Vous avez probablement entendu parler de JSON, de XML et d'autres acronymes et mots à la mode relatifs au développement web. Mais qu'en est-il de Protobuf? Il y a de fortes chances que vous ayez déjà rencontré ce mot au cours de vos voyages de développement Web, mais que vous ne sachiez pas exactement ce qu'il signifie. Protobuf est l'abréviation de Protocol Buffers.

Protocol Buffers (Protobuf) est un format de sérialisation de données développé par Google. Il stocke de manière efficace et compacte des données structurées sous forme binaire, ce qui permet un transfert plus rapide sur les connexions réseau. Protobuf prend en charge un large éventail de langages de programmation choisis et est indépendant de la plateforme, ce qui signifie que les programmes écrits à l'aide de ce format peuvent être facilement portés sur d'autres plateformes.

En outre, il s'agit d'un moyen efficace et puissant de créer des données structurées qui peuvent être utilisées dans diverses applications, telles que des services Web, des bases de données, RPC systèmes et formats de fichiers. Il prend en charge de nombreux types de données, notamment les chaînes de caractères, les entiers, les flottants, les booléens, les enums (énumérations), les maps (tableaux associatifs), etc. La syntaxe indépendante du langage permet aux programmes écrits à l'aide de différents langages de programmation choisis de communiquer entre eux de manière fiable.

En outre, le format Protobuf offre plusieurs avantages par rapport à d'autres formats, tels que XML ou JSON. Les données structurées étant stockées au format binaire, elles sont beaucoup plus petites que les formats textuels tels que XML ou JSON, ce qui permet un transfert plus rapide sur les réseaux. En outre, Protobuf est conçu pour être facile à étendre, ce qui le rend idéal pour gérer des structures de données qui évoluent rapidement et de nouvelles fonctionnalités. Enfin, le code source spécialement généré à partir de Protobuf peut être optimisé pour la vitesse, ce qui se traduit par des applications plus rapides utilisant moins de mémoire.

Image Source : opensource.googleblog.com/Author : Alex Ruiz

Ces avantages rendent Protocol Buffers idéal pour le stockage efficace des données et la communication entre les systèmes. Il est de plus en plus populaire parmi les développeurs, car les entreprises s'appuient de plus en plus sur des systèmes distribués, des services web et des applications mobiles. Protocol Buffers est utilisé par de grandes entreprises comme Google, Twitter et Dropbox, ainsi que par de petites startups qui souhaitent bénéficier de sa flexibilité et de ses performances.

Protobuf Bien qu'il soit relativement peu connu par rapport aux autres formats, il gagne rapidement en popularité et de nombreux développeurs commencent à reconnaître son potentiel. Avec ses puissantes capacités et sa facilité d'utilisation (données structurées), il est facile de comprendre pourquoi Protocol Buffers devient un choix populaire pour les développeurs.

Protocol Buffers (Protobuf) est un mécanisme extensible, neutre en termes de langage et de plate-forme, qui permet de sérialiser des données structurées en vue de leur utilisation dans des protocoles de communication, le stockage de données, etc. Il s'agit d'un projet open-source développé par Google qui fournit un moyen efficace et fiable d'échanger des informations entre applications. Vous pouvez décider comment un code source spécialement généré peut lire les données.

Protobuf peut être utilisé pour créer des APIefficaces qui peuvent être utilisées comme flux de données entre les systèmes. Les tampons de protocole sont un excellent moyen de rendre l'échange de données plus efficace, car ils nécessitent moins de bande passante et ont des tailles de message plus petites que les solutions standard XML ou JSON.

Il peut également stocker des données structurées de manière organisée. Il permet aux développeurs de définir la structure des données, puis de la sérialiser dans un format binaire, ce qui rend les données portables entre les systèmes. Il est ainsi facile de stocker des données dans des bases de données ou d'autres systèmes distribués. Il assure également une compatibilité ascendante lorsque des modifications sont apportées à la structure des données.

En outre, il peut être utilisé pour RPC la communication entre applications. Par exemple, vous pouvez utiliser le format Protobuf pour définir les messages envoyés entre deux applications. Cela permet aux applications de communiquer entre elles de manière efficace, car elles peuvent simplement sérialiser et désérialiser les données en utilisant la même structure de message.

Qu'est-ce que la RPC communication entre applications ?

