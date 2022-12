Probabilmente avete sentito parlare di JSON, XML e altri acronimi e parole d'ordine dello sviluppo web. Ma che dire di Protobuf? È probabile che vi siate imbattuti in questa parola nei vostri viaggi di sviluppo web, ma non eravate sicuri del suo significato. Protobuf sta per Protocol Buffers.

Protocol Buffers (Protobuf) è un formato di serializzazione dei dati sviluppato da Google. Protobuf supporta un'ampia gamma di linguaggi di programmazione scelti ed è indipendente dalla piattaforma, il che significa che i programmi scritti con questo formato possono essere facilmente trasferiti su altre piattaforme.

Inoltre, è un modo efficiente e potente per creare dati strutturati che possono essere utilizzati in varie applicazioni, come servizi Web, database, RPC sistemi e formati di file. Supporta molti tipi di dati, tra cui stringhe, interi, float, booleani, enum (enumerazioni), mappe (array associativi) e altro ancora. La sintassi indipendente dal linguaggio permette ai programmi scritti con linguaggi di programmazione diversi di comunicare tra loro in modo affidabile.

Inoltre, il formato Protobuf offre diversi vantaggi rispetto ad altri formati, come XML o JSON. Poiché i dati strutturati sono memorizzati in formato binario, sono molto più piccoli rispetto ai formati basati sul testo, come XML o JSON, rendendo più veloce il trasferimento sulle reti. Inoltre, Protobuf è stato progettato per essere facilmente estendibile, il che lo rende ideale per gestire strutture di dati in rapida evoluzione e nuove funzionalità. Infine, il codice sorgente appositamente generato da Protobuf può essere ottimizzato per la velocità, con il risultato di applicazioni più veloci che utilizzano meno memoria.

Fonte immagine: opensource.googleblog.com/Autore: Alex Ruiz

Questi vantaggi rendono Protocol Buffers ideale per l'archiviazione efficiente dei dati e la comunicazione tra sistemi. Sta diventando popolare tra gli sviluppatori, dato che le aziende si affidano sempre più a sistemi distribuiti, servizi web e applicazioni mobili. Protocol Buffers viene utilizzato da grandi aziende come Google, Twitter e Dropbox, così come da piccole startup che vogliono beneficiare della sua flessibilità e delle sue prestazioni.

Protobuf Il formato può essere relativamente sconosciuto rispetto ad altri formati, ma sta guadagnando rapidamente popolarità e molti sviluppatori stanno iniziando a riconoscerne il potenziale. Grazie alle sue potenti funzionalità e alla facilità d'uso (dati strutturati), è facile capire perché Protocol Buffers stia diventando una scelta popolare per gli sviluppatori.

Come si può utilizzare Protobuf?



Protocol Buffers (Protobuf) è un meccanismo di serializzazione dei dati strutturati, neutro rispetto al linguaggio e alla piattaforma, estensibile e utilizzabile nei protocolli di comunicazione, nell'archiviazione dei dati e altro ancora. È un progetto open-source sviluppato da Google che fornisce un mezzo efficiente e affidabile per lo scambio di informazioni tra applicazioni. È possibile decidere come un codice sorgente appositamente generato possa leggere i dati.

Protobuf può essere utilizzato per creare APIefficienti che possono essere utilizzate come flussi di dati tra sistemi. I buffer di protocollo sono un ottimo modo per rendere più efficiente lo scambio di dati, in quanto richiedono meno larghezza di banda e hanno dimensioni dei messaggi inferiori rispetto alle soluzioni standard XML o JSON.

Possono anche memorizzare dati strutturati in modo organizzato. Permette agli sviluppatori di definire la struttura dei dati e quindi di serializzarli in un formato binario, rendendo i dati portabili da un sistema all'altro. Questo facilita l'archiviazione dei dati nei database o in altri sistemi distribuiti. Inoltre, garantisce la compatibilità all'indietro quando vengono apportate modifiche alla struttura dei dati.

