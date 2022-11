Siri é um assistente virtual criado pela Apple Inc que permite aos utilizadores interagir com os seus dispositivos iOS usando comandos de voz. O assistente digital também assiste os utilizadores na execução de várias tarefas nos seus dispositivos móveis, como o envio de mensagens de texto, a definição de lembretes, e a realização de chamadas. Os utilizadores podem emitir comandos de voz para iniciar múltiplas aplicações e serviços nos seus dispositivos ou para procurar informação específica na Internet. A Siri pode também efectuar pesquisas de voz no dispositivo e emitir comandos para aplicações de terceiros que suportem a integração com a Siri.

O Siri é facilmente acessível, graças ao seu botão dedicado nos dispositivos iOS. Para o activar, é necessário premir e manter premido este botão e depois falar um comando ou pergunta. O assistente irá então processar a informação e responder à sua pergunta. Siri também fornece serviços web que podem realizar várias tarefas no dispositivo, como iniciar chamadas, pesquisar na Internet, e verificar actualizações meteorológicas.

No entanto, o que torna Siri altamente popular entre os utilizadores é a sua capacidade de compreender naturalmente a língua falada e fornecer uma resposta personalizada. Isto é feito utilizando software de reconhecimento de voz, que transcreve as palavras faladas em texto e depois analisa-o para encontrar informação útil de fontes como Wikipedia, Yelp, e Wolfram Alpha.

Como funciona o Siri?

Siri é um assistente pessoal inteligente que a Apple introduziu pela primeira vez em 2011. Utiliza processamento de linguagem natural, aprendizagem de máquinas, e inteligência artificial para o ajudar a completar tarefas e responder a perguntas usando comandos de voz no seu iPhone ou iPad.

Há algumas formas diferentes de Siri funcionar: pode ser activada com um longo premir do botão home, usando um comando falado, ou a partir do ecrã de bloqueio. Quando activa o Siri com comandos de voz, pede-lhe que faça perguntas ou declare o seu pedido.

O Siri é alimentado por complexos algoritmos de inteligência artificial que lhe permitem compreender e responder a questões de linguagem natural. Esta tecnologia utiliza capacidades de processamento em linguagem natural para analisar as palavras e frases dos seus pedidos e determinar as melhores respostas possíveis.

Siri utiliza também a tecnologia de aprendizagem automática para criar um perfil de voz único para cada utilizador. Isto ajuda Siri a compreendê-lo melhor, mesmo que o seu sotaque ou modo de falar possa diferir de outras pessoas que utilizam Siri. Adicionalmente, isto permite a Siri aprender novas palavras e frases e compreender melhor as nuances da sua voz ao longo do tempo.

Para além de compreender e responder a pedidos verbais, Siri pode também executar tarefas quando escreve os seus comandos. Por exemplo, pode pedir a Siri para encontrar direcções de um local para outro ou perguntar-lhe sobre o tempo para uma determinada cidade. Siri é uma ferramenta útil e poderosa que o ajuda a fazer as coisas mais rápida e facilmente no seu iPhone ou iPad.

Características de topo que deve acrescentar a um aplicativo como Siri

Um aplicativo como Siri é um assistente virtual que pode executar tarefas e responder a perguntas através do reconhecimento da voz do utilizador. As principais características que deve acrescentar a uma aplicação como Siri incluem:

E-mail, texto, e chamada

Uma das características mais importantes de qualquer aplicação de mercado é a capacidade de ligar compradores e vendedores em tempo real. Siri facilita o contacto rápido entre os utilizadores através de vários canais, incluindo chamadas telefónicas, mensagens de texto, e correio electrónico. Esta funcionalidade pode ajudar a simplificar as comunicações entre compradores e vendedores, facilitando a negociação de preços, a organização de reuniões, e a resolução de quaisquer questões que possam surgir.

