Como é que o No-Code pode fazer de si um programador de software?

Não há dúvida de que o software se tornou parte integrante das nossas vidas. A maioria de nós não pode imaginar as nossas vidas sem software e ferramentas tecnológicas, porque se integraram em todas as esferas da vida. Casas inteligentes, veículos, computadores portáteis, smartphones, relógios e inúmeros outros aparelhos electrónicos utilizam software para um trabalho fiável e eficiente.

A popularidade maciça da codificação de software atrai as pessoas à medida que mais pessoas se querem tornar desenvolvedores de software. No entanto, não é fácil aprender a codificação e várias linguagens de programação para se tornar um programador profissional de software.

Portanto, o objectivo deste artigo é fornecer-lhe uma alternativa à codificação que o ajudará a tornar-se um grande programador de software através de poderosas plataformas sem código.

Vamos explorar em detalhe os diferentes aspectos das plataformas sem código.

Quais são os benefícios e a importância da ausência de código?

Graças ao surgimento do desenvolvimento de software sem código, as pessoas já não precisam de se comprometer com ferramentas de software out-of-the-box que apenas satisfazem as suas exigências. Além disso, não têm de depender de um programador terceiro ou de um pessoal de tecnologia interna sobrecarregado para criar algo apenas para eles (um procedimento moroso e dispendioso).

Em vez disso, os consumidores podem utilizar interfaces de utilizador de arrastar e largar para criar o que querem. Soluções de desenvolvimento de software que necessitam de pouco ou nenhum iniciador de codificação numa nova era para as empresas e oferecem novas oportunidades aos profissionais empresariais.

A codificação é necessária para um programador de software?

Não, não é necessário aprender a codificar para se tornar um programador de software. De facto, um número significativo de empresas de desenvolvimento de software em todo o mundo não estão a mudar para plataformas sem código, de baixo código, para trazer mais acessibilidade ou contratar programadores de software que possam trabalhar eficientemente em plataformas sem código.

Muitas empresas de desenvolvimento de software aumentam o trabalho convencional baseado em código com metodologias sem código e de baixo código ao criar aplicações para os seus clientes. As empresas de software citam vantagens de velocidade e usabilidade em plataformas sem código de codificação de aplicações. Não é necessário aprender codificação para utilizar interfaces de arrastar e largar para desenvolver software.

As plataformas sem código ajudam as empresas a evitar a falta de competências de desenvolvimento, bem como a exigência de acelerar o tempo de colocação no mercado e maximizar o retorno do investimento. Para além da velocidade e usabilidade da plataforma, um programador sem código é significativamente mais capaz de se adaptar à mudança do que um programador que utilize um método tradicional baseado em código. Isto implica que o programador sem código pode modificar o programa à medida que as ideias e os requisitos dos utilizadores mudam.

Será que o programador sem código vai substituir os programadores?

A popularidade das plataformas sem código pode ultrapassar a popularidade das linguagens tradicionais de codificação. No entanto, as plataformas sem código não substituirão necessariamente as capacidades de codificação. Por conseguinte, os programadores profissionais que dependem de linguagens de codificação não têm de se preocupar com isso. De facto, há muito espaço na indústria global de software para que existam e prosperem tanto codificadores como não codificadores, uma vez que a procura de desenvolvimento de software está a aumentar rapidamente.

Os peritos em tecnologia não utilizam códigos para acelerar o seu processo de codificação, mas estas plataformas também proporcionam um acesso ao campo do desenvolvimento de software a todo um novo conjunto de programadores. A interface amigável de arrastar e largar permite a todos os tipos de utilizadores, incluindo não codificadores, criar software personalizado.

Pessoas com pouca experiência anterior em informática podem tornar-se desenvolvedores sem código com uma curva de aprendizagem razoavelmente fácil. Só precisam de compreender a lógica e as especificidades da aplicação que precisam de desenvolver.

O não-código é visto como proporcionando novas perspectivas de receitas por muitas empresas de software. Independentemente das capacidades de codificação, a contratação de programadores com uma compreensão dos procedimentos empresariais permite utilizar a sua experiência "dentro do negócio" para inovar e gerar novos fluxos de receitas de software.

Quanto mais rápido é No-Code?

De acordo com um inquérito da Statista com a pergunta "Quanto mais rápido é o desenvolvimento de código baixo em comparação com o desenvolvimento tradicional?" 29% dos inquiridos de um inquérito dizem que o desenvolvimento de código baixo e sem código é 40% a 60% mais rápido do que os processos de codificação tradicionais.

Isto prova o significado das plataformas "no-code" e "low-code", pois facilitam aos utilizadores a codificação das aplicações e reduzem a pressão sobre a oferta-demanda da indústria de software.

Porque é que o Low-Code No-Code é o Futuro?

Seguem-se algumas das razões importantes pelas quais o no-code de baixo código é o futuro da indústria de software.

Escalabilidade

O não-código é frequentemente citado como particularmente adequado para o desenvolvimento de pacotes de software escaláveis que podem ser rapidamente personalizados para vários clientes. Muitas empresas estão a enfrentar tipos de desafios semelhantes. Em tais situações, é necessário construir a solução uma vez sem código. Depois disso, poderá utilizá-la extensivamente, baixando significativamente o custo. O objectivo da interface de arrastar e largar é desenvolver software eficiente e escalável.

Rapidez e Flexibilidade

A necessidade de velocidade anda de mãos dadas com a necessidade de adaptabilidade para avaliar a viabilidade de uma aplicação antes de se ir tudo para fora e acrescentar todos os sinos e apitos. Os clientes são capazes de obter apoio das partes interessadas e receber feedback numa fase inicial de desenvolvimento, criando protótipos viáveis em poucos dias.