Inoltre, può essere utilizzato per RPC comunicazione tra applicazioni. Ad esempio, è possibile utilizzare il formato Protobuf per definire i messaggi inviati tra due applicazioni. In questo modo le applicazioni possono comunicare tra loro in modo efficiente, poiché possono semplicemente serializzare e deserializzare i dati utilizzando la stessa struttura di messaggio.

Che cos'è RPC comunicazione tra applicazioni?

RPC (Remote Procedure Call) è un tipo di comunicazione che consente alle applicazioni di comunicare tra loro attraverso una rete. Permette di richiamare le funzioni o le procedure di un'applicazione da un'altra, consentendo un'elaborazione distribuita e una maggiore scalabilità.

(Remote Procedure Call) è un tipo di comunicazione che consente alle applicazioni di comunicare tra loro attraverso una rete. Permette di richiamare le funzioni o le procedure di un'applicazione da un'altra, consentendo un'elaborazione distribuita e una maggiore scalabilità. RPC funziona inviando richieste dall'applicazione chiamante (nota anche come client) a un'altra applicazione (nota come server) e ricevendo una risposta. La richiesta viene generalmente inviata come pacchetto di dati contenente informazioni sulla procedura da eseguire, come i parametri e i valori di ritorno.

funziona inviando richieste dall'applicazione chiamante (nota anche come client) a un'altra applicazione (nota come server) e ricevendo una risposta. La richiesta viene generalmente inviata come pacchetto di dati contenente informazioni sulla procedura da eseguire, come i parametri e i valori di ritorno. Una volta ricevuto il pacchetto, il server lo elabora e restituisce una risposta con i dati o i risultati pertinenti.

Protobuf Il sistema consente agli sviluppatori di creare applicazioni client/server che possono interagire tra loro senza doversi preoccupare delle sfumature dei diversi protocolli di comunicazione. È facile scrivere applicazioni multipiattaforma che possono comunicare tra loro utilizzando lo stesso formato di messaggio.

Nel complesso, Protocol Buffers è un modo potente ed efficiente di scambiare informazioni tra sistemi.

Permette agli sviluppatori di creare API efficienti per il trasferimento di dati strutturati.

memorizzare i dati in modo organizzato

e creare applicazioni client/server in grado di comunicare tra loro.

Protocol Buffers è un progetto open-source e fornisce un modo affidabile ed efficiente di scambiare dati tra sistemi. Con l'aiuto di Protobuf, gli sviluppatori possono ridurre significativamente la complessità della comunicazione tra piattaforme diverse e aumentare le prestazioni delle loro applicazioni riducendo la latenza di rete. È uno strumento essenziale per chiunque abbia bisogno di sviluppare rapidamente applicazioni affidabili ed efficienti in grado di comunicare tra loro.

Qual è la differenza tra i formati Protobuf e JSON?



La differenza principale tra Protobuf e JSON è il modo in cui vengono codificati i dati. Protobuf codifica i dati in formato binario, mentre JSON utilizza un formato di testo semplice leggibile dall'uomo. Questo rende Protobuf significativamente più veloce e più efficiente per la trasmissione di dati in rete, perché richiede meno larghezza di banda per trasmettere la stessa quantità di informazioni rispetto a JSON.

JSON è più facile da usare in un ambiente basato sul Web con JavaScript e HTML, poiché entrambi i linguaggi possono leggerlo facilmente. Inoltre, JSON ha il vantaggio di essere leggibile dall'uomo, facilitando il debug e la risoluzione dei problemi rispetto a Protobuf.

Protobuf JSON ha il vantaggio di essere leggibile dall'uomo, facilitando il debug e la risoluzione dei problemi rispetto a . Tuttavia, richiede una minore potenza di elaborazione sulle reti, essendo significativamente più veloce di . Questo lo rende una scelta ideale per le applicazioni che richiedono flussi di dati o comunicazioni in tempo reale tra dispositivi. Inoltre, poiché codifica i dati in un formato binario, la sicurezza è maggiore, poiché è molto più difficile per i malintenzionati alterare i dati senza essere individuati. Protobuf

Pertanto, è possibile suddividere le differenze tra Protobuf e JSON in quattro aree principali: velocità, dimensioni, tipi di dati e compatibilità con le piattaforme.

