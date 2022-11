Hoe kan No-Code van u een software-ontwikkelaar maken?

Het lijdt geen twijfel dat software een integraal onderdeel van ons leven is geworden. De meesten van ons kunnen zich ons leven niet voorstellen zonder software en technologische hulpmiddelen, omdat ze zijn geïntegreerd in elk gebied van het leven. Slimme huizen, voertuigen, laptops, smartphones, horloges en tal van andere elektronische gadgets maken gebruik van software voor een betrouwbare en efficiënte werking.

De enorme populariteit van softwarecodering trekt mensen aan omdat meer mensen softwareontwikkelaar willen worden. Het is echter niet gemakkelijk om codering en verschillende programmeertalen te leren om een professionele softwareontwikkelaar te worden.

Daarom is het doel van dit artikel om u een alternatief voor coderen te bieden dat u zal helpen een geweldige softwareprogrammeur te worden door middel van krachtige no-code platforms.

Laten we de verschillende aspecten van no-code platforms in detail verkennen.

Wat zijn de voordelen en het belang van no-code?

Dankzij de opkomst van no-code software ontwikkeling hoeven mensen zich niet langer te binden aan out-of-the-box software tools die alleen aan hun eisen voldoen. Bovendien hoeven ze niet afhankelijk te zijn van een externe programmeur of een overbelaste interne technische staf om iets speciaal voor hen te maken (een tijdrovende en kostbare procedure).

In plaats daarvan kunnen consumenten gebruik maken van drag-and-drop gebruikersinterfaces om te creëren wat ze willen. Softwareontwikkelingsoplossingen waarvoor weinig of geen codering nodig is, luiden een nieuw tijdperk in voor ondernemingen en bieden nieuwe mogelijkheden voor bedrijfsprofessionals.

Is codering vereist voor een softwareontwikkelaar?

Nee, het is niet nodig om te leren coderen om softwareontwikkelaar te worden. In feite verschuift een aanzienlijk aantal softwareontwikkelingsbedrijven wereldwijd niet naar no-code, low-code platforms om meer toegankelijkheid te brengen of softwareontwikkelaars in te huren die efficiënt kunnen werken op no-code platforms.

Veel softwareontwikkelingsbedrijven breiden conventioneel, op code gebaseerd werk uit met no-code en low-code methodologieën bij het maken van apps voor hun klanten. Softwarebedrijven noemen de voordelen van snelheid en bruikbaarheid van no-code applicatiecoderingsplatforms. Je hoeft niet te leren coderen om met behulp van drag-and-drop interfaces software te ontwikkelen.

No-code platforms helpen bedrijven het gebrek aan vaardigheden van ontwikkelaars te vermijden, evenals de vraag om de time-to-market te versnellen en de return on investment te maximaliseren. Naast snelheid en bruikbaarheid van het platform is een no-code ontwikkelaar aanzienlijk beter in staat zich aan te passen aan veranderingen dan een ontwikkelaar die een traditionele, op code gebaseerde methode gebruikt. Dit houdt in dat de no-code ontwikkelaar het programma kan aanpassen als de ideeën en eisen van gebruikers veranderen.

Gaat no-code ontwikkelaars vervangen?

De populariteit van no-code platforms kan de populariteit van traditionele codeertalen overtreffen. No-code platforms zullen echter niet noodzakelijkerwijs coderingsvaardigheden vervangen. Daarom hoeven professionele ontwikkelaars die vertrouwen op codeertalen zich geen zorgen te maken. In feite is er in de wereldwijde software-industrie veel ruimte voor zowel coders als niet-coders om te bestaan en te gedijen, aangezien de vraag naar softwareontwikkeling snel toeneemt.

Technologie-experts gebruiken no-code om hun codeerproces te versnellen, maar deze platforms bieden ook een toegang tot het gebied van software-ontwikkeling aan een hele nieuwe pool van ontwikkelaars. Dankzij de gebruiksvriendelijke drag-and-drop interface kunnen alle soorten gebruikers, ook niet-coders, software op maat maken.

Mensen met weinig computerervaring kunnen no-code-ontwikkelaars worden met een redelijk gemakkelijke leercurve. Zij hoeven alleen de logica en de specifieke kenmerken van de te ontwikkelen toepassing te begrijpen.

