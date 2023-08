Arquitetura monolítica versus arquitetura de microsserviços: como elas diferem

O que são aplicativos monolíticos?

Um aplicativo monolítico refere-se a uma arquitetura de software em que todos os componentes de um aplicativo, incluindo a interface do usuário, o código do lado do servidor e os bancos de dados, são agrupados em uma única unidade indivisível chamada monólito. Todas as funcionalidades são gerenciadas dentro do monólito e tudo roda dentro de um único processo.

Aplicações monolíticas têm sido a abordagem tradicional para o desenvolvimento de software por muito tempo. Eles geralmente são mais simples de desenvolver e implantar porque tudo está contido em uma unidade. As arquiteturas monolíticas também funcionam melhor porque todos os componentes se comunicam no mesmo processo, eliminando a necessidade de sobrecarga adicional de comunicação.

Ainda assim, os aplicativos monolíticos podem enfrentar desafios em termos de capacidade de manutenção e escalabilidade à medida que o aplicativo cresce em complexidade. Qualquer pequena alteração em um único componente pode afetar todo o aplicativo, levando a testes mais demorados e a um maior risco de falha. Além disso, dimensionar aplicativos monolíticos pode ser desafiador e consumir muitos recursos, pois todo o monólito deve ser dimensionado, mesmo que apenas um componente exija recursos adicionais.

O que são aplicativos de microsserviços?

Os aplicativos de microsserviço são uma abordagem arquitetônica que divide um aplicativo em um conjunto de serviços pequenos e implementáveis ​​de forma independente, cada um com foco em um recurso de negócios específico. Os microsserviços se comunicam usando protocolos leves, como APIs RESTful ou filas de mensagens.

Cada microsserviço pode ser desenvolvido, testado e implantado de forma independente, permitindo que as equipes trabalhem de forma autônoma e liberem atualizações com mais rapidez e eficiência. As arquiteturas de microsserviços também permitem melhor escalabilidade e capacidade de manutenção, permitindo que cada serviço seja dimensionado independentemente sem afetar todo o aplicativo.

Apesar de seus benefícios, as arquiteturas de microsserviços apresentam maior complexidade no desenvolvimento e nas operações devido à necessidade de gerenciar vários serviços, redes e distribuição de dados. Mas esses desafios podem ser mitigados com os processos, ferramentas e experiência certos.

Principais diferenças entre arquitetura monolítica e de microsserviços

Aqui, destacamos as principais diferenças entre arquiteturas monolíticas e de microsserviços:

Estrutura do aplicativo: nas arquiteturas monolíticas, todos os componentes são agrupados em uma unidade indivisível, enquanto as arquiteturas de microsserviços organizam os componentes em serviços menores e independentes que se concentram em recursos de negócios específicos. Desenvolvimento e implantação: aplicativos monolíticos são mais simples de desenvolver e implantar devido à natureza singular da arquitetura. Ainda assim, os aplicativos de microsserviços exigem mais esforço para lidar com implantação, orquestração e monitoramento de componentes individuais. Apesar da complexidade adicional, as arquiteturas de microsserviços fornecem mais flexibilidade e permitem a implantação independente de componentes, acelerando o lançamento de recursos e reduzindo o risco de falha. Escalabilidade: os aplicativos monolíticos geralmente enfrentam desafios de dimensionamento, pois a adição de recursos requer o dimensionamento de todo o monólito, o que pode consumir muitos recursos e ser ineficiente. Por outro lado, as arquiteturas de microsserviços permitem o dimensionamento independente de serviços com base em seus requisitos específicos, resultando em alocação eficiente de recursos e melhor desempenho. Manutenibilidade: A manutenção de aplicativos monolíticos pode ser difícil devido à interdependência dos componentes. A modificação de um componente pode ter efeitos em cascata em todo o aplicativo, aumentando o risco de falha e dificultando a execução rápida de correções e atualizações. As arquiteturas de microsserviços permitem melhor capacidade de manutenção, permitindo desenvolvimento independente e atualizações de componentes com impacto mínimo em outros serviços. Pilha de tecnologia: aplicativos monolíticos geralmente têm uma única pilha de tecnologia unificada, o que pode limitar a flexibilidade na escolha das melhores ferramentas para tarefas específicas. Por outro lado, as arquiteturas de microsserviços permitem diferentes stacks de tecnologia dentro de cada serviço, capacitando as equipes a escolher as ferramentas mais adequadas para suas necessidades específicas.

