Вы наверняка слышали о JSON, XML и других аббревиатурах и словах, связанных с веб-разработкой. Но как насчет Protobuf? Скорее всего, вы встречали это слово в своих путешествиях по веб-разработке, но не совсем понимали, что оно означает. Protobuf означает Protocol Buffers.

Protocol Buffers (Protobuf) - это формат сериализации данных, разработанный компанией Google. Он эффективно и компактно хранит структурированные данные в двоичной форме, что позволяет быстрее передавать их по сети. Protobuf поддерживает широкий спектр выбранных языков программирования и является платформонезависимым, что означает, что программы, написанные с его использованием, могут быть легко перенесены на другие платформы.

Кроме того, это эффективный и мощный способ создания структурированных данных, которые могут быть использованы в различных приложениях, таких как веб-сервисы, базы данных, RPC системы и форматы файлов. Он поддерживает множество типов данных, включая строки, целые числа, плавающие числа, булевы, перечисления (enumerations), карты (ассоциативные массивы) и многое другое. Независимый от языка синтаксис позволяет программам, написанным с использованием различных выбранных языков программирования, надежно взаимодействовать друг с другом.

Более того, формат Protobuf имеет ряд преимуществ перед другими форматами, такими как XML или JSON. Поскольку структурированные данные хранятся в двоичном формате, они гораздо меньше текстовых форматов, таких как XML или JSON, что позволяет быстрее передавать их по сети. Кроме того, Protobuf разработан так, чтобы его было легко расширять, что делает его идеальным для работы с быстро меняющимися структурами данных и новыми возможностями. Наконец, специально сгенерированный исходный код Protobuf может быть оптимизирован для повышения скорости работы, что позволяет создавать более быстрые приложения, использующие меньше памяти.

Источник изображения: opensource.googleblog.com/Автор: Алекс Руис

Эти преимущества делают Protocol Buffers идеальным решением для эффективного хранения данных и коммуникации между системами. Он становится популярным среди разработчиков, поскольку предприятия все больше полагаются на распределенные системы, веб-сервисы и мобильные приложения. Protocol Buffers используют как крупные компании, такие как Google, Twitter и Dropbox, так и небольшие стартапы, которые хотят воспользоваться его гибкостью и производительностью.

Protobuf может быть относительно неизвестен по сравнению с другими форматами, но он быстро набирает популярность, и многие разработчики начинают понимать его потенциал. Благодаря его мощным возможностям и простоте использования (структурированные данные), легко понять, почему Protocol Buffers становится популярным выбором для разработчиков.

Как вы можете использовать Protobuf?



Protocol Buffers (Protobuf) - это нейтральный к языку, платформе, расширяемый механизм сериализации структурированных данных для использования в коммуникационных протоколах, хранилищах данных и многом другом. Это проект с открытым исходным кодом, разработанный компанией Google, который обеспечивает эффективное и надежное средство обмена информацией между приложениями. Вы можете решить, как специально созданный исходный код может читать данные.

Protobuf можно использовать для создания эффективных API, которые могут использоваться в качестве потоков данных между системами. Буферы протоколов - отличный способ сделать обмен данными более эффективным, поскольку они требуют меньшей пропускной способности и имеют меньший размер сообщений, чем стандартные решения XML или JSON.

Буфер также может хранить структурированные данные в упорядоченном виде. Он позволяет разработчикам определить структуру данных, а затем сериализовать их в двоичный формат, что делает данные переносимыми между системами. Это облегчает хранение данных в базах данных или других распределенных системах. Это также обеспечивает обратную совместимость при внесении изменений в структуру данных.

Более того, он может быть использован для RPC коммуникации между приложениями. Например, вы можете использовать формат Protobuf для определения сообщений, передаваемых между двумя приложениями. Это упрощает эффективное взаимодействие приложений друг с другом, поскольку они могут просто сериализовать и десериализовать данные, используя одну и ту же структуру сообщений.

Что такое RPC коммуникация между приложениями?

RPC (Удаленный вызов процедур) - это тип связи, который позволяет приложениям взаимодействовать друг с другом по сети. Он позволяет вызывать функции или процедуры одного приложения из другого, что обеспечивает распределенные вычисления и большую масштабируемость.

(Удаленный вызов процедур) - это тип связи, который позволяет приложениям взаимодействовать друг с другом по сети. Он позволяет вызывать функции или процедуры одного приложения из другого, что обеспечивает распределенные вычисления и большую масштабируемость. RPC Работает путем отправки запросов от вызывающего приложения (также известного как клиент) к другому приложению (известному как сервер) и получения ответа. Запрос обычно отправляется в виде пакета данных, содержащего информацию о процедуре, которую необходимо выполнить, например, параметры и возвращаемые значения.

