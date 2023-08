Architettura monolitica vs architettura a microservizi: come differiscono

Cosa sono le applicazioni monolitiche?

Un'applicazione monolitica si riferisce a un'architettura software in cui tutti i componenti di un'applicazione, inclusa l'interfaccia utente, il codice lato server e i database, sono raggruppati in un'unica unità indivisibile chiamata monolite. Tutte le funzionalità sono gestite all'interno del monolite e tutto viene eseguito all'interno di un singolo processo.

Le applicazioni monolitiche sono state per molto tempo l'approccio tradizionale allo sviluppo del software . Spesso sono più semplici da sviluppare e implementare perché tutto è contenuto in un'unica unità. Le architetture monolitiche offrono anche prestazioni migliori perché tutti i componenti comunicano all'interno dello stesso processo, eliminando la necessità di un sovraccarico di comunicazione aggiuntivo.

Tuttavia, le applicazioni monolitiche possono affrontare sfide in termini di manutenibilità e scalabilità man mano che l'applicazione cresce in complessità. Qualsiasi piccola modifica in un singolo componente potrebbe influire sull'intera applicazione, comportando test più dispendiosi in termini di tempo e un rischio di errore più elevato. Inoltre, il ridimensionamento delle applicazioni monolitiche può essere impegnativo e richiede molte risorse, poiché l'intero monolite deve essere ridimensionato anche se solo un componente richiede risorse aggiuntive.

Cosa sono le applicazioni di microservizi?

Le applicazioni di microservizi sono un approccio architetturale che suddivide un'applicazione in un insieme di piccoli servizi distribuibili in modo indipendente, ciascuno incentrato su una specifica funzionalità aziendale. I microservizi comunicano tra loro utilizzando protocolli leggeri come le API RESTful o le code di messaggistica.

Ogni microservizio può essere sviluppato, testato e distribuito in modo indipendente, consentendo ai team di lavorare in modo autonomo e rilasciare gli aggiornamenti in modo più rapido ed efficiente. Le architetture di microservizi consentono inoltre una migliore scalabilità e manutenibilità consentendo a ciascun servizio di essere ridimensionato in modo indipendente senza influire sull'intera applicazione.

Nonostante i loro vantaggi, le architetture di microservizi introducono una maggiore complessità nello sviluppo e nelle operazioni a causa della necessità di gestire più servizi, reti e distribuzione dei dati. Ma queste sfide possono essere mitigate con i processi, gli strumenti e le competenze giusti.

Differenze chiave tra architettura monolitica e microservizi

Qui, evidenziamo le principali differenze tra architetture monolitiche e a microservizi:

Struttura dell'applicazione: nelle architetture monolitiche, tutti i componenti sono raggruppati in un'unità indivisibile, mentre le architetture a microservizi organizzano i componenti in servizi indipendenti più piccoli che si concentrano su capacità aziendali specifiche. Sviluppo e distribuzione: le applicazioni monolitiche sono più semplici da sviluppare e distribuire grazie alla natura singolare dell'architettura. Tuttavia, le applicazioni di microservizi richiedono uno sforzo maggiore nella gestione della distribuzione, dell'orchestrazione e del monitoraggio dei singoli componenti. Nonostante la maggiore complessità, le architetture di microservizi offrono maggiore flessibilità e consentono la distribuzione indipendente dei componenti, accelerando il rilascio delle funzionalità e riducendo il rischio di errore. Scalabilità: le applicazioni monolitiche spesso affrontano sfide di scalabilità, poiché l'aggiunta di risorse richiede la scalabilità dell'intero monolite, che può richiedere un uso intensivo delle risorse e risultare inefficiente. Al contrario, le architetture di microservizi consentono il ridimensionamento indipendente dei servizi in base ai loro requisiti specifici, con conseguente allocazione efficiente delle risorse e prestazioni migliorate. Manutenibilità: le applicazioni monolitiche possono essere difficili da mantenere a causa dell'interdipendenza dei componenti. La modifica di un componente può avere effetti a cascata sull'intera applicazione, aumentando il rischio di errore e rendendo difficile l'esecuzione rapida di correzioni e aggiornamenti. Le architetture di microservizi consentono una migliore manutenibilità consentendo lo sviluppo indipendente e gli aggiornamenti dei componenti con un impatto minimo su altri servizi. Stack tecnologico: le applicazioni monolitiche di solito hanno un unico stack tecnologico unificato, che può limitare la flessibilità nella scelta degli strumenti migliori per attività specifiche. D'altra parte, le architetture di microservizi consentono diversi stack tecnologici all'interno di ciascun servizio, consentendo ai team di scegliere gli strumenti più adatti alle loro esigenze specifiche.

