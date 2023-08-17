Monolitik ve Mikro Hizmet Mimarisi: Aralarındaki Farklılıklar

Monolitik Uygulamalar Nelerdir?

Yekpare uygulama, kullanıcı arabirimi, sunucu tarafı kodu ve veritabanları dahil olmak üzere bir uygulamanın tüm bileşenlerinin yekpare adı verilen tek, bölünmez bir birim halinde toplandığı bir yazılım mimarisini ifade eder. Tüm işlevler tek parça içinde yönetilir ve her şey tek bir işlem içinde çalışır.

Monolitik uygulamalar, uzun süredir yazılım geliştirmeye yönelik geleneksel yaklaşım olmuştur. Her şey tek bir birim içinde yer aldığından bunları geliştirmek ve dağıtmak genellikle daha kolaydır. Yekpare mimariler aynı zamanda daha iyi performans gösterir çünkü tüm bileşenler aynı süreç içinde iletişim kurar ve ek iletişim yükü ihtiyacını ortadan kaldırır.

Yine de yekpare uygulamalar, uygulama karmaşıklığı arttıkça sürdürülebilirlik ve ölçeklenebilirlik açısından zorluklarla karşılaşabilir. Tek bir bileşendeki herhangi bir küçük değişiklik, tüm uygulamayı etkileyerek daha fazla zaman alan testlere ve daha yüksek arıza riskine yol açabilir. Ayrıca, yekpare uygulamaların ölçeklendirilmesi zorlu ve kaynak yoğun olabilir, çünkü yalnızca bir bileşen ek kaynaklar gerektirse bile tüm yekpare yapının ölçeklenmesi gerekir.

Mikro Hizmet Uygulamaları Nelerdir?

Mikro hizmet uygulamaları, bir uygulamayı, her biri belirli bir iş yeteneğine odaklanan, bağımsız olarak dağıtılabilen küçük hizmetlere ayıran mimari bir yaklaşımdır. Mikro hizmetler , RESTful API'ler veya mesajlaşma kuyrukları gibi hafif protokoller kullanarak birbirleriyle iletişim kurar.

Her bir mikro hizmet bağımsız olarak geliştirilebilir, test edilebilir ve dağıtılabilir, böylece ekiplerin kendi kendine çalışmasına ve güncellemeleri daha hızlı ve verimli bir şekilde yayınlamasına olanak tanır. Mikro hizmet mimarileri ayrıca, tüm uygulamayı etkilemeden her hizmetin bağımsız olarak ölçeklenmesine izin vererek daha iyi ölçeklenebilirlik ve sürdürülebilirlik sağlar.

Avantajlarına rağmen, mikro hizmet mimarileri, birden fazla hizmeti, ağı ve veri dağıtımını yönetme ihtiyacı nedeniyle geliştirme ve operasyonlarda artan karmaşıklık getirir. Ancak bu zorluklar doğru süreçler, araçlar ve uzmanlıkla azaltılabilir.

Görüntü kaynağı: Microservices.io

Monolitik ve Mikro Hizmet Mimarisi Arasındaki Temel Farklılıklar

Burada, yekpare ve mikro hizmet mimarileri arasındaki temel farkları vurguluyoruz:

