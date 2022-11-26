Muhtemelen JSON, XML ve diğer web geliştirme kısaltmalarını ve moda sözcükleri duymuşsunuzdur. Peki ya Protobuf? Muhtemelen, web geliştirme seyahatlerinizde bu kelimeyle karşılaştınız, ancak ne anlama geldiğinden tam olarak emin değildiniz. Protobuf, Protocol Buffers anlamına gelir.

Protocol Buffers ( Protobuf), Google tarafından geliştirilen bir veri serileştirme biçimidir. Yapılandırılmış verileri verimli ve kompakt bir şekilde ikili biçimde depolayarak ağ bağlantıları üzerinden daha hızlı aktarıma olanak tanır. Protobuf, çok çeşitli seçilmiş programlama dillerini destekler ve platformdan bağımsızdır; bu, onu kullanarak yazılan programların kolayca diğer platformlara taşınabileceği anlamına gelir.

Ek olarak, web servisleri, veritabanları, RPC sistemleri ve dosya formatları gibi çeşitli uygulamalarda kullanılabilen yapılandırılmış veriler oluşturmanın verimli ve güçlü bir yoludur. Dizeler, tamsayılar, değişkenler, mantıksal değerler, numaralandırmalar (sayılandırmalar), haritalar (ilişkisel diziler) ve daha fazlası dahil olmak üzere birçok veri türünü destekler. Dilden bağımsız sözdizimi, seçilen farklı programlama dilleri kullanılarak yazılan programların birbirleriyle güvenilir bir şekilde iletişim kurmasını sağlar.

Ayrıca Protobuf formatı, XML veya JSON gibi diğer formatlara göre çeşitli avantajlar sunar. Yapılandırılmış veriler ikili biçimde depolandığından, XML veya JSON biçimi gibi metin tabanlı biçimlerden çok daha küçüktür ve ağlar üzerinden aktarımı daha hızlı hale getirir. Ek olarak, Protobuf genişletilmesi kolay olacak şekilde tasarlanmıştır, bu da onu hızla değişen veri yapılarını ve yeni özellikleri işlemek için ideal kılar. Son olarak, Protobuf özel olarak oluşturulmuş kaynak kodu hız için optimize edilebilir ve bu da daha az bellek kullanan daha hızlı uygulamalarla sonuçlanır.

Görsel Kaynak: opensource.googleblog.com/Yazar: Alex Ruiz

Bu avantajlar, Protocol Buffers verimli veri depolama ve sistemler arasında iletişim için ideal hale getirir. İşletmeler giderek daha fazla dağıtılmış sistemlere, web hizmetlerine ve mobil uygulamalara güvendiğinden, geliştiriciler arasında popüler hale geliyor. Protocol Buffers, Google, Twitter ve Dropbox gibi büyük şirketlerin yanı sıra esnekliğinden ve performansından yararlanmak isteyen daha küçük girişimler tarafından kullanılıyor.

Protobuf, diğer formatlara kıyasla nispeten bilinmeyebilir, ancak birçok geliştiricinin potansiyelini fark etmeye başlamasıyla hızla popülerlik kazanıyor. Güçlü yetenekleri ve kullanım kolaylığı (yapılandırılmış veriler) ile Protocol Buffers neden geliştiriciler için popüler bir seçim haline geldiğini görmek kolaydır.

Protobuf nasıl kullanabilirsiniz?



Protocol Buffers ( Protobuf), iletişim protokollerinde, veri depolamada ve daha fazlasında kullanım için yapılandırılmış verileri serileştirmeye yönelik dilden bağımsız, platformdan bağımsız, genişletilebilir bir mekanizmadır. Uygulamalar arasında bilgi alışverişi için verimli ve güvenilir bir yol sağlayan, Google tarafından geliştirilen açık kaynaklı bir projedir. Özel olarak oluşturulmuş bir kaynak kodun verileri nasıl okuyabileceğine siz karar verebilirsiniz.

Protobuf, sistemler arasında veri akışları olarak kullanılabilecek verimli API'ler oluşturmak için kullanılabilir. Protokol arabellekleri, standart XML veya JSON çözümlerinden daha az bant genişliği gerektirdiklerinden ve daha küçük mesaj boyutlarına sahip olduklarından, veri alışverişini daha verimli hale getirmenin harika bir yoludur.

Ayrıca yapılandırılmış verileri düzenli bir şekilde depolayabilir. Geliştiricilerin veri yapısını tanımlamasına ve ardından verileri sistemler arasında taşınabilir hale getirerek ikili formatta seri hale getirmesine olanak tanır. Bu, veritabanlarında veya diğer dağıtılmış sistemlerde veri depolamayı kolaylaştırır. Ayrıca verilerin yapısında değişiklik yapıldığında geriye dönük uyumluluk sağlar.