La scelta tra architetture monolitiche e di microservizi dipende da fattori quali la complessità del progetto, i requisiti di scalabilità, l'esperienza del team e il budget. Le architetture monolitiche funzionano bene per applicazioni semplici con bassi requisiti di scalabilità, mentre le architetture di microservizi sono più adatte per applicazioni complesse e su larga scala che richiedono agilità e scalabilità.

Vantaggi e svantaggi dell'architettura monolitica

L'architettura monolitica presenta vantaggi e svantaggi che possono influenzare in modo significativo il successo o il fallimento di un'applicazione. Comprendere questi fattori aiuterà a determinare se un'architettura monolitica si adatta al tuo progetto specifico.

Vantaggi dell'architettura monolitica

Sviluppo semplificato: in un'architettura monolitica, l'intera base di codice dell'applicazione viene gestita all'interno di un unico repository, garantendo un processo di sviluppo diretto. Questo approccio semplificato aiuta gli sviluppatori a comprendere la base di codice, eliminare i problemi relativi alla comunicazione tra i servizi e gestire il codice in modo più efficace.

in un'architettura monolitica, l'intera base di codice dell'applicazione viene gestita all'interno di un unico repository, garantendo un processo di sviluppo diretto. Questo approccio semplificato aiuta gli sviluppatori a comprendere la base di codice, eliminare i problemi relativi alla comunicazione tra i servizi e gestire il codice in modo più efficace. Distribuzione più semplice: le applicazioni monolitiche richiedono meno passaggi di distribuzione rispetto ai microservizi, poiché l'intera soluzione è impacchettata in una singola unità. Pertanto, i processi di distribuzione tendono ad essere più diretti e veloci con le applicazioni monolitiche.

le applicazioni monolitiche richiedono meno passaggi di distribuzione rispetto ai microservizi, poiché l'intera soluzione è impacchettata in una singola unità. Pertanto, i processi di distribuzione tendono ad essere più diretti e veloci con le applicazioni monolitiche. Organizzazione unificata del codice: tutti i componenti in un'architettura monolitica sono strettamente integrati, semplificando la condivisione di codice e librerie nell'applicazione. Questa struttura unificata si traduce in una migliore organizzazione e coerenza nell'intera base di codice.

tutti i componenti in un'architettura monolitica sono strettamente integrati, semplificando la condivisione di codice e librerie nell'applicazione. Questa struttura unificata si traduce in una migliore organizzazione e coerenza nell'intera base di codice. Migliori prestazioni: le applicazioni monolitiche possono fornire prestazioni migliori grazie all'assenza di overhead di comunicazione tra i servizi. Nessuna latenza aggiuntiva viene introdotta da più servizi che comunicano sulla rete, portando a prestazioni migliori.

Svantaggi dell'architettura monolitica

Scalabilità limitata: il ridimensionamento di un'applicazione monolitica può diventare impegnativo, poiché l'intera applicazione deve essere ridimensionata insieme anziché ridimensionare solo le parti necessarie. Questa mancanza di flessibilità spesso aumenta i costi e riduce l'efficienza durante la movimentazione di carichi elevati.

il ridimensionamento di un'applicazione monolitica può diventare impegnativo, poiché l'intera applicazione deve essere ridimensionata insieme anziché ridimensionare solo le parti necessarie. Questa mancanza di flessibilità spesso aumenta i costi e riduce l'efficienza durante la movimentazione di carichi elevati. Difficoltà di manutenzione: il mantenimento di una base di codice monolitica diventa più impegnativo man mano che l'applicazione cresce in complessità e dimensioni. Questa difficoltà è dovuta allo stretto accoppiamento dei componenti, che rende più difficile per gli sviluppatori modificare o eseguire il debug dell'applicazione senza influire su altre parti.

