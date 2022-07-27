无代码如何使你成为一个软件开发者？

毫无疑问，软件已经成为我们生活中不可或缺的一部分。我们大多数人无法想象没有软件和技术工具的生活，因为它们已经融入了生活的每个领域。智能家居、车辆、笔记本电脑、智能手机、手表和许多其他电子小工具都使用软件进行可靠和高效的工作。

软件编码的大量普及吸引着人们，因为更多的人想成为软件开发人员。然而，学习编码和各种编程语言以成为一个专业的软件开发人员并不容易。

因此，本文的目标是为你提供一个替代编码的方法，通过强大的无码平台帮助你成为一个优秀的软件程序员。

让我们详细探讨一下无码平台的不同方面。

无代码的好处和重要性是什么？

由于无代码软件开发的出现，人们不再需要承诺使用只满足他们需求的开箱即用的软件工具。此外，他们不必依赖第三方程序员或超负荷的内部技术人员来创造只属于他们的东西（一个耗时和昂贵的程序）。

相反，消费者可以使用拖放的用户界面来创建他们想要的东西。几乎不需要编码的软件开发解决方案为企业开创了一个新时代，并为商业专业人士提供了新的机会。

软件开发人员需要编码吗？

不，要成为一名软件开发人员，不需要学习编码。事实上，全球大量的软件开发公司并没有转向无代码、低代码平台，以带来更多的可及性，或雇用能在无代码平台上有效工作的软件开发人员。

许多软件开发公司在为客户创建应用程序时，用无代码和低代码方法增强了传统的基于代码的工作。软件公司在无代码应用程序编码平台中提到了速度和可用性的优势。你不必学习编码，就可以使用拖放界面来开发软件。

无代码平台协助企业避免了开发人员技能的缺乏，以及加快上市时间和最大化投资回报的需求。除了速度和平台的可用性之外，无代码开发人员比使用传统的基于代码的方法的开发人员明显更能适应变化。这意味着无代码开发人员可以随着用户的想法和要求的变化而修改程序。

无代码会取代开发人员吗？

无代码平台的流行可以超过传统编码语言的流行。然而，无码平台不一定会取代编码技能。因此，依赖编码语言的专业开发人员不必担心。事实上，在全球软件行业中，由于软件开发的需求迅速增加，编码人员和非编码人员都有很大的生存和发展空间。

技术专家使用无码来加速他们的编码过程，但这些平台也为全新的开发人员提供了进入软件开发领域的机会。用户友好的拖放界面使所有类型的用户，包括非编码人员，都能创建定制软件。

以前没有什么计算机经验的人可以成为无代码开发人员，学习曲线相当容易。他们只需要了解他们需要开发的应用程序的逻辑和具体内容。

无代码被许多软件公司看作是提供新的收入前景。不管编码技能如何，雇用了解商业程序的开发人员可以让你利用他们的 "内部业务 "专业知识进行创新并产生新的软件收入来源。

无代码的速度有多快？

根据Statista的一项调查，问题是 "与传统开发相比，低代码开发的速度有多快？"29%的调查对象表示，低代码和无代码开发比传统编码过程快40%到60%。

这证明了无代码和低代码平台的重要性，因为它们为用户编码应用程序提供了便利，并减少了软件行业的供需压力。

为什么说低码无码是未来？

以下是一些重要的原因，为什么低码无码是软件行业的未来。

可扩展性

无代码经常被认为特别适合于开发可扩展的软件包，可以为不同的客户快速定制。许多企业正面临着类似的挑战。在这种情况下，你需要使用无代码构建一次解决方案。之后，你可以广泛地使用它，大大降低了成本。拖放式界面的目标是开发高效和可扩展的软件。

速度和灵活性

对速度的需求与对适应性的需求是相辅相成的，在全力以赴并加入所有的铃声和口哨之前，评估一个应用程序的可行性。客户能够得到利益相关者的支持，并通过在几天内创建可行的原型，在开发的早期阶段收到反馈。

