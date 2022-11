Jak No-Code może uczynić cię programistą oprogramowania?

Nie ma wątpliwości, że oprogramowanie stało się integralną częścią naszego życia. Większość z nas nie wyobraża sobie życia bez oprogramowania i narzędzi technologicznych, ponieważ są one zintegrowane z każdą sferą życia. Inteligentne domy, pojazdy, laptopy, smartfony, zegarki i wiele innych gadżetów elektronicznych wykorzystują oprogramowanie do niezawodnej i wydajnej pracy.

Ogromna popularność kodowania oprogramowania przyciąga ludzi, ponieważ więcej osób chce zostać programistami. Jednak nie jest łatwo nauczyć się kodowania i różnych języków programowania, aby stać się profesjonalnym programistą.

Dlatego celem tego artykułu jest dostarczenie Ci alternatywy dla kodowania, która pomoże Ci stać się świetnym programistą oprogramowania poprzez potężne platformy bez kodu.

Zbadajmy szczegółowo różne aspekty platform bez kodu.

Jakie są korzyści i znaczenie No-Code?

Dzięki pojawieniu się rozwoju oprogramowania bez kodu, ludzie nie muszą już angażować się w out-of-the-box narzędzi programistycznych, które tylko spełniają ich wymagania. Dodatkowo, nie muszą polegać na programistach zewnętrznych lub przeciążonym wewnętrznym personelu technologicznym, aby stworzyć coś tylko dla nich (czasochłonna i kosztowna procedura).

Zamiast tego konsumenci mogą korzystać z interfejsów użytkownika typu " przeciągnij i upuść ", aby stworzyć to, co chcą. Rozwiązania w zakresie rozwoju oprogramowania, które potrzebują mało lub nie kodowania wprowadzają nowy wiek dla przedsiębiorstw i zapewniają nowe możliwości dla profesjonalistów biznesowych.

Czy kodowanie jest wymagane dla programisty oprogramowania?

Nie, nie jest konieczne uczenie się kodowania, aby zostać programistą oprogramowania. W rzeczywistości, znaczna liczba firm zajmujących się tworzeniem oprogramowania na całym świecie nie przesuwają się w kierunku no-code, low-code platformy przynieść większą dostępność lub zatrudnić programistów, którzy mogą skutecznie pracować na platformach no-code.

Wiele firm zajmujących się tworzeniem oprogramowania rozszerza konwencjonalną pracę opartą na kodzie o metodologie no-code i low-code podczas tworzenia aplikacji dla swoich klientów. Firmy programistyczne przytaczają zalety szybkości i użyteczności w platformach kodowania aplikacji no-code. Nie musisz uczyć się kodowania, aby używać interfejsów typu "przeciągnij i upuść" do tworzenia oprogramowania.

Platformy no-code pomagają firmom uniknąć braku umiejętności programistów, a także zapotrzebowania na przyspieszenie czasu wprowadzania na rynek i maksymalizację zwrotu z inwestycji. Oprócz szybkości i użyteczności platformy, programista bez kodu jest znacznie bardziej zdolny do przystosowania się do zmian niż programista korzystający z tradycyjnej metody opartej na kodzie. Oznacza to, że programista bez kodu może modyfikować program, gdy zmieniają się pomysły i wymagania użytkowników.

Czy No-Code zastąpi programistów?

Popularność platform no-code może przewyższyć popularność tradycyjnych języków kodowania. Jednak platformy no-code niekoniecznie zastąpią umiejętności kodowania. Dlatego profesjonalni programiści, którzy polegają na językach kodowania, nie muszą się o to martwić. W rzeczywistości w globalnej branży oprogramowania jest dużo miejsca, aby zarówno koderzy, jak i niekoderzy mogli istnieć i rozwijać się, ponieważ zapotrzebowanie na rozwój oprogramowania gwałtownie rośnie.

Eksperci technologiczni używają no-code, aby przyspieszyć swój proces kodowania, ale te platformy zapewniają również dostęp do dziedziny rozwoju oprogramowania dla całej nowej puli programistów. Przyjazny dla użytkownika interfejs "przeciągnij i upuść" umożliwia wszystkim typom użytkowników, w tym niekoderom, tworzenie oprogramowania na zamówienie.

Osoby z niewielkim doświadczeniem komputerowym mogą stać się programistami no-code z dość łatwą krzywą uczenia się. Muszą tylko zrozumieć logikę i specyfikę aplikacji, którą chcą stworzyć.