Ayrıca, uygulamalar arasında RPC iletişimi için kullanılabilir. Örneğin, iki uygulama arasında gönderilen mesajları tanımlamak için Protobuf formatını kullanabilirsiniz. Bu, aynı mesaj yapısını kullanarak verileri basitçe serileştirebildikleri ve serisini kaldırabildikleri için, uygulamaların birbirleriyle verimli bir şekilde iletişim kurmasını kolaylaştırır.

Uygulamalar arasında RPC iletişimi nedir?

RPC (Uzaktan Prosedür Çağrısı), uygulamaların bir ağ üzerinden birbirleriyle iletişim kurmasını sağlayan bir iletişim türüdür. Bir uygulamadaki işlevlerin veya prosedürlerin diğerinden çağrılmasını sağlayarak dağıtılmış bilgi işlem ve daha fazla ölçeklenebilirlik sağlar.

(Uzaktan Prosedür Çağrısı), uygulamaların bir ağ üzerinden birbirleriyle iletişim kurmasını sağlayan bir iletişim türüdür. Bir uygulamadaki işlevlerin veya prosedürlerin diğerinden çağrılmasını sağlayarak dağıtılmış bilgi işlem ve daha fazla ölçeklenebilirlik sağlar. RPC , çağıran uygulamadan (istemci olarak da bilinir) başka bir uygulamaya (sunucu olarak bilinir) istek göndererek ve bir yanıt alarak çalışır. İstek genellikle parametreler ve dönüş değerleri gibi yürütülmesi gereken prosedür hakkında bilgi içeren bir veri paketi olarak gönderilir.

, çağıran uygulamadan (istemci olarak da bilinir) başka bir uygulamaya (sunucu olarak bilinir) istek göndererek ve bir yanıt alarak çalışır. İstek genellikle parametreler ve dönüş değerleri gibi yürütülmesi gereken prosedür hakkında bilgi içeren bir veri paketi olarak gönderilir. Sunucu paketi aldığında, onu işler ve herhangi bir ilgili veri veya sonuçla birlikte bir yanıt verir.

Protobuf, geliştiricilerin farklı iletişim protokollerinin nüansları hakkında endişelenmeden birbirleriyle etkileşime girebilen istemci/sunucu uygulamaları oluşturmasına da olanak tanır. Aynı mesaj biçimini kullanarak birbirleriyle iletişim kurabilen platformlar arası uygulamalar yazmayı kolaylaştırır.

Genel olarak, Protocol Buffers, sistemler arasında bilgi alışverişinin güçlü ve verimli bir yoludur.

Geliştiricilerin, yapılandırılmış verileri aktarmak için verimli API'ler oluşturmasına olanak tanır.

Verileri organize bir şekilde saklayın

Ve birbiriyle iletişim kurabilen istemci/sunucu uygulamaları oluşturun

Protocol Buffers, açık kaynaklı bir projedir ve sistemler arasında veri alışverişinin güvenilir ve verimli bir yolunu sağlar. Protobuf yardımıyla geliştiriciler, farklı platformlar arasındaki iletişimde yer alan karmaşıklığı önemli ölçüde azaltabilir ve ağ gecikmesini azaltarak uygulamalarının performansını artırabilir. Birbiriyle iletişim kurabilen güvenilir ve verimli uygulamaları hızlı bir şekilde geliştirmesi gereken herkes için vazgeçilmez bir araçtır.

Protobuf ve JSON biçimi arasındaki fark nedir?



Protobuf ve JSON arasındaki birincil fark, verilerin nasıl kodlandığıdır. Protobuf, verileri ikili biçimde kodlarken JSON, insan tarafından okunabilen bir düz metin biçimi kullanır. Bu, Protobuf'u ağlar üzerinden veri iletmek için önemli ölçüde daha hızlı ve daha verimli hale getirir çünkü aynı miktarda bilgiyi iletmek için Protobuf daha az JSON genişliği gerektirir.

JSON web tabanlı bir ortamda JavaScript ve HTML ile kullanmak daha kolaydır, çünkü her iki dil de kolayca okuyabilir. Ek olarak, JSON insanlar tarafından okunabilir olması, hata ayıklamayı ve sorun gidermeyi Protobuf daha kolay hale getirme avantajı vardır.