il mantenimento di una base di codice monolitica diventa più impegnativo man mano che l'applicazione cresce in complessità e dimensioni. Questa difficoltà è dovuta allo stretto accoppiamento dei componenti, che rende più difficile per gli sviluppatori modificare o eseguire il debug dell'applicazione senza influire su altre parti. Stack tecnologico non flessibile: le architetture monolitiche sono costruite con un unico stack tecnologico, rendendo difficile l'adozione di nuove tecnologie o il passaggio a strumenti diversi. Questa rigidità può ostacolare l'innovazione e rallentare lo sviluppo.

le architetture monolitiche sono costruite con un unico stack tecnologico, rendendo difficile l'adozione di nuove tecnologie o il passaggio a strumenti diversi. Questa rigidità può ostacolare l'innovazione e rallentare lo sviluppo. Rischio di un singolo punto di errore: in un'architettura monolitica, se un componente si guasta, l'intera applicazione può diventare non funzionante. Questo rischio pone sfide significative nel garantire un'elevata disponibilità e tolleranza ai guasti per le applicazioni mission-critical.

Vantaggi e svantaggi dell'architettura dei microservizi

L'architettura dei microservizi presenta vantaggi e svantaggi, che incidono sul successo del tuo progetto e su come la tua applicazione può evolversi nel tempo.

Vantaggi dell'architettura dei microservizi

Scalabilità migliorata: l'architettura dei microservizi consente una migliore scalabilità perché i singoli servizi possono essere ridimensionati in modo indipendente. Questa flessibilità consente una gestione efficiente delle risorse, consentendo all'applicazione di gestire efficacemente un carico maggiore.

l'architettura dei microservizi consente una migliore scalabilità perché i singoli servizi possono essere ridimensionati in modo indipendente. Questa flessibilità consente una gestione efficiente delle risorse, consentendo all'applicazione di gestire efficacemente un carico maggiore. Manutenzione più semplice: poiché i microservizi si concentrano su funzionalità aziendali specifiche, gli sviluppatori possono gestire e aggiornare i componenti senza influire sull'intero sistema. Questa modularità porta a basi di codice più gestibili e cicli di iterazione più rapidi.

poiché i microservizi si concentrano su funzionalità aziendali specifiche, gli sviluppatori possono gestire e aggiornare i componenti senza influire sull'intero sistema. Questa modularità porta a basi di codice più gestibili e cicli di iterazione più rapidi. Flessibilità nello stack tecnologico: diversi microservizi possono essere sviluppati utilizzando diversi stack tecnologici, consentendo a ciascun servizio di adottare gli strumenti e le tecnologie migliori. Questa flessibilità promuove l'innovazione e migliora la qualità della vostra applicazione.

diversi microservizi possono essere sviluppati utilizzando diversi stack tecnologici, consentendo a ciascun servizio di adottare gli strumenti e le tecnologie migliori. Questa flessibilità promuove l'innovazione e migliora la qualità della vostra applicazione. Distribuzioni indipendenti: i microservizi possono essere distribuiti in modo indipendente, promuovendo la distribuzione continua e riducendo il rischio di distribuzione di nuove funzionalità. Questa funzionalità consente rilasci più piccoli e più frequenti e un time-to-market più rapido per le nuove funzionalità.

i microservizi possono essere distribuiti in modo indipendente, promuovendo la distribuzione continua e riducendo il rischio di distribuzione di nuove funzionalità. Questa funzionalità consente rilasci più piccoli e più frequenti e un time-to-market più rapido per le nuove funzionalità. Impatto ridotto dei guasti: in un'architettura di microservizi, l'impatto sul sistema è limitato in caso di guasto di un singolo servizio. Questa granularità fornisce un migliore isolamento dei guasti e garantisce che altre parti del sistema possano continuare a funzionare anche in presenza di guasti localizzati.

