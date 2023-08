Architecture monolithique vs microservices : en quoi ils diffèrent

Que sont les applications monolithiques ?

Une application monolithique fait référence à une architecture logicielle dans laquelle tous les composants d'une application, y compris l'interface utilisateur, le code côté serveur et les bases de données, sont regroupés en une seule unité indivisible appelée monolithe. Toutes les fonctionnalités sont gérées dans le monolithe et tout s'exécute dans un seul processus.

Les applications monolithiques ont longtemps été l'approche traditionnelle du développement logiciel . Ils sont souvent plus simples à développer et à déployer car tout est contenu dans une seule unité. Les architectures monolithiques sont également plus performantes car tous les composants communiquent au sein du même processus, éliminant ainsi la nécessité d'une surcharge de communication supplémentaire.

Néanmoins, les applications monolithiques peuvent être confrontées à des défis en termes de maintenabilité et d'évolutivité à mesure que l'application devient plus complexe. Toute modification mineure d'un seul composant pourrait affecter l'ensemble de l'application, entraînant des tests plus longs et un risque d'échec plus élevé. De plus, la mise à l'échelle d'applications monolithiques peut être difficile et gourmande en ressources, car l'ensemble du monolithe doit être mis à l'échelle même si un seul composant nécessite des ressources supplémentaires.

Que sont les applications de microservice ?

Les applications de microservices sont une approche architecturale qui décompose une application en un ensemble de petits services déployables indépendamment, chacun se concentrant sur une capacité métier spécifique. Les microservices communiquent entre eux à l'aide de protocoles légers tels que les API RESTful ou les files d'attente de messagerie.

Chaque microservice peut être développé, testé et déployé indépendamment, permettant aux équipes de travailler de manière autonome et de publier des mises à jour plus rapidement et plus efficacement. Les architectures de microservices permettent également une meilleure évolutivité et maintenabilité en permettant à chaque service d'être mis à l'échelle indépendamment sans affecter l'ensemble de l'application.

Malgré leurs avantages, les architectures de microservices introduisent une complexité accrue dans le développement et les opérations en raison de la nécessité de gérer plusieurs services, réseaux et distribution de données. Mais ces défis peuvent être atténués avec les bons processus, les bons outils et l'expertise.

Source de l'image : Microservices.io

Principales différences entre l'architecture monolithique et les microservices

Ici, nous soulignons les principales différences entre les architectures monolithiques et microservices :

Structure d'application : dans les architectures monolithiques, tous les composants sont regroupés dans une unité indivisible, tandis que les architectures de microservices organisent les composants en services plus petits et indépendants qui se concentrent sur des capacités métier spécifiques. Développement et déploiement : les applications monolithiques sont plus simples à développer et à déployer en raison de la nature singulière de l'architecture. Néanmoins, les applications de microservices nécessitent plus d'efforts pour gérer le déploiement, l'orchestration et la surveillance des composants individuels. Malgré la complexité accrue, les architectures de microservices offrent plus de flexibilité et permettent un déploiement indépendant des composants, accélérant les versions de fonctionnalités et réduisant le risque d'échec. Évolutivité : les applications monolithiques sont souvent confrontées à des défis de mise à l'échelle, car l'ajout de ressources nécessite la mise à l'échelle de l'ensemble du monolithe, ce qui peut être gourmand en ressources et inefficace. En revanche, les architectures de microservices permettent une mise à l'échelle indépendante des services en fonction de leurs besoins spécifiques, ce qui se traduit par une allocation efficace des ressources et une amélioration des performances. Maintenabilité : les applications monolithiques peuvent être difficiles à maintenir en raison de l'interdépendance des composants. La modification d'un composant peut avoir des effets en cascade sur l'ensemble de l'application, augmentant le risque d'échec et rendant difficile l'exécution rapide de correctifs et de mises à jour. Les architectures de microservices permettent une meilleure maintenabilité en permettant un développement indépendant et des mises à jour des composants avec un impact minimal sur les autres services. Pile technologique : les applications monolithiques ont généralement une seule pile technologique unifiée, ce qui peut limiter la flexibilité dans le choix des meilleurs outils pour des tâches spécifiques. D'autre part, les architectures de microservices permettent différentes piles technologiques au sein de chaque service, permettant aux équipes de choisir les outils les plus adaptés à leurs besoins spécifiques.

