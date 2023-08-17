Монолитная и микросервисная архитектура: чем они отличаются

Что такое монолитные приложения?
Монолитное приложение относится к программной архитектуре, в которой все компоненты приложения, включая пользовательский интерфейс, серверный код и базы данных, объединены в единый неделимый блок, называемый монолитом. Вся функциональность управляется в рамках монолита, и все выполняется в рамках одного процесса.
Монолитные приложения долгое время были традиционным подходом к разработке программного обеспечения . Их часто проще разрабатывать и развертывать, потому что все содержится в одном модуле. Монолитные архитектуры также работают лучше, поскольку все компоненты обмениваются данными в рамках одного процесса, что устраняет необходимость в дополнительных затратах на связь.
Тем не менее, монолитные приложения могут столкнуться с проблемами, связанными с ремонтопригодностью и масштабируемостью, по мере усложнения приложения. Любое незначительное изменение в одном компоненте может повлиять на все приложение, что приведет к увеличению времени тестирования и повышению риска сбоя. Более того, масштабирование монолитных приложений может быть сложным и ресурсоемким, поскольку масштабировать нужно весь монолит, даже если только один компонент требует дополнительных ресурсов.
Что такое микросервисные приложения?
Приложения микрослужб — это архитектурный подход, который разбивает приложение на набор небольших, независимо развертываемых служб, каждая из которых ориентирована на определенные бизнес-возможности. Микросервисы взаимодействуют друг с другом с помощью облегченных протоколов, таких как RESTful API или очереди обмена сообщениями.
Каждый микросервис можно разрабатывать, тестировать и развертывать независимо друг от друга, что позволяет командам работать автономно и выпускать обновления быстрее и эффективнее. Архитектуры микросервисов также обеспечивают лучшую масштабируемость и удобство сопровождения, позволяя независимо масштабировать каждую службу, не затрагивая все приложение.
Несмотря на свои преимущества, микросервисные архитектуры усложняют разработку и эксплуатацию из-за необходимости управлять несколькими сервисами, сетями и распределением данных. Но эти проблемы можно смягчить с помощью правильных процессов, инструментов и опыта.
Источник изображения: Microservices.io
Ключевые различия между монолитной и микросервисной архитектурой
Здесь мы выделяем основные различия между монолитной и микросервисной архитектурами:
- Структура приложения. В монолитной архитектуре все компоненты объединены в неделимую единицу, а в архитектуре микросервисов компоненты организованы в более мелкие независимые службы, ориентированные на определенные бизнес-возможности.
- Разработка и развертывание. Монолитные приложения проще разрабатывать и развертывать благодаря уникальной природе архитектуры. Тем не менее приложения микросервисов требуют больше усилий при развертывании, оркестровке и мониторинге отдельных компонентов. Несмотря на дополнительную сложность, архитектуры микросервисов обеспечивают большую гибкость и позволяют независимо развертывать компоненты, ускоряя выпуск новых функций и снижая риск сбоя.
- Масштабируемость: монолитные приложения часто сталкиваются с проблемами масштабирования, поскольку добавление ресурсов требует масштабирования всего монолита, что может быть ресурсоемким и неэффективным. Напротив, микросервисные архитектуры обеспечивают независимое масштабирование сервисов в зависимости от их конкретных требований, что приводит к эффективному распределению ресурсов и повышению производительности.
- Ремонтопригодность: монолитные приложения могут быть сложными в обслуживании из-за взаимозависимости компонентов. Изменение одного компонента может иметь каскадные последствия для всего приложения, увеличивая риск сбоя и затрудняя быстрое выполнение исправлений и обновлений. Архитектуры микрослужб обеспечивают лучшую ремонтопригодность, позволяя осуществлять независимую разработку и обновление компонентов с минимальным влиянием на другие службы.
- Стек технологий: монолитные приложения обычно имеют единый унифицированный стек технологий, что может ограничивать гибкость при выборе лучших инструментов для конкретных задач. С другой стороны, микросервисные архитектуры позволяют использовать различные технологические стеки в каждом сервисе, что позволяет командам выбирать наиболее подходящие инструменты для своих конкретных потребностей.
Выбор между монолитной архитектурой и архитектурой микросервисов зависит от таких факторов, как сложность проекта, требования к масштабируемости, опыт команды и бюджет. Монолитные архитектуры хорошо подходят для простых приложений с низкими требованиями к масштабируемости, в то время как микросервисные архитектуры больше подходят для сложных крупномасштабных приложений, требующих гибкости и масштабируемости.
Преимущества и недостатки монолитной архитектуры
Монолитная архитектура имеет свои преимущества и недостатки, которые могут существенно повлиять на успех или неудачу приложения. Понимание этих факторов поможет определить, подходит ли монолитная архитектура для вашего конкретного проекта.
Преимущества монолитной архитектуры
- Упрощенная разработка: в монолитной архитектуре вся кодовая база приложения управляется в одном репозитории, что обеспечивает простой процесс разработки. Этот упрощенный подход помогает разработчикам понять кодовую базу, устранить проблемы, связанные с взаимодействием между службами, и более эффективно управлять кодом.
