Er zijn veel argumenten, zorgen en twijfels, zodra het gesprek de no-code ontwikkeling raakt. Wat is de volgende stap voor het traditionele programmeren? Zullen de salarissen dalen? Zal de houding van werkgevers en klanten veranderen? Misschien zullen programmeurs helemaal niet meer nodig zijn? Maar wie zal no-code platforms creëren en onderhouden als iedereen een no-coder wordt?

Vandaag willen we deze zorgen onder ogen zien en bespreken hoe no-code programmeurs helpt in hun werk.

Versnelde ontwikkelingssnelheid

No-code versnelt de ontwikkeling niet alleen door deze te automatiseren, maar ook door het aantal fouten en de tijd om ze te herstellen te verminderen.

Dit betekent meer succesvolle projecten in de portefeuille van de programmeurs - en een grotere vraag in de markt. Bovendien is lang aan dezelfde taak werken gewoon niet interessant. Dit kan de illusie wekken van een gebrek aan ontwikkeling en de motivatie verminderen - het resultaat is immers niet zichtbaar.

Het lijkt erop dat programmeurs met het gebruik van no-code minder werk hebben. Maar laten we eerlijk zijn, meestal kun je precies het werk automatiseren dat niemand toch wil doen. Er zullen zeker genoeg niet-standaard taken zijn voor iedereen. Dit betekent natuurlijk niet dat u een oppervlakkige benadering van het werk moet hanteren of geen doorzettingsvermogen in uzelf moet cultiveren, maar het is belangrijk om vooruit te blijven gaan.

Meer klanten

Een van de grote, maar niet altijd voor de hand liggende, ontwikkelingsuitdagingen: Veel bedrijven hebben hun eigen programma's, maar kunnen die niet betalen. Niet alleen qua financiën, maar ook qua tijd. Het blijkt dat ontwikkelaars simpelweg klanten verliezen die klaar zijn om te bestellen en te betalen.

Bovendien zijn veel taken vrij standaard, die vaak een minimale revisie vereisen. Ze kunnen relatief snel worden uitgevoerd. Natuurlijk, als u geen applicatie vanaf nul schrijft, maar constructeurs van no-code platforms gebruikt.

Gemakkelijker een team samenstellen

Wilt u een team samenstellen en serieuzere projecten aannemen? Mensen vinden die no-code gebruiken is veel gemakkelijker dan voor een specifieke programmeertaal. De eeuwige zoektocht naar een evenwicht tussen harde en zachte vaardigheden in één persoon zal geen probleem meer zijn. U zult mensen kunnen aannemen die beter bij het team passen en oprecht geïnteresseerd zijn in wat u doet.

Het is gemakkelijker om de vaardigheden van het werken met een specifiek no-code platform aan te leren dan met traditionele programmeertools. Daarom kunnen zowel professionals als veelbelovende beginners snel bij uw project worden betrokken en er hun voordeel mee doen.

Meer belichaamde ideeën

Er is geen tekort aan ideeën op de markt. Maar er is een gebrek aan tijd en budget. Elke test van de volgende hypothese vertraagt de marktintroductie van het product. Aan de ene kant kun je zeggen dat je een interessant idee aan je concurrenten overlaat. Anderzijds is het potentieel van het idee onbekend en illusoir. De tijd die wordt besteed aan testen is heel begrijpelijk en tastbaar. Maar hoe minder deze tijd nodig is, hoe groter de kans dat u precies vindt wat uw gebruikers zal "haken" en "schieten" in de markt.

Het is ook duidelijk dat met no-code teamleden die niet betrokken zijn bij de ontwikkeling meer kunnen bijdragen aan het productieproces van het project. No-code is immers intuïtief. Juist het gevoel dat iedereen dezelfde taal spreekt en elkaar begrijpt, stimuleert een actievere betrokkenheid bij het werk. Het eeuwige probleem van misverstanden met de klant zal, als het al niet helemaal verdwijnt, minder globaal en onoplosbaar worden.

Minder documentatie

No-code is ook goed omdat veel functies al gedocumenteerd zijn - dit sluit een enorme laag werk uit voor het maken van documentatie voor uw applicatie. Een duidelijk begrip van de werkingsprincipes, beperkingen en potentiële mogelijkheden is al bij het begin aanwezig. U hoeft geen antwoord te geven op de vraag "Hoe moet ik het beschrijven?" omdat er al vooraf gemaakte beschrijvingen zijn.

Een ander veelbelovend kenmerk van no-code platforms is het automatisch genereren van documentatie. Voor ons team is dit bijvoorbeeld een van de prioritaire taken. Wij willen de technische documentatie voor uw toepassing zichzelf laten schrijven. Intuïtief lijkt het onmogelijk, maar ons platform heeft deze functie al en we zijn van plan die te verbeteren.

Deadlines gemakkelijker te voorspellen

De grap dat "de door de programmeurs opgegeven deadlines met twee moeten worden vermenigvuldigd" is al lang een waarheid geworden voor alle managers.

Waarom gebeurt het? Zeker niet omdat "ontwikkelaars lui en onnodig zijn". Vaak is het echt onmogelijk om de exacte timing te berekenen, omdat je rekening moet houden met een heleboel factoren, waaronder de menselijke factor, die het meest onvoorspelbaar is. Hoe meer taken echter worden geautomatiseerd, hoe gemakkelijker het is om te begrijpen hoe lang ze zullen duren.

Door no-code te gebruiken, zult u niet alleen beter begrijpen hoe het moet, maar ook hoe het moet worden getest. Geschatte tijdlijnen worden realistischer. Het zal mogelijk worden om niet met twee, maar maximaal met anderhalf te vermenigvuldigen, maar zelfs dit zal de bedrijfsplanning sterk vereenvoudigen en het aantal deadlines verminderen. Dit betekent dat het uw leven wat gemakkelijker zal maken.

No-code is een trend die zeker niet zal opgeven. De markt vraagt om meer producten en in een sneller tempo. Dit geldt niet alleen voor programmeren, maar ook voor veel andere gebieden. De tijd zal leren hoe het de ontwikkeling van het hele gebied zal beïnvloeden.