预算友好

在无代码平台的帮助下，你可以降低开发和维持应用程序的整体成本。你不必依赖高素质的软件开发人员来创建和管理你的应用程序。

由于流程的模块化结构，在无代码平台上创建定制软件所需的整体时间和精力远远低于传统的编码方法。快速构建使你可以用更少的资源完成更多的任务，从而降低了总支出。

生产力和敏捷性

无代码平台的出现意味着技术部门可以最大限度地提高其生产力和灵活性。他们不必被各种要求压得喘不过气来，快速而轻松地创建复杂的应用程序。无代码应用程序生成器允许程序员在几天甚至几小时内完成一个应用程序。而传统的开发过程通常需要几周或几个月。

用传统的编码方法来更新或修改一个功能可能是很有挑战性的，，特别是当代码是用你不懂的语言写的。你可以在几个小时内迅速更新没有代码的功能。

测试

无代码应用程序更容易和更快地进行测试。这种测试能力降低了开发与客户要求和期望不一致的软件的可能性。此外，它允许开发公司在开发过程的各个阶段直接与客户合作，使他们能够建立可靠的联系。

维护

无代码应用开发需要较少的人力维护，这是软件公司寻求定制开发的另一个与众不同的销售因素。你在平台上建立的每个应用程序都会自动更新，并与平台一起发展。这使软件公司和他们的客户免去了更新程序以在新的操作系统上运行或对现有操作系统进行故障排除的耗时任务。

大规模采用

有人预测，在不久的将来，每家企业都将转变为一个软件组织。而实际上，今天每家公司都是一家软件公司。因此，每个员工都必须学习如何设计软件。"适应 "需要重新考虑你与软件的关系，而不仅仅是变得更习惯于技术。

企业高度依赖程序员和其他IT专家提供的软件，使我们的生活更容易。但是，随着对技术进步的需求越来越大，IT部门发现要跟上时代的步伐是很困难的，而且这场战斗不会消失。随着对现代工具和技术的需求不断上升，差距将进一步扩大，而目前的团队被迫做更多的工作来跟上。

世界各地的公司都将少代码平台和无代码开发人员视为传统软件开发的最佳选择，并确保他们能够利用所有类型的程序员来满足不断变化的技术需求。

无代码开发人员的收入是多少？

根据官方统计，截至2022年6月，美国软件公司的低代码-无代码开发人员的平均工资为115,491美元。教育、资历等因素，特别是你在特定的无码平台上的技能会影响确切的工资。

无代码的劣势是什么？

无代码平台的缺点会因具体的工具而大不相同。一般来说，在这种平台上会观察到以下两个问题。

固定模板

在少代码平台上定制应用程序会受到一些限制。换句话说，你需要修改你的业务程序来使用无代码平台的功能。如果你使用一个模板高度僵化的无代码平台，会对应用程序的开发过程以及品牌推广和营销产生不利的影响。

潜在的安全风险

因为你开发了代码，所以你知道你在创建新代码时可能会严重依赖它。然而，由于你在使用无代码工作时没有完全的控制权，你可能接受某些风险。这可能是一个明显的安全漏洞的邀请，因为如果你的无代码平台被破坏了，你的应用程序也可能会被暴露。

哪个是最好的免代码平台？

我们可以讨论一长串的无代码平台。然而，当谈到选择最好的平台来成为一个无代码程序员时，AppMaster无疑是目前行业中最突出的名字。

AppMaster区别于其他各种无代码平台，它为开发网络应用、移动应用和创建强大的后台提供了三合一的功能。目前，还没有其他类似的无码平台可以帮助你在没有任何编码技能的情况下开发这三者。

AppMaster背后的团队致力于使其成为最好的无代码平台，这一点也很清楚，它不断改进，使其更加灵活和强大。AppMaster已经消除了上面讨论的无码平台的两个缺点。它提供定制选项，帮助用户根据自己的要求创建定制的应用程序。

同样，AppMaster依靠强大的AI算法和AWS服务器来创建可靠、高效和安全的数据库。因此，在用AppMaster创建和部署应用程序时，你将不会面临任何安全问题。如果你想通过简单的编码来开发后台、网络和移动应用程序，并在软件的这些基本组件之间进行强大和可靠的整合，你应该使用AppMaster，成为一个专业的无代码软件开发人员。