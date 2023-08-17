Monolithic vs Microservices Architecture: كيف تختلف

ما هي تطبيقات متجانسة؟

يشير التطبيق الأحادي إلى بنية البرنامج حيث يتم تجميع جميع مكونات التطبيق ، بما في ذلك واجهة المستخدم والتعليمات البرمجية من جانب الخادم وقواعد البيانات ، معًا في وحدة واحدة غير قابلة للتجزئة تسمى monolith. تتم إدارة جميع الوظائف داخل وحدة متراصة ويتم تشغيل كل شيء في عملية واحدة.

كانت التطبيقات المتجانسة هي النهج التقليدي لتطوير البرمجيات لفترة طويلة. غالبًا ما يكون تطويرها ونشرها أسهل لأن كل شيء موجود في وحدة واحدة. تعمل البنى المتجانسة أيضًا بشكل أفضل لأن جميع المكونات تتواصل في نفس العملية ، مما يلغي الحاجة إلى حمل إضافي للاتصالات.

ومع ذلك ، يمكن أن تواجه التطبيقات المتجانسة تحديات من حيث قابلية الصيانة وقابلية التوسع مع نمو التطبيق في التعقيد. يمكن أن يؤثر أي تغيير طفيف في مكون واحد على التطبيق بأكمله ، مما يؤدي إلى مزيد من الاختبارات التي تستغرق وقتًا طويلاً وزيادة مخاطر الفشل. علاوة على ذلك ، يمكن أن يكون توسيع نطاق التطبيقات المتجانسة أمرًا صعبًا ويستهلك الكثير من الموارد ، حيث يجب تحجيم الكتلة المتراصة بأكملها حتى لو كان مكون واحد فقط يتطلب موارد إضافية.

ما هي تطبيقات الخدمات المصغرة؟

تطبيقات الخدمات المصغرة هي نهج معماري يقسم التطبيق إلى مجموعة من الخدمات الصغيرة القابلة للنشر بشكل مستقل ، كل منها يركز على قدرة تجارية محددة. تتواصل الخدمات المصغرة مع بعضها البعض باستخدام بروتوكولات خفيفة الوزن مثل RESTful APIs أو قوائم انتظار الرسائل.

يمكن تطوير كل خدمة مصغرة واختبارها ونشرها بشكل مستقل ، مما يسمح للفرق بالعمل بشكل مستقل وإصدار التحديثات بسرعة وكفاءة أكبر. تتيح معماريات الخدمات المصغرة أيضًا إمكانية تطوير وقابلية صيانة أفضل من خلال السماح بتوسيع نطاق كل خدمة بشكل مستقل دون التأثير على التطبيق بأكمله.

على الرغم من فوائدها ، فإن معماريات الخدمات المصغرة تقدم تعقيدًا متزايدًا في التطوير والعمليات بسبب الحاجة إلى إدارة خدمات وشبكات وتوزيع بيانات متعددة. ولكن يمكن التخفيف من هذه التحديات بالعمليات والأدوات والخبرة المناسبة.

مصدر الصورة: Microservices.io

الاختلافات الرئيسية بين معمارية Monolithic و Microservices

هنا ، نسلط الضوء على الاختلافات الرئيسية بين معمارية الخدمات المتجانسة والمتناهية الصغر:

