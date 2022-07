Wie kann No-Code Sie zu einem Softwareentwickler machen?

Es besteht kein Zweifel daran, dass Software ein integraler Bestandteil unseres Lebens geworden ist. Die meisten von uns können sich ein Leben ohne Software und technologische Hilfsmittel nicht mehr vorstellen, da sie in jeden Lebensbereich integriert sind. Smart Homes, Fahrzeuge, Laptops, Smartphones, Uhren und zahlreiche andere elektronische Geräte nutzen Software für zuverlässiges und effizientes Arbeiten.

Die große Popularität der Softwareprogrammierung zieht immer mehr Menschen an, die Softwareentwickler werden wollen. Es ist jedoch nicht einfach, das Programmieren und verschiedene Programmiersprachen zu erlernen, um ein professioneller Softwareentwickler zu werden.

Daher ist es das Ziel dieses Artikels, Ihnen eine Alternative zum Programmieren zu bieten, die Ihnen hilft, ein großartiger Softwareentwickler zu werden, und zwar durch leistungsstarke No-Code-Plattformen.

Lassen Sie uns die verschiedenen Aspekte von No-Code-Plattformen im Detail untersuchen.

Was sind die Vorteile und die Bedeutung von No-Code?

Dank des Aufkommens der No-Code-Softwareentwicklung müssen sich die Menschen nicht mehr auf vorgefertigte Software-Tools festlegen, die nur ihre Anforderungen erfüllen. Außerdem müssen sie sich nicht mehr darauf verlassen, dass ein externer Programmierer oder ein überlastetes internes Technologiepersonal etwas speziell für sie erstellt (ein zeitaufwändiges und kostspieliges Verfahren).

Stattdessen können die Verbraucher mit Hilfe von Drag-and-Drop-Benutzeroberflächen das erstellen, was sie wollen. Softwareentwicklungslösungen, die wenig oder gar keine Programmierung erfordern, läuten ein neues Zeitalter für Unternehmen ein und bieten neue Möglichkeiten für Geschäftsleute.

Sind Programmierkenntnisse für einen Softwareentwickler erforderlich?

Nein, um Softwareentwickler zu werden, muss man nicht programmieren können. Tatsächlich verlagert sich eine beträchtliche Anzahl von Softwareentwicklungsunternehmen weltweit nicht auf No-Code- und Low-Code-Plattformen, um die Zugänglichkeit zu verbessern oder Softwareentwickler einzustellen, die effizient auf No-Code-Plattformen arbeiten können.

Viele Softwareentwicklungsunternehmen ergänzen die herkömmliche codebasierte Arbeit mit No-Code- und Low-Code-Methoden, wenn sie Anwendungen für ihre Kunden erstellen. Softwareunternehmen führen die Vorteile von No-Code-Plattformen für die Anwendungsprogrammierung in Bezug auf Geschwindigkeit und Benutzerfreundlichkeit an. Für die Entwicklung von Software über Drag-and-Drop-Schnittstellen muss man nicht programmieren lernen.

No-Code-Plattformen helfen Unternehmen dabei, fehlende Entwicklerfähigkeiten zu vermeiden und die Markteinführung zu beschleunigen und die Investitionsrendite zu maximieren. Abgesehen von der Geschwindigkeit und der Benutzerfreundlichkeit der Plattform ist ein No-Code-Entwickler wesentlich besser in der Lage, sich an Veränderungen anzupassen als ein Entwickler, der eine herkömmliche codebasierte Methode verwendet. Dies bedeutet, dass der No-Code-Entwickler das Programm ändern kann, wenn sich die Ideen und Anforderungen der Benutzer ändern.

Wird No-Code die Entwickler ersetzen?

Die Popularität von No-Code-Plattformen kann die Popularität traditioneller Codierungssprachen übertreffen. No-Code-Plattformen werden jedoch nicht unbedingt Programmierkenntnisse ersetzen. Daher müssen sich professionelle Entwickler, die auf Programmiersprachen angewiesen sind, keine Sorgen machen. In der Tat gibt es in der globalen Softwarebranche viel Platz für Programmierer und Nicht-Programmierer, um zu existieren und zu gedeihen, da die Nachfrage nach Softwareentwicklung schnell steigt.

Technologieexperten nutzen No-Code, um ihren Programmierprozess zu beschleunigen, aber diese Plattformen bieten auch einem ganz neuen Pool von Entwicklern einen Zugang zum Bereich der Softwareentwicklung. Dank der benutzerfreundlichen Drag-and-Drop-Oberfläche können alle Arten von Benutzern, auch Nicht-Programmierer, individuelle Software erstellen.

Menschen mit wenig Computererfahrung können mit einer relativ einfachen Lernkurve zu No-Code-Entwicklern werden. Sie müssen lediglich die Logik und die Besonderheiten der Anwendung verstehen, die sie entwickeln wollen.