No-code jest postrzegany przez wiele firm software'owych jako zapewniający nowe perspektywy przychodów. Niezależnie od umiejętności kodowania, zatrudnianie programistów ze zrozumieniem procedur biznesowych pozwala na wykorzystanie ich "wewnętrznej wiedzy biznesowej" do wprowadzania innowacji i generowania nowych strumieni przychodów z oprogramowania.

O ile szybszy jest No-Code?

Według badania przeprowadzonego przez Statista z pytaniem "O ile szybszy jest rozwój low-code w porównaniu z tradycyjnym rozwojem?" 29% respondentów z ankiety twierdzi, że rozwój low-code i no-code jest o 40% do 60% szybszy niż tradycyjne procesy kodowania.

Dowodzi to znaczenia platform no-code i low-code, ponieważ ułatwiają one użytkownikom kodowanie aplikacji i zmniejszają presję na popyt podażowy w branży oprogramowania.

Dlaczego Low-Code jest przyszłością?

Poniżej przedstawiamy kilka ważnych powodów, dla których low-code no-code jest przyszłością branży oprogramowania.

Skalowalność

No-code jest często cytowany jako szczególnie dobrze nadający się do tworzenia skalowalnych pakietów oprogramowania, które mogą być szybko dostosowane do różnych klientów. Wiele firm staje przed podobnymi rodzajami wyzwań. W takich sytuacjach trzeba zbudować rozwiązanie raz, używając no-code. Następnie można go używać w szerokim zakresie, co znacznie obniża koszty. Celem interfejsu drag-and-drop jest tworzenie wydajnego i skalowalnego oprogramowania.

Szybkość i elastyczność

Potrzeba szybkości idzie w parze z potrzebą adaptacyjności, aby ocenić rentowność aplikacji przed pójściem na całość i dodaniem wszystkich dzwonków i gwizdków. Klienci są w stanie uzyskać wsparcie od interesariuszy i otrzymać informacje zwrotne na wczesnym etapie rozwoju, tworząc wykonalne prototypy w ciągu kilku dni.

Przyjazny dla budżetu

Możesz obniżyć ogólny koszt rozwoju i utrzymania aplikacji z pomocą platform bez kodu. Nie musisz polegać na wysoko wykwalifikowanych programistach do tworzenia i zarządzania aplikacjami.

Ogólny czas i wysiłek wymagany do tworzenia oprogramowania na zamówienie na platformie no-code są znacznie mniejsze niż tradycyjne podejścia do kodowania ze względu na modułową strukturę procesu. Szybkie budowanie pozwala wykonać więcej zadań przy mniejszej ilości zasobów, co obniża całkowite wydatki.

Produktywność i sprawność

Pojawienie się platform no-code oznacza, że działy technologiczne mogą zmaksymalizować swoją produktywność i zwinność. Nie muszą być przytłoczone różnymi prośbami o szybkie i łatwe tworzenie złożonych aplikacji. No-code app builders pozwalają programistom ukończyć aplikację w ciągu kilku dni lub nawet godzin. Podczas gdy tradycyjny proces rozwoju zazwyczaj trwa kilka tygodni lub miesięcy.

Aktualizacja lub zmiana funkcji przy użyciu tradycyjnej metody kodowania może być wyzwaniem, szczególnie jeśli kod jest napisany w języku, którego nie rozumiesz. Możesz szybko zaktualizować funkcjonalność bez kodu w ciągu kilku godzin.

Testowanie

Aplikacje bez kodu są znacznie łatwiejsze i szybsze do przetestowania. Taka możliwość testowania obniża prawdopodobieństwo powstania oprogramowania, które nie spełnia wymagań i oczekiwań klientów. Dodatkowo, pozwala firmom deweloperskim współpracować bezpośrednio z klientami na wszystkich etapach procesu rozwoju i umożliwia nawiązanie niezawodnych połączeń.

Utrzymanie

Fakt, że rozwój aplikacji no-code wymaga mniejszej konserwacji człowieka, jest kolejnym wyróżniającym się czynnikiem sprzedaży dla firm programistycznych szukających rozwoju na zamówienie. Każda aplikacja, którą budujesz na platformie, jest aktualizowana automatycznie i rozwija się wraz z platformą. To oszczędza firmom programistycznym i ich klientom czasochłonnego zadania aktualizacji programów do działania na nowych systemach operacyjnych lub rozwiązywania problemów z istniejącymi.