هيكل التطبيق: في البنى المتجانسة ، يتم تجميع جميع المكونات معًا في وحدة غير قابلة للتجزئة ، بينما تنظم معماريات الخدمات المصغرة المكونات في خدمات أصغر ومستقلة تركز على قدرات عمل محددة. التطوير والنشر: التطبيقات المتجانسة أسهل في التطوير والنشر بسبب الطبيعة الفريدة للهندسة المعمارية. ومع ذلك ، تتطلب تطبيقات الخدمات المصغرة مزيدًا من الجهد في معالجة النشر والتنسيق ومراقبة المكونات الفردية. على الرغم من التعقيد الإضافي ، توفر بنيات الخدمات المصغرة مزيدًا من المرونة وتسمح بالنشر المستقل للمكونات ، مما يؤدي إلى تسريع إصدارات الميزات وتقليل مخاطر الفشل. قابلية التوسع: غالبًا ما تواجه التطبيقات المتجانسة تحديات التوسع ، حيث تتطلب إضافة الموارد توسيع النطاق المترابط بأكمله ، والذي قد يكون كثيف الموارد وغير فعال. في المقابل ، تتيح معماريات الخدمات المصغرة إمكانية توسيع نطاق الخدمات بشكل مستقل بناءً على متطلباتها المحددة ، مما يؤدي إلى تخصيص الموارد بكفاءة وتحسين الأداء. قابلية الصيانة: قد يكون من الصعب الحفاظ على التطبيقات المتجانسة بسبب ترابط المكونات. يمكن أن يكون لتعديل أحد المكونات تأثيرات متتالية على التطبيق بأكمله ، مما يزيد من مخاطر الفشل ويجعل من الصعب إجراء الإصلاحات والتحديثات بسرعة. تتيح معماريات الخدمات المصغرة إمكانية صيانة أفضل من خلال السماح بالتطوير المستقل وتحديثات المكونات بأقل تأثير على الخدمات الأخرى. مجموعة التكنولوجيا: عادةً ما تحتوي التطبيقات المتجانسة على مجموعة تقنية واحدة وموحدة ، والتي يمكن أن تحد من المرونة في اختيار أفضل الأدوات لمهام محددة. من ناحية أخرى ، تسمح معماريات الخدمات المصغرة بتكوين مجموعات تكنولوجية مختلفة داخل كل خدمة ، مما يمكّن الفرق من اختيار أنسب الأدوات لاحتياجاتهم الخاصة.

يعتمد الاختيار بين بنى الخدمات المصغرة والمتجانسة على عوامل مثل تعقيد المشروع ومتطلبات قابلية التوسع وخبرة الفريق والميزانية. تعمل البنى المتجانسة بشكل جيد للتطبيقات البسيطة ذات متطلبات قابلية التوسع المنخفضة ، في حين أن بنيات الخدمات الدقيقة أكثر ملاءمة للتطبيقات المعقدة واسعة النطاق التي تتطلب مرونة وقابلية للتوسع.

مزايا وعيوب العمارة المتجانسة

العمارة المتجانسة لها مزاياها وعيوبها التي يمكن أن تؤثر بشكل كبير على نجاح أو فشل التطبيق. سيساعد فهم هذه العوامل في تحديد ما إذا كانت الهندسة المعمارية المتجانسة تناسب مشروعك المحدد.

مزايا العمارة المتجانسة

تطوير مبسط: في بنية متجانسة ، تتم إدارة قاعدة بيانات التطبيق بالكامل داخل مستودع واحد ، مما يضمن عملية تطوير مباشرة. يساعد هذا النهج المبسط المطورين على فهم قاعدة التعليمات البرمجية ، والقضاء على المشكلات المتعلقة بالاتصال بين الخدمات ، وإدارة الكود بشكل أكثر فعالية.

في بنية متجانسة ، تتم إدارة قاعدة بيانات التطبيق بالكامل داخل مستودع واحد ، مما يضمن عملية تطوير مباشرة. يساعد هذا النهج المبسط المطورين على فهم قاعدة التعليمات البرمجية ، والقضاء على المشكلات المتعلقة بالاتصال بين الخدمات ، وإدارة الكود بشكل أكثر فعالية. نشر أسهل: تتطلب التطبيقات المتجانسة خطوات نشر أقل من الخدمات المصغرة ، حيث يتم تجميع الحل بأكمله في وحدة واحدة. وبالتالي ، تميل عمليات النشر إلى أن تكون أكثر وضوحًا وأسرع مع التطبيقات المتجانسة.

تتطلب التطبيقات المتجانسة خطوات نشر أقل من الخدمات المصغرة ، حيث يتم تجميع الحل بأكمله في وحدة واحدة. وبالتالي ، تميل عمليات النشر إلى أن تكون أكثر وضوحًا وأسرع مع التطبيقات المتجانسة. تنظيم الكود الموحد: تم دمج جميع المكونات في بنية متجانسة بإحكام ، مما يجعل من السهل مشاركة التعليمات البرمجية والمكتبات عبر التطبيق. ينتج عن هذا الهيكل الموحد تنظيم واتساق أفضل في جميع أنحاء قاعدة التعليمات البرمجية بأكملها.