Viele Softwareunternehmen sehen in No-Code neue Umsatzchancen. Unabhängig von den Programmierkenntnissen können Sie durch die Einstellung von Entwicklern, die sich mit Geschäftsabläufen auskennen, deren Fachwissen nutzen, um Innovationen zu entwickeln und neue Einnahmequellen für Software zu erschließen.

Wie viel schneller ist No-Code?

Laut einer Umfrage von Statista mit der Frage "Wie viel schneller ist Low-Code-Entwicklung im Vergleich zu traditioneller Entwicklung?" sagen 29 % der Befragten, dass Low-Code- und No-Code-Entwicklung 40 % bis 60 % schneller ist als die traditionellen Kodierungsprozesse.

Dies beweist die Bedeutung von No-Code- und Low-Code-Plattformen, da sie den Anwendern die Programmierung von Anwendungen erleichtern und den Druck auf die Angebotsnachfrage in der Softwarebranche verringern.

Warum ist Low-Code No-Code die Zukunft?

Im Folgenden werden einige der wichtigsten Gründe genannt, warum Low-Code No-Code die Zukunft der Softwareindustrie ist.

Skalierbarkeit

No-Code wird oft als besonders geeignet für die Entwicklung skalierbarer Softwarepakete angeführt, die schnell für verschiedene Kunden angepasst werden können. Viele Unternehmen stehen vor ähnlich gelagerten Herausforderungen. In solchen Situationen müssen Sie die Lösung einmal mit No-Code erstellen. Danach können Sie sie in großem Umfang nutzen, was die Kosten erheblich senkt. Das Ziel der Drag-and-Drop-Schnittstelle ist es, effiziente und skalierbare Software zu entwickeln.

Schnelligkeit und Flexibilität

Das Bedürfnis nach Schnelligkeit geht Hand in Hand mit dem Bedürfnis nach Anpassungsfähigkeit, um die Lebensfähigkeit einer App zu bewerten, bevor man sie mit allem Drum und Dran ausstattet. Die Kunden sind in der Lage, Unterstützung von Interessengruppen zu erhalten und in einem frühen Entwicklungsstadium Feedback zu bekommen, indem sie innerhalb weniger Tage funktionsfähige Prototypen erstellen.

Budgetschonend

Mithilfe von No-Code-Plattformen können Sie die Gesamtkosten für die Entwicklung und Pflege von Anwendungen senken. Sie sind nicht auf hochqualifizierte Softwareentwickler angewiesen, um Ihre Anwendungen zu erstellen und zu verwalten.

Der gesamte Zeit- und Arbeitsaufwand für die Erstellung von Individualsoftware auf einer No-Code-Plattform ist aufgrund des modularen Aufbaus des Prozesses weitaus geringer als bei herkömmlichen Kodierungsansätzen. Durch die schnelle Erstellung können Sie mehr Aufgaben mit weniger Ressourcen erledigen, was die Gesamtkosten senkt.

Produktivität und Agilität

Das Aufkommen von No-Code-Plattformen bedeutet, dass die Technologieabteilungen ihre Produktivität und Agilität maximieren können. Sie müssen nicht mehr mit verschiedenen Anfragen zur schnellen und einfachen Erstellung komplexer Anwendungen überhäuft werden. Mit No-Code-App-Buildern können Programmierer eine Anwendung innerhalb weniger Tage oder sogar Stunden fertigstellen. Der herkömmliche Entwicklungsprozess dauert dagegen in der Regel einige Wochen oder Monate.

Es kann schwierig sein, eine Funktion mit einer herkömmlichen Codierungsmethode zu aktualisieren oder zu überarbeiten, insbesondere wenn der Code in einer Sprache geschrieben ist, die Sie nicht verstehen. Sie können die Funktionalität ohne Code innerhalb weniger Stunden aktualisieren.

Testen

Codefreie Anwendungen sind viel einfacher und schneller zu testen. Diese Testmöglichkeiten verringern die Wahrscheinlichkeit, dass Software entwickelt wird, die nicht den Anforderungen und Erwartungen der Kunden entspricht. Außerdem können Entwicklungsunternehmen so in allen Phasen des Entwicklungsprozesses direkt mit ihren Kunden zusammenarbeiten und zuverlässige Verbindungen herstellen.

Wartung

Die Tatsache, dass die Entwicklung von No-Code-Apps weniger Wartungsaufwand erfordert, ist ein weiterer entscheidender Verkaufsfaktor für Softwareunternehmen, die sich für eine individuelle Entwicklung entscheiden. Jede Anwendung, die Sie auf der Plattform erstellen, wird automatisch aktualisiert und entwickelt sich zusammen mit der Plattform weiter. Dies erspart Softwareunternehmen und ihren Kunden die zeitraubende Aufgabe, Programme zu aktualisieren, damit sie auf neuen Betriebssystemen funktionieren, oder Fehler in bestehenden Systemen zu beheben.

