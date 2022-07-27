كيف يمكن أن تجعلك No-Code مطور برامج؟

ليس هناك شك في أن البرمجيات أصبحت جزءًا لا يتجزأ من حياتنا. لا يستطيع معظمنا تخيل حياتنا بدون البرامج والأدوات التكنولوجية لأنها اندمجت في كل مجال من مجالات الحياة. تستخدم المنازل الذكية والمركبات وأجهزة الكمبيوتر المحمولة والهواتف الذكية والساعات والعديد من الأدوات الإلكترونية الأخرى برامج للعمل الموثوق به والفعال.

تجذب الشعبية الهائلة لترميز البرامج الناس حيث يريد المزيد من الناس أن يصبحوا مطوري برامج. ومع ذلك ، ليس من السهل تعلم الترميز ولغات البرمجة المختلفة لتصبح مطور برامج محترفًا.

لذلك ، الهدف من هذه المقالة هو تزويدك ببديل للترميز الذي سيساعدك على أن تصبح مبرمجًا رائعًا من خلال منصات قوية بدون كود.

دعنا نستكشف الجوانب المختلفة للمنصات التي لا تحتوي على كود بالتفصيل.

ما هي فوائد وأهمية عدم وجود كود؟

بفضل ظهور تطوير البرامج بدون رمز ، لم يعد الناس بحاجة إلى الالتزام بأدوات البرامج الجاهزة التي تلبي متطلباتهم فقط. بالإضافة إلى ذلك ، لا يتعين عليهم الاعتماد على مبرمج تابع لجهة خارجية أو فريق تكنولوجيا داخلي مثقل بالأعباء لإنشاء شيء لهم فقط (إجراء مستهلك للوقت ومكلف).

بدلاً من ذلك ، قد يستخدم المستهلكون واجهات مستخدم السحب والإفلات لإنشاء ما يريدون. حلول تطوير البرمجيات التي تحتاج إلى القليل من الترميز أو لا تحتاج إلى ترميز تستهل حقبة جديدة للمؤسسات وتوفر فرصًا جديدة لمحترفي الأعمال.

هل الترميز مطلوب لمطور برامج؟

لا ، ليس من الضروري تعلم البرمجة لتصبح مطور برامج. في الواقع ، لا يتحول عدد كبير من شركات تطوير البرمجيات في جميع أنحاء العالم نحو الأنظمة الأساسية التي لا تحتوي على تعليمات برمجية ومنخفضة التعليمات البرمجية لتوفير المزيد من إمكانية الوصول أو توظيف مطوري البرامج الذين يمكنهم العمل بكفاءة على منصات لا تحتوي على تعليمات برمجية.

تعمل العديد من شركات تطوير البرامج على زيادة العمل التقليدي القائم على الكود باستخدام منهجيات بدون رمز ومنهجيات منخفضة التعليمات البرمجية عند إنشاء تطبيقات لعملائها. تستشهد شركات البرمجيات بمزايا السرعة وقابلية الاستخدام في منصات ترميز التطبيقات بدون تعليمات برمجية. لا يتعين عليك تعلم البرمجة لاستخدام واجهات السحب والإفلات لتطوير البرامج.

تساعد المنصات الخالية من التعليمات البرمجية الشركات في تجنب نقص مهارات المطورين ، فضلاً عن الحاجة إلى تسريع وقت التسويق وزيادة العائد على الاستثمار. بالإضافة إلى السرعة وقابلية استخدام النظام الأساسي ، يكون المطور بدون رمز أكثر قدرة بشكل ملحوظ على التكيف مع التغيير من المطور باستخدام طريقة تقليدية قائمة على التعليمات البرمجية. هذا يعني أن المطور بدون كود قد يعدل البرنامج مع تغير أفكار المستخدمين ومتطلباتهم.