- Более простое развертывание: для монолитных приложений требуется меньше шагов по развертыванию, чем для микросервисов, поскольку все решение упаковано в единый модуль. Таким образом, процессы развертывания, как правило, более простые и быстрые для монолитных приложений.
- Унифицированная организация кода. Все компоненты монолитной архитектуры тесно интегрированы, что упрощает совместное использование кода и библиотек в приложении. Эта унифицированная структура приводит к лучшей организации и согласованности всей кодовой базы.
- Лучшая производительность: монолитные приложения могут обеспечить лучшую производительность благодаря отсутствию накладных расходов на обмен данными между службами. Взаимодействие нескольких служб по сети не приводит к дополнительной задержке, что приводит к повышению производительности.
Недостатки монолитной архитектуры
- Ограниченная масштабируемость. Масштабирование монолитного приложения может стать сложной задачей, поскольку все приложение должно масштабироваться вместе, а не только необходимые части. Это отсутствие гибкости часто увеличивает затраты и снижает эффективность при работе с большими нагрузками.
- Сложность обслуживания: поддержка монолитной кодовой базы становится все более сложной задачей по мере роста сложности и размера приложения. Эта трудность связана с тесной связью компонентов, из-за чего разработчикам сложнее модифицировать или отлаживать приложение, не затрагивая другие части.
- Негибкий технологический стек: монолитные архитектуры построены с использованием единого технологического стека, что затрудняет внедрение новых технологий или переход на другие инструменты. Эта жесткость может препятствовать инновациям и замедлять развитие.
- Риск единой точки отказа: в монолитной архитектуре, если один компонент выходит из строя, все приложение может стать нефункциональным. Этот риск создает серьезные проблемы в обеспечении высокой доступности и отказоустойчивости для критически важных приложений.
Преимущества и недостатки архитектуры микросервисов
Архитектура микросервисов имеет свои плюсы и минусы, влияющие на успех вашего проекта и на то, как ваше приложение может развиваться с течением времени.
Преимущества микросервисной архитектуры
- Улучшенная масштабируемость. Архитектура микрослужб обеспечивает лучшую масштабируемость, поскольку отдельные службы можно масштабировать независимо друг от друга. Такая гибкость позволяет эффективно управлять ресурсами, позволяя приложению эффективно справляться с возросшей нагрузкой.
- Более простое обслуживание: поскольку микросервисы сосредоточены на определенных бизнес-возможностях, разработчики могут поддерживать и обновлять компоненты, не затрагивая всю систему. Эта модульность приводит к более управляемым кодовым базам и более быстрым циклам итераций.
- Гибкость в стеке технологий: различные микросервисы могут разрабатываться с использованием разных стеков технологий, что позволяет каждому сервису использовать лучшие инструменты и технологии. Такая гибкость способствует инновациям и повышает качество вашего приложения.
- Независимое развертывание. Микросервисы можно развертывать независимо, что способствует непрерывной доставке и снижает риск развертывания новых функций. Эта возможность позволяет выпускать более мелкие и частые выпуски и ускорять вывод новых функций на рынок.
- Уменьшение влияния сбоев: в архитектуре микросервисов влияние на систему ограничено в случае сбоя одной службы. Такая степень детализации обеспечивает лучшую изоляцию сбоев и гарантирует, что другие части системы могут продолжать функционировать даже в условиях локальных сбоев.
Недостатки микросервисной архитектуры
- Повышенная сложность. Архитектура микросервисов создает дополнительную сложность из-за распределенного характера системы. Разработчикам необходимо управлять взаимодействием между службами, управлением распределенными данными и дополнительными операционными издержками.
- Дополнительные затраты на разработку и эксплуатацию. В отличие от монолитных приложений разработка микросервисов и управление ими требует больше ресурсов, времени и усилий. В некоторых случаях эти накладные расходы могут увеличить затраты и замедлить разработку.
- Потенциальные потери производительности. Взаимодействие между службами в архитектуре микрослужб может привести к задержке и увеличению времени отклика. Это снижение производительности может потребовать оптимизации и тонкой настройки для обеспечения бесперебойной работы.
- Проблемы в распределенном управлении данными. Микросервисы часто требуют распределенного управления данными, что создает сложности, такие как возможная согласованность и синхронизация данных. Эти проблемы могут увеличить усилия по развитию и привести к потенциальным ловушкам, если их не решить должным образом.
Выбор правильной архитектуры для вашего проекта
Выбор подходящей архитектуры для вашего проекта зависит от таких факторов, как сложность проекта, требования к масштабируемости, опыт команды и доступные ресурсы. При выборе между монолитной архитектурой и архитектурой микросервисов учитывайте следующие моменты:
- Сложность проекта: монолитные архитектуры лучше подходят для приложений небольшой и средней сложности, где простота разработки и развертывания может дать преимущества. Напротив, крупномасштабные сложные приложения могут извлечь выгоду из архитектуры микросервисов, где отдельные компоненты легче управлять и обслуживать.
