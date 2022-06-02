Gayrimenkul, dünya çapında en büyük gelir getiren sektörlerden biridir. Salgının zirvesinde bile, 2020'de 10.5 trilyon doların üzerinde pazar geliri sağladı. Birçok ev sahibi ve gayrimenkul yatırımcısı, karlılığına dayalı olarak karlı kiralama pazarı işine girmeyi seçti.

Birçok mülk sahibi, kiralama sürecini verimli bir şekilde kolaylaştırmak için pazar yeri iş platformlarını kullanmaya başladı. Bu pazaryeri platformları, kiralık konaklama işlerinde vazgeçilmez araçlar haline geldi. Mülk sahipleri, pazar yeri kiralama platformlarının günlük idari görevlerini önemli ölçüde basitleştirdiğini takdir ediyor. Bunlar, reklam konaklama, rezervasyon ve pazar aracılığıyla ödeme toplamayı içerir.

Bu pazaryeri platformlarının en önemli kullanıcıları arasında kiracılar veya kiracılar da bulunmaktadır. Bu kullanıcılar, kiralama pazarı platformlarını kullanmak için iyi nedenler olarak kolaylık, rezervasyon kolaylığı ve güvenli ödeme ağ geçitlerini tercih ediyor. İşlevselliklerine, çok yönlülüklerine ve her iki kullanıcı için ek güvenlik katmanına dayanarak, pazar yeri kiralama platformlarının kalıcı olduğu açıktır.

Kiralama Platformu Nedir?

Kiralama platformu, tüccarları kiracılara bağlayan sanal bir pazar yeridir. Bu çevrimiçi platform, kullanıcıların bir pazarda listelenen çeşitli ürünleri bireyler veya şirketler tarafından bir ücret karşılığında kiralamasına olanak tanır. Kiralık pazar yeri öğeleri arasında ekipman, araç, mobilya veya gayrimenkul bulunur.

Kiralama platformları, kolaylıkları nedeniyle emlak piyasası kullanıcıları arasında popülerdir. Emlak kiralama pazarındaki alıcıları ve satıcıları sorunsuz bir şekilde birbirine bağlar ve kullanıcılardan bir ücret alır. Mülk sahipleri, konaklama yerlerinin pazarda reklamını yapmak için kiralama platformuna bir listeleme ücreti öderler. Bu kullanıcılar, kiralık pazar yeri platformlarının, potansiyel kiracıları karşılamanın ve taramanın en verimli ve sorunsuz yolu olduğunu anlar. Çevrimiçi pazar yerleri süreci basitleştirir ve mülk sahiplerinin konaklamalarını güvenli bir şekilde kiralamaları için mükemmel platformlardır.

Kiralık pazaryeri platformları, kısa veya uzun süreli konaklama arayan kiracılar arasında da popülerdir. Bazı pazar yeri platformları, kiracıların veya kiracıların mülk listelerini ücretsiz olarak aramasına izin verir. Ancak, diğer emlak piyasası işletmeleri, konaklama hakkında ek bilgi almak için bir üyelik veya 'bulucu ücreti' talep edebilir. Bu, mülk adresini, iç ve dış mekanın kiralama fiyatı detaylı fotoğraflarını içerebilir. İstikrarlı büyümesine bağlı olarak, bu kullanıcıların ihtiyaçlarına hizmet etmek için kiralık pazar yeri platformları oluşturma fırsatı var.

Bir Kiralama Platformunun Temel Özellikleri nelerdir?



Ürün geliştirme sırasında, bir kiralama platformunun temel özellikleri, minimum değişken ürün veya pazar yeri MVP'si olarak adlandırılabilir. Bir pazar yeri MVP'si, en karmaşık versiyonunda temel bir kiralama pazar yeri platformunun geliştirilmesini gerektirir. Bu MVP'nin basit özellikleri var; çoğu kullanıcının ihtiyaçlarını karşılamak için yeterli temel özellikler. Pazar yeri MVP'sinin amacı, geri bildirim toplamak ve potansiyel kullanıcıların tepkisini değerlendirmektir. Kullanıcıların pazaryeri MVP özelliklerine verdiği yanıta göre daha fazla ürün geliştirmeye ihtiyaç olup olmadığı belirlenir. Bir kiralama pazarı işletmesi, aşağıdakileri içeren minimum değişken ürün özelliklerine sahip temel bir platform oluşturabilir:

Kayıt / Giriş Portalı



Arama Filtresi Seçeneği



Harita/ Konumlar



Konaklama Sayfası



Sohbet Özelliği



Geri bildirim

Çekirdek MVP Özellikleri

Kayıt/Giriş Portalı:

Kaydolma/oturum açma sayfası, çoğu pazar yeri platformu için temel bir MVP özelliğidir. Kullanıcılarının bir hesap başlatması ve kiralık uygulama geliştirme için kiralama pazarında oturum açması için oluşturulmuştur. Kaydolma MVP özelliği, ev sahiplerinin kaydolmasına, platformun iş portalına giriş yapmasına ve mülk listelerini yönetmesine olanak tanır. Konuk kayıt portalı, kullanıcıları pazar yeri profillerini başlatmaları için kaydeder. Bu hesap profili, konukların konaklama yerlerini aramasını ve onaylamasını sağlar. Bir kiralama pazarı MVP'si, kayıt veya oturum açma işlemi sırasında sosyal medya platformlarıyla entegrasyonu da kolaylaştırır.