تم دمج جميع المكونات في بنية متجانسة بإحكام ، مما يجعل من السهل مشاركة التعليمات البرمجية والمكتبات عبر التطبيق. ينتج عن هذا الهيكل الموحد تنظيم واتساق أفضل في جميع أنحاء قاعدة التعليمات البرمجية بأكملها. أداء أفضل: يمكن للتطبيقات المتجانسة تقديم أداء أفضل بسبب عدم وجود عبء اتصال بين الخدمات. لا يتم تقديم أي زمن انتقال إضافي بواسطة خدمات متعددة تتواصل عبر الشبكة ، مما يؤدي إلى تحسين الأداء.

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مساوئ العمارة المتجانسة

قابلية محدودة للتوسع: يمكن أن يصبح توسيع نطاق تطبيق متجانسة أمرًا صعبًا ، حيث يجب تحجيم التطبيق بأكمله معًا بدلاً من تحجيم الأجزاء الضرورية فقط. غالبًا ما يؤدي نقص المرونة هذا إلى زيادة التكاليف وتقليل الكفاءة عند التعامل مع الأحمال العالية.

يمكن أن يصبح توسيع نطاق تطبيق متجانسة أمرًا صعبًا ، حيث يجب تحجيم التطبيق بأكمله معًا بدلاً من تحجيم الأجزاء الضرورية فقط. غالبًا ما يؤدي نقص المرونة هذا إلى زيادة التكاليف وتقليل الكفاءة عند التعامل مع الأحمال العالية. صعوبة الصيانة: يصبح الاحتفاظ بقاعدة بيانات متجانسة أكثر صعوبة مع نمو التطبيق في التعقيد والحجم. ترجع هذه الصعوبة إلى الاقتران المحكم للمكونات ، مما يجعل من الصعب على المطورين تعديل التطبيق أو تصحيحه دون التأثير على الأجزاء الأخرى.

يصبح الاحتفاظ بقاعدة بيانات متجانسة أكثر صعوبة مع نمو التطبيق في التعقيد والحجم. ترجع هذه الصعوبة إلى الاقتران المحكم للمكونات ، مما يجعل من الصعب على المطورين تعديل التطبيق أو تصحيحه دون التأثير على الأجزاء الأخرى. كومة التكنولوجيا غير المرنة: يتم إنشاء البنى المتجانسة باستخدام مجموعة تقنية واحدة ، مما يجعل تبني تقنيات جديدة أو التبديل إلى أدوات مختلفة أمرًا صعبًا. يمكن أن تعيق هذه الصلابة الابتكار وتبطئ التنمية.

يتم إنشاء البنى المتجانسة باستخدام مجموعة تقنية واحدة ، مما يجعل تبني تقنيات جديدة أو التبديل إلى أدوات مختلفة أمرًا صعبًا. يمكن أن تعيق هذه الصلابة الابتكار وتبطئ التنمية. خطر حدوث نقطة فشل واحدة: في بنية متجانسة ، إذا فشل أحد المكونات ، يمكن أن يصبح التطبيق بأكمله غير وظيفي. يشكل هذا الخطر تحديات كبيرة في ضمان التوافر العالي والتسامح مع الأخطاء للتطبيقات ذات المهام الحرجة.

مزايا وعيوب هندسة الخدمات المصغرة

تتميز بنية الخدمات المصغرة بإيجابيات وسلبيات ، مما يؤثر على نجاح مشروعك وكيف يمكن أن يتطور تطبيقك بمرور الوقت.

مزايا هندسة الخدمات المصغرة

قابلية تطوير محسّنة: تتيح بنية الخدمات المصغرة قابلية تطوير أفضل لأنه يمكن توسيع نطاق الخدمات الفردية بشكل مستقل. تسمح هذه المرونة بإدارة فعالة للموارد ، مما يمكّن التطبيق من التعامل مع الحمل المتزايد بشكل فعال.

تتيح بنية الخدمات المصغرة قابلية تطوير أفضل لأنه يمكن توسيع نطاق الخدمات الفردية بشكل مستقل. تسمح هذه المرونة بإدارة فعالة للموارد ، مما يمكّن التطبيق من التعامل مع الحمل المتزايد بشكل فعال. صيانة أسهل: نظرًا لأن الخدمات المصغرة تركز على إمكانات أعمال محددة ، يمكن للمطورين صيانة المكونات وتحديثها دون التأثير على النظام بأكمله. تؤدي هذه الوحدة النمطية إلى قواعد أكواد أكثر قابلية للإدارة ودورات تكرار أسرع.