Velocità : Protobuf è molto più veloce di JSON per quanto riguarda la serializzazione e la deserializzazione dei dati. Poiché il formato è binario, la lettura e la scrittura di dati strutturati in Protobuf richiede meno tempo rispetto a JSON .

: è molto più veloce di per quanto riguarda la serializzazione e la deserializzazione dei dati. Poiché il formato è binario, la lettura e la scrittura di dati strutturati in richiede meno tempo rispetto a . Dimensione : Protobuf è molto più piccolo di JSON , il che può essere incredibilmente utile quando la larghezza di banda della rete è limitata. A causa della natura compatta dei flussi di dati binari, l'archiviazione e il trasferimento di un messaggio Protobuf richiede meno spazio rispetto a un messaggio JSON .

: è molto più piccolo di , il che può essere incredibilmente utile quando la larghezza di banda della rete è limitata. A causa della natura compatta dei flussi di dati binari, l'archiviazione e il trasferimento di un messaggio richiede meno spazio rispetto a un messaggio . Tipi di dati : Mentre entrambi i formati supportano tipi di dati di base come stringhe, numeri e booleani, Protobuf supporta tipi di dati più complessi come enum e mappe non disponibili in JSON . Ciò consente agli sviluppatori di creare applicazioni più sofisticate che richiedono strutture di dati più ricche.

: Mentre entrambi i formati supportano tipi di dati di base come stringhe, numeri e booleani, supporta tipi di dati più complessi come enum e mappe non disponibili in . Ciò consente agli sviluppatori di creare applicazioni più sofisticate che richiedono strutture di dati più ricche. Compatibilità con la piattaforma: Essendo un formato open-source, Protobuf ha una migliore compatibilità con le piattaforme rispetto a JSON . Può essere utilizzato su più piattaforme senza problemi o problemi di compatibilità perché è indipendente dal linguaggio e dalla piattaforma.

Protobuf è il formato di dati preferito per le applicazioni che richiedono velocità, efficienza dimensionale e tipi di dati complessi. È una scelta eccellente per lo sviluppo di sistemi distribuiti o applicazioni mobili con larghezza di banda di rete limitata. In confronto, JSON è più semplice e più ampiamente accettato, poiché molti linguaggi e piattaforme lo supportano. Pertanto, può essere utilizzato in situazioni in cui la compatibilità e la semplicità sono più importanti delle prestazioni. In definitiva, la decisione di utilizzare Protobuf o JSON dipende dalle esigenze specifiche dell'applicazione.

In conclusione, sia Protobuf che JSON presentano vantaggi e svantaggi, a seconda delle caratteristiche più importanti per la creazione di un'applicazione. Se avete bisogno di velocità di lettura/scrittura più elevate, di file di dimensioni ridotte e di tipi di dati complessi, Protobuf è la scelta migliore. Tuttavia, JSON potrebbe essere migliore se la semplicità e la compatibilità con la piattaforma sono più importanti per voi. In definitiva, la decisione dipenderà dai requisiti specifici dell'applicazione.

Quali sono le tre opzioni di Protobuf?



Le tre opzioni di Protobuf sono 1) proto2, 2) proto3 e 3) gRPC.

Proto2 è il linguaggio buffer di protocollo originale usato per codificare i dati strutturati. Supporta la generazione di codice in diversi linguaggi, come Java, C++ e Python.

Proto3 è l'ultima versione di Protobuf , che è un'evoluzione di proto2. Aggiunge diverse funzionalità e semplifica l'uso di Protobuf in scenari specifici.

, che è un'evoluzione di proto2. Aggiunge diverse funzionalità e semplifica l'uso di in scenari specifici. Infine, g RPC è un framework RPC (Remote Procedure Call) ad alte prestazioni basato su Protobuf che facilita la connessione e l'interoperabilità tra i servizi. Supporta diversi linguaggi, come Java, Python, C++ e Node.js.