RPC (Remote Procedure Call) est un type de communication qui permet aux applications de communiquer entre elles sur un réseau. Il permet d'appeler des fonctions ou des procédures d'une application à partir d'une autre, ce qui permet une informatique distribuée et une plus grande évolutivité.

L'appel fonctionne en envoyant des demandes de l'application appelante (également appelée client) à une autre application (appelée serveur) et en recevant une réponse. La demande est généralement envoyée sous la forme d'un paquet de données contenant des informations sur la procédure qui doit être exécutée, comme les paramètres et les valeurs de retour. Une fois que le serveur reçoit le paquet, il le traite et renvoie une réponse avec les données ou les résultats pertinents.

Protobuf permet également aux développeurs de créer des applications client/serveur qui peuvent interagir les unes avec les autres sans avoir à se soucier des nuances des différents protocoles de communication. Il facilite l'écriture d'applications multiplateformes qui peuvent communiquer entre elles en utilisant le même format de message.

Globalement, Protocol Buffers est un moyen puissant et efficace d'échanger des informations entre systèmes.

Il permet aux développeurs de créer des API efficaces pour le transfert de données structurées.

de stocker les données de manière organisée

et de créer des applications client/serveur capables de communiquer entre elles.

Protocol Buffers est un projet open-source qui fournit un moyen fiable et efficace d'échanger des données entre systèmes. Avec l'aide de Protobuf, les développeurs peuvent réduire de manière significative la complexité de la communication entre différentes plateformes et augmenter les performances de leurs applications en réduisant la latence du réseau. Il s'agit d'un outil essentiel pour tous ceux qui ont besoin de développer rapidement des applications fiables et efficaces capables de communiquer entre elles.

Quelle est la différence entre les formats Protobuf et JSON?



La principale différence entre Protobuf et JSON est la manière dont les données sont encodées. Protobuf encode les données au format binaire, tandis que JSON utilise un format de texte brut lisible par l'homme. Cela rend Protobuf nettement plus rapide et plus efficace pour la transmission de données sur les réseaux, car il nécessite moins de bande passante que JSON pour transmettre la même quantité d'informations.

JSON est plus facile à utiliser dans un environnement Web avec JavaScript et HTML, car ces deux langages peuvent le lire facilement. En outre, JSON présente l'avantage d'être lisible par l'homme, ce qui facilite le débogage et le dépannage par rapport à Protobuf.

ProtobufEn revanche, il nécessite moins de puissance de traitement sur les réseaux, car il est nettement plus rapide que JSON, ce qui en fait un choix idéal pour les applications nécessitant des flux de données ou une communication en temps réel entre des dispositifs. En outre, comme Protobuf code les données dans un format binaire, la sécurité est accrue puisqu'il est beaucoup plus difficile pour les acteurs malveillants de modifier les données sans être détectés.

Par conséquent, vous pouvez décomposer les différences entre Protobuf et JSON en quatre domaines principaux : vitesse, taille, types de données et compatibilité avec les plateformes.

Vitesse : Protobuf est beaucoup plus rapide que JSON en ce qui concerne la sérialisation et la désérialisation des données. Comme le format est binaire, il faut moins de temps pour lire et écrire des données structurées dans Protobuf que dans JSON .

Protobuf est le format de données privilégié pour les applications nécessitant rapidité, efficacité en termes de taille et types de données complexes. C'est un excellent choix pour le développement de systèmes distribués ou d'applications mobiles avec une bande passante réseau limitée. En comparaison, JSON est plus simple et plus largement accepté car de nombreux langages et plateformes le prennent en charge. Il peut donc être utilisé dans des situations où la compatibilité et la simplicité sont plus importantes que les performances. En définitive, la décision d'utiliser Protobuf ou JSON dépend des besoins spécifiques de votre application.

En conclusion, Protobuf et JSON présentent tous deux des avantages et des inconvénients, selon les fonctionnalités que vous privilégiez lors de la création d'une application. Si vous avez besoin de vitesses de lecture/écriture plus rapides, de tailles de fichiers plus petites et de types de données complexes, alors Protobuf est le meilleur choix. Toutefois, JSON peut être meilleur si la simplicité et la compatibilité avec la plate-forme sont plus importantes pour vous. En définitive, la décision dépendra des exigences spécifiques de votre application.

Quelles sont les trois options de Protobuf?



Les trois options de Protobuf sont 1) proto2, 2) proto3, et 3) gRPC.