Informação de notícias e meteorologia

Outra característica chave de qualquer aplicação de sucesso no mercado é a capacidade de fornecer aos utilizadores informações básicas sobre a sua comunidade local, incluindo as condições meteorológicas actuais e as manchetes de notícias. Siri permite aos utilizadores manterem-se actualizados sobre o que se passa na sua área, fornecendo uma simples alimentação de notícias e fácil acesso a actualizações meteorológicas em tempo real. Esta informação pode ajudar os utilizadores e vendedores a tomar decisões mais informadas e manter-se a salvo em condições meteorológicas potencialmente perigosas ou extremas.

Alarme e lembretes

Outra característica importante de qualquer aplicação de mercado online é a capacidade de definir lembretes e alarmes. Isto pode ajudar os utilizadores a permanecer organizados, especialmente se estiverem a lidar com muitas transacções ao mesmo tempo ou se precisarem de manter um registo de múltiplos prazos ou compromissos. Siri permite aos utilizadores criar alertas personalizados para itens específicos e estabelecer datas de vencimento e lembretes para os principais marcos no processo de transacção.

Navegação

Siri facilita a classificação e filtragem dos resultados da pesquisa com base em vários critérios, tais como gama de preços ou localização.

Entretenimento

Para além das características principais acima mencionadas, as aplicações de mercado como o Siri incluem frequentemente uma gama de características de entretenimento que podem manter os utilizadores envolvidos e entretidos. Isto pode consistir em resenhas de utilizadores, classificações, galerias de fotos, e jogos ou concursos simples. Ao proporcionar uma experiência divertida e envolvente a todos os utilizadores, pode ajudar a construir uma comunidade forte em torno do seu mercado online e encorajar um maior envolvimento e participação de todos os utilizadores.

Configurações do ecrã e também Câmara, WiFi

Para tirar o máximo partido de todas as funcionalidades oferecidas pelo Siri, é também importante incluir o acesso a configurações de ecrã e, WiFi, uma câmara.

Como fazer um aplicativo como o Siri?

Se quiser construir uma aplicação como Siri, há várias coisas que terá de considerar. Em primeiro lugar, terá de compreender o que torna a Siri única e como funciona. Depois, terá de desenvolver as suas próprias capacidades de reconhecimento de voz e processamento de linguagem natural que podem interagir com um serviço baseado em nuvem ou base de dados de informação para permitir aos utilizadores fazer consultas complexas e obter os resultados desejados. Finalmente, necessitará de integrar estas capacidades com a sua aplicação de uma forma intuitiva e sem descontinuidades para os utilizadores. Vamos dar uma vista de olhos mais atenta a cada uma destas etapas abaixo:

Uma das características únicas do Siri é a sua capacidade de compreender a linguagem humana e responder a consultas complexas. Isto é conseguido através de uma combinação de capacidades de processamento de linguagem natural que são alimentadas por algoritmos de aprendizagem de máquina e um sofisticado motor de reconhecimento de voz. Para construir uma aplicação como Siri, terá de desenvolver as suas próprias capacidades de processamento de linguagem natural que podem interagir com um conversor de fala para texto existente ou mesmo criar um a partir do zero.

Outro factor importante a considerar ao construir uma aplicação como o Siri é a infra-estrutura de nuvem subjacente que a alimenta. Uma vez que o reconhecimento de voz e as capacidades de linguagem natural de Siri'sSiri funcionam constantemente em segundo plano à medida que os utilizadores interagem com as suas aplicações, requerem um poderoso sistema backend e uma conectividade fiável à Internet para funcionar sem problemas. Isto significa que se quiser que a sua aplicação seja capaz de processar e reconhecer comandos de voz em tempo real, terá de construir a sua própria infra-estrutura de nuvem ou ligar-se a um serviço de terceiros, como a Plataforma Google Cloud ou os Serviços Web da Amazon.