Le choix entre les architectures monolithiques et microservices dépend de facteurs tels que la complexité du projet, les exigences d'évolutivité, l'expertise de l'équipe et le budget. Les architectures monolithiques fonctionnent bien pour les applications simples avec de faibles exigences d'évolutivité, tandis que les architectures de microservices sont plus adaptées aux applications complexes à grande échelle qui exigent agilité et évolutivité.

Avantages et inconvénients de l'architecture monolithique

L'architecture monolithique a ses avantages et ses inconvénients qui peuvent influencer de manière significative le succès ou l'échec d'une application. Comprendre ces facteurs aidera à déterminer si une architecture monolithique convient à votre projet spécifique.

Avantages de l'architecture monolithique

Développement simplifié : dans une architecture monolithique, l'intégralité de la base de code de l'application est gérée dans un référentiel unique, ce qui garantit un processus de développement simple. Cette approche simplifiée aide les développeurs à comprendre la base de code, à éliminer les problèmes liés à la communication interservices et à gérer le code plus efficacement.

dans une architecture monolithique, l'intégralité de la base de code de l'application est gérée dans un référentiel unique, ce qui garantit un processus de développement simple. Cette approche simplifiée aide les développeurs à comprendre la base de code, à éliminer les problèmes liés à la communication interservices et à gérer le code plus efficacement. Déploiement plus facile : les applications monolithiques nécessitent moins d'étapes de déploiement que les microservices, car l'ensemble de la solution est regroupé dans une seule unité. Ainsi, les processus de déploiement ont tendance à être plus simples et plus rapides avec des applications monolithiques.

les applications monolithiques nécessitent moins d'étapes de déploiement que les microservices, car l'ensemble de la solution est regroupé dans une seule unité. Ainsi, les processus de déploiement ont tendance à être plus simples et plus rapides avec des applications monolithiques. Organisation unifiée du code : tous les composants d'une architecture monolithique sont étroitement intégrés, ce qui facilite le partage du code et des bibliothèques dans l'application. Cette structure unifiée se traduit par une meilleure organisation et cohérence dans l'ensemble de la base de code.

tous les composants d'une architecture monolithique sont étroitement intégrés, ce qui facilite le partage du code et des bibliothèques dans l'application. Cette structure unifiée se traduit par une meilleure organisation et cohérence dans l'ensemble de la base de code. Meilleures performances : les applications monolithiques peuvent offrir de meilleures performances en raison de l'absence de surcharge de communication interservices. Aucune latence supplémentaire n'est introduite par plusieurs services communiquant sur le réseau, ce qui améliore les performances.

Inconvénients de l'architecture monolithique

Évolutivité limitée : la mise à l'échelle d'une application monolithique peut devenir difficile, car l'ensemble de l'application doit être mis à l'échelle ensemble plutôt que de ne mettre à l'échelle que les parties nécessaires. Ce manque de flexibilité augmente souvent les coûts et réduit l'efficacité lors de la manipulation de charges élevées.

la mise à l'échelle d'une application monolithique peut devenir difficile, car l'ensemble de l'application doit être mis à l'échelle ensemble plutôt que de ne mettre à l'échelle que les parties nécessaires. Ce manque de flexibilité augmente souvent les coûts et réduit l'efficacité lors de la manipulation de charges élevées. Difficulté de maintenance : la maintenance d'une base de code monolithique devient plus difficile à mesure que l'application grandit en complexité et en taille. Cette difficulté est due au couplage étroit des composants, ce qui rend plus difficile pour les développeurs de modifier ou de déboguer l'application sans impacter les autres parties.