Massive Akzeptanz

Es wurde vorhergesagt, dass sich jedes Unternehmen in naher Zukunft in eine Softwareorganisation verwandeln wird. Und praktisch jedes Unternehmen ist heute schon ein Softwareunternehmen. Infolgedessen wird jeder Mitarbeiter lernen müssen, wie man Software entwickelt. "Anpassen" bedeutet, dass man sein Verhältnis zur Software überdenken muss und sich nicht nur an die Technologie gewöhnen sollte.

Unternehmen sind in hohem Maße von Programmierern und anderen IT-Spezialisten abhängig, die die Software bereitstellen, die unser Leben einfacher macht. Doch mit dem wachsenden Bedarf an technologischen Fortschritten ist es für die IT-Abteilung schwierig geworden, Schritt zu halten, und dieser Kampf wird sich nicht ändern. Die Kluft wird sich weiter vergrößern, da die Nachfrage nach modernen Tools und Technologien weiter steigt und die derzeitigen Teams gezwungen sind, mehr zu arbeiten, um Schritt zu halten.

Unternehmen auf der ganzen Welt sehen Less-Code-Plattformen und No-Code-Entwickler als hervorragende Alternative zur traditionellen Softwareentwicklung und stellen sicher, dass sie alle Arten von Programmierern einsetzen können, um die sich ändernden technologischen Anforderungen zu erfüllen.

Wie viel verdienen No-Code-Entwickler?

Offiziellen Statistiken zufolge liegt das Durchschnittsgehalt für Low-Code- bzw. No-Code-Entwickler bei Softwareunternehmen in den USA bei 115.491 US-Dollar (Stand: Juni 2022). Faktoren wie Ausbildung, Qualifikationen und vor allem Ihre Fähigkeiten in einer bestimmten No-Code-Plattform beeinflussen das genaue Gehalt.

Was sind die Nachteile von No-Code?

Die Nachteile von No-Code-Plattformen können sich von Tool zu Tool erheblich unterscheiden. Im Allgemeinen werden die folgenden zwei Probleme bei solchen Plattformen beobachtet:

Feste Vorlage

Die Anpassung von Anwendungen auf No-Code-Plattformen unterliegt mehreren Einschränkungen. Mit anderen Worten: Sie müssen Ihre Geschäftsabläufe ändern, um die Funktionen der No-Code-Plattform nutzen zu können. Wenn Sie eine No-Code-Plattform mit einer sehr starren Vorlage verwenden, kann sich dies nachteilig auf den App-Entwicklungsprozess sowie auf Branding und Marketing auswirken.

Potenzielle Sicherheitsrisiken

Da Sie den Code selbst entwickelt haben, sind Sie sich bewusst, dass Sie bei der Erstellung von neuem Code in erheblichem Maße davon abhängen können. Da Sie bei der Arbeit mit No-Code jedoch nicht die volle Kontrolle haben, nehmen Sie möglicherweise bestimmte Risiken in Kauf. Dies könnte eine klare Einladung für eine Sicherheitsverletzung sein, denn wenn Ihre No-Code-Plattform kompromittiert wird, könnte auch Ihre Anwendung gefährdet werden.

Welche ist die beste No-Code-Plattform?

Es gibt eine lange Liste von No-Code-Plattformen, die wir diskutieren können. Wenn es jedoch darum geht, die beste Plattform zu wählen, um ein No-Code-Programmierer zu werden, ist AppMaster derzeit sicherlich der bekannteste Name in der Branche.

AppMaster unterscheidet sich von verschiedenen anderen No-Code-Plattformen durch die Bereitstellung von drei Funktionen für die Entwicklung von Web-Apps, mobilen Apps und die Erstellung eines leistungsstarken Backends. Derzeit gibt es keine andere vergleichbare No-Code-Plattform, die Ihnen bei der Entwicklung aller drei Bereiche helfen kann, ohne dass Sie über Programmierkenntnisse verfügen.

Das Engagement des Teams, das hinter AppMaster steht, um es zur besten No-Code-Plattform zu machen, wird auch durch die Tatsache deutlich, dass es kontinuierlich verbessert wird, um es noch flexibler und leistungsfähiger zu machen. AppMaster hat die beiden oben genannten Nachteile von No-Coding-Plattformen beseitigt. Es bietet Anpassungsoptionen, die es den Nutzern ermöglichen, maßgeschneiderte Apps für ihre Anforderungen zu erstellen.

Außerdem stützt sich AppMaster auf leistungsstarke KI-Algorithmen und AWS-Server, um zuverlässige, effiziente und sichere Datenbanken zu erstellen. Daher werden Sie beim Erstellen und Bereitstellen von Apps mit AppMaster keine Sicherheitsprobleme haben. Wenn Sie Backend-, Web- und mobile Anwendungen durch einfache Kodierung mit starker und zuverlässiger Integration zwischen diesen wesentlichen Komponenten der Software entwickeln möchten, sollten Sie AppMaster verwenden und ein professioneller No-Code-Softwareentwickler werden.