Proto2 est le langage original de tampon de protocole utilisé pour coder les données structurées. Il permet de générer du code dans plusieurs langages, tels que Java, C++ et Python.

Proto3 est la dernière version de Protobuf , qui est une évolution de proto2 . Elle ajoute plusieurs fonctionnalités et simplifie l'utilisation de Protobuf dans des scénarios spécifiques.

, qui est une évolution de proto2 . Elle ajoute plusieurs fonctionnalités et simplifie l'utilisation de dans des scénarios spécifiques. Enfin, g RPC est un cadre haute performance RPC (Remote Procedure Call) basé sur Protobuf qui facilite la connexion et l'interopérabilité entre les services. Il prend en charge plusieurs langages, tels que Java, Python, C++ et Node.js.

Ces trois options permettent d'encoder des données structurées avec Protobuf, mais de nombreuses personnes préfèrent gRPC en raison de ses avantages en termes de performances par rapport aux deux autres options.

Pourquoi utiliser Google Protocol Buffers?



Il existe plusieurs raisons pour lesquelles vous devriez utiliser le langage neutre Protocol Buffers de Google plutôt que d'autres formats de données tels que JSON ou XML. Tout d'abord, Protobuf est beaucoup plus compact que JSON ou XML. Il utilise donc moins de bande passante, ce qui en fait un outil idéal pour les applications Web où le trafic réseau est un problème. De plus, comme Protobuf est plus sûr au niveau des types que JSON ou XML, il y a moins de risques d'erreurs lors de la lecture ou de l'écriture de données.

En outre, l'utilisation de Protobuf facilite grandement le partage des flux de données et la communication entre les applications. Il simplifie également le processus d'intégration de différents composants provenant de différents fournisseurs et de différents langages de programmation. Le format de données Protobuf est neutre du point de vue du langage ; il est facile de développer des applications dans différents langages de programmation qui peuvent communiquer entre elles en utilisant Protobuf. Comme il s'agit d'un format neutre en termes de langage et indépendant de la plate-forme, il peut être utilisé par n'importe quelle application ou service, quelle que soit la technologie utilisée.

Le format Protobuf de Google, neutre par rapport au langage, est conçu pour être très efficace et ne nécessite qu'un minimum de frais généraux pour la sérialisation et la désérialisation des données. Il prend également en charge l'évolution des schémas, ce qui permet aux développeurs de modifier rapidement un protocole existant sans écrire un nouveau code à partir de zéro. Cela facilite la maintenance des applications au fil du temps.

En outre, il offre de meilleures performances que d'autres méthodes, telles que JSON ou XML, en raison de son format binaire, qui réduit le trafic réseau et diminue la latence lors de l'envoi d'objets de message entre différents systèmes. Enfin, Protobuf prend en charge plusieurs versions d'un même type de message pour assurer la rétrocompatibilité, ce qui permet aux développeurs d'adapter rapidement leurs applications sans réécrire complètement le code.

En résumé, Protocol Buffers constitue un moyen efficace, fiable et rentable d'échanger des données entre applications et systèmes. Il réduit la complexité de l'intégration tout en offrant un moyen plus efficace de communiquer avec différents composants. Protobuf permet également aux développeurs de maintenir plus facilement les applications existantes dans le temps et d'en créer de nouvelles. Pour ces raisons, il devient de plus en plus la méthode privilégiée pour l'échange de données dans les systèmes distribués.

Pourquoi choisir AppMaster pour vos applications ?



AppMaster est une no-code avec de nombreuses options sophistiquées. Elle exploite Protobuf pour faciliter la communication entre les microservices dans le backend créé et lors de la diffusion des écrans et de la logique sur les appareils mobiles(interface utilisateur pilotée par le serveur). Cela permet d'augmenter la vitesse, de réduire la taille et d'améliorer la compatibilité. En outre, il fournit un code source spécialement généré. Ainsi, avec AppMaster, les utilisateurs et vous bénéficierez d'une expérience transparente et fluide.

Conclusion



En conclusion, Protocol Buffers est un mécanisme efficace et extensible d'encodage de données structurées. Ils sont sûrs du point de vue du type, neutres du point de vue du langage et nécessitent moins de bande passante que des alternatives telles que JSON ou XML. Si vous devez développer une application qui communique efficacement avec d'autres applications sur un réseau ou qui stocke des données, envisagez d'utiliser Protocol Buffers.