la maintenance d'une base de code monolithique devient plus difficile à mesure que l'application grandit en complexité et en taille. Cette difficulté est due au couplage étroit des composants, ce qui rend plus difficile pour les développeurs de modifier ou de déboguer l'application sans impacter les autres parties. Pile technologique inflexible : les architectures monolithiques sont construites avec une seule pile technologique, ce qui rend difficile l'adoption de nouvelles technologies ou le passage à différents outils. Cette rigidité peut entraver l'innovation et ralentir le développement.

les architectures monolithiques sont construites avec une seule pile technologique, ce qui rend difficile l'adoption de nouvelles technologies ou le passage à différents outils. Cette rigidité peut entraver l'innovation et ralentir le développement. Risque d'un point de défaillance unique : dans une architecture monolithique, si un composant tombe en panne, l'ensemble de l'application peut devenir non fonctionnel. Ce risque pose des défis importants pour garantir une haute disponibilité et une tolérance aux pannes pour les applications critiques.

Avantages et inconvénients de l'architecture des microservices

L'architecture des microservices a des avantages et des inconvénients, impactant le succès de votre projet et la façon dont votre application peut évoluer au fil du temps.

Avantages de l'architecture des microservices

Évolutivité améliorée : l'architecture des microservices permet une meilleure évolutivité, car les services individuels peuvent être mis à l'échelle indépendamment. Cette flexibilité permet une gestion efficace des ressources, permettant à l'application de gérer efficacement une charge accrue.

l'architecture des microservices permet une meilleure évolutivité, car les services individuels peuvent être mis à l'échelle indépendamment. Cette flexibilité permet une gestion efficace des ressources, permettant à l'application de gérer efficacement une charge accrue. Maintenance simplifiée : étant donné que les microservices se concentrent sur des fonctionnalités métier spécifiques, les développeurs peuvent maintenir et mettre à jour les composants sans affecter l'ensemble du système. Cette modularité conduit à des bases de code plus gérables et à des cycles d'itération plus rapides.

étant donné que les microservices se concentrent sur des fonctionnalités métier spécifiques, les développeurs peuvent maintenir et mettre à jour les composants sans affecter l'ensemble du système. Cette modularité conduit à des bases de code plus gérables et à des cycles d'itération plus rapides. Flexibilité dans la pile technologique : différents microservices peuvent être développés à l'aide de différentes piles technologiques, permettant à chaque service d'adopter les meilleurs outils et technologies. Cette flexibilité favorise l'innovation et améliore la qualité de votre application.

différents microservices peuvent être développés à l'aide de différentes piles technologiques, permettant à chaque service d'adopter les meilleurs outils et technologies. Cette flexibilité favorise l'innovation et améliore la qualité de votre application. Déploiements indépendants : les microservices peuvent être déployés indépendamment, ce qui favorise la livraison continue et réduit le risque de déploiement de nouvelles fonctionnalités. Cette capacité permet des versions plus petites et plus fréquentes et un délai de mise sur le marché plus rapide pour les nouvelles fonctionnalités.

les microservices peuvent être déployés indépendamment, ce qui favorise la livraison continue et réduit le risque de déploiement de nouvelles fonctionnalités. Cette capacité permet des versions plus petites et plus fréquentes et un délai de mise sur le marché plus rapide pour les nouvelles fonctionnalités. Réduction de l'impact des pannes : dans une architecture de microservices, l'impact sur le système est limité si un seul service tombe en panne. Cette granularité permet une meilleure isolation des pannes et garantit que les autres parties du système peuvent continuer à fonctionner même en cas de pannes localisées.

