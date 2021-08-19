Konuşma kodsuz geliştirmeye dokunduğunda, birçok argüman, endişe ve şüphe var. Geleneksel programlama için sırada ne var? maaşlar düşecek mi İşverenlerin ve müşterilerin tutumları değişecek mi? Belki programcılara hiç ihtiyaç duyulmaz? Ancak herkes kodlayıcı olmazsa, kodsuz platformları kim oluşturacak ve sürdürecek?

Bugün bu endişelerle yüzleşmeyi ve kodun programcılara işlerinde nasıl yardımcı olduğu hakkında konuşmayı öneriyoruz.

Hızlandırılmış geliştirme hızı

Kodsuz, geliştirmeyi yalnızca otomatikleştirerek değil, aynı zamanda hataların sayısını ve bunları düzeltme süresini azaltarak da hızlandırır.

Bu, programcıların portföyünde daha başarılı projeler ve piyasada daha fazla talep anlamına gelir. Ek olarak, aynı görev üzerinde uzun süre çalışmak ilginç değildir. Bu, gelişme eksikliği yanılsaması yaratabilir ve motivasyonu azaltabilir - sonuçta sonuç görünmez.

Kodsuz kullanımı ile programcıların yapacak daha az işi olacak gibi görünüyor. Ancak, dürüst olalım, çoğu zaman kimsenin yapmak istemediği işi tam olarak otomatikleştirebilirsiniz. Kesinlikle herkes için yeterli standart dışı görevler olacaktır. Elbette bu, çalışmak için yüzeysel bir yaklaşım uygulamanız veya kendi içinizde azim geliştirmemeniz gerektiği anlamına gelmez, ancak ilerlemeye devam etmek önemlidir.

Daha fazla müşteri

Her zaman aşikar olmasa da en büyük geliştirme zorluklarından biri: Birçok şirket kendi programlarını yürütür, ancak bunları karşılayamaz. Sadece maddi açıdan değil, zaman açısından da. Görünüşe göre geliştiriciler sipariş vermeye ve ödemeye hazır olan müşterileri kaybediyor.

Ayrıca, birçok görev oldukça standarttır ve genellikle minimum revizyon gerektirir. Nispeten hızlı bir şekilde uygulanabilirler. Tabii ki, bir uygulamayı sıfırdan yazmıyorsanız, ancak kodsuz platformların yapıcılarını kullanırsanız.

Ekip kurmak daha kolay

Bir ekip kurup daha ciddi projeler üstlenmek mi istiyorsunuz? Kodsuz kullanacak kişileri bulmak, belirli bir programlama diline göre çok daha kolaydır. Bir kişide sert ve yumuşak beceriler dengesi için sonsuz arayış bir sorun olmaktan çıkacaktır. Takıma daha iyi uyan ve yaptığınız işle gerçekten ilgilenen kişileri işe alabileceksiniz.

Belirli bir kodsuz platformla çalışma becerilerini öğretmek, geleneksel programlama araçlarından daha kolaydır. Bu nedenle, hem profesyoneller hem de gelecek vaat eden yeni başlayanlar, projenize hızla dahil olabilecek ve bundan faydalanabilecektir.

Daha somut fikirler

Piyasada fikir sıkıntısı yok. Ama zaman ve bütçe sıkıntısı var. Bir sonraki hipotezin her testi, ürünün pazara girişini yavaşlatır. Bir yandan ilginç bir fikir bırakırsanız, onu rakiplerinize verdiğinizi söyleyebilirsiniz. Öte yandan, fikrin potansiyeli bilinmemektedir ve yanıltıcıdır. Test için harcanan zaman oldukça anlaşılır ve somuttur. Ancak, bu süreye ne kadar az ihtiyaç duyulursa, kullanıcılarınızı tam olarak neyin “çekeceğini” ve piyasada “çekeceğini” bulma olasılığınız o kadar yüksek olur.

No-code ile geliştirme sürecine dahil olmayan ekip üyelerinin proje üretim sürecine daha fazla katkıda bulunabilecekleri de aşikar. Sonuçta, kodsuz sezgiseldir. Herkesin aynı dili konuştuğu ve birbirini anladığı hissi, çalışmaya daha aktif katılımı teşvik eder. Müşteriyle olan sonsuz yanlış anlaşılma sorunu, tamamen ortadan kalkmazsa, daha az küresel ve çözülemez hale gelecektir.

Daha az dokümantasyon

Kodsuz, birçok işlevin zaten belgelenmiş olması açısından da iyidir - bu, uygulamanız için belge oluşturmaya yönelik büyük bir çalışma katmanını hariç tutar. Çalışma prensipleri, sınırlamalar ve potansiyel fırsatlar hakkında net bir anlayış zaten başlangıçtadır. “Nasıl anlatılır?” sorusuna cevap vermeye gerek yok. çünkü önceden yapılmış açıklamalar var.

Kodsuz platformların gelecek vaat eden bir başka özelliği de otomatik dokümantasyon oluşturmasıdır. Örneğin, ekibimiz için bu öncelikli görevlerden biridir. Uygulamanızın teknik dokümantasyonunu kendi kendine yazmak istiyoruz. Sezgisel olarak imkansız görünüyor, ancak platformumuz zaten bu özelliğe sahip ve bunu geliştirmeyi planlıyoruz.

Son teslim tarihlerini tahmin etmek daha kolay

"Programcılar tarafından verilen sürelerin iki ile çarpılması gerektiği" şakası uzun zamandır tüm yöneticiler için bir gerçek haline geldi.

Neden oluyor? Kesinlikle "geliştiriciler tembel ve gereksiz" olduğu için değil. Çoğu zaman kesin zamanlamayı hesaplamak gerçekten imkansızdır çünkü en öngörülemeyen olan insan faktörü de dahil olmak üzere birçok faktörü hesaba katmanız gerekir. Ancak, ne kadar çok görev otomatikleştirilirse, tamamlamalarının ne kadar süreceğini anlamak o kadar kolay olur.

No-code kullanarak, sadece nasıl yapılacağını değil, aynı zamanda nasıl test edileceğini de daha iyi anlayacaksınız. Tahmini zaman çizelgeleri daha gerçekçi hale gelecektir. İki ile değil, maksimum bir buçuk ile çarpmak mümkün olacak, ancak bu bile iş planlamasını büyük ölçüde basitleştirecek ve son teslim tarihlerini azaltacaktır. Bu, hayatınızı biraz daha kolaylaştıracağı anlamına gelir.

No-code, zemininden kesinlikle vazgeçmeyecek bir trend. Pazar daha fazla ürün ve daha hızlı talep ediyor. Bu sadece programlama için değil, diğer birçok alan için de geçerlidir. Tüm kürenin gelişimini nasıl etkileyeceğini zaman gösterecek.

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