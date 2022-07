¿Cómo puede el No-Code convertirte en un desarrollador de software?

No hay duda de que el software se ha convertido en una parte integral de nuestras vidas. La mayoría de nosotros no podemos imaginar nuestras vidas sin el software y las herramientas tecnológicas porque se han integrado en todas las esferas de la vida. Los hogares inteligentes, los vehículos, los ordenadores portátiles, los teléfonos inteligentes, los relojes y muchos otros aparatos electrónicos utilizan software para un funcionamiento fiable y eficiente.

La enorme popularidad de la codificación de software atrae a la gente, ya que cada vez más personas quieren convertirse en desarrolladores de software. Sin embargo, no es fácil aprender codificación y varios lenguajes de programación para convertirse en un desarrollador de software profesional.

Por lo tanto, el objetivo de este artículo es proporcionarle una alternativa a la codificación que le ayudará a convertirse en un gran programador de software a través de potentes plataformas sin código.

Vamos a explorar los diferentes aspectos de las plataformas sin código en detalle.

¿Cuáles son los beneficios y la importancia de No-Code?

Gracias a la aparición del desarrollo de software sin código, las personas ya no necesitan comprometerse con herramientas de software listas para usar que sólo satisfacen sus demandas. Además, no tienen que depender de un programador externo o de un personal tecnológico interno sobrecargado para crear algo sólo para ellos (un procedimiento que consume tiempo y es costoso).

En su lugar, los consumidores pueden utilizar interfaces de usuario de arrastrar y soltar para crear lo que desean. Las soluciones de desarrollo de software que necesitan poca o ninguna codificación marcan el comienzo de una nueva era para las empresas y ofrecen nuevas oportunidades a los profesionales de los negocios.

¿Es necesario codificar para un desarrollador de software?

No, no es necesario aprender a codificar para convertirse en desarrollador de software. De hecho, un número significativo de empresas de desarrollo de software en todo el mundo no están cambiando hacia plataformas sin código, de bajo código para traer más accesibilidad o contratar a los desarrolladores de software que pueden trabajar de manera eficiente en las plataformas sin código.

Muchas empresas de desarrollo de software aumentan el trabajo convencional basado en el código con metodologías sin código y de bajo código cuando crean aplicaciones para sus clientes. Las empresas de software citan ventajas de velocidad y usabilidad en las plataformas de codificación de aplicaciones sin código. No es necesario aprender a codificar para utilizar interfaces de arrastrar y soltar para desarrollar software.

Las plataformas sin código ayudan a las empresas a evitar la falta de conocimientos de los desarrolladores, así como la demanda de acelerar el tiempo de comercialización y maximizar el retorno de la inversión. Más allá de la velocidad y de la facilidad de uso de la plataforma, un desarrollador sin código es mucho más capaz de adaptarse al cambio que un desarrollador que utilice un método tradicional basado en el código. Esto implica que el desarrollador sin código puede modificar el programa a medida que cambian las ideas y los requisitos de los usuarios.

¿Va a sustituir el código a los desarrolladores?

La popularidad de las plataformas sin código puede superar la de los lenguajes de codificación tradicionales. Sin embargo, las plataformas sin código no sustituirán necesariamente las habilidades de codificación. Por lo tanto, los desarrolladores profesionales que dependen de los lenguajes de codificación no tienen que preocuparse. De hecho, hay mucho espacio en la industria global del software para que existan y prosperen tanto codificadores como no codificadores, ya que la demanda de desarrollo de software está aumentando rápidamente.

Los expertos en tecnología utilizan no-code para acelerar su proceso de codificación, pero estas plataformas también proporcionan un acceso al campo del desarrollo de software a todo un nuevo grupo de desarrolladores. La interfaz de arrastrar y soltar, muy fácil de usar, permite a todo tipo de usuarios, incluidos los que no codifican, crear software a medida.