Queste tre opzioni consentono di codificare i dati strutturati con Protobuf, ma molti preferiscono gRPC per i suoi vantaggi in termini di prestazioni rispetto alle altre due opzioni.

Perché utilizzare Google Protocol Buffers?



Ci sono diversi motivi per cui si dovrebbe usare Protocol Buffers, il linguaggio neutro di Google, invece di altri formati di dati come JSON o XML. Innanzitutto, Protobuf è molto più compatto di JSON o di XML, quindi consuma meno larghezza di banda, il che lo rende ideale per l'uso in applicazioni Web in cui il traffico di rete è un problema. Inoltre, poiché Protobuf è più sicuro dal punto di vista dei tipi rispetto a JSON o XML, c'è meno possibilità di errori durante la lettura o la scrittura dei dati.

Inoltre, l'uso di Protobuf rende molto più facile per le applicazioni condividere flussi di dati e comunicare tra loro. Inoltre, semplifica il processo di integrazione di diversi componenti di diversi fornitori e di diversi linguaggi di programmazione scelti. Il formato di dati Protobuf è neutrale dal punto di vista linguistico; è facile sviluppare applicazioni in diversi linguaggi di programmazione scelti che possono comunicare tra loro utilizzando Protobuf. Essendo un formato neutro dal punto di vista linguistico e indipendente dalla piattaforma, può essere utilizzato da qualsiasi applicazione o servizio indipendentemente dalla tecnologia utilizzata.

Questo Protobuf neutrale rispetto al linguaggio di Google è progettato per essere altamente efficiente e richiede un overhead minimo sia per la serializzazione che per la deserializzazione dei dati. Supporta inoltre l'evoluzione dello schema, consentendo agli sviluppatori di modificare rapidamente un protocollo esistente senza dover scrivere nuovo codice da zero. Questo facilita la manutenzione delle applicazioni nel tempo.

Inoltre, offre prestazioni migliori rispetto ad altri metodi, come JSON o XML, grazie al suo formato binario, che riduce il traffico di rete e la latenza nell'invio di oggetti messaggio tra sistemi diversi. Infine, Protobuf supporta più versioni di un singolo tipo di messaggio per la compatibilità all'indietro, consentendo agli sviluppatori di adattare rapidamente le loro applicazioni senza dover riscrivere completamente il codice.

In breve, Protocol Buffers fornisce un modo efficiente, affidabile ed economico di scambiare dati tra applicazioni e sistemi. Riduce la complessità dell'integrazione e fornisce un modo più efficiente di comunicare con i diversi componenti. Protobuf facilita inoltre agli sviluppatori la manutenzione delle applicazioni esistenti nel tempo e la creazione di nuove applicazioni. Per questi motivi, sta diventando sempre più il metodo preferito per lo scambio di dati nei sistemi distribuiti.

Perché scegliere AppMaster per le proprie applicazioni?



AppMaster è una no-code è una piattaforma con numerose e sofisticate opzioni. Sfrutta Protobuf per facilitare la comunicazione tra i microservizi nel backend creato e durante la distribuzione di schermate e logica ai dispositivi mobili(UI guidata dal server). Ciò contribuisce ad aumentare la velocità, a ridurre le dimensioni e a migliorare la compatibilità. Inoltre, fornisce un codice sorgente appositamente generato. Quindi, con AppMaster, voi e gli utenti avrete un'esperienza fluida e senza interruzioni.

Conclusione



In conclusione, Protocol Buffers è un meccanismo efficiente ed estensibile per la codifica dei dati strutturati. Sono sicuri dal punto di vista del tipo, neutrali dal punto di vista del linguaggio e richiedono meno larghezza di banda rispetto ad alternative come JSON o XML. Se avete bisogno di sviluppare un'applicazione che comunichi in modo efficiente con altre applicazioni su una rete o che memorizzi dati, prendete in considerazione l'uso di Protocol Buffers.