Ancak JSON, Protobuf önemli ölçüde daha hızlı olduğu için ağlar üzerinde daha az işlem gücü gerektirir. Bu, onu veri akışları veya cihazlar arasında gerçek zamanlı iletişim gerektiren uygulamalar için ideal bir seçim haline getirir. Ayrıca Protobuf, verileri ikili formatta kodladığı için, kötü niyetli aktörlerin tespit edilmeden verileri değiştirmesi çok daha zor olduğundan güvenlik artırılır.

Bu nedenle, Protobuf ve JSON arasındaki farkları dört ana alana ayırabilirsiniz: hız, boyut, veri türleri ve platform uyumluluğu.

Hız : Protobuf, verileri seri hale getirme ve seri durumdan JSON konusunda Protobuf çok daha hızlıdır. Biçim ikili olduğundan, Protobuf yapılandırılmış verileri okumak ve yazmak JSON ile olduğundan daha az zaman alır.

: Protobuf, verileri seri hale getirme ve seri durumdan konusunda çok daha hızlıdır. Biçim ikili olduğundan, yapılandırılmış verileri okumak ve yazmak ile olduğundan daha az zaman alır. Boyut : JSON , ağ bant genişliği sınırlı olduğunda inanılmaz derecede yararlı olabilen Protobuf çok daha küçüktür. İkili veri akışlarının kompakt yapısı nedeniyle, bir Protobuf mesajını depolamak ve aktarmak, bir JSON mesajına göre daha az yer kaplar.

: , ağ bant genişliği sınırlı olduğunda inanılmaz derecede yararlı olabilen çok daha küçüktür. İkili veri akışlarının kompakt yapısı nedeniyle, bir mesajını depolamak ve aktarmak, bir mesajına göre daha az yer kaplar. Veri türleri : Her iki biçim de dizeler, sayılar ve boolean'lar gibi temel veri türlerini desteklerken, JSON , Protobuf numaralandırmalar ve haritalar gibi daha karmaşık veri türlerini destekler. Bu, geliştiricilerin daha zengin veri yapıları gerektiren daha karmaşık uygulamalar oluşturmasına olanak tanır.

: Her iki biçim de dizeler, sayılar ve boolean'lar gibi temel veri türlerini desteklerken, , numaralandırmalar ve haritalar gibi daha karmaşık veri türlerini destekler. Bu, geliştiricilerin daha zengin veri yapıları gerektiren daha karmaşık uygulamalar oluşturmasına olanak tanır. Platform uyumluluğu : Protobuf açık kaynaklı bir format olduğu için Protobuf daha iyi platform uyumluluğuna JSON . Dilden ve platformdan bağımsız olduğu için birden fazla platformda zorluk veya uyumluluk sorunu olmadan kullanılabilir.

Protobuf, hız, boyut verimliliği ve karmaşık veri türleri gerektiren uygulamalar için tercih edilen veri formatıdır. Sınırlı ağ bant genişliğine sahip dağıtılmış sistemler veya mobil uygulamalar geliştirmek için mükemmel bir seçimdir. Karşılaştırıldığında, JSON daha basittir ve birçok dil ve platform tarafından desteklendiği için daha geniş çapta kabul görmektedir. Bu nedenle performanstan çok uyumluluk ve sadeliğin istendiği durumlarda kullanılabilir. Sonuç olarak, Protobuf veya JSON kullanma kararı, uygulamanızın özel gereksinimlerine bağlıdır.

Sonuç olarak, bir uygulama oluştururken en çok hangi özelliklere öncelik verdiğinize bağlı olarak hem JSON hem de Protobuf avantajları ve dezavantajları vardır. Daha yüksek okuma/yazma hızlarına, daha küçük dosya boyutlarına ve karmaşık veri türlerine ihtiyacınız varsa, Protobuf daha iyi bir seçimdir. Ancak basitlik ve platform uyumluluğu sizin için daha önemliyse JSON daha iyi olabilir. Sonuç olarak, karar, uygulamanızın özel gereksinimlerine bağlı olacaktır.

Protobuf üç seçeneği nelerdir?



Protobuf'un üç seçeneği şunlardır: 1) Protobuf, 2) proto3 ve 3) g RPC .

Proto2, yapılandırılmış verileri kodlamak için kullanılan orijinal protokol arabellek dilidir. Java, C++ ve Python gibi birden çok dilde kod oluşturmayı destekler.

Proto3, Protobuf bir evrimi olan Protobuf'un en son sürümüdür. Çeşitli özellikler ekler ve belirli senaryolarda Protobuf kullanımını basitleştirir.

bir evrimi olan Protobuf'un en son sürümüdür. Çeşitli özellikler ekler ve belirli senaryolarda kullanımını basitleştirir. Son olarak g RPC , hizmetler arasında bağlantı kurmayı ve birlikte çalışmayı kolaylaştıran Protobuf dayalı yüksek performanslı bir RPC (Uzaktan Prosedür Çağrısı) çerçevesidir. Java, Python, C++ ve Node.js gibi birden çok dili destekler.