Svantaggi dell'architettura dei microservizi

Maggiore complessità: l'architettura dei microservizi introduce ulteriore complessità a causa della natura distribuita del sistema. Gli sviluppatori devono gestire la comunicazione tra i servizi, la gestione dei dati distribuiti e il sovraccarico operativo aggiuntivo.

l'architettura dei microservizi introduce ulteriore complessità a causa della natura distribuita del sistema. Gli sviluppatori devono gestire la comunicazione tra i servizi, la gestione dei dati distribuiti e il sovraccarico operativo aggiuntivo. Overhead operativo e di sviluppo aggiuntivo: a differenza delle applicazioni monolitiche, lo sviluppo e la gestione dei microservizi richiedono più risorse, tempo e impegno. Questo sovraccarico potrebbe aumentare i costi e rallentare lo sviluppo in alcuni casi.

a differenza delle applicazioni monolitiche, lo sviluppo e la gestione dei microservizi richiedono più risorse, tempo e impegno. Questo sovraccarico potrebbe aumentare i costi e rallentare lo sviluppo in alcuni casi. Potenziale overhead delle prestazioni: la comunicazione tra servizi nell'architettura dei microservizi può introdurre latenza e aumentare i tempi di risposta. Questo sovraccarico di prestazioni può richiedere l'ottimizzazione e la messa a punto per garantire un funzionamento regolare.

la comunicazione tra servizi nell'architettura dei microservizi può introdurre latenza e aumentare i tempi di risposta. Questo sovraccarico di prestazioni può richiedere l'ottimizzazione e la messa a punto per garantire un funzionamento regolare. Sfide nella gestione distribuita dei dati: i microservizi spesso richiedono una gestione distribuita dei dati, introducendo complessità come la coerenza finale e la sincronizzazione dei dati. Queste sfide possono aggiungere sforzi di sviluppo e portare a potenziali insidie ​​se non adeguatamente affrontate.

Scegliere l'architettura giusta per il tuo progetto

La selezione dell'architettura appropriata per il progetto dipende da fattori quali la complessità del progetto, i requisiti di scalabilità, l'esperienza del team e le risorse disponibili. Considera i seguenti punti quando scegli tra architetture monolitiche e microservizi:

Complessità del progetto: le architetture monolitiche sono più adatte per applicazioni di complessità medio-piccola, in cui la semplicità di sviluppo e implementazione può offrire vantaggi. Al contrario, le applicazioni complesse e su larga scala possono trarre vantaggio dall'architettura dei microservizi, in cui i singoli componenti possono essere gestiti e mantenuti più facilmente.

le architetture monolitiche sono più adatte per applicazioni di complessità medio-piccola, in cui la semplicità di sviluppo e implementazione può offrire vantaggi. Al contrario, le applicazioni complesse e su larga scala possono trarre vantaggio dall'architettura dei microservizi, in cui i singoli componenti possono essere gestiti e mantenuti più facilmente. Requisiti di scalabilità: se l'applicazione richiede livelli elevati di scalabilità, un'architettura di microservizi sarebbe più adatta. Questo approccio consente di ridimensionare i singoli componenti in modo indipendente e di gestire in modo efficiente le risorse. Le architetture monolitiche possono affrontare sfide quando si tratta di ridimensionare applicazioni di grandi dimensioni.

se l'applicazione richiede livelli elevati di scalabilità, un'architettura di microservizi sarebbe più adatta. Questo approccio consente di ridimensionare i singoli componenti in modo indipendente e di gestire in modo efficiente le risorse. Le architetture monolitiche possono affrontare sfide quando si tratta di ridimensionare applicazioni di grandi dimensioni. Competenza del team: se il tuo team di sviluppo ha un'esperienza limitata con i sistemi distribuiti, potrebbe essere difficile adottare un'architettura di microservizi. In questo caso, un'architettura monolitica potrebbe essere più adatta in quanto è meno complessa e può essere più facile da comprendere e gestire per gli sviluppatori.

se il tuo team di sviluppo ha un'esperienza limitata con i sistemi distribuiti, potrebbe essere difficile adottare un'architettura di microservizi. In questo caso, un'architettura monolitica potrebbe essere più adatta in quanto è meno complessa e può essere più facile da comprendere e gestire per gli sviluppatori. Budget e risorse: l'architettura dei microservizi può richiedere maggiori risorse di sviluppo e operative a causa della sua complessità e natura distribuita. Se il budget e le risorse sono limitati, un'architettura monolitica potrebbe essere un'opzione più conveniente.

Quando si sceglie l'architettura giusta per il proprio progetto, è essenziale bilanciarne vantaggi e svantaggi. Considera i requisiti unici del tuo progetto e le competenze e le risorse del tuo team prima di decidere.