Amigo do orçamento

É possível baixar o custo global de desenvolvimento e manutenção de aplicações com a ajuda de plataformas sem código. Não tem de depender de programadores de software altamente qualificados para criar e gerir as suas aplicações.

O tempo e esforço globais necessários para a criação de software personalizado numa plataforma sem código são muito inferiores às abordagens tradicionais de codificação, devido à estrutura modular do processo. A construção rápida permite-lhe realizar mais tarefas com menos recursos, o que reduz as despesas totais.

Produtividade e Agilidade

A emergência de plataformas sem código significa que os departamentos tecnológicos podem maximizar a sua produtividade e agilidade. Não têm de ser sobrecarregados com vários pedidos para criar aplicações complexas de forma rápida e fácil. Os construtores de aplicações sem código permitem aos programadores completar uma aplicação em poucos dias ou mesmo em poucas horas. Enquanto que o processo de desenvolvimento tradicional leva tipicamente algumas semanas ou meses.

Pode ser um desafio actualizar ou rever uma funcionalidade com um método de codificação tradicional, particularmente se o código for escrito numa língua que não se compreenda. É possível actualizar rapidamente a funcionalidade sem código em horas.

Teste

As aplicações sem código são muito mais fáceis e mais rápidas de testar. Esta capacidade de teste diminui a possibilidade de desenvolver software que esteja desfasado das exigências e expectativas dos clientes. Além disso, permite às empresas de desenvolvimento colaborar directamente com os seus clientes em todas as fases do processo de desenvolvimento e permite-lhes estabelecer ligações fiáveis.

Manutenção

O facto de o desenvolvimento de aplicações sem código necessitar de menos manutenção humana é outro factor de venda distintivo para as empresas de software que procuram desenvolvimento personalizado. Cada aplicação construída sobre a plataforma é actualizada automaticamente e desenvolve-se em conjunto com a plataforma. Isto poupa às empresas de software e aos seus clientes a morosa tarefa de actualizar programas para funcionar em novos sistemas operativos ou solucionar problemas existentes.

Adopção massiva

Foi previsto que todas as empresas se transformarão num futuro próximo numa organização de software. E praticamente todas as empresas são hoje uma empresa de software. Como resultado, cada empregado terá de aprender a conceber software. "Adaptar-se" implica reconsiderar a sua relação com o software, e não apenas tornar-se mais habituado à tecnologia.

As empresas dependem muito de programadores e outros especialistas em TI para fornecer o software que facilita as nossas vidas. Mas à medida que a necessidade de avanço tecnológico tem crescido, as TI acharam um desafio ficar de pé, e esta batalha não vai desaparecer. O fosso vai aumentar ainda mais à medida que a procura de ferramentas e tecnologia modernas continua a aumentar, e as equipas actuais são forçadas a trabalhar mais para se manterem a par.

Empresas em todo o mundo estão a ver plataformas com menos código e sem código como uma excelente alternativa ao desenvolvimento de software tradicional e a garantir que podem utilizar todos os tipos de programadores para satisfazer as exigências tecnológicas em mudança.

Quanto é que os programadores sem código ganham?

De acordo com as estatísticas oficiais, o salário médio para programadores de baixo código - sem programadores em empresas de software nos EUA é de $115,491 em Junho de 2022. Factores como educação, qualificações, e especialmente as suas competências numa determinada plataforma sem código afectam o salário exacto.

Quais são as desvantagens da ausência de código?

As desvantagens das plataformas sem código podem variar significativamente de ferramenta específica para ferramenta. Geralmente, são observadas as duas questões seguintes em tais plataformas:

Modelo fixo

A personalização de aplicações em plataformas com menos código está sujeita a várias restrições. Por outras palavras, terá de modificar os seus procedimentos comerciais para utilizar as capacidades da plataforma sem código. Se utilizar uma plataforma sem código com um modelo altamente rígido, pode ter um impacto negativo no processo de desenvolvimento da aplicação, bem como na marca e no marketing.

Porque desenvolveu o código, está ciente de que pode depender significativamente dele ao criar um novo código. No entanto, como não tem controlo total enquanto trabalha sem código, pode aceitar certos riscos. Isto pode ser um convite claro para uma quebra de segurança, uma vez que se a sua plataforma sem código for comprometida, a sua aplicação também poderá ficar exposta.

Qual é a melhor plataforma sem código?

Existe uma longa lista de plataformas sem código que podemos discutir. No entanto, quando se trata de escolher a melhor plataforma para se tornar um programador sem código, AppMaster é certamente o nome mais proeminente na indústria neste momento.

O AppMaster distingue-se de várias outras plataformas sem código ao fornecer três em um funcionalidades para o desenvolvimento de aplicações web, aplicações móveis, e a criação de um poderoso backend. Actualmente, não existe outra plataforma semelhante sem código que possa ajudá-lo a desenvolver as três sem ter qualquer capacidade de codificação.

O empenho da equipa por detrás do AppMaster em torná-la a melhor plataforma sem código é também bastante claro pelo facto de que melhora continuamente para a tornar mais flexível e poderosa. O AppMaster eliminou os dois contras das plataformas não codificadas discutidas acima. Fornece opções de personalização para ajudar os utilizadores a criar aplicações personalizadas de acordo com as suas necessidades.

Da mesma forma, o AppMaster depende de poderosos algoritmos de IA e servidores AWS para criar bases de dados fiáveis, eficientes, e seguras. Portanto, não enfrentará quaisquer problemas de segurança enquanto cria e implementa aplicações com o AppMaster. Se pretende desenvolver aplicações backend, web e móveis através de uma codificação fácil com integração forte e fiável entre estes componentes essenciais do software, deve utilizar o AppMaster e tornar-se um programador profissional de software sem código.