No-code wordt door veel softwarebedrijven gezien als een nieuwe bron van inkomsten. Ongeacht coderingsvaardigheden, stelt het inhuren van ontwikkelaars met inzicht in zakelijke procedures u in staat hun "inside business" expertise te gebruiken om te innoveren en nieuwe software inkomstenstromen te genereren.

Hoeveel sneller is No-Code?

Volgens een onderzoek van Statista met de vraag "Hoeveel sneller is low-code ontwikkeling in vergelijking met traditionele ontwikkeling?" zegt 29% van de respondenten van een onderzoek dat low-code en no-code ontwikkeling 40% tot 60% sneller is dan de traditionele codeerprocessen.

Dit bewijst het belang van no-code en low-code platforms omdat ze de gebruikers vergemakkelijken bij het coderen van de toepassingen en de druk op de vraag van de software-industrie verminderen.

Waarom is Low-Code No-Code de toekomst?

Hieronder volgen enkele belangrijke redenen waarom low-code no-code de toekomst van de software-industrie is.

Schaalbaarheid

No-code wordt vaak genoemd als bijzonder geschikt voor het ontwikkelen van schaalbare softwarepakketten die snel kunnen worden aangepast voor verschillende klanten. Veel bedrijven staan voor soortgelijke uitdagingen. In dergelijke situaties moet u de oplossing eenmalig bouwen met behulp van no-code. Daarna kunt u het uitgebreid gebruiken, waardoor de kosten aanzienlijk dalen. Het doel van de drag-and-drop interface is om efficiënte en schaalbare software te ontwikkelen.

Snelheid en flexibiliteit

De behoefte aan snelheid gaat hand in hand met de behoefte aan aanpassingsvermogen om de levensvatbaarheid van een app te evalueren voordat alle toeters en bellen worden toegevoegd. De klanten kunnen steun krijgen van belanghebbenden en feedback ontvangen in een vroeg stadium van de ontwikkeling door in enkele dagen werkbare prototypes te maken.

Budgetvriendelijk

Met behulp van no-code platforms kunt u de totale kosten van het ontwikkelen en onderhouden van apps verlagen. U bent niet afhankelijk van hooggekwalificeerde softwareontwikkelaars om uw apps te maken en te beheren.

De totale tijd en moeite die nodig zijn voor het maken van maatwerksoftware op een no-code platform zijn veel minder dan traditionele coderingsbenaderingen vanwege de modulaire structuur van het proces. Door snel te bouwen kunt u meer taken uitvoeren met minder middelen, waardoor de totale kosten dalen.

Productiviteit en flexibiliteit

De opkomst van no-code platforms betekent dat de technologieafdelingen hun productiviteit en wendbaarheid kunnen maximaliseren. Ze hoeven niet te worden overstelpt met verschillende verzoeken om snel en gemakkelijk complexe applicaties te maken. Met no-code app-bouwers kunnen programmeurs een app binnen enkele dagen of zelfs uren voltooien. Terwijl het traditionele ontwikkelingsproces doorgaans enkele weken of maanden in beslag neemt.

Het kan een uitdaging zijn om een functie bij te werken of te herzien met een traditionele coderingsmethode, vooral als de code is geschreven in een taal die u niet begrijpt. U kunt de functionaliteit zonder code snel in uren bijwerken.

Testen

No-code apps zijn veel gemakkelijker en sneller te testen. Deze testmogelijkheid verkleint de kans dat software wordt ontwikkeld die niet voldoet aan de eisen en verwachtingen van de klant. Bovendien kunnen ontwikkelingsbedrijven zo in alle fasen van het ontwikkelingsproces rechtstreeks met hun klanten samenwerken en betrouwbare verbindingen tot stand brengen.

Onderhoud

Het feit dat no-code app-ontwikkeling minder menselijk onderhoud vergt, is een andere onderscheidende verkoopfactor voor softwarebedrijven die op zoek zijn naar ontwikkeling op maat. Elke applicatie die u op het platform bouwt, wordt automatisch bijgewerkt en ontwikkelt zich samen met het platform. Dit bespaart softwarebedrijven en hun klanten de tijdrovende taak van het bijwerken van programma's om te functioneren op nieuwe besturingssystemen of het oplossen van problemen met bestaande systemen.