Inconvénients de l'architecture des microservices

Complexité accrue : l'architecture des microservices introduit une complexité supplémentaire en raison de la nature distribuée du système. Les développeurs doivent gérer la communication interservices, la gestion des données distribuées et les frais généraux opérationnels supplémentaires.

l'architecture des microservices introduit une complexité supplémentaire en raison de la nature distribuée du système. Les développeurs doivent gérer la communication interservices, la gestion des données distribuées et les frais généraux opérationnels supplémentaires. Développement et surcharge opérationnelle supplémentaires : contrairement aux applications monolithiques, le développement et la gestion de microservices nécessitent plus de ressources, de temps et d'efforts. Ces frais généraux peuvent augmenter les coûts et ralentir le développement dans certains cas.

contrairement aux applications monolithiques, le développement et la gestion de microservices nécessitent plus de ressources, de temps et d'efforts. Ces frais généraux peuvent augmenter les coûts et ralentir le développement dans certains cas. Surcharge de performances potentielle : la communication interservices dans une architecture de microservices peut introduire une latence et augmenter les temps de réponse. Cette surcharge de performances peut nécessiter une optimisation et un réglage fin pour assurer un fonctionnement fluide.

la communication interservices dans une architecture de microservices peut introduire une latence et augmenter les temps de réponse. Cette surcharge de performances peut nécessiter une optimisation et un réglage fin pour assurer un fonctionnement fluide. Défis de la gestion des données distribuées : les microservices nécessitent souvent une gestion des données distribuée, introduisant des complexités telles que la cohérence éventuelle et la synchronisation des données. Ces défis peuvent ajouter des efforts de développement et conduire à des pièges potentiels s'ils ne sont pas correctement traités.

Choisir la bonne architecture pour votre projet

La sélection de l'architecture appropriée pour votre projet dépend de facteurs tels que la complexité du projet, les exigences d'évolutivité, l'expertise de l'équipe et les ressources disponibles. Tenez compte des points suivants lorsque vous choisissez entre une architecture monolithique et une architecture de microservices :

Complexité du projet : les architectures monolithiques sont mieux adaptées aux applications de complexité petite à moyenne, où la simplicité de développement et de déploiement peut offrir des avantages. En revanche, les applications complexes à grande échelle peuvent bénéficier d'une architecture de microservices, où les composants individuels peuvent être plus facilement gérés et entretenus.

les architectures monolithiques sont mieux adaptées aux applications de complexité petite à moyenne, où la simplicité de développement et de déploiement peut offrir des avantages. En revanche, les applications complexes à grande échelle peuvent bénéficier d'une architecture de microservices, où les composants individuels peuvent être plus facilement gérés et entretenus. Exigences d'évolutivité : si votre application nécessite des niveaux élevés d'évolutivité, une architecture de microservices serait plus appropriée. Cette approche vous permet de mettre à l'échelle des composants individuels indépendamment et de gérer efficacement vos ressources. Les architectures monolithiques peuvent être confrontées à des défis lorsqu'il s'agit de faire évoluer de grandes applications.

si votre application nécessite des niveaux élevés d'évolutivité, une architecture de microservices serait plus appropriée. Cette approche vous permet de mettre à l'échelle des composants individuels indépendamment et de gérer efficacement vos ressources. Les architectures monolithiques peuvent être confrontées à des défis lorsqu'il s'agit de faire évoluer de grandes applications. Expertise de l'équipe : si votre équipe de développement a une expérience limitée des systèmes distribués, il peut être difficile d'adopter une architecture de microservices. Dans ce cas, une architecture monolithique pourrait être mieux adaptée car elle est moins complexe et peut être plus facile à comprendre et à gérer pour les développeurs.

si votre équipe de développement a une expérience limitée des systèmes distribués, il peut être difficile d'adopter une architecture de microservices. Dans ce cas, une architecture monolithique pourrait être mieux adaptée car elle est moins complexe et peut être plus facile à comprendre et à gérer pour les développeurs. Budget et ressources : l'architecture des microservices peut nécessiter davantage de ressources de développement et d'exploitation en raison de sa complexité et de sa nature distribuée. Si votre budget et vos ressources sont limités, une architecture monolithique peut être une option plus rentable.

Lors du choix de la bonne architecture pour votre projet, il est essentiel d'équilibrer ses avantages et ses inconvénients. Tenez compte des exigences uniques de votre projet ainsi que de l'expertise et des ressources de votre équipe avant de prendre une décision.