Uygulama Yapısı: Yekpare mimarilerde, tüm bileşenler bölünmez bir birimde toplanırken, mikro hizmet mimarileri bileşenleri belirli iş yeteneklerine odaklanan daha küçük, bağımsız hizmetler halinde düzenler. Geliştirme ve Dağıtım: Mimarinin tekil doğası nedeniyle yekpare uygulamaların geliştirilmesi ve dağıtılması daha kolaydır. Yine de mikro hizmet uygulamaları, tek tek bileşenlerin konuşlandırılması, düzenlenmesi ve izlenmesi için daha fazla çaba gerektirir. Eklenen karmaşıklığa rağmen, mikro hizmet mimarileri daha fazla esneklik sağlar ve bileşenlerin bağımsız olarak dağıtılmasına izin vererek özellik sürümlerini hızlandırır ve arıza riskini azaltır. Ölçeklenebilirlik: Yekpare uygulamalar genellikle ölçeklendirme zorluklarıyla karşılaşır, çünkü kaynak eklemek tüm yekpare yapıyı ölçeklendirmeyi gerektirir, bu da kaynak yoğun ve verimsiz olabilir. Buna karşılık, mikro hizmet mimarileri, hizmetlerin kendi özel gereksinimlerine göre bağımsız olarak ölçeklendirilmesini sağlayarak verimli kaynak tahsisi ve geliştirilmiş performans sağlar. Sürdürebilirlik: Bileşenlerin birbirine bağlı olması nedeniyle yekpare uygulamaların sürdürülmesi zor olabilir. Bir bileşeni değiştirmek, tüm uygulama üzerinde art arda gelen etkilere sahip olabilir, arıza riskini artırabilir ve düzeltmelerin ve güncellemelerin hızlı bir şekilde yapılmasını zorlaştırabilir. Mikro hizmet mimarileri, diğer hizmetler üzerinde minimum etkiyle bileşenlerin bağımsız olarak geliştirilmesine ve güncellenmesine izin vererek daha iyi bakım sağlar. Teknoloji Yığını: Monolitik uygulamalar genellikle belirli görevler için en iyi araçları seçme esnekliğini sınırlayabilen tek bir birleşik teknoloji yığınına sahiptir. Öte yandan, mikro hizmet mimarileri, her hizmette farklı teknoloji yığınlarına izin vererek ekiplerin kendi özel ihtiyaçları için en uygun araçları seçmelerini sağlar.

Monolitik ve mikro hizmet mimarileri arasındaki seçim, projenin karmaşıklığı, ölçeklenebilirlik gereksinimleri, ekip uzmanlığı ve bütçe gibi faktörlere bağlıdır. Yekpare mimariler, düşük ölçeklenebilirlik gereksinimleri olan basit uygulamalar için iyi çalışırken mikro hizmet mimarileri, çeviklik ve ölçeklenebilirlik gerektiren karmaşık, büyük ölçekli uygulamalar için daha uygundur.

Monolitik Mimarinin Avantajları ve Dezavantajları

Monolitik mimarinin, bir uygulamanın başarısını veya başarısızlığını önemli ölçüde etkileyebilecek avantajları ve dezavantajları vardır. Bu faktörleri anlamak, yekpare bir mimarinin projenize uygun olup olmadığını belirlemenize yardımcı olacaktır.

Monolitik Mimarinin Avantajları

Basitleştirilmiş geliştirme: Yekpare bir mimaride, tüm uygulama kod tabanı tek bir havuzda yönetilerek basit bir geliştirme süreci sağlanır. Bu basitleştirilmiş yaklaşım, geliştiricilerin kod tabanını anlamasına, hizmetler arası iletişimle ilgili sorunları ortadan kaldırmasına ve kodu daha etkin bir şekilde yönetmesine yardımcı olur.

Yekpare bir mimaride, tüm uygulama kod tabanı tek bir havuzda yönetilerek basit bir geliştirme süreci sağlanır. Bu basitleştirilmiş yaklaşım, geliştiricilerin kod tabanını anlamasına, hizmetler arası iletişimle ilgili sorunları ortadan kaldırmasına ve kodu daha etkin bir şekilde yönetmesine yardımcı olur. Daha kolay devreye alma: Çözümün tamamı tek bir birimde paketlendiğinden yekpare uygulamalar, mikro hizmetlere göre daha az devreye alma adımı gerektirir. Bu nedenle, monolitik uygulamalarla konuşlandırma süreçleri daha basit ve daha hızlı olma eğilimindedir.

Çözümün tamamı tek bir birimde paketlendiğinden yekpare uygulamalar, mikro hizmetlere göre daha az devreye alma adımı gerektirir. Bu nedenle, monolitik uygulamalarla konuşlandırma süreçleri daha basit ve daha hızlı olma eğilimindedir. Birleşik kod organizasyonu: Yekpare bir mimarideki tüm bileşenler, sıkı bir şekilde entegre edilmiştir ve uygulama genelinde kod ve kitaplıkların paylaşılmasını kolaylaştırır. Bu birleşik yapı, tüm kod tabanı boyunca daha iyi organizasyon ve tutarlılık sağlar.