A escolha entre arquiteturas monolíticas e de microsserviços depende de fatores como complexidade do projeto, requisitos de escalabilidade, conhecimento da equipe e orçamento. As arquiteturas monolíticas funcionam bem para aplicativos simples com requisitos de baixa escalabilidade, enquanto as arquiteturas de microsserviços são mais adequadas para aplicativos complexos e de grande escala que exigem agilidade e escalabilidade.

Vantagens e Desvantagens da Arquitetura Monolítica

A arquitetura monolítica tem suas vantagens e desvantagens que podem influenciar significativamente o sucesso ou falha de um aplicativo. Entender esses fatores ajudará a determinar se uma arquitetura monolítica se adapta ao seu projeto específico.

Vantagens da Arquitetura Monolítica

Desenvolvimento simplificado: em uma arquitetura monolítica, toda a base de código do aplicativo é gerenciada em um único repositório, garantindo um processo de desenvolvimento direto. Essa abordagem simplificada ajuda os desenvolvedores a entender a base de código, eliminar problemas relacionados à comunicação entre serviços e gerenciar o código com mais eficiência.

em uma arquitetura monolítica, toda a base de código do aplicativo é gerenciada em um único repositório, garantindo um processo de desenvolvimento direto. Essa abordagem simplificada ajuda os desenvolvedores a entender a base de código, eliminar problemas relacionados à comunicação entre serviços e gerenciar o código com mais eficiência. Implantação mais fácil: aplicativos monolíticos exigem menos etapas de implantação do que microsserviços, pois toda a solução é empacotada em uma única unidade. Assim, os processos de implantação tendem a ser mais diretos e rápidos com aplicativos monolíticos.

aplicativos monolíticos exigem menos etapas de implantação do que microsserviços, pois toda a solução é empacotada em uma única unidade. Assim, os processos de implantação tendem a ser mais diretos e rápidos com aplicativos monolíticos. Organização de código unificada: todos os componentes em uma arquitetura monolítica são totalmente integrados, facilitando o compartilhamento de código e bibliotecas no aplicativo. Essa estrutura unificada resulta em melhor organização e consistência em toda a base de código.

todos os componentes em uma arquitetura monolítica são totalmente integrados, facilitando o compartilhamento de código e bibliotecas no aplicativo. Essa estrutura unificada resulta em melhor organização e consistência em toda a base de código. Melhor desempenho: aplicativos monolíticos podem oferecer melhor desempenho devido à ausência de sobrecarga de comunicação entre serviços. Nenhuma latência adicional é introduzida por vários serviços que se comunicam pela rede, levando a um melhor desempenho.

Desvantagens da Arquitetura Monolítica

Escalabilidade limitada: dimensionar um aplicativo monolítico pode se tornar um desafio, pois todo o aplicativo deve ser dimensionado em conjunto, em vez de dimensionar apenas as partes necessárias. Essa falta de flexibilidade geralmente aumenta os custos e reduz a eficiência ao manusear cargas altas.

dimensionar um aplicativo monolítico pode se tornar um desafio, pois todo o aplicativo deve ser dimensionado em conjunto, em vez de dimensionar apenas as partes necessárias. Essa falta de flexibilidade geralmente aumenta os custos e reduz a eficiência ao manusear cargas altas. Dificuldade de manutenção: Manter uma base de código monolítica torna-se mais desafiador à medida que o aplicativo cresce em complexidade e tamanho. Essa dificuldade se deve ao acoplamento rígido dos componentes, tornando mais difícil para os desenvolvedores modificar ou depurar o aplicativo sem afetar outras partes.

