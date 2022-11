In che modo il No-Code può diventare uno sviluppatore di software?

Non c'è dubbio che il software sia diventato parte integrante della nostra vita. La maggior parte di noi non può immaginare la propria vita senza software e strumenti tecnologici, perché si sono integrati in ogni ambito della vita. Case intelligenti, veicoli, computer portatili, smartphone, orologi e numerosi altri gadget elettronici utilizzano software per lavorare in modo affidabile ed efficiente.

La grande popolarità della codifica del software attrae le persone, che vogliono diventare sviluppatori di software. Tuttavia, non è facile imparare la codifica e i vari linguaggi di programmazione per diventare uno sviluppatore di software professionista.

Pertanto, l'obiettivo di questo articolo è quello di fornire un'alternativa alla codifica che vi aiuterà a diventare un grande programmatore di software attraverso potenti piattaforme no-code.

Esploriamo in dettaglio i diversi aspetti delle piattaforme no-code.

Quali sono i vantaggi e l'importanza del no-code?

Grazie all'avvento dello sviluppo di software no-code, le persone non hanno più bisogno di affidarsi a strumenti software che soddisfano solo le loro esigenze. Inoltre, non devono dipendere da un programmatore di terze parti o da uno staff tecnologico interno sovraccarico per creare qualcosa solo per loro (una procedura lunga e costosa).

I consumatori possono invece utilizzare interfacce utente drag-and-drop per creare ciò che desiderano. Le soluzioni di sviluppo software che richiedono poca o nessuna codifica inaugurano una nuova era per le imprese e offrono nuove opportunità ai professionisti del settore.

La codifica è necessaria per uno sviluppatore di software?

No, non è necessario imparare la codifica per diventare uno sviluppatore di software. Infatti, un numero significativo di aziende di sviluppo software in tutto il mondo non si sta spostando verso piattaforme no-code e low-code per garantire una maggiore accessibilità o assumere sviluppatori di software in grado di lavorare in modo efficiente su piattaforme no-code.

Molte aziende di sviluppo software, quando creano applicazioni per i loro clienti, aumentano il lavoro tradizionale basato sul codice con metodologie no-code e low-code. Le aziende di software citano i vantaggi in termini di velocità e usabilità delle piattaforme di codifica delle applicazioni no-code. Non è necessario imparare la codifica per utilizzare le interfacce drag-and-drop per sviluppare software.

Le piattaforme no-code aiutano le aziende a evitare la mancanza di competenze degli sviluppatori, nonché la richiesta di accelerare il time to market e di massimizzare il ritorno sugli investimenti. Oltre alla velocità e all'usabilità della piattaforma, uno sviluppatore no-code è molto più capace di adattarsi ai cambiamenti rispetto a uno sviluppatore che utilizza un metodo tradizionale basato sul codice. Ciò implica che lo sviluppatore no-code può modificare il programma in base alle idee e ai requisiti degli utenti.

Il no-code sostituirà gli sviluppatori?

La popolarità delle piattaforme no-code può superare quella dei linguaggi di codifica tradizionali. Tuttavia, le piattaforme no-code non sostituiranno necessariamente le competenze di codifica. Pertanto, gli sviluppatori professionisti che si affidano ai linguaggi di codifica non devono preoccuparsi. In effetti, nel settore del software globale c'è molto spazio sia per i codificatori che per i non codificatori, dato che la domanda di sviluppo software è in rapida crescita.

Gli esperti di tecnologia utilizzano il no-code per accelerare il loro processo di codifica, ma queste piattaforme forniscono anche un accesso al campo dello sviluppo software a un intero nuovo gruppo di sviluppatori. L'interfaccia drag-and-drop di facile utilizzo consente a tutti i tipi di utenti, compresi i non codificatori, di creare software personalizzato.

Le persone con poca esperienza informatica possono diventare sviluppatori no-code con una curva di apprendimento ragionevolmente facile. È sufficiente comprendere la logica e le specifiche dell'applicazione da sviluppare.