Yekpare bir mimarideki tüm bileşenler, sıkı bir şekilde entegre edilmiştir ve uygulama genelinde kod ve kitaplıkların paylaşılmasını kolaylaştırır. Bu birleşik yapı, tüm kod tabanı boyunca daha iyi organizasyon ve tutarlılık sağlar. Daha iyi performans: Yekpare uygulamalar, hizmetler arası iletişim yükünün olmaması nedeniyle daha iyi performans sağlayabilir. Ağ üzerinden iletişim kuran birden fazla hizmet tarafından ek gecikme sağlanmaz ve bu da performansın artmasına neden olur.

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Monolitik Mimarinin Dezavantajları

Sınırlı ölçeklenebilirlik: Yalnızca gerekli parçaları ölçeklendirmek yerine tüm uygulamanın birlikte ölçeklenmesi gerektiğinden, yekpare bir uygulamayı ölçeklendirmek zor olabilir. Bu esneklik eksikliği, genellikle yüksek yükleri taşırken maliyetleri artırır ve verimliliği azaltır.

Yalnızca gerekli parçaları ölçeklendirmek yerine tüm uygulamanın birlikte ölçeklenmesi gerektiğinden, yekpare bir uygulamayı ölçeklendirmek zor olabilir. Bu esneklik eksikliği, genellikle yüksek yükleri taşırken maliyetleri artırır ve verimliliği azaltır. Bakım zorluğu: Uygulamanın karmaşıklığı ve boyutu büyüdükçe yekpare bir kod tabanını korumak daha zor hale gelir. Bu zorluk, bileşenlerin sıkı bir şekilde birleştirilmesinden kaynaklanır ve geliştiricilerin diğer parçaları etkilemeden uygulamayı değiştirmesini veya hata ayıklamasını zorlaştırır.

Uygulamanın karmaşıklığı ve boyutu büyüdükçe yekpare bir kod tabanını korumak daha zor hale gelir. Bu zorluk, bileşenlerin sıkı bir şekilde birleştirilmesinden kaynaklanır ve geliştiricilerin diğer parçaları etkilemeden uygulamayı değiştirmesini veya hata ayıklamasını zorlaştırır. Esnek olmayan teknoloji yığını: Yekpare mimariler, tek bir teknoloji yığınıyla inşa edildiğinden, yeni teknolojileri benimsemeyi veya farklı araçlara geçmeyi zorlaştırır. Bu katılık yeniliği engelleyebilir ve gelişimi yavaşlatabilir.

Yekpare mimariler, tek bir teknoloji yığınıyla inşa edildiğinden, yeni teknolojileri benimsemeyi veya farklı araçlara geçmeyi zorlaştırır. Bu katılık yeniliği engelleyebilir ve gelişimi yavaşlatabilir. Tek hata noktası riski: Yekpare bir mimaride, bir bileşen arızalanırsa tüm uygulama işlevsiz hale gelebilir. Bu risk, görev açısından kritik uygulamalar için yüksek kullanılabilirlik ve hata toleransı sağlamada önemli zorluklar ortaya çıkarır.

Mikro Hizmet Mimarisinin Avantajları ve Dezavantajları

Mikro hizmetler mimarisinin, projenizin başarısını ve uygulamanızın zaman içinde nasıl gelişebileceğini etkileyen artıları ve eksileri vardır.

Mikro Hizmet Mimarisinin Avantajları

Geliştirilmiş ölçeklenebilirlik: Mikro hizmet mimarisi, bireysel hizmetler bağımsız olarak ölçeklenebildiği için daha iyi ölçeklenebilirlik sağlar. Bu esneklik, kaynakların verimli bir şekilde yönetilmesini sağlayarak uygulamanın artan bir yükü etkili bir şekilde işlemesini sağlar.

Mikro hizmet mimarisi, bireysel hizmetler bağımsız olarak ölçeklenebildiği için daha iyi ölçeklenebilirlik sağlar. Bu esneklik, kaynakların verimli bir şekilde yönetilmesini sağlayarak uygulamanın artan bir yükü etkili bir şekilde işlemesini sağlar. Daha kolay bakım: Mikro hizmetler belirli iş yeteneklerine odaklandığından, geliştiriciler tüm sistemi etkilemeden bileşenlerin bakımını yapabilir ve güncelleyebilir. Bu modülerlik, daha yönetilebilir kod tabanlarına ve daha hızlı yineleme döngülerine yol açar.