نظرًا لأن الخدمات المصغرة تركز على إمكانات أعمال محددة ، يمكن للمطورين صيانة المكونات وتحديثها دون التأثير على النظام بأكمله. تؤدي هذه الوحدة النمطية إلى قواعد أكواد أكثر قابلية للإدارة ودورات تكرار أسرع. المرونة في مجموعة التكنولوجيا: يمكن تطوير خدمات صغيرة مختلفة باستخدام مجموعات تقنية مختلفة ، مما يسمح لكل خدمة بتبني أفضل الأدوات والتقنيات. هذه المرونة تعزز الابتكار وتحسن جودة التطبيق الخاص بك.

يمكن تطوير خدمات صغيرة مختلفة باستخدام مجموعات تقنية مختلفة ، مما يسمح لكل خدمة بتبني أفضل الأدوات والتقنيات. هذه المرونة تعزز الابتكار وتحسن جودة التطبيق الخاص بك. عمليات النشر المستقلة: يمكن نشر الخدمات المصغرة بشكل مستقل ، مما يعزز التسليم المستمر ويقلل من مخاطر نشر ميزات جديدة. تتيح هذه الإمكانية إصدارات أصغر وأكثر تكرارًا ووقت طرح أسرع في السوق للميزات الجديدة.

يمكن نشر الخدمات المصغرة بشكل مستقل ، مما يعزز التسليم المستمر ويقلل من مخاطر نشر ميزات جديدة. تتيح هذه الإمكانية إصدارات أصغر وأكثر تكرارًا ووقت طرح أسرع في السوق للميزات الجديدة. تقليل تأثير حالات الفشل: في بنية الخدمات المصغرة ، يكون التأثير على النظام محدودًا في حالة فشل خدمة واحدة. يوفر هذا التفصيل عزلًا أفضل للأعطال ويضمن استمرار الأجزاء الأخرى من النظام في العمل حتى في مواجهة حالات الفشل الموضعية.

عيوب هندسة الخدمات المصغرة

زيادة التعقيد: تقدم بنية الخدمات المصغرة تعقيدًا إضافيًا بسبب الطبيعة الموزعة للنظام. يحتاج المطورون إلى إدارة الاتصال بين الخدمات وإدارة البيانات الموزعة والنفقات التشغيلية الإضافية.

تقدم بنية الخدمات المصغرة تعقيدًا إضافيًا بسبب الطبيعة الموزعة للنظام. يحتاج المطورون إلى إدارة الاتصال بين الخدمات وإدارة البيانات الموزعة والنفقات التشغيلية الإضافية. التطوير الإضافي والنفقات التشغيلية الإضافية: على عكس التطبيقات المتجانسة ، يتطلب تطوير الخدمات المصغرة وإدارتها مزيدًا من الموارد والوقت والجهد. قد تؤدي هذه النفقات العامة إلى زيادة التكاليف وإبطاء التطوير في بعض الحالات.

على عكس التطبيقات المتجانسة ، يتطلب تطوير الخدمات المصغرة وإدارتها مزيدًا من الموارد والوقت والجهد. قد تؤدي هذه النفقات العامة إلى زيادة التكاليف وإبطاء التطوير في بعض الحالات. عبء الأداء المحتمل: يمكن أن يؤدي الاتصال بين الخدمات في بنية الخدمات المصغرة إلى حدوث زمن انتقال وزيادة أوقات الاستجابة. قد يتطلب حمل الأداء هذا تحسينًا وضبطًا دقيقًا لضمان التشغيل السلس.

يمكن أن يؤدي الاتصال بين الخدمات في بنية الخدمات المصغرة إلى حدوث زمن انتقال وزيادة أوقات الاستجابة. قد يتطلب حمل الأداء هذا تحسينًا وضبطًا دقيقًا لضمان التشغيل السلس. التحديات في إدارة البيانات الموزعة: غالبًا ما تتطلب الخدمات المصغرة إدارة البيانات الموزعة ، وإدخال التعقيدات مثل الاتساق النهائي ومزامنة البيانات. يمكن أن تضيف هذه التحديات جهود التنمية وتؤدي إلى مخاطر محتملة إذا لم يتم التعامل معها بشكل صحيح.