Manter uma base de código monolítica torna-se mais desafiador à medida que o aplicativo cresce em complexidade e tamanho. Essa dificuldade se deve ao acoplamento rígido dos componentes, tornando mais difícil para os desenvolvedores modificar ou depurar o aplicativo sem afetar outras partes. Pilha de tecnologia inflexível: as arquiteturas monolíticas são construídas com uma única pilha de tecnologia, dificultando a adoção de novas tecnologias ou a mudança para ferramentas diferentes. Essa rigidez pode dificultar a inovação e desacelerar o desenvolvimento.

as arquiteturas monolíticas são construídas com uma única pilha de tecnologia, dificultando a adoção de novas tecnologias ou a mudança para ferramentas diferentes. Essa rigidez pode dificultar a inovação e desacelerar o desenvolvimento. Risco de um único ponto de falha: em uma arquitetura monolítica, se um componente falhar, todo o aplicativo pode deixar de funcionar. Esse risco representa desafios significativos para garantir alta disponibilidade e tolerância a falhas para aplicativos de missão crítica.

Vantagens e Desvantagens da Arquitetura de Microsserviços

A arquitetura de microsserviços tem prós e contras, impactando o sucesso do seu projeto e como seu aplicativo pode evoluir ao longo do tempo.

Vantagens da arquitetura de microsserviços

Escalabilidade aprimorada: a arquitetura de microsserviços permite melhor escalabilidade porque os serviços individuais podem ser dimensionados de forma independente. Essa flexibilidade permite o gerenciamento eficiente de recursos, permitindo que o aplicativo lide com uma carga maior de maneira eficaz.

a arquitetura de microsserviços permite melhor escalabilidade porque os serviços individuais podem ser dimensionados de forma independente. Essa flexibilidade permite o gerenciamento eficiente de recursos, permitindo que o aplicativo lide com uma carga maior de maneira eficaz. Manutenção mais fácil: como os microsserviços se concentram em recursos de negócios específicos, os desenvolvedores podem manter e atualizar os componentes sem afetar todo o sistema. Essa modularidade leva a bases de código mais gerenciáveis ​​e ciclos de iteração mais rápidos.

como os microsserviços se concentram em recursos de negócios específicos, os desenvolvedores podem manter e atualizar os componentes sem afetar todo o sistema. Essa modularidade leva a bases de código mais gerenciáveis ​​e ciclos de iteração mais rápidos. Flexibilidade na pilha de tecnologia: Diferentes microsserviços podem ser desenvolvidos usando diferentes pilhas de tecnologia, permitindo que cada serviço adote as melhores ferramentas e tecnologias. Essa flexibilidade promove a inovação e melhora a qualidade de sua aplicação.

Diferentes microsserviços podem ser desenvolvidos usando diferentes pilhas de tecnologia, permitindo que cada serviço adote as melhores ferramentas e tecnologias. Essa flexibilidade promove a inovação e melhora a qualidade de sua aplicação. Implantações independentes: os microsserviços podem ser implantados de forma independente, promovendo a entrega contínua e reduzindo o risco de implantação de novos recursos. Esse recurso permite lançamentos menores e mais frequentes e um tempo de lançamento no mercado mais rápido para novos recursos.

os microsserviços podem ser implantados de forma independente, promovendo a entrega contínua e reduzindo o risco de implantação de novos recursos. Esse recurso permite lançamentos menores e mais frequentes e um tempo de lançamento no mercado mais rápido para novos recursos. Impacto reduzido de falhas: em uma arquitetura de microsserviços, o impacto no sistema é limitado se um único serviço falhar. Essa granularidade fornece melhor isolamento de falhas e garante que outras partes do sistema possam continuar funcionando mesmo diante de falhas localizadas.

Desvantagens da arquitetura de microsserviços

Maior complexidade: a arquitetura de microsserviços apresenta complexidade adicional devido à natureza distribuída do sistema. Os desenvolvedores precisam gerenciar a comunicação entre serviços, o gerenciamento de dados distribuídos e a sobrecarga operacional adicional.

a arquitetura de microsserviços apresenta complexidade adicional devido à natureza distribuída do sistema. Os desenvolvedores precisam gerenciar a comunicação entre serviços, o gerenciamento de dados distribuídos e a sobrecarga operacional adicional. Adicionada sobrecarga operacional e de desenvolvimento: ao contrário dos aplicativos monolíticos, o desenvolvimento e o gerenciamento de microsserviços exigem mais recursos, tempo e esforço. Essa sobrecarga pode aumentar os custos e desacelerar o desenvolvimento em alguns casos.