Mikro hizmetler belirli iş yeteneklerine odaklandığından, geliştiriciler tüm sistemi etkilemeden bileşenlerin bakımını yapabilir ve güncelleyebilir. Bu modülerlik, daha yönetilebilir kod tabanlarına ve daha hızlı yineleme döngülerine yol açar. Teknoloji yığınında esneklik: Farklı teknoloji yığınları kullanılarak farklı mikro hizmetler geliştirilebilir ve her hizmetin en iyi araçları ve teknolojileri benimsemesine olanak tanır. Bu esneklik, yeniliği teşvik eder ve uygulamanızın kalitesini artırır.

Farklı teknoloji yığınları kullanılarak farklı mikro hizmetler geliştirilebilir ve her hizmetin en iyi araçları ve teknolojileri benimsemesine olanak tanır. Bu esneklik, yeniliği teşvik eder ve uygulamanızın kalitesini artırır. Bağımsız dağıtımlar: Mikro hizmetler bağımsız olarak dağıtılabilir, sürekli teslimatı destekler ve yeni özellikleri dağıtma riskini azaltır. Bu yetenek, yeni özellikler için daha küçük, daha sık sürümler ve daha hızlı pazara sürüm süresi sağlar.

Mikro hizmetler bağımsız olarak dağıtılabilir, sürekli teslimatı destekler ve yeni özellikleri dağıtma riskini azaltır. Bu yetenek, yeni özellikler için daha küçük, daha sık sürümler ve daha hızlı pazara sürüm süresi sağlar. Arızaların azaltılmış etkisi: Bir mikro hizmet mimarisinde, tek bir hizmetin başarısız olması durumunda sistem üzerindeki etki sınırlıdır. Bu ayrıntı düzeyi, daha iyi hata yalıtımı sağlar ve sistemin diğer bölümlerinin yerel arızalar karşısında bile çalışmaya devam etmesini sağlar.

Mikro Hizmet Mimarisinin Dezavantajları

Artan karmaşıklık: Mikro hizmet mimarisi, sistemin dağıtılmış yapısı nedeniyle ek karmaşıklık getirir. Geliştiricilerin hizmetler arası iletişimi, dağıtılmış veri yönetimini ve ek işletim yükünü yönetmesi gerekir.

Mikro hizmet mimarisi, sistemin dağıtılmış yapısı nedeniyle ek karmaşıklık getirir. Geliştiricilerin hizmetler arası iletişimi, dağıtılmış veri yönetimini ve ek işletim yükünü yönetmesi gerekir. Ek geliştirme ve operasyonel ek yük: Yekpare uygulamaların aksine, mikro hizmetlerin geliştirilmesi ve yönetilmesi daha fazla kaynak, zaman ve çaba gerektirir. Bu ek yük, bazı durumlarda maliyetleri artırabilir ve geliştirmeyi yavaşlatabilir.

Yekpare uygulamaların aksine, mikro hizmetlerin geliştirilmesi ve yönetilmesi daha fazla kaynak, zaman ve çaba gerektirir. Bu ek yük, bazı durumlarda maliyetleri artırabilir ve geliştirmeyi yavaşlatabilir. Potansiyel performans yükü: Mikro hizmetler mimarisinde hizmetler arası iletişim, gecikmeye neden olabilir ve yanıt sürelerini artırabilir. Bu performans ek yükü, sorunsuz çalışmayı sağlamak için optimizasyon ve ince ayar gerektirebilir.

Mikro hizmetler mimarisinde hizmetler arası iletişim, gecikmeye neden olabilir ve yanıt sürelerini artırabilir. Bu performans ek yükü, sorunsuz çalışmayı sağlamak için optimizasyon ve ince ayar gerektirebilir. Dağıtılmış veri yönetimindeki zorluklar: Mikro hizmetler genellikle dağıtılmış veri yönetimi gerektirir ve nihai tutarlılık ve veri senkronizasyonu gibi karmaşıklıklar getirir. Bu zorluklar, geliştirme çabalarını artırabilir ve uygun şekilde ele alınmadığı takdirde potansiyel tuzaklara yol açabilir.