Personas con poca experiencia informática previa pueden convertirse en desarrolladores sin código con una curva de aprendizaje razonablemente fácil. Sólo tienen que entender la lógica y los detalles de la aplicación que necesitan desarrollar.

Muchas empresas de software consideran que el no-código ofrece nuevas perspectivas de ingresos. Independientemente de las habilidades de codificación, la contratación de desarrolladores con una comprensión de los procedimientos de negocio le permite utilizar su experiencia "dentro del negocio" para innovar y generar nuevas fuentes de ingresos de software.

¿Cuánto más rápido es No-Code?

Según una encuesta realizada por Statista con la pregunta "¿Cuánto más rápido es el desarrollo de bajo código en comparación con el desarrollo tradicional?", el 29% de los encuestados afirman que el desarrollo de bajo código y sin código es entre un 40% y un 60% más rápido que los procesos de codificación tradicionales.

Esto demuestra la importancia de las plataformas de bajo código y sin código, ya que facilitan a los usuarios la codificación de las aplicaciones y reducen la presión sobre la oferta-demanda de la industria del software.

¿Por qué el bajo código es el futuro?

A continuación se exponen algunas de las razones importantes por las que el low-code no-code es el futuro de la industria del software.

Escalabilidad

El no-código se cita a menudo como particularmente adecuado para desarrollar paquetes de software escalables que pueden ser rápidamente personalizados para varios clientes. Muchas empresas se enfrentan a retos similares. En tales situaciones, es necesario construir la solución una vez utilizando no-code. Después, puede utilizarla ampliamente, reduciendo significativamente el coste. El objetivo de la interfaz de arrastrar y soltar es desarrollar un software eficiente y escalable.

Velocidad y flexibilidad

La necesidad de velocidad va de la mano con la necesidad de adaptabilidad para evaluar la viabilidad de una aplicación antes de ir a por todas y añadir todas las campanas y silbatos. Los clientes pueden obtener el apoyo de las partes interesadas y recibir comentarios en una fase temprana del desarrollo creando prototipos viables en cuestión de días.

Presupuesto asequible

Puedes reducir el coste total de desarrollo y mantenimiento de las aplicaciones con la ayuda de las plataformas sin código. No tiene que depender de desarrolladores de software altamente cualificados para crear y gestionar sus aplicaciones.

El tiempo y el esfuerzo generales necesarios para la creación de software personalizado en una plataforma sin código son mucho menores que los enfoques de codificación tradicionales debido a la estructura modular del proceso. Construir rápidamente le permite realizar más tareas con menos recursos, lo que reduce los gastos totales.

Productividad y agilidad

La aparición de las plataformas sin código significa que los departamentos de tecnología pueden maximizar su productividad y agilidad. No tienen que verse abrumados por diversas solicitudes para crear aplicaciones complejas de forma rápida y sencilla. Los creadores de aplicaciones sin código permiten a los programadores completar una aplicación en pocos días o incluso horas. Mientras que el proceso de desarrollo tradicional suele llevar unas cuantas semanas o meses.

Puede resultar difícil actualizar o revisar una funcionalidad con un método de codificación tradicional, sobre todo si el código está escrito en un lenguaje que no entiendes. Puede actualizar rápidamente la funcionalidad sin código en horas.

Pruebas

Las aplicaciones sin código son mucho más fáciles y rápidas de probar. Esta capacidad de prueba reduce la posibilidad de desarrollar un software que no se ajuste a los requisitos y expectativas de los clientes. Además, permite a las empresas de desarrollo colaborar directamente con sus clientes en todas las fases del proceso de desarrollo y les permite establecer conexiones fiables.

Mantenimiento

El hecho de que el desarrollo de aplicaciones sin código necesite menos mantenimiento humano es otro factor de venta distintivo para las empresas de software que buscan un desarrollo a medida. Cada aplicación que se construye en la plataforma se actualiza automáticamente y se desarrolla junto con la plataforma. Esto ahorra a las empresas de software y a sus clientes la laboriosa tarea de actualizar los programas para que funcionen en nuevos sistemas operativos o de solucionar problemas de los existentes.