Arama Filtreleri:

Kiralık pazar yeri MVP, kullanıcılar için arama filtrelerinin geliştirilmesini içermelidir. Arama filtreleri, kullanıcıların kiralamak için ideal adayı veya konaklama yerlerini aramasını, sıralamasını ve seçmesini kolaylaştıran MVP pazar yeri özellikleridir. Ev sahipleri, belirli bir demografiye ait konukları bulmak için bir tarama aracı olarak pazar yeri arama filtrelerini kullanabilir. Kiracılar, işe gidip gelmeleri için en uygun görülen belirli bir konumdaki konaklama yerleri için arama filtrelerini kullanabilir. Ayrıca oda büyüklüğü veya klima gibi tesis olanakları gibi kişisel tercihlere dayalı arama filtrelerini de kullanabilirler.

Harita/ Konumlar:

Bir kiralık pazar yeri MVP'si, potansiyel ziyaretçilerin mülkün yerini kolayca bulmasına yardımcı olan bir harita özelliği içerir. Pazar yeri platformu geliştirme sırasında ekip, haritaların doğru ve güncel olduğundan emin olmalıdır. Pazaryeri haritaları erişilebilir olmalı ve web'deki Google Haritalar, android ve iOS gibi veriye dayalı konum uygulamalarıyla iyi bir şekilde bütünleştirilmelidir.

Kiralık Pazar Yeri MVP'si

Konaklama:

MVP pazarındaki konaklama sayfası, fotoğraflar, haritalar, olanaklar ve tesislerle ilgili diğer bilgileri içerir. Pazar yeri konaklama tesisleri ve olanaklarına ilişkin özel ayrıntılar, kiralama platformlarının minimum değişken ürün özelliğidir. Kullanıcılar, rezervasyonlarını onaylamadan önce pazardaki konaklama yerlerini bir bakışta görebilir. Pazar yeri MVP sayfası, oda sayısı, müsaitlik durumu ve takvim rezervasyon portalı gibi ayrıntıları içerir.

Sohbet Özelliği:

Mülk sahibinin kiralık pazar yeri kullanıcılarıyla iletişim kurması için bir araç olmalıdır. Bir sohbet özelliği veya mesajlaşma işlevi, kullanıcıların rezervasyon düzenlemelerinin yeterince yapıldığından emin olmalarını sağlar ve ayrıca bir forumun herhangi bir durumda soru sormasına veya şikayette bulunmasına izin verir.

Geri bildirim:



Kiralık pazar yeri platformlarının kullanıcıları, çevrimiçi incelemeler aracılığıyla konaklama deneyimleri hakkında geri bildirim sağlar. Potansiyel konukların ek yorum veya soruları görüntülemeleri ve bırakmaları için geri bildirim herkese açık hale getirilebilir. Bu pazar yeri özellikleri önemlidir çünkü platformun potansiyel ziyaretçileri bu yorumları okur. Genellikle, önceki kiracıların geri bildirimlerine göre yerde konaklama rezervasyonu yapma kararlarını temel alırlar. Duyarlı ana bilgisayarlar, müşterilere yanıt vermek için platformdaki geri bildirim pazarı özelliklerini de kullanabilir.

Kiralık Pazaryeri Özel Çözümler

Güvenli Ödeme Geçidi:

Kiralama ödemeleri genellikle kiralama pazarı uygulamalarındaki otomatik sistemler aracılığıyla işlenir. Güvenli ödeme ağ geçitleri, kullanıcıların fatura bilgilerini görüntülemelerine, işlemlerini tamamlamalarına ve rezervasyonlarıyla ilgili eklenti seçeneklerini seçmelerine olanak tanır. Bir kiralama pazarındaki MVP ödeme platformu, PayPal gibi para birimlerinin ve ödeme işlemcisi seçeneklerinin çoğunun kullanılmasına izin verir.

Fotoğraf Galerisi:

Kiralık pazar yeri kullanıcıları, konaklama deneyimlerini yayınlama seçeneğine de sahip olabilir. Bu fotoğraflar veya videolar, pazar yeri fotoğraf ve video galerisinde saklanacaktır. Bu pazar yeri galerisi, kullanıcıların diğer potansiyel kiracılara mülkün resimlerini göstermesini kolaylaştırır.

Kiralamak için En İyi Uygulama Hangisi?