ao contrário dos aplicativos monolíticos, o desenvolvimento e o gerenciamento de microsserviços exigem mais recursos, tempo e esforço. Essa sobrecarga pode aumentar os custos e desacelerar o desenvolvimento em alguns casos. Potencial sobrecarga de desempenho: a comunicação entre serviços na arquitetura de microsserviços pode introduzir latência e aumentar os tempos de resposta. Essa sobrecarga de desempenho pode exigir otimização e ajuste fino para garantir uma operação suave.

a comunicação entre serviços na arquitetura de microsserviços pode introduzir latência e aumentar os tempos de resposta. Essa sobrecarga de desempenho pode exigir otimização e ajuste fino para garantir uma operação suave. Desafios no gerenciamento de dados distribuídos: os microsserviços geralmente exigem gerenciamento de dados distribuídos, introduzindo complexidades como consistência eventual e sincronização de dados. Esses desafios podem aumentar os esforços de desenvolvimento e levar a possíveis armadilhas se não forem devidamente abordados.

Escolhendo a arquitetura certa para o seu projeto

A seleção da arquitetura apropriada para o seu projeto depende de fatores como complexidade do projeto, requisitos de escalabilidade, conhecimento da equipe e recursos disponíveis. Considere os seguintes pontos ao escolher entre arquiteturas monolíticas e de microsserviços:

Complexidade do projeto: As arquiteturas monolíticas são mais adequadas para aplicativos de complexidade pequena a média, onde a simplicidade de desenvolvimento e implantação pode oferecer benefícios. Por outro lado, aplicativos complexos e de grande escala podem se beneficiar da arquitetura de microsserviços, em que os componentes individuais podem ser gerenciados e mantidos com mais facilidade.

As arquiteturas monolíticas são mais adequadas para aplicativos de complexidade pequena a média, onde a simplicidade de desenvolvimento e implantação pode oferecer benefícios. Por outro lado, aplicativos complexos e de grande escala podem se beneficiar da arquitetura de microsserviços, em que os componentes individuais podem ser gerenciados e mantidos com mais facilidade. Requisitos de escalabilidade: se seu aplicativo exigir altos níveis de escalabilidade, uma arquitetura de microsserviços seria mais adequada. Essa abordagem permite que você dimensione componentes individuais de forma independente e gerencie seus recursos com eficiência. As arquiteturas monolíticas podem enfrentar desafios quando se trata de dimensionar grandes aplicativos.

se seu aplicativo exigir altos níveis de escalabilidade, uma arquitetura de microsserviços seria mais adequada. Essa abordagem permite que você dimensione componentes individuais de forma independente e gerencie seus recursos com eficiência. As arquiteturas monolíticas podem enfrentar desafios quando se trata de dimensionar grandes aplicativos. Experiência da equipe: se sua equipe de desenvolvimento tiver experiência limitada com sistemas distribuídos, pode ser um desafio adotar uma arquitetura de microsserviços. Nesse caso, uma arquitetura monolítica pode ser mais adequada, pois é menos complexa e pode ser mais fácil para os desenvolvedores entenderem e gerenciarem.

se sua equipe de desenvolvimento tiver experiência limitada com sistemas distribuídos, pode ser um desafio adotar uma arquitetura de microsserviços. Nesse caso, uma arquitetura monolítica pode ser mais adequada, pois é menos complexa e pode ser mais fácil para os desenvolvedores entenderem e gerenciarem. Orçamento e recursos: A arquitetura de microsserviços pode exigir mais desenvolvimento e recursos operacionais devido à sua complexidade e natureza distribuída. Se seu orçamento e recursos forem limitados, uma arquitetura monolítica pode ser uma opção mais econômica.

Ao escolher a arquitetura certa para o seu projeto, é essencial equilibrar suas vantagens e desvantagens. Considere os requisitos exclusivos de seu projeto e a experiência e os recursos de sua equipe antes de decidir.

