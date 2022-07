Comment le No-Code peut-il faire de vous un développeur de logiciels ?

Il ne fait aucun doute que les logiciels font désormais partie intégrante de nos vies. La plupart d'entre nous ne peuvent imaginer leur vie sans logiciels et outils technologiques, car ils se sont intégrés dans toutes les sphères de la vie. Les maisons intelligentes, les véhicules, les ordinateurs portables, les smartphones, les montres et de nombreux autres gadgets électroniques utilisent des logiciels pour un fonctionnement fiable et efficace.

La popularité massive du codage de logiciels attire les gens car de plus en plus de personnes veulent devenir des développeurs de logiciels. Cependant, il n'est pas facile d'apprendre le codage et les différents langages de programmation pour devenir un développeur de logiciels professionnel.

Par conséquent, l'objectif de cet article est de vous fournir une alternative au codage qui vous aidera à devenir un grand programmeur de logiciels grâce à de puissantes plateformes sans code.

Explorons en détail les différents aspects des plateformes no-code.

Quels sont les avantages et l'importance du no-code ?

Grâce à l'émergence du développement logiciel no-code, les gens n'ont plus besoin de s'engager dans des outils logiciels prêts à l'emploi qui ne répondent qu'à leurs exigences. De plus, ils n'ont plus à dépendre d'un programmeur tiers ou d'une équipe technologique interne surchargée pour créer quelque chose juste pour eux (une procédure longue et coûteuse).

Au lieu de cela, les consommateurs peuvent utiliser des interfaces utilisateur de type "glisser-déposer" pour créer ce qu'ils veulent. Les solutions de développement de logiciels qui nécessitent peu ou pas de codage ouvrent une nouvelle ère pour les entreprises et offrent de nouvelles opportunités aux professionnels.

Le codage est-il nécessaire pour un développeur de logiciels ?

Non, il n'est pas nécessaire d'apprendre le codage pour devenir un développeur de logiciels. En fait, un nombre important d'entreprises de développement de logiciels dans le monde entier ne s'orientent pas vers des plates-formes sans code ou à faible code afin d'améliorer l'accessibilité ou d'engager des développeurs de logiciels capables de travailler efficacement sur des plates-formes sans code.

De nombreuses sociétés de développement de logiciels complètent le travail conventionnel basé sur le code par des méthodologies no-code et low-code lorsqu'elles créent des applications pour leurs clients. Les sociétés de logiciels citent les avantages en termes de vitesse et de convivialité des plateformes de codage d'applications no-code. Il n'est pas nécessaire d'apprendre à coder pour utiliser des interfaces de type "glisser-déposer" pour développer des logiciels.

Les plateformes no-code aident les entreprises à éviter le manque de compétences des développeurs, ainsi que la demande d'accélérer la mise sur le marché et de maximiser le retour sur investissement. Au-delà de la vitesse et de la convivialité de la plateforme, un développeur no-code est nettement plus à même de s'adapter au changement qu'un développeur utilisant une méthode traditionnelle basée sur le code. Cela implique que le développeur no-code peut modifier le programme à mesure que les idées et les exigences des utilisateurs changent.

Le no-code va-t-il remplacer les développeurs ?

La popularité des plateformes no-code peut dépasser celle des langages de codage traditionnels. Cependant, les plateformes no-code ne remplaceront pas nécessairement les compétences de codage. Par conséquent, les développeurs professionnels qui s'appuient sur les langages de codage n'ont pas à s'en inquiéter. En fait, il y a beaucoup d'espace dans l'industrie mondiale du logiciel pour que les codeurs et les non-codeurs puissent exister et prospérer, car la demande de développement de logiciels augmente rapidement.

Les experts en technologie utilisent no-code pour accélérer leur processus de codage, mais ces plateformes permettent également à un tout nouveau groupe de développeurs d'accéder au domaine du développement de logiciels. L'interface conviviale de type "glisser-déposer" permet à tous les types d'utilisateurs, y compris les non-codeurs, de créer des logiciels personnalisés.

Les personnes ayant peu d'expérience préalable en informatique peuvent devenir des développeurs no-code avec une courbe d'apprentissage raisonnablement facile. Il leur suffit de comprendre la logique et les spécificités de l'application qu'ils doivent développer.

