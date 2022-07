São muitos os argumentos, preocupações e dúvidas, uma vez que a conversa toca o desenvolvimento sem código. O que vem a seguir para a programação tradicional? Os salários vão diminuir? As atitudes de empregadores e clientes mudarão? Talvez os programadores não sejam necessários? Mas quem criará e manterá plataformas sem código se todos se tornarem não codificadores?

Hoje, propomos enfrentar essas preocupações e falar sobre como o no-code ajuda os programadores em seu trabalho.

Velocidade de desenvolvimento acelerada

O No-code acelera o desenvolvimento não apenas automatizando-o, mas também reduzindo o número de erros e o tempo para corrigi-los.

Isso significa mais projetos de sucesso no portfólio dos programadores - e maior demanda no mercado. Além disso, trabalhar na mesma tarefa por muito tempo simplesmente não é interessante. Isso pode criar a ilusão de falta de desenvolvimento e reduzir a motivação - afinal, o resultado não é visível.

Parece que, com o uso de nenhum código, os programadores terão menos trabalho a fazer. No entanto, sejamos honestos, na maioria das vezes você pode automatizar exatamente o trabalho que ninguém quer fazer de qualquer maneira. Definitivamente, haverá tarefas não padronizadas suficientes para todos. Claro, isso não significa que você deva praticar uma abordagem superficial para trabalhar ou não cultivar a perseverança em si mesmo, mas é importante seguir em frente.

Mais clientes

Um dos grandes desafios de desenvolvimento, embora nem sempre óbvios: muitas empresas executam seus próprios programas, mas não podem pagá-los. Não só em termos de finanças, mas também em termos de tempo. Acontece que os desenvolvedores simplesmente perdem clientes que estão prontos para fazer pedidos e pagar.

Além disso, muitas tarefas são bastante padronizadas, frequentemente exigindo revisão mínima. Eles podem ser implementados de forma relativamente rápida. Claro, se você não escrever um aplicativo do zero, mas usar construtores de plataformas sem código.

Mais fácil de montar uma equipe

Quer formar uma equipe e assumir projetos mais sérios? Encontrar pessoas para usar sem código é muito mais fácil do que para uma linguagem de programação específica. A busca eterna por um equilíbrio entre as habilidades básicas e físicas em uma pessoa deixará de ser um problema. Você poderá contratar quem se encaixa melhor com a equipe e está genuinamente interessado no que você está fazendo.

É mais fácil ensinar as habilidades de trabalho com uma plataforma sem código específica do que ferramentas de programação tradicionais. Assim, tanto profissionais como iniciantes promissores poderão se envolver rapidamente em seu projeto e se beneficiar dele.

Mais ideias incorporadas

Não faltam ideias no mercado. Mas faltam tempo e orçamento. Cada teste da próxima hipótese retarda a entrada do produto no mercado. Por um lado, se você deixa uma ideia interessante, pode dizer que a está transmitindo aos seus concorrentes. Por outro lado, o potencial da ideia é desconhecido e ilusório. O tempo gasto no teste é bastante compreensível e tangível. No entanto, quanto menos esse tempo for necessário, maior será a probabilidade de você encontrar exatamente o que irá “prender” seus usuários e “atirar” no mercado.

Também é óbvio que, sem código, os membros da equipe que não estão envolvidos no desenvolvimento poderão contribuir mais para o processo de produção do projeto. Afinal, nenhum código é intuitivo. A própria sensação de que todos falam a mesma língua e se entendem estimula um envolvimento mais ativo no trabalho. O eterno problema do mal-entendido com o cliente, se não desaparecer totalmente, se tornará menos global e insolúvel.

Menos documentação

Sem código também é bom porque muitas funções já estão documentadas - isso exclui uma grande camada de trabalho na criação de documentação para seu aplicativo. Uma compreensão clara dos princípios de trabalho, limitações e oportunidades potenciais já está no início. Não há necessidade de responder à pergunta “Como descrevê-lo?” porque já existem descrições pré-feitas.

Outro recurso promissor das plataformas sem código é a geração automática de documentação. Por exemplo, para nossa equipe, esta é uma das tarefas prioritárias. Queremos que a documentação técnica de seu aplicativo seja escrita por conta própria. Intuitivamente parece impossível, mas nossa plataforma já possui esse recurso e pretendemos melhorá-lo.

Mais fácil de prever prazos

A piada sobre o fato de que "os prazos dados pelos programadores devem ser multiplicados por dois" há muito se tornou uma verdade para todos os gerentes.

Por que isso acontece? Certamente não porque "os desenvolvedores são preguiçosos e desnecessários". Freqüentemente, é realmente impossível calcular o tempo exato porque você precisa levar em consideração muitos fatores, incluindo o fator humano, que é o mais imprevisível. No entanto, quanto mais tarefas são automatizadas, mais fácil é entender quanto tempo elas levarão para serem concluídas.

Ao usar o no-code, você terá um melhor entendimento não apenas de como fazer, mas também de testá-lo. Os cronogramas estimados se tornarão mais realistas. Será possível multiplicar não por dois, mas no máximo um e meio, mas mesmo assim simplificará muito o planejamento do negócio e reduzirá o número de prazos. Isso significa que tornará sua vida um pouco mais fácil.

O não-código é uma tendência que definitivamente não vai desistir de seus fundamentos. O mercado exige mais produtos e em ritmo mais acelerado. Isso se aplica não apenas à programação, mas também a muitas outras áreas. O tempo dirá como isso afetará o desenvolvimento de toda a esfera.