Impacto da arquitetura no desenvolvimento de aplicativos com AppMaster

Ao desenvolver um aplicativo, escolher entre arquiteturas monolíticas e de microsserviços pode impactar significativamente o processo de desenvolvimento, o tempo de lançamento no mercado e o sucesso do seu projeto. O AppMaster , uma plataforma líder de desenvolvimento sem código , permite que as empresas criem, implantem e gerenciem aplicativos de forma eficiente com qualquer uma das arquiteturas. Esta seção discute o impacto da escolha entre arquiteturas monolíticas e de microsserviços no desenvolvimento de aplicativos usando a plataforma AppMaster.

Arquitetura Monolítica no AppMaster

Com uma arquitetura monolítica, AppMaster oferece um processo de desenvolvimento simplificado, permitindo que você se concentre na construção das principais funcionalidades do seu aplicativo. A interface de arrastar e soltar do AppMaster, a modelagem de dados visuais e as ferramentas de design de lógica de negócios tornam mais fácil para desenvolvedores e não desenvolvedores criar aplicativos sem escrever uma única linha de código. Ao trabalhar com arquiteturas monolíticas, AppMaster gera aplicativos de servidor de back-end usando Go (golang) , aplicativos da Web usando framework Vue3 e JS/TS e aplicativos móveis para Android e iOS usando Kotlin e Jetpack Compose e SwiftUI, respectivamente. Isso garante que seus aplicativos monolíticos sejam criados usando tecnologias padrão do setor. Ao usar AppMaster para aplicativos monolíticos, você também se beneficia de:

Tempo de lançamento no mercado mais rápido: como todos os componentes são agrupados, todo o aplicativo pode ser implantado rapidamente. Desempenho aprimorado: não há sobrecarga de comunicação entre diferentes serviços em um aplicativo monolítico, portanto, o desempenho do aplicativo pode ser mais rápido do que uma configuração baseada em microsserviços.

Arquitetura de microsserviços no AppMaster

Para projetos que requerem uma arquitetura mais escalável e sustentável, AppMaster suporta o desenvolvimento de aplicações utilizando arquitetura de microsserviços. Ao dividir o aplicativo em pequenos serviços independentes, cada um focado em um recurso de negócios específico, você pode aproveitar os recursos do AppMaster para criar um aplicativo altamente modular e escalável. A plataforma AppMaster lida com o desenvolvimento de aplicativos de microsserviços fornecendo:

Orquestração de microsserviços de back-end: AppMaster facilita a criação e o gerenciamento de vários microsserviços de back-end, otimizando sua implantação e dimensionamento e permitindo que você escolha entre arquivos binários gerados pelo AppMaster ou código-fonte para hospedar seus serviços. Pilha de tecnologia flexível: com AppMaster , você pode escolher a pilha de tecnologia preferida para seus microsserviços, como Go (golang) para back-end, Vue3 para aplicativos da web, Kotlin e Jetpack Compose para Android e SwiftUI para iOS, com base nos requisitos do seu projeto. Implantações independentes: AppMaster permite desenvolver, testar e implantar cada microsserviço de forma independente, garantindo lançamentos de produtos tranquilos e minimizando o impacto de falhas nos serviços.

Fazendo a escolha certa com AppMaster

Ao decidir sobre a melhor arquitetura para seu aplicativo, você deve considerar vários fatores, como complexidade do projeto, requisitos de escalabilidade, conhecimento da equipe e orçamento. Como o fundador e sócio da Arolla Cyrille Martraire destacou apropriadamente, "O desenvolvimento de software tem tudo a ver com conhecimento e tomada de decisões com base nesse conhecimento, que por sua vez cria conhecimento adicional". Essa perspectiva perspicaz enfatiza a natureza iterativa do desenvolvimento. Com AppMaster, você pode escolher a arquitetura que melhor se adapta às necessidades do seu projeto enquanto aproveita os benefícios de uma plataforma abrangente no-code projetada para agilizar o processo de desenvolvimento de aplicativos.

Independentemente de você escolher uma arquitetura monolítica ou de microsserviços, AppMaster oferece uma poderosa plataforma de desenvolvimento que torna a criação de aplicativos escaláveis, sustentáveis ​​e de alto desempenho muito mais acessíveis, rápidos e econômicos. Comece hoje mesmo com AppMaster criando uma conta gratuita e explorando os vários recursos da plataforma para arquiteturas monolíticas e de microsserviços.