Adopción masiva

Se ha predicho que todas las empresas se transformarán en una organización de software en un futuro próximo. Y prácticamente todas las empresas son hoy una empresa de software. En consecuencia, cada empleado tendrá que aprender a diseñar software. "Adaptarse" implica reconsiderar su relación con el software, no sólo acostumbrarse a la tecnología.

Las empresas dependen en gran medida de los programadores y otros especialistas en TI para proporcionar el software que hace nuestra vida más fácil. Pero a medida que ha crecido la necesidad de avances tecnológicos, a los informáticos les ha resultado difícil mantenerse al día, y esta batalla no va a desaparecer. La brecha se ampliará aún más a medida que la demanda de herramientas y tecnología modernas siga aumentando, y los equipos actuales se vean obligados a trabajar más para mantenerse al día.

Las empresas de todo el mundo están viendo las plataformas de código reducido y los desarrolladores sin código como una excelente alternativa al desarrollo de software tradicional y se aseguran de poder utilizar todo tipo de programadores para satisfacer las cambiantes demandas tecnológicas.

¿Cuánto ganan los desarrolladores sin código?

Según las estadísticas oficiales, el salario medio de los desarrolladores de bajo código - sin código en las empresas de software en los Estados Unidos es de 115.491 dólares a partir de junio de 2022. Factores como la educación, las calificaciones y, especialmente, sus habilidades en una plataforma particular de no-código afectan el salario exacto.

¿Cuáles son las desventajas de No-Code?

Las desventajas de las plataformas sin código pueden variar significativamente de una herramienta específica a otra. Por lo general, se observan los dos problemas siguientes en dichas plataformas:

Plantilla fija

La personalización de las aplicaciones en las plataformas sin código está sujeta a varias restricciones. En otras palabras, tendrá que modificar sus procedimientos empresariales para utilizar las capacidades de la plataforma sin código. Si utiliza una plataforma sin código con una plantilla muy rígida, puede afectar negativamente al proceso de desarrollo de la aplicación, así como a la creación de marca y al marketing.

Posibles riesgos de seguridad

Dado que usted ha desarrollado el código, es consciente de que puede depender significativamente de él a la hora de crear nuevo código. Sin embargo, al no tener un control total mientras se trabaja con no-código, puede aceptar ciertos riesgos. Esto podría ser una clara invitación a una brecha de seguridad, ya que si su plataforma sin código se ve comprometida, su aplicación podría quedar expuesta también.

¿Cuál es la mejor plataforma sin código?

Hay una larga lista de plataformas sin código que podemos discutir. Sin embargo, cuando se trata de elegir la mejor plataforma para convertirse en un programador sin código, AppMaster es sin duda el nombre más prominente en la industria en este momento.

AppMaster se distingue de otras plataformas sin código por ofrecer tres funciones en una para el desarrollo de aplicaciones web, aplicaciones móviles y la creación de un potente backend. Actualmente, no hay ninguna otra plataforma similar sin código que pueda ayudarle a desarrollar las tres cosas sin tener ninguna habilidad de codificación.

El compromiso del equipo detrás de AppMaster para que sea la mejor plataforma sin código es también bastante claro por el hecho de que mejora continuamente para que sea más flexible y potente. AppMaster ha eliminado las dos desventajas de las plataformas sin código mencionadas anteriormente. Proporciona opciones de personalización para ayudar a los usuarios a crear aplicaciones personalizadas según sus necesidades.

Del mismo modo, AppMaster se basa en potentes algoritmos de IA y servidores de AWS para crear bases de datos fiables, eficientes y seguras. Por lo tanto, no se enfrentará a ningún problema de seguridad al crear e implementar aplicaciones con AppMaster. Si desea desarrollar aplicaciones backend, web y móviles mediante una codificación sencilla con una integración sólida y fiable entre estos componentes esenciales del software, debería utilizar AppMaster y convertirse en un desarrollador de software profesional sin código.