Masowa adopcja

Przewiduje się, że w najbliższej przyszłości każda firma przekształci się w organizację programistyczną. A praktycznie każda firma jest dziś firmą programistyczną. W związku z tym każdy pracownik będzie musiał nauczyć się projektowania oprogramowania. "Dostosowanie" pociąga za sobą ponowne rozważenie swojego związku z oprogramowaniem, a nie tylko przyzwyczajenie się do technologii.

Firmy w dużym stopniu polegają na programistach i innych specjalistach IT, którzy dostarczają oprogramowanie ułatwiające nam życie. Jednak wraz z rosnącym zapotrzebowaniem na postęp technologiczny, informatycy mają trudności z dotrzymaniem kroku i ta walka nie ustaje. Przepaść ta będzie się jeszcze bardziej powiększać, ponieważ zapotrzebowanie na nowoczesne narzędzia i technologie stale rośnie, a obecne zespoły są zmuszone pracować więcej, aby nadążyć.

Firmy na całym świecie postrzegają platformy less-code i programistów no-code jako doskonałą alternatywę dla tradycyjnego rozwoju oprogramowania i zapewniają, że mogą wykorzystać wszystkie rodzaje programistów, aby spełnić zmieniające się wymagania technologiczne.

Ile zarabiają programiści bez kodu?

Według oficjalnych statystyk, średnie wynagrodzenie dla programistów low code - no code w firmach programistycznych w USA wynosi 115 491 dolarów na czerwiec 2022. Czynniki takie jak wykształcenie, kwalifikacje, a zwłaszcza twoje umiejętności w danej platformie no-code wpływają na dokładną pensję.

Jakie są wady No-Code?

Wady platform no-code mogą się znacznie różnić w zależności od konkretnego narzędzia. Ogólnie rzecz biorąc, następujące dwa problemy są obserwowane w takich platformach:

Fixed Template

Dostosowywanie aplikacji na platformach less-code podlega kilku ograniczeniom. Innymi słowy, będziesz musiał zmodyfikować swoje procedury biznesowe, aby wykorzystać możliwości platformy no-code. Jeśli używasz platformy no-code z bardzo sztywnym szablonem, może to negatywnie wpłynąć na proces tworzenia aplikacji, a także na branding i marketing.

Potencjalne zagrożenia bezpieczeństwa

Ponieważ stworzyłeś kod, jesteś świadomy, że możesz w znacznym stopniu polegać na nim podczas tworzenia nowego kodu. Jednak ponieważ nie masz pełnej kontroli podczas pracy z no-code, możesz zaakceptować pewne ryzyko. Może to być wyraźne zaproszenie do naruszenia bezpieczeństwa, ponieważ jeśli platforma bez kodu zostanie naruszona, Twoja aplikacja może również zostać narażona.

Jaka jest najlepsza platforma bez kodu?

Istnieje długa lista platform no -code, które możemy omówić. Jednak jeśli chodzi o wybór najlepszej platformy do zostania programistą bez kodu, AppMaster jest z pewnością najbardziej znaną nazwą w branży w tej chwili.

AppMaster wyróżnia się spośród różnych innych platform bez kodu, zapewniając trzy w jednym funkcje do tworzenia aplikacji internetowych, aplikacji mobilnych i tworzenia potężnego backendu. Obecnie nie ma innej podobnej platformy bez kodu, która może pomóc w rozwoju wszystkich trzech bez posiadania jakichkolwiek umiejętności kodowania.

Zobowiązanie zespołu stojącego za AppMaster do uczynienia go najlepszą platformą bez kodu jest również dość jasne przez fakt, że stale poprawia się, aby uczynić go bardziej elastycznym i potężnym. AppMaster wyeliminował dwa minusy platform bezkodowych omówionych powyżej. Zapewnia opcje dostosowywania, aby pomóc użytkownikom tworzyć niestandardowe aplikacje na ich wymagania.

Podobnie AppMaster opiera się na potężnych algorytmach AI i serwerach AWS, aby stworzyć niezawodne, wydajne i bezpieczne bazy danych. Dlatego nie napotkasz żadnych problemów z bezpieczeństwem podczas tworzenia i wdrażania aplikacji z AppMaster. Jeśli chcesz rozwijać backend, web i aplikacje mobilne poprzez łatwe kodowanie z silną i niezawodną integracją między tymi istotnymi komponentami oprogramowania, powinieneś użyć AppMaster i stać się profesjonalnym programistą bez kodu.