Работает путем отправки запросов от вызывающего приложения (также известного как клиент) к другому приложению (известному как сервер) и получения ответа. Запрос обычно отправляется в виде пакета данных, содержащего информацию о процедуре, которую необходимо выполнить, например, параметры и возвращаемые значения. Получив пакет, сервер обрабатывает его и возвращает ответ с соответствующими данными или результатами.

Protobuf также позволяет разработчикам создавать клиент-серверные приложения, которые могут взаимодействовать друг с другом без необходимости заботиться о нюансах различных протоколов связи. Это упрощает написание кросс-платформенных приложений, которые могут взаимодействовать друг с другом, используя один и тот же формат сообщений.

В целом, Protocol Buffers - это мощный и эффективный способ обмена информацией между системами.

Он позволяет разработчикам создавать эффективные API для передачи структурированных данных

хранить данные в упорядоченном виде

и создавать клиент-серверные приложения, которые могут взаимодействовать друг с другом.

Protocol Buffers является проектом с открытым исходным кодом и обеспечивает надежный и эффективный способ обмена данными между системами. С помощью Protobuf разработчики могут значительно уменьшить сложность, связанную с обменом данными между различными платформами, и повысить производительность своих приложений за счет снижения сетевых задержек. Это незаменимый инструмент для всех, кому необходимо быстро разрабатывать надежные и эффективные приложения, способные взаимодействовать друг с другом.

В чем разница между форматами Protobuf и JSON?



Основное различие между Protobuf и JSON заключается в способе кодирования данных. Protobuf кодирует данные в двоичном формате, в то время как JSON использует человекочитаемый формат обычного текста. Это делает Protobuf значительно быстрее и эффективнее при передаче данных по сети, поскольку для передачи того же объема информации требуется меньшая пропускная способность, чем JSON.

JSON легче использовать в веб-среде с JavaScript и HTML, поскольку оба языка могут легко его прочитать. Кроме того, преимущество JSON в том, что он читается человеком, что облегчает отладку и устранение неполадок, чем Protobuf.

ProtobufОднако он требует меньшей вычислительной мощности в сетях, поскольку он значительно быстрее, чем JSON. Это делает его идеальным выбором для приложений, требующих потоков данных или связи между устройствами в реальном времени. Кроме того, поскольку Protobuf кодирует данные в двоичный формат, безопасность повышается, так как злоумышленникам гораздо сложнее незаметно изменить данные.

Таким образом, различия между Protobuf и JSON можно разделить на четыре основные области: скорость, размер, типы данных и совместимость с платформами.

Скорость : Protobuf намного быстрее, чем JSON в отношении сериализации и десериализации данных. Поскольку формат бинарный, чтение и запись структурированных данных в Protobuf занимает меньше времени, чем в JSON .

: намного быстрее, чем в отношении сериализации и десериализации данных. Поскольку формат бинарный, чтение и запись структурированных данных в занимает меньше времени, чем в . Размер : Protobuf намного меньше, чем JSON , что может быть невероятно полезно при ограниченной пропускной способности сети. Благодаря компактности двоичных потоков данных, для хранения и передачи сообщения Protobuf требуется меньше места, чем для сообщения JSON .

: намного меньше, чем , что может быть невероятно полезно при ограниченной пропускной способности сети. Благодаря компактности двоичных потоков данных, для хранения и передачи сообщения требуется меньше места, чем для сообщения . Типы данных : Хотя оба формата поддерживают основные типы данных, такие как строки, числа и булевы, Protobuf поддерживает более сложные типы данных, такие как перечисления и карты, недоступные в JSON . Это позволяет разработчикам создавать более сложные приложения, требующие более богатых структур данных.

: Хотя оба формата поддерживают основные типы данных, такие как строки, числа и булевы, поддерживает более сложные типы данных, такие как перечисления и карты, недоступные в . Это позволяет разработчикам создавать более сложные приложения, требующие более богатых структур данных. Совместимость с платформами: Поскольку Protobuf является форматом с открытым исходным кодом, он обладает лучшей совместимостью с платформами, чем JSON . Он может использоваться на различных платформах без трудностей и проблем совместимости, поскольку является независимым от языка и платформы.

Protobuf является предпочтительным форматом данных для приложений, требующих скорости, эффективности размера и сложных типов данных. Это отличный выбор для разработки распределенных систем или мобильных приложений с ограниченной пропускной способностью сети. По сравнению с ним JSON более прост и широко распространен, поскольку его поддерживают многие языки и платформы. Поэтому его можно использовать в ситуациях, когда совместимость и простота важнее производительности. В конечном итоге, решение об использовании Protobuf или JSON зависит от конкретных потребностей вашего приложения.