هل No-Code سيحل محل المطورين؟

يمكن أن تتفوق شعبية المنصات التي لا تحتوي على كود على شعبية لغات الترميز التقليدية. ومع ذلك ، لن تحل الأنظمة الأساسية بدون رمز بالضرورة محل مهارات البرمجة. لذلك ، لا داعي للقلق من المطورين المحترفين الذين يعتمدون على لغات البرمجة. في الواقع ، هناك مساحة كبيرة في صناعة البرمجيات العالمية لكل من المبرمجين وغير المبرمجين للتواجد والازدهار حيث يتزايد الطلب على تطوير البرمجيات بسرعة.

لا يستخدم خبراء التكنولوجيا أي كود لتسريع عملية الترميز الخاصة بهم ، ولكن هذه المنصات توفر أيضًا وصولاً إلى مجال تطوير البرمجيات لمجموعة جديدة كاملة من المطورين. تتيح واجهة السحب والإفلات سهلة الاستخدام لجميع أنواع المستخدمين ، بما في ذلك غير المبرمجين ، إنشاء برامج مخصصة.

قد يصبح الأشخاص الذين لديهم خبرة سابقة في استخدام الكمبيوتر قليلًا من مطوري البرامج بدون تعليمات برمجية مع منحنى تعليمي سهل إلى حد معقول. إنهم يحتاجون فقط إلى فهم منطق وخصائص التطبيق الذي يحتاجون إلى تطويره.

يُنظر إلى عدم وجود رمز على أنه يوفر آفاق إيرادات جديدة من قبل العديد من شركات البرمجيات. بغض النظر عن مهارات البرمجة ، يتيح لك التوظيف مع فهم إجراءات العمل استخدام خبراتهم في "الأعمال الداخلية" للابتكار وتوليد تدفقات دخل جديدة من البرامج.

ما مدى سرعة عدم وجود كود؟

وفقًا لمسح أجرته Statista مع السؤال ، "ما مدى سرعة تطوير الكود المنخفض مقارنة بالتطور التقليدي؟" 29٪ من المشاركين في الاستطلاع يقولون أن تطوير الكود المنخفض وعدم وجود كود أسرع بنسبة 40٪ إلى 60٪ من عمليات الترميز التقليدية.

إنه يثبت أهمية الأنظمة الأساسية الخالية من التعليمات البرمجية والمنخفضة الشفرة لأنها تسهل المستخدمين في ترميز التطبيقات وتقلل من الضغط على العرض والطلب في صناعة البرمجيات.

لماذا لا يوجد كود منخفض هو المستقبل؟

فيما يلي بعض الأسباب المهمة التي تجعل عدم وجود رمز منخفض هو مستقبل صناعة البرمجيات.

قابلية التوسع

غالبًا ما يتم الاستشهاد بعدم وجود رمز مناسب تمامًا لتطوير حزم برامج قابلة للتطوير يمكن تخصيصها بسرعة لمختلف العملاء. تواجه العديد من الشركات أنواعًا مماثلة من التحديات. في مثل هذه الحالات ، تحتاج إلى إنشاء الحل بمجرد استخدام no-code. بعد ذلك ، يمكنك استخدامه على نطاق واسع ، مما يقلل التكلفة بشكل كبير. الهدف من واجهة السحب والإفلات هو تطوير برامج فعالة وقابلة للتطوير.

السرعة والمرونة

تسير الحاجة إلى السرعة جنبًا إلى جنب مع الحاجة إلى القدرة على التكيف لتقييم قابلية التطبيق للتطبيق قبل القيام بكل شيء وإضافة جميع الأجراس والصفارات. يمكن للعملاء الحصول على الدعم من أصحاب المصلحة وتلقي التعليقات في مرحلة مبكرة من التطوير من خلال إنشاء نماذج أولية قابلة للتطبيق في غضون أيام.

صديقة للميزانية

يمكنك خفض التكلفة الإجمالية لتطوير التطبيقات واستدامتها بمساعدة الأنظمة الأساسية التي لا تحتوي على تعليمات برمجية. لا يتعين عليك الاعتماد على مطوري البرامج المؤهلين تأهيلاً عالياً لإنشاء تطبيقاتك وإدارتها.