Impatto dell'architettura sullo sviluppo di applicazioni con AppMaster

Quando si sviluppa un'applicazione, la scelta tra architetture monolitiche e di microservizi può avere un impatto significativo sul processo di sviluppo, sul time-to-market e sul successo del progetto. AppMaster , una delle principali piattaforme di sviluppo senza codice , consente alle aziende di creare, distribuire e gestire in modo efficiente le applicazioni con entrambe le architetture. Questa sezione illustra l'impatto della scelta tra architetture monolitiche e di microservizi sullo sviluppo di applicazioni utilizzando la piattaforma AppMaster.

Architettura monolitica in AppMaster

Con un'architettura monolitica, AppMaster offre un processo di sviluppo semplificato, consentendoti di concentrarti sulla creazione delle funzionalità principali della tua applicazione. L'interfaccia drag-and-drop , la modellazione visiva dei dati e gli strumenti di progettazione della logica aziendale di AppMaster consentono a sviluppatori e non sviluppatori di creare facilmente applicazioni senza scrivere una singola riga di codice. Quando si lavora con architetture monolitiche, AppMaster genera applicazioni server back-end utilizzando Go (golang) , applicazioni Web utilizzando il framework Vue3 e JS/TS e applicazioni mobili per Android e iOS utilizzando rispettivamente Kotlin e Jetpack Compose e SwiftUI. Ciò garantisce che le tue applicazioni monolitiche vengano create utilizzando tecnologie standard del settore. Quando utilizzi AppMaster per applicazioni monolitiche, benefici anche di:

Time-to-market più rapido: poiché tutti i componenti sono raggruppati insieme, l'intera applicazione può essere implementata rapidamente. Prestazioni migliorate: non c'è sovraccarico di comunicazione tra diversi servizi in un'applicazione monolitica, quindi le prestazioni dell'app possono essere più veloci rispetto a una configurazione basata su microservizi.

Architettura dei microservizi in AppMaster

Per i progetti che richiedono un'architettura più scalabile e gestibile, AppMaster supporta lo sviluppo di applicazioni utilizzando l'architettura dei microservizi. Suddividendo l'applicazione in piccoli servizi indipendenti, ciascuno incentrato su una specifica capacità aziendale, puoi sfruttare le funzionalità di AppMaster per creare un'applicazione altamente modulare e scalabile. La piattaforma AppMaster gestisce lo sviluppo di applicazioni di microservizi fornendo:

Orchestrazione dei microservizi di backend: AppMaster facilita la creazione e la gestione di più microservizi di backend, ottimizzandone l'implementazione e il ridimensionamento e consentendoti di scegliere tra file binari generati da AppMaster o codice sorgente per l'hosting dei tuoi servizi. Stack tecnologico flessibile: con AppMaster , puoi scegliere lo stack tecnologico preferito per i tuoi microservizi, come Go (golang) per il backend, Vue3 per le applicazioni Web, Kotlin e Jetpack Compose per Android e SwiftUI per iOS, in base ai requisiti del tuo progetto. Distribuzioni indipendenti: AppMaster ti consente di sviluppare, testare e distribuire ogni microservizio in modo indipendente, garantendo rilasci di prodotti fluidi e riducendo al minimo l'impatto dei guasti tra i servizi.

Fare la scelta giusta con AppMaster

Quando decidi l'architettura migliore per la tua applicazione, dovresti considerare vari fattori come la complessità del progetto, i requisiti di scalabilità, l'esperienza del team e il budget. Come ha giustamente sottolineato il fondatore e partner di Arolla Cyrille Martraire, "lo sviluppo del software riguarda la conoscenza e il processo decisionale basato su tale conoscenza, che a sua volta crea ulteriore conoscenza". Questa prospettiva perspicace sottolinea la natura iterativa dello sviluppo. Con AppMaster, puoi scegliere un'architettura che meglio si adatta alle esigenze del tuo progetto godendo dei vantaggi di una piattaforma completa no-code progettata per semplificare il processo di sviluppo delle applicazioni.

Indipendentemente dal fatto che tu scelga un'architettura monolitica o basata su microservizi, AppMaster offre una potente piattaforma di sviluppo che rende la creazione di applicazioni scalabili, manutenibili e ad alte prestazioni molto più accessibile, rapida ed economica. Inizia subito con AppMaster creando un account gratuito ed esplorando le varie funzionalità della piattaforma sia per le architetture monolitiche che per quelle a microservizi.