В заключение следует отметить, что и Protobuf, и JSON имеют свои преимущества и недостатки в зависимости от того, какие функции вы считаете наиболее приоритетными при создании приложения. Если вам нужна более высокая скорость чтения/записи, меньший размер файлов и сложные типы данных, то Protobuf - лучший выбор. Однако JSON может быть лучше, если для вас важнее простота и совместимость с платформами. В конечном итоге, решение будет зависеть от конкретных требований вашего приложения.

Каковы три варианта формата Protobuf?



Три варианта Protobuf - это 1) proto2, 2) proto3 и 3) gRPC.

Proto2 - это оригинальный язык буфера протокола, используемый для кодирования структурированных данных. Он поддерживает генерацию кода на нескольких языках, таких как Java, C++ и Python.

Proto3 - это последняя версия Protobuf , которая является эволюцией proto2. Она добавляет несколько функций и упрощает использование Protobuf в определенных сценариях.

, которая является эволюцией proto2. Она добавляет несколько функций и упрощает использование в определенных сценариях. Наконец, g RPC - это высокопроизводительная RPC (Remote Procedure Call) структура, основанная на Protobuf , которая упрощает подключение и взаимодействие между сервисами. Он поддерживает множество языков, таких как Java, Python, C++ и Node.js.

Эти три варианта помогают кодировать структурированные данные с помощью Protobuf, но многие предпочитают gRPC из-за его преимуществ в производительности по сравнению с двумя другими вариантами.

Почему стоит использовать Google Protocol Buffers?



Есть несколько причин, по которым вам следует использовать нейтральный для языка Protocol Buffers от Google вместо других форматов данных, таких как JSON или XML. Во-первых, Protobuf намного компактнее, чем JSON или XML, поэтому он использует меньшую пропускную способность, что делает его идеальным для использования в веб-приложениях, где сетевой трафик является проблемой. Кроме того, поскольку Protobuf более безопасен для типов, чем JSON или XML, вероятность ошибок при чтении или записи данных меньше.

Более того, использование Protobuf значительно облегчает приложениям обмен потоками данных и взаимодействие друг с другом. Это также упрощает процесс интеграции различных компонентов от разных производителей и различных выбранных языков программирования. Формат данных Protobuf является языково-нейтральным; легко разрабатывать приложения на различных выбранных языках программирования, которые могут взаимодействовать друг с другом, используя Protobuf. Поскольку этот формат является языково-нейтральным и платформенно-независимым, он может быть использован любым приложением или сервисом, независимо от используемой технологии.

Этот нейтральный для языка Google Protobuf разработан с учетом высокой эффективности и требует минимальных накладных расходов как на сериализацию, так и на десериализацию данных. Он также поддерживает эволюцию схемы, позволяя разработчикам быстро изменять существующий протокол без написания нового кода с нуля. Это облегчает сопровождение приложений с течением времени.

Кроме того, он обеспечивает более высокую производительность по сравнению с другими методами, такими как JSON или XML, благодаря своему двоичному формату, который снижает сетевой трафик и уменьшает задержки при передаче объектов сообщений между различными системами. Наконец, Protobuf поддерживает несколько версий одного типа сообщений для обеспечения обратной совместимости, что позволяет разработчикам быстро адаптировать свои приложения без полного переписывания кода.

Одним словом, Protocol Buffers обеспечивает эффективный, надежный и экономичный способ обмена данными между приложениями и системами. Он снижает сложность интеграции, обеспечивая более эффективный способ взаимодействия с различными компонентами. Protobuf также облегчает разработчикам поддержку существующих приложений с течением времени и упрощает создание новых. По этим причинам он все чаще становится предпочтительным методом обмена данными в распределенных системах.

Почему вы должны выбрать AppMaster для своих приложений?



AppMaster это no-code платформа с многочисленными сложными опциями. Она использует Protobuf для облегчения взаимодействия между микросервисами в созданном бэкенде и при доставке экранов и логики на мобильные устройства(server-driven UI). Это помогает увеличить скорость, уменьшить размер и улучшить совместимость. Кроме того, он предоставляет специально сгенерированный исходный код. Таким образом, используя AppMaster, вы и пользователи получите бесшовный и гладкий опыт.

Заключение



В заключение, Protocol Buffers - это эффективный и расширяемый механизм для кодирования структурированных данных. Они безопасны для типов, нейтральны к языкам и требуют меньшей пропускной способности, чем такие альтернативы, как JSON или XML. Если вам нужно разработать приложение, которое эффективно взаимодействует с другими приложениями по сети или хранит данные, рассмотрите возможность использования Protocol Buffers.