Per molte aziende di software, il no-code rappresenta una nuova prospettiva di guadagno. Indipendentemente dalle competenze di codifica, l'assunzione di sviluppatori con una comprensione delle procedure aziendali consente di utilizzare la loro esperienza "interna al business" per innovare e generare nuovi flussi di reddito dal software.

Quanto è più veloce il No-Code?

Secondo un sondaggio di Statista, alla domanda "Quanto è più veloce lo sviluppo low-code rispetto allo sviluppo tradizionale?", il 29% degli intervistati afferma che lo sviluppo low-code e no-code è più veloce del 40%-60% rispetto ai processi di codifica tradizionali.

Questo dimostra l'importanza delle piattaforme no-code e low-code, in quanto facilitano gli utenti nella codifica delle applicazioni e riducono la pressione sulla domanda e sull'offerta dell'industria del software.

Perché il Low-Code No-Code è il futuro?

Di seguito sono riportati alcuni importanti motivi per cui il low-code no-code è il futuro dell'industria del software.

Scalabilità

Il no-code è spesso indicato come particolarmente adatto allo sviluppo di pacchetti software scalabili che possono essere rapidamente personalizzati per i vari clienti. Molte aziende si trovano ad affrontare sfide simili. In queste situazioni, è necessario costruire la soluzione una sola volta utilizzando il no-code. Dopodiché, è possibile utilizzarla in modo estensivo, riducendo significativamente i costi. L'obiettivo dell'interfaccia drag-and-drop è sviluppare un software efficiente e scalabile.

Velocità e flessibilità

L'esigenza di velocità va di pari passo con quella di adattabilità, per valutare la fattibilità di un'applicazione prima di procedere con l'aggiunta di tutti gli optional. I clienti sono in grado di ottenere il supporto degli stakeholder e di ricevere feedback nelle prime fasi di sviluppo, creando prototipi funzionanti in pochi giorni.

A misura di budget

Con l'aiuto delle piattaforme no-code è possibile ridurre il costo complessivo dello sviluppo e del mantenimento delle app. Non dovete dipendere da sviluppatori software altamente qualificati per creare e gestire le vostre applicazioni.

Il tempo e l'impegno complessivi richiesti per la creazione di software personalizzato su una piattaforma no-code sono di gran lunga inferiori rispetto agli approcci di codifica tradizionali, grazie alla struttura modulare del processo. Costruire rapidamente consente di svolgere più attività con meno risorse, riducendo così le spese totali.

Produttività e agilità

L'emergere di piattaforme no-code significa che i reparti tecnologici possono massimizzare la loro produttività e agilità. Non devono essere sommersi da varie richieste per creare applicazioni complesse in modo rapido e semplice. I costruttori di app no-code consentono ai programmatori di completare un'applicazione in pochi giorni o addirittura in poche ore. Mentre il processo di sviluppo tradizionale richiede in genere alcune settimane o mesi.

Potrebbe essere difficile aggiornare o rivedere una funzionalità con un metodo di codifica tradizionale, soprattutto se il codice è scritto in un linguaggio che non si conosce. È possibile aggiornare rapidamente la funzionalità senza codice in poche ore.

Test

Le app senza codice sono molto più facili e veloci da testare. Questa capacità di test riduce la possibilità di sviluppare software non in linea con i requisiti e le aspettative dei clienti. Inoltre, consente alle aziende di sviluppo di collaborare direttamente con i clienti in tutte le fasi del processo di sviluppo e di stabilire connessioni affidabili.

Manutenzione

Il fatto che lo sviluppo di app no-code richieda meno manutenzione umana è un altro fattore di vendita distintivo per le aziende di software che cercano uno sviluppo personalizzato. Ogni applicazione costruita sulla piattaforma viene aggiornata automaticamente e si sviluppa insieme alla piattaforma. Questo risparmia alle aziende di software e ai loro clienti il lungo compito di aggiornare i programmi per farli funzionare su nuovi sistemi operativi o di risolvere i problemi di quelli esistenti.

