Как No-Code может сделать вас разработчиком программного обеспечения?

Несомненно, технологии стали неотъемлемой частью нашей жизни. Большинство из нас не могут представить свою жизнь без них, потому что они интегрировались в каждую сферу жизни. Умные дома, автомобили, ноутбуки, смартфоны, и множество других электронных гаджетов используют программное обеспечение для надежной и эффективной работы.

Массовая популярность на профессии в IT сфере привела к тому, что все больше людей хотят стать разработчиками программного обеспечения. Однако это не так просто изучить хотя бы один язык программирования, чтобы стать профессиональным разработчиком программного обеспечения.

Поэтому цель этой статьи - представить альтернативу традиционной разработке, которая сделает вас стать отличным программистом с помощью мощных no-code платформ.

Давайте подробно рассмотрим различные аспекты этих платформ.

В чем преимущества и важность no-code?

Благодаря появлению no-code разработки, людям больше не нужны использовать готовые программные инструменты, которые отвечают только их требованиям. Отчасти no-code уже конкурирует с кастомной разработкой. Даже в крупных компаниях специалистам не нужно зависеть от перегруженного технического персонала или нанимать сторонних программистов, для создания IT-продуктов (сайтов, веб- и мобильных приложений, чат-ботов).

Вместо этого любой специалист может использовать пользовательские интерфейсы drag-and-drop (которые работают по принципу конструктора) для создания своего IT-продукта. Эти no-code инструменты, которые практически не требуют знаний программирования, открывают новую эру для бизнесов и предоставляют новые возможности для предпренимателей, менеджеров, маркетологов без малейших технических знаний.

Требуются ли знания языков программирования для no-code разработчиков?

Нет, чтобы стать разработчиком, не обязательно изучать программирование. На самом деле, значительное число компаний во всем мире переходят на no-code платформы для решения различных задач или нанимают no-code разработчиков, которые могут эффективно работать на этих платформах.

Многие компании по разработке программного обеспечения сочетают традиционную работу, основанную на написании коде, с no-code и low-code решениями при создании продуктов для своих клиентов. Компании-разработчики ссылаются на преимущества в скорости и удобстве использования no-code платформ для создания приложений. Вам не нужно изучать программирование, чтобы использовать интерфейсы drag-and-drop для разработки IT-продуктов.

Платформы no-code помогают компаниям избежать некомпетентных разработчиков, а также ускорить время выхода на рынок и максимизировать возврат инвестиций. Помимо скорости и удобства платформ, no-code разработчики значительно лучше адаптируется к изменениям, чем разработчик, использующий традиционный метод программирования. Это означает, что no-code разработчик может легко изменять свой продукт по мере возникновения новых идей и требований пользователей.

Заменит ли no-code разработчиков?

Популярность no-code платформ может превзойти популярность традиционных языков программирования. Однако no-code платформы не заменят традиционную разработку. Поэтому профессиональным разработчикам, которые пишут код вручную, не стоит беспокоиться об этом. На самом деле, на рынке есть много места для существования и процветания как традиционной разработке, так и no-code решений, поскольку спрос на разработку IT-продуктов постоянно растет.

Некоторые программисты используют no-code платформы для ускорения процесса разработки и кроме того, эти платформы открывают доступ к сфере создания IT-продуктов для совершенно нового пула разработчиков. Удобный интерфейс "drag-and-drop" инструментов позволяет широкому кругу пользователей, включая тех, кто не является программистом, создавать пользовательские программные решения.

Кроме того, люди с небольшим опытом работы с компьютерами могут стать no-code разработчиками достаточно быстро. Им просто нужно понять логику и специфику приложения, которое им нужно разработать.

No-Code разработка — это быстро?

Согласно исследованию Statista "Насколько быстрее no-code разработка по сравнению с традиционной разработкой?" 29% респондентов опроса утверждают, что no-code разработка на 40%-60% быстрее, чем традиционные процессы написания кода.

Это доказывает значимость no-code и low-code платформ, поскольку они облегчают работу пользователей по созданию различных приложений и снижают давление на спрос-предложение в IT сфере.

Почему No-Code и Low-Code разработка - это будущее?

Ниже перечислены некоторые из основных причин, почему low-code no-code - это будущее индустрии разработки программного обеспечения.

Масштабируемость

No-code часто упоминается как наиболее подходящий вариант для разработки масштабируемых продуктов, которые могут быть быстро настроены для различных клиентов. Многие компании сталкиваются с подобными проблемами. В таких ситуациях необходимо один раз создать решение с использованием no-code. После этого вы можете расширить функции и нагрузку продукта. Цель интерфейса drag-and-drop - разработка эффективного и масштабируемого программного обеспечения.

Скорость и гибкость

Потребность в скорости идет рука об руку с потребностью в адаптивности, чтобы оценить жизнеспособность приложения, прежде чем приступать к работе и добавлять всевозможные фичи. No-code разработчики могут заручиться поддержкой заинтересованных пользователей и получить обратную связь на ранней стадии разработки, создавая работоспособные прототипы за считанные дни.