Airbnb , dünya çapında en tanınmış kiralama pazarı ürünüdür. Mülk sahipleri ve kiralık pazar yeri kullanıcıları tarafından en iyi platformlardan biri olarak görülüyor. Bu platform, kişilerin sanal bir pazarda kiralık mülkleri listelemelerine ve rezerve etmelerine olanak tanır. Airbnb platformu, sezgisel gezinme ve kullanıcı dostu bir arayüz gibi birçok otomatik özelliğe sahiptir. Sanal pazarı, ev sahiplerinin mülklerini aynı anda binlerce kullanıcıya tanıtmasını kolaylaştırır.

İşletme sahipleri için, mülkleri için en uygun kiracıları incelemelerine ve seçmelerine yardımcı olur. Ayrıca, platformunda işletme sahibi için doğru müşteri verilerini tutar. Bu, Airbnb'yi işletme sahipleri için kiralama pazarında tercih edilen ürün haline getiriyor. Airbnb, geniş bir pazar yeri listeleri veritabanına, duyarlı müşteri hizmetlerine ve güvenilir konaklama birimlerine sahiptir. Güvenlik özellikleri, sorunsuz ödeme işlemlerini kolaylaştırır ve sorun çıkması durumunda kullanıcılar için güvenilir bir geri ödeme sistemi sağlar. Ev sahipleri ayrıca deneyim turları gibi diğer eklentilerle kiralık mülk işlerine değer katabilir.

Liquid Space , ortak çalışma alanı kiralamak için popüler bir kiralık pazar yeri ürünüdür. Kullanıcıların saatlik ücret karşılığında ofis alanı, ekipman, mobilya ve aktivite kiralamasına olanak tanır. Bu pazar ürünü, bireylerin, dijital göçebelerin ve yeni kurulan işletmelerin mülkte toplantı odaları rezervasyonu yapmasına olanak tanır. İşletme sahiplerine ve bireylere, önemli genel giderler ve bakım maliyetleri olmadan bir ofise sahip olma esnekliği sağlar.

Nasıl Kiralık Market Uygulaması Oluştururum?

Ürün Çözümünüzü Seçin:

Ürün geliştirme aşamasından önce, işletmenizin ihtiyaçlarına en uygun kiralık pazar yeri platformunun türüne karar verin. Yalnızca temel MVP gerektiren küçük ölçekli bir emlak işi için hazır bir pazaryeri platformu en iyi çözüm olacaktır. Ancak, daha büyük ölçekli bir sanal pazar, daha dev, daha ölçeklenebilir bir teknoloji yığını gerektirir. Geliştiricilerin, işin ihtiyaçlarını karşılamak için özel olan pazar yeri platformu özellikleri oluşturması gerekir.

Pazar Yeri Keşif Aşaması:

Kiralık pazar yeri iş fizibilitesini değerlendirmek için işletme sahiplerinin bir keşif aşaması yürütmesi gerekir. Pazaryeri platformu çözümleri oluşturmaya başlamadan önce, geliştirmenin keşif aşamasında artıları ve eksileri değerlendirilmelidir. Keşif aşamasında geliştiriciler, pazaryeri platformunun özelliklerini ayrıntılı olarak inceler. Keşif aşaması ayrıca, en iyi çözüm türüne ulaşmak için pazar yeri MVP'sinin teknoloji yığınını ve ölçeklenebilirliğini değerlendirmeyi de içerir.

Pazaryeri Çözümünü Uygulayın:

Keşif aşamasından sonra, geliştiricilerin seçilen teknoloji yığınını uygulaması ve proje ölçeğine en uygun pazaryeri çözümlerini oluşturması gerekir. Kolayca yükseltilebilen minimum değişken ürüne sahip bir platform oluşturmak daha verimlidir. JavaScript ve Python, kiralık pazaryeri platformu ürünlerini hızlı bir şekilde oluşturmak için uygulanabilen üst düzey programlama dilleridir. Bu popüler teknoloji yığını çözüm türleri, kiralık pazar yeri platformu geliştirme için mükemmeldir. Bu teknoloji yığını, geliştiricilerin temel MVP temel özellikleri ve özel, yükseltilebilir özelliklerle pazar yeri özellikleri oluşturmasına olanak tanır veya alternatif bir yol izleyebilir ve kod olmadan geliştirmeye bakabilirsiniz. Örneğin, AppMaster platformu açık ara en güçlü kodsuz çözümlerden biridir.

Kiralık Market Platformu Oluşturmanın Maliyeti Ne Kadardır?

Pazar yeri geliştirme maliyetleri, inşa edilen kiralık pazar yeri platformunun istenen MVP'sine göre değişecektir. En iyi çözüm türü, temel temel özelliklere sahip minimum değişken ürün kiralama platformu ise, bu genel proje bütçesini etkileyecektir. Kiralama pazarı çözümleri oluşturmak için işletme sahipleri, kiralama pazaryeri işlerini hızla başlatmak için hazır MVP çözümlerine dönebilir.

Kısaca

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