Projeniz İçin Doğru Mimariyi Seçmek

Projeniz için uygun mimariyi seçmek, projenin karmaşıklığı, ölçeklenebilirlik gereksinimleri, ekip uzmanlığı ve mevcut kaynaklar gibi faktörlere bağlıdır. Yekpare ve mikro hizmet mimarileri arasında seçim yaparken aşağıdaki noktaları göz önünde bulundurun:

Proje karmaşıklığı: Yekpare mimariler, geliştirme ve devreye alma basitliğinin fayda sağlayabileceği küçük ve orta karmaşıklıktaki uygulamalar için daha uygundur. Buna karşılık, büyük ölçekli, karmaşık uygulamalar, tek tek bileşenlerin daha kolay yönetilip bakımının yapılabileceği mikro hizmet mimarisinden yararlanabilir.

Yekpare mimariler, geliştirme ve devreye alma basitliğinin fayda sağlayabileceği küçük ve orta karmaşıklıktaki uygulamalar için daha uygundur. Buna karşılık, büyük ölçekli, karmaşık uygulamalar, tek tek bileşenlerin daha kolay yönetilip bakımının yapılabileceği mikro hizmet mimarisinden yararlanabilir. Ölçeklenebilirlik gereksinimleri: Uygulamanız yüksek düzeyde ölçeklenebilirlik gerektiriyorsa, bir mikro hizmet mimarisi daha uygun olacaktır. Bu yaklaşım, bireysel bileşenleri bağımsız olarak ölçeklendirmenize ve kaynaklarınızı verimli bir şekilde yönetmenize olanak tanır. Monolitik mimariler, büyük uygulamaların ölçeklendirilmesi söz konusu olduğunda zorluklarla karşılaşabilir.

Uygulamanız yüksek düzeyde ölçeklenebilirlik gerektiriyorsa, bir mikro hizmet mimarisi daha uygun olacaktır. Bu yaklaşım, bireysel bileşenleri bağımsız olarak ölçeklendirmenize ve kaynaklarınızı verimli bir şekilde yönetmenize olanak tanır. Monolitik mimariler, büyük uygulamaların ölçeklendirilmesi söz konusu olduğunda zorluklarla karşılaşabilir. Ekip uzmanlığı: Geliştirme ekibinizin dağıtık sistemler konusunda sınırlı deneyimi varsa, bir mikro hizmet mimarisini benimsemek zor olabilir. Bu durumda, yekpare bir mimari daha uygun olabilir çünkü daha az karmaşıktır ve geliştiricilerin anlaması ve yönetmesi daha kolay olabilir.

Geliştirme ekibinizin dağıtık sistemler konusunda sınırlı deneyimi varsa, bir mikro hizmet mimarisini benimsemek zor olabilir. Bu durumda, yekpare bir mimari daha uygun olabilir çünkü daha az karmaşıktır ve geliştiricilerin anlaması ve yönetmesi daha kolay olabilir. Bütçe ve kaynaklar: Mikro hizmet mimarisi, karmaşıklığı ve dağıtılmış yapısı nedeniyle daha fazla geliştirme ve operasyonel kaynak gerektirebilir. Bütçeniz ve kaynaklarınız sınırlıysa, yekpare bir mimari daha uygun maliyetli bir seçenek olabilir.

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Projeniz için doğru mimariyi seçerken, avantajlarını ve dezavantajlarını dengelemek çok önemlidir. Karar vermeden önce projenizin benzersiz gereksinimlerini ve ekibinizin uzmanlığını ve kaynaklarını göz önünde bulundurun.

Mimarinin AppMaster ile Uygulama Geliştirmeye Etkisi

Bir uygulama geliştirirken monolitik ve mikro hizmet mimarileri arasında seçim yapmak, geliştirme sürecini, pazara sunma süresini ve projenizin başarısını önemli ölçüde etkileyebilir. Önde gelen bir kodsuz geliştirme platformu olan AppMaster , işletmelerin uygulamaları her iki mimariyle de verimli bir şekilde oluşturmasına, dağıtmasına ve yönetmesine olanak tanır. Bu bölümde, monolitik ve mikro hizmet mimarileri arasında seçim yapmanın AppMaster platformunu kullanarak uygulama geliştirme üzerindeki etkisi tartışılmaktadır.