De nombreuses sociétés de logiciels considèrent que le no-code offre de nouvelles perspectives de revenus. Indépendamment des compétences en matière de codage, l'embauche de développeurs connaissant les procédures commerciales vous permet d'utiliser leur expertise "interne" pour innover et générer de nouvelles sources de revenus logiciels.

Le No-Code est-il plus rapide ?

Selon une enquête de Statista, à la question "Dans quelle mesure le développement à faible code est-il plus rapide que le développement traditionnel ?", 29 % des personnes interrogées dans le cadre d'une enquête ont déclaré que le développement à faible code et sans code était 40 à 60 % plus rapide que les processus de codage traditionnels.

Cela prouve l'importance des plates-formes sans code et à code réduit, car elles facilitent le codage des applications par les utilisateurs et réduisent la pression sur l'offre et la demande dans le secteur des logiciels.

Pourquoi le no-code et le low-code sont-ils l'avenir ?

Voici quelques-unes des raisons importantes pour lesquelles les plates-formes "low-code no-code" représentent l'avenir de l'industrie du logiciel.

Évolutivité

Le no-code est souvent cité comme étant particulièrement bien adapté au développement de progiciels évolutifs pouvant être rapidement personnalisés pour différents clients. De nombreuses entreprises sont confrontées à des défis similaires. Dans de telles situations, vous devez construire la solution une fois en utilisant le no-code. Ensuite, vous pouvez l'utiliser à grande échelle, ce qui réduit considérablement le coût. L'objectif de l'interface drag-and-drop est de développer des logiciels efficaces et évolutifs.

Vitesse et flexibilité

Le besoin de rapidité va de pair avec le besoin d'adaptabilité pour évaluer la viabilité d'une application avant de se lancer et d'ajouter toutes les cloches et les sifflets. Les clients sont en mesure d'obtenir le soutien des parties prenantes et de recevoir des commentaires à un stade précoce du développement en créant des prototypes exploitables en quelques jours.

Respect du budget

Les plateformes sans code vous permettent de réduire le coût global du développement et de la maintenance des applications. Vous n'avez pas besoin de faire appel à des développeurs de logiciels hautement qualifiés pour créer et gérer vos applications.

Le temps et les efforts nécessaires à la création d'un logiciel personnalisé sur une plateforme no-code sont bien inférieurs à ceux des approches de codage traditionnelles en raison de la structure modulaire du processus. Construire rapidement vous permet d'effectuer plus de tâches avec moins de ressources, ce qui réduit les dépenses totales.

Productivité et agilité

L'émergence des plateformes no-code signifie que les départements technologiques peuvent maximiser leur productivité et leur agilité. Ils n'ont pas à être submergés de demandes diverses pour créer des applications complexes rapidement et facilement. Les créateurs d'applications sans code permettent aux programmeurs de réaliser une application en quelques jours, voire quelques heures. Alors que le processus de développement traditionnel prend généralement plusieurs semaines ou mois.

Il peut être difficile de mettre à jour ou de réviser une fonctionnalité avec une méthode de codage traditionnelle, en particulier si le code est écrit dans un langage que vous ne comprenez pas. Vous pouvez rapidement mettre à jour la fonctionnalité sans code en quelques heures.

Tests

Les applications sans code sont beaucoup plus faciles et rapides à tester. Cette capacité de test réduit la possibilité de développer des logiciels qui ne correspondent pas aux exigences et aux attentes des clients. En outre, elle permet aux sociétés de développement de collaborer directement avec leurs clients à toutes les phases du processus de développement et leur permet d'établir des connexions fiables.

Maintenance

Le fait que le développement d'applications no-code nécessite moins de maintenance humaine est un autre facteur de vente distinctif pour les entreprises de logiciels qui recherchent un développement personnalisé. Chaque application que vous créez sur la plate-forme est mise à jour automatiquement et se développe en même temps que la plate-forme. Cela évite aux éditeurs de logiciels et à leurs clients la tâche fastidieuse de mettre à jour les programmes pour qu'ils fonctionnent sur de nouveaux systèmes d'exploitation ou de dépanner les systèmes existants.