الوقت والجهد الإجمالي اللازمين لإنشاء برامج مخصصة على نظام أساسي بدون رمز أقل بكثير من أساليب الترميز التقليدية بسبب الهيكل المعياري للعملية. يتيح لك البناء السريع القيام بمزيد من المهام بموارد أقل ، مما يقلل من إجمالي النفقات.

الإنتاجية والرشاقة

إن ظهور الأنظمة الأساسية الخالية من التعليمات البرمجية يعني أن أقسام التكنولوجيا يمكنها زيادة إنتاجيتها وخفة حركتها. لا يتعين عليهم أن يغرقوا في الطلبات المختلفة لإنشاء تطبيقات معقدة بسرعة وسهولة. يسمح منشئو التطبيقات بدون رمز للمبرمجين بإكمال تطبيق في غضون أيام قليلة أو حتى ساعات. في حين أن عملية التطوير التقليدية تستغرق عادةً بضعة أسابيع أو أشهر.

قد يكون من الصعب تحديث أو مراجعة ميزة باستخدام طريقة تشفير تقليدية ، خاصة إذا كانت الشفرة مكتوبة بلغة لا تفهمها. يمكنك تحديث الوظيفة بسرعة بدون رمز خلال ساعات.

اختبارات

تعد التطبيقات التي لا تحتوي على تعليمات برمجية أسهل بكثير وأسرع في الاختبار. تقلل إمكانية الاختبار هذه من إمكانية تطوير برامج لا تتماشى مع متطلبات العملاء وتوقعاتهم. بالإضافة إلى ذلك ، فهي تسمح لشركات التطوير بالتعاون المباشر مع عملائها في جميع مراحل عملية التطوير وتمكنهم من إنشاء اتصالات موثوقة.

اعمال صيانة

حقيقة أن تطوير التطبيقات التي لا تحتوي على كود يحتاج إلى صيانة بشرية أقل هي عامل بيع مميز آخر لشركات البرمجيات التي تبحث عن تطوير مخصص. يتم تحديث كل تطبيق تقوم بإنشائه على النظام الأساسي تلقائيًا ويتم تطويره مع النظام الأساسي. هذا يجنب شركات البرمجيات وعملائها المهمة التي تستغرق وقتًا طويلاً لتحديث البرامج لتعمل على أنظمة التشغيل الجديدة أو استكشاف الأخطاء وإصلاحها الموجودة في الأنظمة الحالية.

اعتماد هائل

من المتوقع أن تتحول كل شركة إلى مؤسسة برمجية في المستقبل القريب. وعمليا كل شركة هي شركة برمجيات اليوم. نتيجة لذلك ، سيتعين على كل موظف تعلم كيفية تصميم البرامج. يستلزم "التكيف" إعادة النظر في علاقتك بالبرنامج ، وليس مجرد التعود على التكنولوجيا.

تعتمد الشركات بشكل كبير على المبرمجين والمتخصصين الآخرين في تكنولوجيا المعلومات لتوفير البرامج التي تجعل حياتنا أسهل. ولكن مع تزايد الحاجة إلى التقدم التكنولوجي ، وجدت تكنولوجيا المعلومات صعوبة في البقاء مستيقظًا ، وهذه المعركة لن تنتهي. ستزداد الفجوة اتساعًا مع استمرار تزايد الطلب على الأدوات والتكنولوجيا الحديثة ، وتضطر الفرق الحالية إلى العمل أكثر لمواكبة ذلك.

ترى الشركات في جميع أنحاء العالم منصات أقل كودًا ومطورين بدون أكواد كبديل ممتاز لتطوير البرامج التقليدية وضمان قدرتهم على الاستفادة من جميع أنواع المبرمجين لتلبية متطلبات التكنولوجيا المتغيرة.