AppMaster Monolitik Mimari

Yekpare bir mimariye sahip AppMaster, uygulamanızın temel işlevlerini oluşturmaya odaklanmanızı sağlayan basitleştirilmiş bir geliştirme süreci sunar. AppMaster sürükle ve bırak arayüzü, görsel veri modellemesi ve iş mantığı tasarım araçları, geliştiricilerin ve geliştirici olmayanların tek bir satır kod yazmadan uygulamalar oluşturmasını kolaylaştırır. Monolitik mimarilerle çalışırken, AppMaster sırasıyla Go (golang) kullanarak arka uç sunucu uygulamaları, Vue3 çerçevesi ve JS/TS kullanarak web uygulamaları ve sırasıyla Kotlin ve Jetpack Compose ve SwiftUI kullanarak Android ve iOS için mobil uygulamalar oluşturur. Bu, yekpare uygulamalarınızın endüstri standardı teknolojiler kullanılarak oluşturulmasını sağlar. AppMaster yekpare uygulamalar için kullanırken şunlardan da faydalanırsınız:

Daha hızlı pazara sunma süresi: Tüm bileşenler bir arada paketlendiğinden, uygulamanın tamamı hızlı bir şekilde devreye alınabilir. İyileştirilmiş performans: Yekpare bir uygulamada farklı hizmetler arasında iletişim ek yükü yoktur, bu nedenle uygulamanın performansı mikro hizmet tabanlı bir kurulumdan daha hızlı olabilir.

AppMaster Mikro Hizmet Mimarisi

Daha ölçeklenebilir ve bakım yapılabilir bir mimari gerektiren projeler için AppMaster, mikro hizmet mimarisini kullanan uygulamaların geliştirilmesini destekler. Uygulamayı, her biri belirli bir iş yeteneğine odaklanan küçük, bağımsız hizmetlere bölerek, son derece modüler ve ölçeklenebilir bir uygulama oluşturmak için AppMaster özelliklerinden yararlanabilirsiniz. AppMaster platformu, aşağıdakileri sağlayarak mikro hizmet uygulama geliştirmeyi gerçekleştirir:

Arka uç mikro hizmet düzenlemesi: AppMaster birden fazla arka uç mikro hizmeti oluşturmayı ve yönetmeyi kolaylaştırır, dağıtımlarını ve ölçeklemelerini optimize eder ve hizmetlerinizi barındırmak için AppMaster tarafından oluşturulan ikili dosyalar veya kaynak kodu arasında seçim yapmanıza olanak tanır. Esnek teknoloji yığını: AppMaster ile proje gereksinimlerinize göre arka uç için Go (golang), web uygulamaları için Vue3, Android için Kotlin ve Jetpack Compose ve iOS için SwiftUI gibi mikro hizmetleriniz için tercih ettiğiniz teknoloji yığınını seçebilirsiniz. Bağımsız konuşlandırmalar: AppMaster her bir mikro hizmeti bağımsız olarak geliştirmenize, test etmenize ve dağıtmanıza olanak tanıyarak sorunsuz ürün sürümleri sağlar ve hizmetler genelinde arızaların etkisini en aza indirir.

AppMaster ile Doğru Seçimi Yapmak

Uygulamanız için en iyi mimariye karar verirken, proje karmaşıklığı, ölçeklenebilirlik gereksinimleri, ekip uzmanlığı ve bütçe gibi çeşitli faktörleri göz önünde bulundurmalısınız. Arolla Cyrille Martraire'in kurucusu ve ortağının yerinde bir şekilde vurguladığı gibi, "Yazılım geliştirme tamamen bilgi ve bu bilgiye dayalı karar verme ile ilgilidir ve bu da ek bilgi yaratır." Bu anlayışlı bakış açısı, gelişimin yinelemeli doğasını vurgular. AppMaster ile, uygulama geliştirme sürecini hızlandırmak için tasarlanmış kapsamlı bir no-code platformun avantajlarından yararlanırken, proje ihtiyaçlarınıza en uygun mimariyi seçebilirsiniz.

İster yekpare ister mikro hizmet mimarisini seçin, AppMaster ölçeklenebilir, bakımı yapılabilir ve yüksek performanslı uygulamalar oluşturmayı çok daha erişilebilir, hızlı ve uygun maliyetli hale getiren güçlü bir geliştirme platformu sunar. Ücretsiz bir hesap oluşturarak ve platformun hem yekpare hem de mikro hizmet mimarileri için çeşitli özelliklerini keşfederek AppMaster bugün kullanmaya başlayın.