- Требования к масштабируемости. Если вашему приложению требуется высокий уровень масштабируемости, более подходящей будет архитектура микросервисов. Такой подход позволяет независимо масштабировать отдельные компоненты и эффективно управлять ресурсами. Монолитные архитектуры могут столкнуться с трудностями при масштабировании больших приложений.
- Командный опыт. Если ваша команда разработчиков имеет ограниченный опыт работы с распределенными системами, внедрение микросервисной архитектуры может оказаться сложной задачей. В этом случае лучше подойдет монолитная архитектура, поскольку она менее сложна и может быть проще для понимания и управления разработчиками.
- Бюджет и ресурсы: архитектура микросервисов может потребовать больше ресурсов для разработки и эксплуатации из-за ее сложности и распределенного характера. Если ваш бюджет и ресурсы ограничены, монолитная архитектура может оказаться более экономичным вариантом.
При выборе правильной архитектуры для вашего проекта важно сбалансировать ее преимущества и недостатки. Перед принятием решения учитывайте уникальные требования вашего проекта, а также опыт и ресурсы вашей команды.
Влияние архитектуры на разработку приложений с помощью AppMaster
При разработке приложения выбор между монолитной архитектурой и архитектурой микросервисов может существенно повлиять на процесс разработки, время выхода на рынок и успех вашего проекта. AppMaster , ведущая платформа разработки без кода , позволяет предприятиям эффективно создавать, развертывать и управлять приложениями с любой архитектурой. В этом разделе обсуждается влияние выбора между монолитной архитектурой и архитектурой микросервисов на разработку приложений с использованием платформы AppMaster.
Монолитная архитектура в AppMaster
Благодаря монолитной архитектуре AppMaster предлагает упрощенный процесс разработки, позволяющий вам сосредоточиться на создании основных функций вашего приложения. Интерфейс AppMaster с функцией перетаскивания , визуальное моделирование данных и инструменты проектирования бизнес-логики упрощают создание приложений разработчиками и неспециалистами без написания единой строки кода. При работе с монолитными архитектурами AppMaster генерирует серверные приложения с использованием Go (golang) , веб-приложения с использованием фреймворка Vue3 и JS/TS, а также мобильные приложения для Android и iOS с использованием Kotlin и Jetpack Compose и SwiftUI соответственно. Это гарантирует, что ваши монолитные приложения будут построены с использованием стандартных отраслевых технологий. При использовании AppMaster для монолитных приложений вы также получаете следующие преимущества:
- Более быстрый выход на рынок: поскольку все компоненты объединены в один пакет, все приложение можно быстро развернуть.
- Улучшенная производительность. В монолитном приложении нет накладных расходов на связь между различными службами, поэтому производительность приложения может быть выше, чем при настройке на основе микрослужб.
Архитектура микросервисов в AppMaster
Для проектов, требующих более масштабируемой и удобной в сопровождении архитектуры, AppMaster поддерживает разработку приложений с использованием архитектуры микросервисов. Разбивая приложение на небольшие независимые службы, каждая из которых ориентирована на определенные бизнес-возможности, вы можете использовать функции AppMaster для создания модульного и масштабируемого приложения. Платформа AppMaster занимается разработкой приложений микросервисов, предоставляя:
- Оркестровка серверных микросервисов: AppMaster упрощает создание нескольких серверных микросервисов и управление ими, оптимизирует их развертывание и масштабирование, а также позволяет вам выбирать между двоичными файлами, созданными AppMaster, или исходным кодом для размещения ваших сервисов.
- Гибкий стек технологий. С помощью AppMaster вы можете выбрать предпочтительный стек технологий для своих микросервисов, например Go (golang) для серверной части, Vue3 для веб-приложений, Kotlin и Jetpack Compose для Android и SwiftUI для iOS, исходя из требований вашего проекта.
- Независимое развертывание: AppMaster позволяет разрабатывать, тестировать и развертывать каждую микрослужбу независимо, обеспечивая плавный выпуск продуктов и сводя к минимуму влияние сбоев на службы.
Делаем правильный выбор с AppMaster
Выбирая наилучшую архитектуру для своего приложения, вы должны учитывать различные факторы, такие как сложность проекта, требования к масштабируемости, опыт команды и бюджет. Как верно заметил основатель и партнер Arolla Сирил Мартрейр, «разработка программного обеспечения — это знания и принятие решений на основе этих знаний, которые, в свою очередь, создают дополнительные знания». Эта проницательная точка зрения подчеркивает итеративный характер разработки. С AppMaster вы можете выбрать архитектуру, которая наилучшим образом соответствует потребностям вашего проекта, и в то же время пользоваться преимуществами комплексной платформы no-code, предназначенной для оптимизации процесса разработки приложений.
Независимо от того, выбираете ли вы монолитную или микросервисную архитектуру, AppMaster предлагает мощную платформу разработки, которая делает создание масштабируемых, удобных в сопровождении и высокопроизводительных приложений намного более доступным, быстрым и экономичным. Начните работу с AppMaster сегодня, создав бесплатную учетную запись и изучив различные функции платформы как для монолитных, так и для микросервисных архитектур.