Impact de l'architecture sur le développement d'applications avec AppMaster

Lors du développement d'une application, choisir entre une architecture monolithique et une architecture de microservices peut avoir un impact significatif sur le processus de développement, le délai de mise sur le marché et la réussite de votre projet. AppMaster , une plate-forme de développement sans code de premier plan, permet aux entreprises de créer, déployer et gérer efficacement des applications avec l'une ou l'autre architecture. Cette section traite de l'impact du choix entre les architectures monolithiques et microservices sur le développement d'applications à l'aide de la plate-forme AppMaster.

Architecture monolithique dans AppMaster

Avec une architecture monolithique, AppMaster offre un processus de développement simplifié, vous permettant de vous concentrer sur la construction des fonctionnalités de base de votre application. L'interface glisser-déposer d' AppMaster, la modélisation visuelle des données et les outils de conception de logique métier permettent aux développeurs et aux non-développeurs de créer facilement des applications sans écrire une seule ligne de code. Lorsque vous travaillez avec des architectures monolithiques, AppMaster génère des applications de serveur backend à l'aide de Go (golang) , des applications Web utilisant le framework Vue3 et JS/TS, et des applications mobiles pour Android et iOS utilisant respectivement Kotlin et Jetpack Compose, et SwiftUI. Cela garantit que vos applications monolithiques sont construites à l'aide de technologies standard de l'industrie. Lorsque vous utilisez AppMaster pour des applications monolithiques, vous bénéficiez également de :

Délai de mise sur le marché plus rapide : étant donné que tous les composants sont regroupés, l'ensemble de l'application peut être déployé rapidement. Performances améliorées : il n'y a pas de surcharge de communication entre les différents services dans une application monolithique, de sorte que les performances de l'application peuvent être plus rapides qu'une configuration basée sur des microservices.

Architecture de microservices dans AppMaster

Pour les projets nécessitant une architecture plus évolutive et maintenable, AppMaster prend en charge le développement d'applications utilisant une architecture de microservices. En décomposant l'application en petits services indépendants, chacun axé sur une capacité métier spécifique, vous pouvez tirer parti des fonctionnalités d' AppMaster pour créer une application hautement modulaire et évolutive. La plate-forme AppMaster gère le développement d'applications de microservices en fournissant :

Orchestration de microservices backend : AppMaster facilite la création et la gestion de plusieurs microservices backend, en optimisant leur déploiement et leur mise à l'échelle, et en vous permettant de choisir entre des fichiers binaires générés par AppMaster ou du code source pour héberger vos services. Pile technologique flexible : avec AppMaster , vous pouvez choisir la pile technologique préférée pour vos microservices, comme Go (golang) pour le backend, Vue3 pour les applications Web, Kotlin et Jetpack Compose pour Android et SwiftUI pour iOS, en fonction des exigences de votre projet. Déploiements indépendants : AppMaster vous permet de développer, de tester et de déployer chaque microservice de manière indépendante, garantissant ainsi des versions fluides des produits et minimisant l'impact des défaillances sur l'ensemble des services.

Faire le bon choix avec AppMaster

Lorsque vous choisissez la meilleure architecture pour votre application, vous devez tenir compte de divers facteurs tels que la complexité du projet, les exigences d'évolutivité, l'expertise de l'équipe et le budget. Comme l'a souligné avec justesse Cyrille Martraire, fondateur et associé d'Arolla, "le développement de logiciels est une question de connaissances et de prise de décision basée sur ces connaissances, qui à leur tour créent des connaissances supplémentaires." Cette perspective perspicace met l'accent sur la nature itérative du développement. Avec AppMaster, vous pouvez choisir une architecture qui correspond le mieux aux besoins de votre projet tout en profitant des avantages d'une plate no-code conçue pour rationaliser le processus de développement d'applications.

Que vous choisissiez une architecture monolithique ou de microservices, AppMaster offre une plate-forme de développement puissante qui rend la création d'applications évolutives, maintenables et hautement performantes beaucoup plus accessible, plus rapide et plus rentable. Commencez dès aujourd'hui avec AppMaster en créant un compte gratuit et en explorant les différentes fonctionnalités de la plateforme pour les architectures monolithiques et de microservices.