Adoption massive

Il a été prédit que chaque entreprise se transformera en une organisation logicielle dans un avenir proche. Or, pratiquement chaque entreprise est aujourd'hui une entreprise de logiciels. Par conséquent, chaque employé devra apprendre à concevoir des logiciels. "S'adapter" implique de reconsidérer sa relation avec les logiciels, et pas seulement de s'habituer davantage à la technologie.

Les entreprises dépendent fortement des programmeurs et autres spécialistes de l'informatique pour fournir les logiciels qui nous facilitent la vie. Mais à mesure que le besoin de progrès technologique s'est accru, l'informatique a eu du mal à suivre, et cette bataille n'est pas près de s'arrêter. Le fossé va encore se creuser, car la demande d'outils et de technologies modernes ne cesse d'augmenter, et les équipes actuelles sont obligées de travailler davantage pour suivre le rythme.

Les entreprises du monde entier considèrent les plates-formes "less-code" et les développeurs "no-code" comme une excellente alternative au développement traditionnel de logiciels et s'assurent qu'elles peuvent utiliser tous les types de programmeurs pour répondre à l'évolution de la demande technologique.

Combien gagnent les développeurs no-code ?

Selon les statistiques officielles, le salaire moyen des développeurs low code - no code dans les entreprises de logiciels aux États-Unis est de 115 491 dollars en juin 2022. Des facteurs tels que l'éducation, les qualifications et surtout vos compétences dans une plateforme no-code particulière affectent le salaire exact.

Quels sont les inconvénients des plateformes no-code ?

Les inconvénients des plateformes no-code peuvent varier considérablement d'un outil spécifique à l'autre. En général, les deux problèmes suivants sont observés dans ces plateformes :

Modèle fixe

La personnalisation des applications sur les plateformes sans code est soumise à plusieurs restrictions. En d'autres termes, vous devrez modifier vos procédures commerciales pour utiliser les capacités de la plateforme no-code. Si vous utilisez une plateforme no-code avec un modèle très rigide, cela peut avoir un impact négatif sur le processus de développement de l'application ainsi que sur l'image de marque et le marketing.

Risques potentiels pour la sécurité

Comme vous avez développé le code, vous êtes conscient que vous pouvez en dépendre de manière significative lors de la création d'un nouveau code. Cependant, comme vous ne disposez pas d'un contrôle total lorsque vous travaillez avec le no-code, vous pouvez accepter certains risques. Cela peut être une invitation claire à une violation de la sécurité, car si votre plateforme no-code est compromise, votre application peut également être exposée.

Quelle est la meilleure plateforme no-code ?

Il existe une longue liste de plateformes no-code dont nous pouvons discuter. Cependant, lorsqu'il s'agit de choisir la meilleure plateforme pour devenir un programmeur no-code, AppMaster est certainement le nom le plus important de l'industrie à l'heure actuelle.

AppMaster se distingue de diverses autres plates-formes no-code en fournissant des fonctionnalités trois en un pour le développement d'applications web, d'applications mobiles et la création d'un backend puissant. Actuellement, il n'existe aucune autre plateforme no-code similaire qui puisse vous aider à développer ces trois éléments sans avoir de compétences en codage.

L'engagement de l'équipe derrière AppMaster à en faire la meilleure plateforme sans code est également très clair par le fait qu'elle s'améliore continuellement pour la rendre plus flexible et plus puissante. AppMaster a éliminé les deux inconvénients des plateformes sans codage évoqués ci-dessus. Il offre des options de personnalisation pour aider les utilisateurs à créer des applications personnalisées selon leurs besoins.

De même, AppMaster s'appuie sur de puissants algorithmes d'IA et des serveurs AWS pour créer des bases de données fiables, efficaces et sécurisées. Par conséquent, vous ne rencontrerez aucun problème de sécurité lors de la création et du déploiement d'applications avec AppMaster. Si vous souhaitez développer des applications backend, web et mobiles par le biais d'un codage facile avec une intégration forte et fiable entre ces composants essentiels du logiciel, vous devriez utiliser AppMaster et devenir un développeur professionnel de logiciels sans code.