Finalmente, uma vez criadas as suas capacidades de processamento em linguagem natural e construído um sistema backend seguro para a sua aplicação, o último passo é integrar estas características com o resto da sua aplicação de uma forma que seja intuitiva e sem falhas para os utilizadores. Isto pode envolver a criação de uma interface ou a adição de comandos de voz à sua experiência de utilizador existente, para que os utilizadores possam interagir facilmente com a sua aplicação através da fala.

Quanto custa construir uma aplicação como a Siri?

Custar-lhe-á entre $40.000 e $200.000 para construir uma aplicação como a Siri. Este custo variará muito dependendo da experiência do seu desenvolvedor, quanto pretende personalizar o produto principal, e quantas características adicionais pretende na sua aplicação.

Os custos iniciais de desenvolvimento de um assistente de voz como a Siri são susceptíveis de descer entre $40.000 - $50.000. Se quiser tirar partido da tecnologia de reconhecimento de voz que já está incorporada no seu telefone ou dispositivo, então os custos de desenvolvimento inicial para a sua aplicação serão muito mais baixos. No entanto, se quiser características e capacidades mais avançadas na sua aplicação de assistente de voz, pode esperar pagar mais.

Os custos aumentarão se quiser integrar características adicionais ou personalizar o produto principal. Por exemplo, pode utilizar uma voz de marca específica para a sua aplicação e torná-la disponível em múltiplas plataformas. Ou pode implementar um algoritmo personalizado que treine com dados provenientes da entrada do utilizador. Estas características irão aumentar significativamente os seus custos e poderão colocar o custo total de desenvolvimento da sua aplicação na gama de $100.000 - $200.000. Em geral, as aplicações de assistente de voz são ainda relativamente novas, e a concorrência é limitada. Se criar uma aplicação como a Siri ou um dos seus concorrentes, poderá ter custos mais elevados do que os que poderá ver noutras indústrias.

Quanto tempo vai demorar?

Demorará cerca de 6 - 10 meses a construir uma aplicação como a Siri. Este período de tempo dependerá das características e funcionalidades que pretende incorporar na sua aplicação, do tamanho da equipa, e da experiência dos programadores envolvidos, etc. A Apple'sApple's Siri é uma das mais populares assistentes de voz disponíveis hoje em dia. Permite aos utilizadores interagir com os seus dispositivos usando linguagem natural, tornando-o fácil e conveniente. Construir uma aplicação como a Siri requer tempo, esforço e recursos significativos. A fase inicial de desenvolvimento envolverá a criação da plataforma de software para processamento de linguagem natural (PNL) e suporte backend móvel para alojamento e armazenamento de dados associados a cada sessão do utilizador.

A fase seguinte de desenvolvimento envolverá a criação de dados de formação. O motor de PNL utilizará estes dados para construir um modelo que possa compreender e interpretar com precisão as entradas da fala humana. Este modelo permite à Siri responder adequadamente a quaisquer questões ou comandos de voz enviados pelos utilizadores.

Assim que a plataforma de software para a sua aplicação assistente de voz estiver pronta, terá de contratar uma equipa de programadores para começar a codificar a aplicação. Dependendo dos seus requisitos, o processo de desenvolvimento pode envolver várias fases e várias iterações antes de alcançar a funcionalidade requerida na sua aplicação assistente.

Solução sem código

AppMaster.io é uma poderosa plataforma de software, sem código, que permite a qualquer pessoa construir e implementar a sua própria aplicação assistente de voz personalizada - sem necessidade de codificação! Com Appmaster.io, pode criar a sua própria aplicação assistente virtual de última geração. Quer seja um empresário, empresário, ou apenas alguém com uma ideia para uma aplicação de voz, o AppMaster.io é a plataforma perfeita para dar vida às suas ideias!

A nossa interface de programação visual simples facilita a criação de aplicações personalizadas e acrescenta lógica complexa utilizando o nosso editor de processos empresariais intuitivo. E com as nossas poderosas características de IA, pode construir uma experiência brilhante e personalizada para os seus utilizadores que irá exceder as suas expectativas.