اختيار الهيكل المناسب لمشروعك

يعتمد اختيار البنية المناسبة لمشروعك على عوامل مثل تعقيد المشروع ومتطلبات قابلية التوسع وخبرة الفريق والموارد المتاحة. ضع في اعتبارك النقاط التالية عند الاختيار بين بنى الخدمات المتجانسة والمتناهية الصغر:

تعقيد المشروع: تعتبر البنى المتجانسة أكثر ملاءمة للتطبيقات الصغيرة والمتوسطة التعقيد ، حيث يمكن أن توفر بساطة التطوير والنشر فوائد. في المقابل ، يمكن أن تستفيد التطبيقات المعقدة واسعة النطاق من بنية الخدمات المصغرة ، حيث يمكن إدارة المكونات الفردية وصيانتها بسهولة أكبر.

تعتبر البنى المتجانسة أكثر ملاءمة للتطبيقات الصغيرة والمتوسطة التعقيد ، حيث يمكن أن توفر بساطة التطوير والنشر فوائد. في المقابل ، يمكن أن تستفيد التطبيقات المعقدة واسعة النطاق من بنية الخدمات المصغرة ، حيث يمكن إدارة المكونات الفردية وصيانتها بسهولة أكبر. متطلبات قابلية التوسع: إذا كان تطبيقك يتطلب مستويات عالية من قابلية التوسع ، فستكون بنية الخدمات المصغرة أكثر ملاءمة. يتيح لك هذا الأسلوب توسيع نطاق المكونات الفردية بشكل مستقل وإدارة مواردك بكفاءة. يمكن أن تواجه البنى المتجانسة تحديات عندما يتعلق الأمر بتوسيع نطاق التطبيقات الكبيرة.

إذا كان تطبيقك يتطلب مستويات عالية من قابلية التوسع ، فستكون بنية الخدمات المصغرة أكثر ملاءمة. يتيح لك هذا الأسلوب توسيع نطاق المكونات الفردية بشكل مستقل وإدارة مواردك بكفاءة. يمكن أن تواجه البنى المتجانسة تحديات عندما يتعلق الأمر بتوسيع نطاق التطبيقات الكبيرة. خبرة الفريق: إذا كان لدى فريق التطوير لديك خبرة محدودة مع الأنظمة الموزعة ، فقد يكون من الصعب اعتماد بنية الخدمات المصغرة. في هذه الحالة ، قد تكون البنية المتجانسة مناسبة بشكل أفضل لأنها أقل تعقيدًا ويمكن أن يسهل على المطورين فهمها وإدارتها.

إذا كان لدى فريق التطوير لديك خبرة محدودة مع الأنظمة الموزعة ، فقد يكون من الصعب اعتماد بنية الخدمات المصغرة. في هذه الحالة ، قد تكون البنية المتجانسة مناسبة بشكل أفضل لأنها أقل تعقيدًا ويمكن أن يسهل على المطورين فهمها وإدارتها. الميزانية والموارد: يمكن أن تتطلب بنية الخدمات المصغرة مزيدًا من التطوير والموارد التشغيلية نظرًا لتعقيدها وطبيعتها الموزعة. إذا كانت ميزانيتك ومواردك محدودة ، فقد تكون البنية المتجانسة خيارًا أكثر فعالية من حيث التكلفة.

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عند اختيار البنية المناسبة لمشروعك ، من الضروري الموازنة بين مزاياها وعيوبها. ضع في اعتبارك المتطلبات الفريدة لمشروعك وخبرة فريقك وموارده قبل اتخاذ القرار.

تأثير الهندسة المعمارية على تطوير التطبيقات باستخدام AppMaster

عند تطوير أحد التطبيقات ، يمكن أن يؤثر الاختيار بين بنى الخدمات المتجانسة والمتناهية الصغر بشكل كبير على عملية التطوير ، ووقت التسويق ، ونجاح مشروعك. AppMaster ، منصة تطوير رائدة بدون تعليمات برمجية ، تمكن الشركات من إنشاء التطبيقات ونشرها وإدارتها بكفاءة باستخدام أي من الهندسة. يناقش هذا القسم تأثير الاختيار بين بنى الخدمات المتجانسة والمتناهية الصغر على تطوير التطبيقات باستخدام النظام الأساسي AppMaster.