Adozione massiccia

È stato previsto che nel prossimo futuro ogni azienda si trasformerà in un'organizzazione software. E oggi praticamente ogni azienda è un'azienda di software. Di conseguenza, ogni dipendente dovrà imparare a progettare software. "Adattarsi" significa riconsiderare il proprio rapporto con il software, non solo abituarsi alla tecnologia.

Le aziende dipendono fortemente dai programmatori e da altri specialisti IT per fornire il software che ci semplifica la vita. Tuttavia, con l'aumento della necessità di avanzamento tecnologico, l'IT ha trovato difficile stare al passo, e questa battaglia non è destinata a finire. Il divario è destinato ad aumentare, poiché la domanda di strumenti e tecnologie moderne continua a crescere e i team attuali sono costretti a lavorare di più per tenere il passo.

Le aziende di tutto il mondo vedono nelle piattaforme less-code e negli sviluppatori no-code un'ottima alternativa allo sviluppo software tradizionale e si assicurano di poter utilizzare tutti i tipi di programmatori per soddisfare le mutevoli esigenze tecnologiche.

Quanto guadagnano gli sviluppatori no-code?

Secondo le statistiche ufficiali, lo stipendio medio degli sviluppatori no-code presso le aziende di software negli Stati Uniti è di 115.491 dollari a giugno 2022. Fattori come l'istruzione, le qualifiche e soprattutto le competenze in una particolare piattaforma no-code influenzano lo stipendio esatto.

Quali sono gli svantaggi del no-code?

Gli svantaggi delle piattaforme no-code possono variare significativamente da strumento a strumento. In generale, in queste piattaforme si osservano i due problemi seguenti:

Modello fisso

La personalizzazione delle app sulle piattaforme less-code è soggetta a diverse restrizioni. In altre parole, è necessario modificare le procedure aziendali per utilizzare le funzionalità della piattaforma no-code. L'utilizzo di una piattaforma no-code con un modello molto rigido può avere un impatto negativo sul processo di sviluppo dell'app, sul branding e sul marketing.

Potenziali rischi per la sicurezza

Poiché avete sviluppato il codice, siete consapevoli che potreste dipendere in modo significativo da esso quando create nuovo codice. Tuttavia, poiché non si ha il pieno controllo quando si lavora con il no-code, si possono accettare alcuni rischi. Questo potrebbe essere un chiaro invito a una violazione della sicurezza, poiché se la piattaforma no-code viene compromessa, anche la vostra applicazione potrebbe essere esposta.

Qual è la migliore piattaforma no-code?

Esiste un lungo elenco di piattaforme no-code di cui possiamo parlare. Tuttavia, quando si tratta di scegliere la migliore piattaforma per diventare programmatori no-code, AppMaster è certamente il nome più importante del settore in questo momento.

AppMaster si distingue dalle altre piattaforme no-code perché offre tre funzioni in uno per lo sviluppo di applicazioni web, applicazioni mobili e la creazione di un potente backend. Attualmente, non esiste un'altra piattaforma no-code simile che possa aiutarvi a sviluppare tutte e tre le cose senza avere alcuna competenza di codifica.

L'impegno del team dietro AppMaster nel renderla la migliore piattaforma no-code è evidente anche dal fatto che viene continuamente migliorata per renderla più flessibile e potente. AppMaster ha eliminato i due svantaggi delle piattaforme no-coding discussi in precedenza. Offre opzioni di personalizzazione per aiutare gli utenti a creare applicazioni personalizzate in base alle loro esigenze.

Allo stesso modo, AppMaster si basa su potenti algoritmi di intelligenza artificiale e sui server AWS per creare database affidabili, efficienti e sicuri. Pertanto, non dovrete affrontare alcun problema di sicurezza durante la creazione e la distribuzione di applicazioni con AppMaster. Se volete sviluppare applicazioni backend, web e mobili attraverso una facile codifica con un'integrazione forte e affidabile tra questi componenti essenziali del software, dovreste usare AppMaster e diventare uno sviluppatore professionista di software no-code.