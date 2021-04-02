Siri是苹果公司创建的一个虚拟助手，允许用户使用语音命令与他们的iOS设备互动。这个数字助理还能协助用户在其移动设备上执行各种任务，如发送短信、设置提醒和拨打电话。用户可以发出语音命令，在设备上启动多个应用程序和服务，或在互联网上搜索特定信息。Siri还可以在设备上进行语音搜索，并向支持与Siri整合的第三方应用程序发出指令。

由于Siri在iOS设备上有专门的按钮，因此很容易访问。要激活它，你必须按住这个按钮，然后说出一个命令或问题。然后助手会处理信息，并对你的询问作出回应。Siri还提供网络服务，可以在设备上执行各种任务，如发起电话，搜索互联网，以及检查天气更新。

然而，使Siri在用户中大受欢迎的是它能够自然地理解口语并提供个性化的回应。这是通过语音识别软件完成的，该软件将口语转录成文本，然后进行分析，从维基百科、Yelp和Wolfram Alpha等来源找到有用信息。

Siri是如何工作的？

Siri是苹果在2011年首次推出的智能个人助理。它使用自然语言处理、机器学习和人工智能，帮助你在iPhone或iPad上使用语音命令完成任务和回答问题。

Siri有几种不同的操作方式：可以通过长按Home键、使用语音命令或从锁屏上激活。当你用语音命令激活Siri时，它会提示你提出问题或说明你的要求。

Siri由复杂的人工智能算法驱动，使其能够理解并回应自然语言查询。这项技术使用自然语言处理能力来分析你的请求的单词和短语，并确定可能的最佳回应。

Siri还使用机器学习技术，为每个用户创建一个独特的语音配置文件。这有助于Siri更好地理解你，即使你的口音或说话方式可能与其他使用Siri的人不同。此外，这使Siri能够学习新的单词和短语，并随着时间的推移更好地理解你的语音细微差别。

除了理解和回应口头请求外，Siri还可以在你输入命令时执行任务。例如，你可以让Siri找到从一个地方到另一个地方的路线，或者向它询问某个城市的天气情况。Siri是一个方便而强大的工具，可以帮助你在iPhone或iPad上更快、更容易地完成任务。

你应该为Siri这样的应用程序添加的首要功能

像Siri这样的应用程序是一个虚拟助手，可以通过识别用户的声音执行任务和回答问题。你应该为Siri这样的应用程序添加的首要功能包括。

电子邮件、短信和电话

任何市场应用最重要的功能之一是能够实时连接买家和卖家。Siri让用户很容易通过各种渠道，包括电话、短信和电子邮件，迅速与对方取得联系。这一功能可以帮助简化买家和卖家之间的沟通，使之更容易谈判价格，安排会议，并解决可能出现的任何问题。

新闻信息和天气

任何成功的市场应用的另一个关键功能是能够为用户提供当地社区的基本信息，包括当前的天气状况和新闻头条。Siri通过提供简单的新闻条目和方便的实时天气更新，使用户能够随时了解他们所在地区的最新情况。这些信息可以帮助用户和卖家做出更明智的决定，在潜在的危险或极端天气条件下保持安全。

报警和设置提醒

任何在线市场应用程序的另一个重要功能是设置提醒和警报的能力。这可以帮助用户保持有条不紊，特别是当他们同时处理许多交易或需要跟踪多个截止日期或约会时。Siri允许用户为特定项目创建自定义警报，并为交易过程中的关键里程碑建立到期日和提醒。

导航

Siri可以让你轻松地根据各种标准对搜索结果进行分类和过滤，如价格范围或地点。

娱乐

除了上面提到的核心功能，像Siri这样的市场应用通常包括一系列娱乐功能，可以让用户参与其中并获得乐趣。这可能包括用户评论、评级、照片库和简单的游戏或竞赛。通过为所有用户提供有趣、有吸引力的体验，你可以帮助在你的在线市场周围建立一个强大的社区，并鼓励所有用户更多的参与和投入。