Экономия бюджета

С помощью платформ no-code вы можете снизить общие затраты на разработку и поддержку приложений. Вам не нужно нанимать высококвалифицированных разработчиков для создания и управления вашими приложениями.

Общее время и затраты, необходимые для создания продуктов на no-code платформах, намного меньше, чем при традиционной разработке, благодаря модульной структуре процесса. Быстрое создание этих модулей позволяет выполнять больше задач с использованием меньшего количества ресурсов, что снижает общие расходы.

Производительность и гибкость

Появление no-code платформ означает, что разработчики могут максимально повысить производительность и адаптивность приложений. Они не будут перегружены задачами на быстрое и простое создание сложных приложений. No-code конструкторы приложений позволяют программистам завершить работу над приложением в течение нескольких дней или даже часов. В то время как традиционный процесс разработки обычно занимает несколько недель или месяцев.

Обновить или пересмотреть функции при традиционном методе разработки может быть сложно, особенно если код написан на незнакомом языке. Однако с no-code платформами, Вы можете быстро обновить функциональность продукта за считанные часы.

Тестирование

No-code приложения гораздо проще и быстрее тестировать. Такая возможность тестирования снижает вероятность разработки программного обеспечения, которое не соответствует требованиям и ожиданиям клиентов. Кроме того, это позволяет компаниям-разработчикам напрямую сотрудничать со своими клиентами на всех этапах процесса разработки и устанавливать надежные связи.

Техническое обслуживание

Тот факт, что разработка no-code приложений требует меньше ручного вмешательства, является еще одним отличительным фактором для компаний-разработчиков программного обеспечения. Каждое приложение, которое вы создаете на платформе, обновляется автоматически и развивается вместе с платформой. Это избавляет компании-разработчики и их клиентов от трудоемкой задачи обновления программ для работы на новых операционных системах или устранения неполадок в существующих.

Массовое использование

Становится очевидным, что в ближайшем будущем каждый бизнес перейдет к цифровой трансформации. А сегодня практически каждая компания имеет свои IT-продукты. В результате каждый сотрудник должен будет научиться разработке, это и подразумевает пересмотр отношений с технологиями, а не просто привыкание к ним.

Но по мере роста потребности в технологическом прогрессе ИТ-специалистам становится все труднее идти в ногу со временем, и эта борьба не прекращается. Разрыв будет увеличиваться, поскольку спрос на современные инструменты и технологии продолжает расти, а существующие специалисты вынуждены работать больше, чтобы оставаться востребованными.

Компании по всему миру рассматривают платформы без кода и no-code разработчиков как отличную альтернативу традиционной разработке.

Сколько зарабатывают No-Code разработчики?

Согласно официальной статистике, средняя зарплата low code - no code разработчиков в США составляет $115 491 по состоянию на июнь 2022 года. На точные цифры влияют такие факторы, как образование, квалификация и особенно ваши навыки на конкретной no-code платформе.

Недостатки No-Code

Недостатки платформ no-code могут значительно отличаться в зависимости от конкретной платформы. У продуктов, разработанных без кода, есть свои ограничения. Рассмотрим их основные недостатки:

Готовые шаблоны

Кастомизация приложений на платформах no-code имеет ряд ограничений. Другими словами, вам придется изменить свои бизнес-процессы, чтобы использовать возможности no-code платформ. Если вы используете no-code платформу с очень ограниченными шаблонами, это может негативно сказаться на процессе разработки приложения, а также на брендинге и маркетинге.

Поскольку вы создаете IT продукт, вы осознаете, что можете существенно зависеть от платформы при создании нового продукта. Однако, поскольку у вас нет полного контроля при работе с no-code, вы можете принять определенные риски. Это может быть явным нарушением безопасности, поскольку если ваша платформа будет скомпрометирована, ваше приложение также может стать уязвимым.

Какая No-Code платформа является лучшей?

Сейчас на рынке существует большой список no-code платформ. Однако, когда речь заходит о выборе лучшей платформы для того, чтобы создать свой no-code продукт, AppMaster, безусловно, является самым известным именем в отрасли в настоящее время.

AppMaster отличается от других no-code платформ тем, что предоставляет функции "три в одном" для разработки веб-приложений, мобильных приложений и создания мощного backend. В настоящее время не существует другой подобной платформы no-code, которая могла бы помочь вам в разработке всех трех функций без каких-либо навыков программирования.

Стремление команды AppMaster сделать его лучшей no-code платформой также очевидно по тому факту, что платформа постоянно улучшается, чтобы сделать ее использование более гибким и мощным. AppMaster устранил два основных недостатка no-code платформ, о которых говорилось выше.

Кроме того, AppMaster полагается на мощные алгоритмы искусственного интеллекта и серверов AWS для создания надежных, эффективных и безопасных баз данных. Поэтому вы не столкнетесь с проблемами безопасности при создании своих приложений с помощью AppMaster. Если вы хотите разработать backend, веб- и мобильные приложения с помощью простого инструмента разработки, вам следует попробовать платформу AppMaster и стать профессиональным no-code разработчиком.