ما مقدار ما يصنعه مطورو No-Code؟

وفقًا للإحصاءات الرسمية ، متوسط الراتب للرمز المنخفض - لا يوجد مطورو أكواد في شركات البرمجيات في الولايات المتحدة هو 115،491 دولارًا اعتبارًا من يونيو 2022. تؤثر عوامل مثل التعليم والمؤهلات وخاصة مهاراتك في نظام أساسي بدون رمز معين على الراتب الدقيق .

ما هي عيوب عدم وجود كود؟

يمكن أن تختلف عيوب الأنظمة الأساسية التي لا تحتوي على كود بشكل كبير من أداة معينة إلى أداة. بشكل عام ، يتم ملاحظة المسألتين التاليتين في مثل هذه المنصات:

نموذج ثابت

يخضع تخصيص التطبيقات على الأنظمة الأساسية ذات الرموز الأقل لعدة قيود. بمعنى آخر ، ستحتاج إلى تعديل إجراءات عملك لاستخدام إمكانيات النظام الأساسي بدون رمز. إذا كنت تستخدم نظامًا أساسيًا بدون رمز مع نموذج شديد الصلابة ، فقد يؤثر ذلك سلبًا على عملية تطوير التطبيق بالإضافة إلى العلامة التجارية والتسويق.

المخاطر الأمنية المحتملة

نظرًا لأنك قمت بتطوير الشفرة ، فأنت تدرك أنك قد تعتمد عليها بشكل كبير عند إنشاء كود جديد. ومع ذلك ، نظرًا لأنك لا تتمتع بالتحكم الكامل أثناء العمل بدون رمز ، فقد تقبل بعض المخاطر. قد تكون هذه دعوة واضحة لخرق أمني لأنه إذا تم اختراق نظامك الأساسي بدون رمز ، فقد يصبح تطبيقك مكشوفًا أيضًا.

ما هي أفضل منصة بدون كود؟

هناك قائمة طويلة من الأنظمة الأساسية التي لا تحتوي على تعليمات برمجية والتي يمكننا مناقشتها. ومع ذلك ، عندما يتعلق الأمر باختيار أفضل منصة لتصبح مبرمجًا بدون رمز ، فإن AppMaster هو بالتأكيد الاسم الأبرز في الصناعة في الوقت الحالي.

يميز AppMaster نفسه عن العديد من الأنظمة الأساسية الأخرى التي لا تحتوي على تعليمات برمجية من خلال توفير ميزات ثلاثة في واحد لتطوير تطبيقات الويب وتطبيقات الأجهزة المحمولة وإنشاء واجهة خلفية قوية. في الوقت الحالي ، لا يوجد نظام أساسي آخر مشابه لا يحتوي على رمز يمكنه مساعدتك في تطوير الثلاثة دون أن يكون لديك أي مهارات في البرمجة.

إن التزام الفريق وراء AppMaster بجعله أفضل منصة بدون رمز واضح أيضًا من خلال حقيقة أنه يتحسن باستمرار لجعله أكثر مرونة وقوة. ألغى AppMaster سلبيتي المنصات غير المشفرة التي تمت مناقشتها أعلاه. يوفر خيارات التخصيص لمساعدة المستخدمين على إنشاء تطبيقات مخصصة حسب متطلباتهم.

وبالمثل ، يعتمد AppMaster على خوارزميات الذكاء الاصطناعي القوية وخوادم AWS لإنشاء قواعد بيانات موثوقة وفعالة وآمنة. لذلك ، لن تواجه أي مشكلات أمنية أثناء إنشاء التطبيقات ونشرها باستخدام AppMaster. إذا كنت ترغب في تطوير تطبيقات الويب والجوال والخلفية من خلال الترميز السهل مع التكامل القوي والموثوق بين هذه المكونات الأساسية للبرنامج ، فيجب عليك استخدام AppMaster لتصبح مطور برامج محترف بدون رمز.