屏幕设置，还有相机、WiFi

为了充分利用Siri提供的所有功能，还必须包括对屏幕设置和、WiFi、相机的访问。

如何制作一个像Siri一样的应用程序？

如果你想建立一个像Siri一样的应用程序，你需要考虑几件事。首先，你需要了解Siri的独特之处，以及它是如何工作的。然后，你需要开发自己的语音识别和自然语言处理能力，能够与基于云的服务或信息数据库对接，使用户能够进行复杂的查询并获得所需的结果。最后，你需要以无缝和直观的方式为用户将这些能力与你的应用程序整合。让我们仔细看看下面的每一个步骤。

Siri的独特功能之一是它能够理解人类语言，并对复杂的查询作出回应。这是由机器学习算法和复杂的语音识别引擎驱动的自然语言处理能力的组合实现的。要建立像Siri这样的应用程序，你需要开发自己的自然语言处理能力，可以与现有的语音到文本转换器对接，甚至可以自己从头开始创建一个。

构建像Siri这样的应用程序时，需要考虑的另一个重要因素是为其提供动力的底层云基础设施。由于Siri的Siri的语音识别和自然语言功能在用户与应用程序互动时不断在后台运行，它们需要一个强大的后台系统和可靠的互联网连接才能顺利运行。这意味着，如果你希望你的应用程序能够实时处理和识别语音命令，你将需要建立自己的云基础设施，或连接到第三方服务，如谷歌云平台或亚马逊网络服务。

最后，一旦你创建了你的自然语言处理能力，并为你的应用程序建立了一个安全的后台系统，最后一步是将这些功能与你的应用程序的其他部分进行整合，使其对用户来说是直观和无缝的。这可能涉及到创建一个界面或将语音命令添加到你现有的用户体验中，以便用户可以通过语音轻松地与你的应用程序互动。

建立一个像Siri这样的应用程序需要多少钱？

构建一个像Siri一样的应用程序，需要花费4万至20万美元。这一费用将有很大不同，取决于你的开发者的经验、你想定制核心产品的程度，以及你想在应用中增加多少功能。

像Siri这样的语音助手的初始开发成本可能在40,000-50,000美元之间。如果你想利用已经内置于手机或设备中的语音识别技术，那么你的应用程序的初始开发成本将低得多。然而，如果你想在你的语音助理应用程序中获得更多的高级特性和功能，你可以预期支付更多的费用。

如果你想集成额外的功能或定制核心产品，成本会增加。例如，你可以为你的应用程序使用特定的品牌语音，并使其在多个平台上可用。或者你可以部署一个自定义算法，用用户输入的数据进行训练。这些功能将大大增加你的成本，并可能使你的应用程序的总开发成本达到10万至20万美元的范围。总的来说，语音助理应用程序仍然比较新，而且竞争有限。如果你创建一个像Siri或其竞争对手的应用程序，你可以获得比其他行业更高的成本。

这需要多长时间？

建立一个像Siri这样的应用程序，大约需要6-10个月。这个时间框架将取决于你计划纳入你的应用程序的特点和功能，团队规模，以及相关开发人员的经验等。苹果公司的Siri是当今最流行的语音助手之一。它允许用户使用自然语言与他们的设备互动，使之变得简单而方便。构建一个像Siri这样的应用程序需要大量的时间、精力和资源。最初的开发阶段将涉及创建自然语言处理（NLP）的软件平台和移动后端支持，以托管和存储与每个用户会话相关的数据。

下一阶段的开发将涉及到训练数据的创建。NLP引擎将使用这些数据来建立一个能够理解和准确解释人类语音输入的模型。这个模型使Siri能够对用户发送的任何语音查询或命令作出适当的回应。

一旦你的语音助理应用程序的软件平台准备就绪，你将需要聘请一个开发人员团队，开始对应用程序进行编码。根据你的要求，开发过程可能涉及多个阶段和几次迭代，然后在你的助理应用程序中实现所需的功能。

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