siri gebotenen Funktionen voll nutzen zu können, ist es wichtig, auch den Zugang zu Bildschirmeinstellungen und WiFi sowie eine Kamera einzubinden.

Wie erstellt man eine App wie Siri?

Wenn Sie eine App wie Siri entwickeln wollen, müssen Sie mehrere Dinge beachten. Zunächst müssen Sie verstehen, was Siri einzigartig macht und wie es funktioniert. Dann müssen Sie Ihre eigenen Spracherkennungs- und Sprachverarbeitungsfunktionen entwickeln, die mit einem Cloud-basierten Dienst oder einer Informationsdatenbank verbunden werden können, damit die Benutzer komplexe Abfragen stellen und die gewünschten Ergebnisse erhalten können. Schließlich müssen Sie diese Funktionen auf eine nahtlose und intuitive Weise in Ihre App integrieren. Schauen wir uns jeden dieser Schritte im Folgenden genauer an:

Eine der einzigartigen Eigenschaften von Siri ist die Fähigkeit, menschliche Sprache zu verstehen und auf komplexe Anfragen zu antworten. Erreicht wird dies durch eine Kombination aus natürlichen Sprachverarbeitungsfunktionen, die durch Algorithmen für maschinelles Lernen unterstützt werden, und einer hochentwickelten Spracherkennungsmaschine. Um eine App wie Siri zu entwickeln, müssen Sie Ihre eigenen Funktionen zur Verarbeitung natürlicher Sprache entwickeln, die mit einem vorhandenen Sprach-zu-Text-Konverter verbunden werden können, oder sogar selbst einen solchen von Grund auf erstellen.

Ein weiterer wichtiger Faktor, der bei der Entwicklung einer App wie Siri zu berücksichtigen ist, ist die zugrunde liegende Cloud-Infrastruktur, auf der sie basiert. Da die Spracherkennung und die natürlichen Sprachfunktionen von Siri ständig im Hintergrund laufen, während die Benutzer mit ihren Apps interagieren, benötigen sie ein leistungsstarkes Backend-System und eine zuverlässige Internetverbindung, um reibungslos zu funktionieren. Wenn Sie also möchten, dass Ihre App Sprachbefehle in Echtzeit verarbeiten und erkennen kann, müssen Sie eine eigene Cloud-Infrastruktur aufbauen oder sich mit einem Drittanbieterdienst wie Google Cloud Platform oder Amazon Web Services verbinden.

Sobald Sie die Funktionen zur Verarbeitung natürlicher Sprache und ein sicheres Backend-System für Ihre App entwickelt haben, besteht der letzte Schritt darin, diese Funktionen so in den Rest Ihrer App zu integrieren, dass sie für die Benutzer intuitiv und nahtlos sind. Dies kann die Erstellung einer Schnittstelle oder das Hinzufügen von Sprachbefehlen zu Ihrer bestehenden Benutzererfahrung beinhalten, so dass die Benutzer einfach per Sprache mit Ihrer App interagieren können.

Wie viel kostet es, eine App wie Siri zu entwickeln?

Die Entwicklung einer App wie Siri kostet zwischen 40.000 und 200.000 US-Dollar. Diese Kosten variieren stark, je nachdem, wie viel Erfahrung Ihr Entwickler hat, wie stark Sie das Kernprodukt anpassen möchten und wie viele zusätzliche Funktionen Sie in Ihrer App haben möchten.

Die anfänglichen Entwicklungskosten für einen Sprachassistenten wie Siri dürften zwischen 40.000 und 50.000 US-Dollar liegen. Wenn Sie die Vorteile der Spracherkennungstechnologie nutzen möchten, die bereits in Ihr Telefon oder Gerät eingebaut ist, dann werden die anfänglichen Entwicklungskosten für Ihre App viel niedriger sein. Wenn Sie jedoch erweiterte Funktionen und Möglichkeiten in Ihrer Sprachassistenten-App wünschen, müssen Sie mit höheren Kosten rechnen.

Die Kosten steigen, wenn Sie zusätzliche Funktionen integrieren oder das Kernprodukt anpassen möchten. Sie können zum Beispiel eine bestimmte Markenstimme für Ihre App verwenden und sie auf mehreren Plattformen verfügbar machen. Oder Sie könnten einen benutzerdefinierten Algorithmus einsetzen, der mit Daten aus Benutzereingaben trainiert. Diese Funktionen werden Ihre Kosten erheblich erhöhen und könnten die Gesamtkosten für die Entwicklung Ihrer App in den Bereich von 100.000 bis 200.000 US-Dollar bringen. Insgesamt sind Sprachassistenten-Apps noch relativ neu, und es gibt nur wenig Wettbewerb. Wenn Sie eine App wie Siri oder einen seiner Konkurrenten entwickeln, können Sie mit höheren Kosten rechnen, als dies in anderen Branchen der Fall wäre.

Wie lange wird es dauern?

Die Entwicklung einer App wie Siri wird etwa 6 bis 10 Monate in Anspruch nehmen. Dieser Zeitrahmen hängt von den Merkmalen und Funktionen ab, die Sie in Ihre App einbauen möchten, von der Größe des Teams und der Erfahrung der beteiligten Entwickler usw. ApplesApple Siri ist einer der beliebtesten Sprachassistenten auf dem Markt. Er ermöglicht es Benutzern, mit ihren Geräten über natürliche Sprache zu interagieren, was einfach und bequem ist. Die Entwicklung einer App wie Siri erfordert viel Zeit, Mühe und Ressourcen. Die erste Entwicklungsphase umfasst die Erstellung der Softwareplattform für die Verarbeitung natürlicher Sprache (NLP) und die Unterstützung des mobilen Backends für das Hosting und die Speicherung der mit jeder Benutzersitzung verbundenen Daten.

Die nächste Entwicklungsphase umfasst die Erstellung von Trainingsdaten. Die NLP-Engine wird diese Daten verwenden, um ein Modell zu erstellen, das menschliche Spracheingaben verstehen und genau interpretieren kann. Anhand dieses Modells kann Siri angemessen auf alle von den Nutzern gesendeten Sprachanfragen oder -befehle reagieren.

Sobald die Softwareplattform für Ihre Sprachassistenten-App fertig ist, müssen Sie ein Team von Entwicklern mit der Programmierung der App beauftragen. Je nach Ihren Anforderungen kann der Entwicklungsprozess mehrere Phasen und mehrere Iterationen umfassen, bevor die gewünschte Funktionalität in Ihrer Assistenten-App erreicht ist.

No-Code-Lösung

AppMaster.io ist eine leistungsstarke Softwareplattform, die es jedem ermöglicht, seine eigene Sprachassistenten-App zu erstellen und zu nutzen - ohne Programmieraufwand! Mit Appmaster.io können Sie Ihre hochmoderne virtuelle Assistenten-App erstellen. Egal, ob Sie ein Geschäftsinhaber, Unternehmer oder einfach nur jemand mit einer Idee für eine Sprach-App sind, AppMaster.io ist die perfekte Plattform, um Ihre Ideen zum Leben zu erwecken!

Unsere einfache visuelle Programmierschnittstelle macht es leicht, benutzerdefinierte Apps zu erstellen und komplexe Logik mit unserem intuitiven Geschäftsprozess-Editor hinzuzufügen. Und mit unseren leistungsstarken KI-Funktionen können Sie ein brillantes und personalisiertes Erlebnis für Ihre Nutzer schaffen, das ihre Erwartungen übertrifft.