معمارية متجانسة في AppMaster

مع بنية متجانسة ، يقدم AppMaster عملية تطوير مبسطة ، مما يسمح لك بالتركيز على بناء الوظائف الأساسية لتطبيقك. تعمل واجهة السحب والإفلات في AppMaster ، ونمذجة البيانات المرئية ، وأدوات تصميم منطق الأعمال على تسهيل إنشاء تطبيقات دون كتابة سطر واحد للمطورين وغير المطورين على حدٍ سواء. عند العمل مع البنى المتجانسة ، ينشئ AppMaster تطبيقات الخادم الخلفية باستخدام Go (golang) ، وتطبيقات الويب التي تستخدم إطار عمل Vue3 و JS / TS ، وتطبيقات الهاتف المحمول لنظامي التشغيل Android و iOS باستخدام Kotlin و Jetpack Compose و SwiftUI ، على التوالي. يضمن ذلك أن يتم إنشاء تطبيقاتك المتجانسة باستخدام تقنيات متوافقة مع معايير الصناعة. عند استخدام AppMaster للتطبيقات المتجانسة ، فإنك تستفيد أيضًا من:

وقت أسرع للتسويق: نظرًا لأن جميع المكونات مجمعة معًا ، يمكن نشر التطبيق بأكمله بسرعة. أداء محسّن: لا يوجد اتصال بين الخدمات المختلفة في تطبيق مترابط ، لذلك يمكن أن يكون أداء التطبيق أسرع من الإعداد المستند إلى الخدمات المصغرة.

هندسة الخدمات المصغرة في AppMaster

بالنسبة للمشاريع التي تتطلب بنية أكثر قابلية للتطوير والصيانة ، يدعم AppMaster تطوير التطبيقات باستخدام بنية الخدمات المصغرة. من خلال تقسيم التطبيق إلى خدمات صغيرة ومستقلة ، كل منها يركز على قدرة تجارية معينة ، يمكنك الاستفادة من ميزات AppMaster لإنشاء تطبيق معياري للغاية وقابل للتطوير. تتعامل منصة AppMaster مع تطوير تطبيقات الخدمات المصغرة من خلال توفير:

تنسيق الخدمات المصغرة للخلفية: يسهل AppMaster إنشاء وإدارة خدمات مصغرة متعددة للخلفية ، وتحسين نشرها وتوسيع نطاقها ، ويسمح لك بالاختيار بين الملفات الثنائية التي ينشئها AppMaster أو كود المصدر لاستضافة خدماتك. حزمة التكنولوجيا المرنة: باستخدام AppMaster ، يمكنك اختيار مجموعة التكنولوجيا المفضلة لخدماتك المصغرة ، مثل Go (golang) للخلفية ، و Vue3 لتطبيقات الويب ، و Kotlin و Jetpack Compose لنظام Android ، و SwiftUI لنظام iOS ، بناءً على متطلبات مشروعك. عمليات النشر المستقلة: يسمح لك AppMaster بتطوير واختبار ونشر كل خدمة صغيرة بشكل مستقل ، مما يضمن إصدارًا سلسًا للمنتج ويقلل من تأثير الفشل عبر الخدمات.

اتخاذ القرار الصحيح مع AppMaster

عند اتخاذ قرار بشأن أفضل بنية للتطبيق الخاص بك ، يجب مراعاة عوامل مختلفة مثل تعقيد المشروع ومتطلبات قابلية التوسع وخبرة الفريق والميزانية. وكما أوضح المؤسس والشريك في Arolla Cyrille Martraire ، "يتعلق تطوير البرمجيات بالمعرفة وصنع القرار بناءً على تلك المعرفة ، والتي بدورها تخلق معرفة إضافية." يؤكد هذا المنظور الثاقب على الطبيعة التكرارية للتنمية. باستخدام AppMaster ، يمكنك اختيار بنية تناسب احتياجات مشروعك على أفضل وجه مع الاستمتاع بمزايا نظام أساسي شامل no-code مصمم لتبسيط عملية تطوير التطبيق.

بغض النظر عما إذا كنت تختار بنية متجانسة أو خدمات مصغرة ، AppMaster يقدم منصة تطوير قوية تجعل إنشاء تطبيقات قابلة للتطوير وقابلة للصيانة وعالية الأداء أكثر سهولة وسرعة وفعالية من حيث التكلفة. ابدأ مع AppMaster اليوم من خلال إنشاء حساب مجاني واستكشاف الميزات المتنوعة للمنصة لكل من بنى الخدمات المتجانسة والمصغرة.