Bu üç seçenek, yapılandırılmış verilerin Protobuf ile kodlanmasına yardımcı olur, ancak birçok kişi, diğer iki seçeneğe göre performans avantajları nedeniyle g RPC tercih eder.

Neden Google Protocol Buffers kullanmalısınız?



JSON veya XML gibi diğer veri biçimleri yerine Google'ın dilden bağımsız Protocol Buffers kullanmanızın birkaç nedeni vardır. Birincisi, Protobuf, JSON veya XML'den çok daha derli topludur, dolayısıyla daha az bant genişliği kullanır, bu da onu ağ trafiğinin önemli olduğu web uygulamalarında kullanım için ideal hale getirir. Ayrıca Protobuf, JSON veya XML'den daha güvenli olduğundan, verileri okurken veya yazarken hata olasılığı daha düşüktür.

Ayrıca, Protobuf kullanmak, uygulamaların veri akışlarını paylaşmasını ve birbirleriyle iletişim kurmasını çok daha kolaylaştırır. Ayrıca, farklı satıcılardan ve seçilen çeşitli programlama dillerinden farklı bileşenleri entegre etme sürecini basitleştirir. Protobuf veri formatı dilden bağımsızdır; Protobuf kullanarak farklı programlama dillerinde birbiriyle haberleşebilen uygulamalar geliştirmek kolaydır. Dilden bağımsız ve platformdan bağımsız bir format olduğundan, kullanılan teknolojiden bağımsız olarak herhangi bir uygulama veya hizmet tarafından kullanılabilir.

Google dilinden bağımsız olan bu Protobuf, son derece verimli olacak şekilde tasarlanmıştır ve verilerin hem serileştirilmesi hem de seri durumundan çıkarılması için minimum ek yük gerektirir. Ayrıca, geliştiricilerin sıfırdan yeni kod yazmadan mevcut bir protokolü hızlı bir şekilde değiştirmesine izin vererek şema gelişimini destekler. Bu, uygulamaların zaman içinde bakımını kolaylaştırır.

Ayrıca, ağ trafiğini azaltan ve farklı sistemler arasında mesaj nesneleri gönderirken gecikmeyi azaltan ikili formatı nedeniyle JSON veya XML gibi diğer yöntemlerden daha iyi performans sunar. Son olarak Protobuf, geriye dönük uyumluluk için tek bir mesaj türünün birden çok sürümünü destekleyerek, geliştiricilerin kodu tamamen yeniden yazmadan uygulamalarını hızla uyarlamalarına olanak tanır.

Kısacası, Protocol Buffers, uygulamalar ve sistemler arasında veri alışverişinin verimli, güvenilir ve uygun maliyetli bir yolunu sağlar. Farklı bileşenlerle iletişim kurmanın daha verimli bir yolunu sağlarken entegrasyonun karmaşıklığını azaltır. Protobuf, geliştiricilerin zaman içinde mevcut uygulamaları korumasını ve yenilerini oluşturmasını kolaylaştırır. Bu nedenlerle, dağıtık sistemlerde veri alışverişi için giderek daha çok tercih edilen bir yöntem haline gelmektedir.

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AppMaster, no-code sayıda gelişmiş seçeneğe sahip kodsuz bir platformdur. Oluşturulan arka uçtaki mikro hizmetler genelinde iletişimi kolaylaştırmak için ve ekranları ve mantığı mobil cihazlara ( sunucu güdümlü kullanıcı arabirimi ) teslim ederken Protobuf yararlanır. Bu, hızı artırmaya, boyutu küçültmeye yardımcı olur ve uyumluluğu geliştirir. Ek olarak, özel olarak oluşturulmuş bir kaynak kodu sağlar. Böylece, AppMaster ile siz ve kullanıcılar sorunsuz ve sorunsuz bir deneyim yaşayacaksınız.

Çözüm



Sonuç olarak, Protocol Buffers, yapılandırılmış verileri kodlamak için verimli ve genişletilebilir bir mekanizmadır. Tip açısından güvenlidirler, dilden bağımsızdırlar ve JSON veya XML gibi alternatiflere göre daha az bant genişliği gerektirirler. Bir ağ üzerinden diğer uygulamalarla verimli bir şekilde iletişim kuran veya veri depolayan bir uygulama geliştirmeniz gerekiyorsa, Protocol Buffers kullanmayı düşünün.