Massale adoptie

Er is voorspeld dat elk bedrijf in de nabije toekomst zal veranderen in een softwareorganisatie. En praktisch elk bedrijf is vandaag een softwarebedrijf. Als gevolg daarvan zal elke werknemer moeten leren hoe hij software moet ontwerpen. "Aanpassen" betekent je relatie met software heroverwegen, niet alleen maar meer gewend raken aan technologie.

Bedrijven zijn sterk afhankelijk van programmeurs en andere IT-specialisten om de software te leveren die ons leven gemakkelijker maakt. Maar naarmate de behoefte aan technologische vooruitgang groeit, is het voor IT een uitdaging om bij te blijven, en deze strijd zal niet verdwijnen. De kloof zal nog groter worden naarmate de vraag naar moderne hulpmiddelen en technologie blijft stijgen, en de huidige teams gedwongen worden meer te werken om bij te blijven.

Bedrijven over de hele wereld zien less-code platforms en no-code ontwikkelaars als een uitstekend alternatief voor traditionele softwareontwikkeling en zorgen ervoor dat ze alle soorten programmeurs kunnen inzetten om aan de veranderende technologische eisen te voldoen.

Hoeveel verdienen no-code ontwikkelaars?

Volgens de officiële statistieken bedraagt het gemiddelde salaris voor low-code - no-code ontwikkelaars bij softwarebedrijven in de VS $115.491 per juni 2022. Factoren zoals opleiding, kwalificaties en vooral je vaardigheden in een bepaald no-code platform beïnvloeden het exacte salaris.

Wat zijn de nadelen van No-Code?

De nadelen van no-code platforms kunnen aanzienlijk verschillen van specifieke tool tot tool. Over het algemeen worden de volgende twee zaken bij dergelijke platforms waargenomen:

Vaste sjabloon

Het aanpassen van apps op less-code platforms is onderworpen aan verschillende beperkingen. Met andere woorden, u moet uw bedrijfsprocedures aanpassen om de mogelijkheden van het no-code platform te kunnen gebruiken. Als u een no-code platform gebruikt met een zeer rigide template, kan dat een negatieve invloed hebben op het app-ontwikkelingsproces en op de branding en marketing.

Potentiële veiligheidsrisico's

Omdat u de code hebt ontwikkeld, bent u zich ervan bewust dat u bij het maken van nieuwe code sterk afhankelijk kunt zijn van de code. Maar omdat u geen volledige controle hebt wanneer u met no-code werkt, kunt u bepaalde risico's accepteren. Dit kan een duidelijke uitnodiging zijn voor een inbreuk op de beveiliging, want als uw no-code platform wordt gecompromitteerd, kan uw applicatie ook worden blootgesteld.

Wat is het beste no-code platform?

Er is een lange lijst van no-code platformen die we kunnen bespreken. Maar als het gaat om het kiezen van het beste platform om een no-code programmeur te worden, is AppMaster zeker de meest prominente naam in de industrie op dit moment.

AppMaster onderscheidt zich van verschillende andere no-code platforms door drie-in-één functies te bieden voor de ontwikkeling van webapps, mobiele apps en de creatie van een krachtige backend. Momenteel is er geen ander vergelijkbaar no-code platform dat u kan helpen bij de ontwikkeling van alle drie zonder enige coderingsvaardigheden.

De toewijding van het team achter AppMaster om er het beste no-code platform van te maken blijkt ook duidelijk uit het feit dat het voortdurend wordt verbeterd om het flexibeler en krachtiger te maken. AppMaster heeft de twee hierboven besproken nadelen van no-coding platforms geëlimineerd. Het biedt aanpassingsopties om gebruikers te helpen aangepaste apps te maken volgens hun vereisten.

Ook vertrouwt AppMaster op krachtige AI-algoritmen en AWS-servers om betrouwbare, efficiënte en veilige databases te maken. Daarom zult u geen beveiligingsproblemen ondervinden bij het maken en implementeren van apps met AppMaster. Als u backend-, web- en mobiele toepassingen wilt ontwikkelen via eenvoudige codering met een sterke en betrouwbare integratie tussen deze essentiële onderdelen van de software, moet u AppMaster gebruiken en een professionele no-code softwareontwikkelaar worden.