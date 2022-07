Hay muchos argumentos, preocupaciones y dudas, una vez que la conversación toca el desarrollo sin código. ¿Qué sigue para la programación tradicional? ¿Bajarán los salarios? ¿Cambiarán las actitudes de empleadores y clientes? ¿Quizás no se necesitarán programadores en absoluto? Pero, ¿quién creará y mantendrá plataformas sin código si todo el mundo se convierte en un no codificador?

Hoy nos proponemos afrontar estas preocupaciones y hablar sobre cómo el no código ayuda a los programadores en su trabajo.

Velocidad de desarrollo acelerada

No-code acelera el desarrollo no solo al automatizarlo, sino también al reducir la cantidad de errores y el tiempo para corregirlos.

Esto significa proyectos más exitosos en la cartera de programadores y una mayor demanda en el mercado. Además, trabajar en la misma tarea durante mucho tiempo simplemente no es interesante. Esto puede crear la ilusión de falta de desarrollo y reducir la motivación; después de todo, el resultado no es visible.

Parecería que con el uso de no código, los programadores tendrán menos trabajo que hacer. Sin embargo, seamos honestos, la mayoría de las veces puede automatizar exactamente el trabajo que nadie quiere hacer de todos modos. Definitivamente habrá suficientes tareas no estándar para todos. Por supuesto, esto no significa que debas practicar un enfoque superficial del trabajo o no cultivar la perseverancia en ti mismo, pero es importante seguir avanzando.

Más clientes

Uno de los grandes, aunque no siempre obvios, desafíos de desarrollo: muchas empresas ejecutan sus propios programas pero no pueden pagarlos. No solo en términos económicos, sino también en términos de tiempo. Resulta que los desarrolladores simplemente pierden clientes que están listos para ordenar y pagar.

Además, muchas tareas son bastante estándar y, a menudo, requieren una revisión mínima. Se pueden implementar con relativa rapidez. Por supuesto, si no escribe una aplicación desde cero, pero usa constructores de plataformas sin código.

Más fácil de formar un equipo

¿Quieres formar un equipo y emprender proyectos más serios? Encontrar personas que utilicen sin código es mucho más fácil que para un lenguaje de programación específico. La eterna búsqueda de un equilibrio de habilidades duras y blandas en una persona dejará de ser un problema. Podrás contratar a aquellos que encajen mejor con el equipo y estén genuinamente interesados en lo que estás haciendo.

Es más fácil enseñar las habilidades de trabajar con una plataforma específica sin código que las herramientas de programación tradicionales. Por lo tanto, tanto los profesionales como los principiantes prometedores podrán involucrarse rápidamente en su proyecto y beneficiarse de él.

Ideas más incorporadas

No hay escasez de ideas en el mercado. Pero falta tiempo y presupuesto. Cada prueba de la siguiente hipótesis ralentiza la entrada del producto en el mercado. Por un lado, si dejas una idea interesante, puedes decir que se la estás dando a tus competidores. Por otro lado, el potencial de la idea es desconocido e ilusorio. El tiempo dedicado a las pruebas es bastante comprensible y tangible. Sin embargo, cuanto menos se necesite este tiempo, mayor será la probabilidad de que encuentre exactamente lo que “enganchará” a sus usuarios y “disparará” en el mercado.

También es obvio que sin código, los miembros del equipo que no están involucrados en el desarrollo podrán contribuir más al proceso de producción del proyecto. Después de todo, no-code es intuitivo. La misma sensación de que todos hablan el mismo idioma y se entienden fomenta una participación más activa en el trabajo. El eterno problema del malentendido con el cliente, si no desaparece del todo, se volverá menos global e insoluble.

Menos documentación

Sin código también es bueno porque muchas funciones ya están documentadas; esto excluye una gran capa de trabajo en la creación de documentación para su aplicación. Una comprensión clara de los principios del trabajo, las limitaciones y las oportunidades potenciales ya están al principio. No es necesario responder a la pregunta "¿Cómo describirlo?" porque ya hay descripciones prefabricadas.

Otra característica prometedora de las plataformas sin código es la generación automática de documentación. Por ejemplo, para nuestro equipo, esta es una de las tareas prioritarias. Queremos que la documentación técnica de su aplicación se escriba sola. Intuitivamente parece imposible, pero nuestra plataforma ya tiene esta característica y planeamos mejorarla.

Más fácil de predecir los plazos

La broma sobre el hecho de que "los plazos dados por los programadores deberían multiplicarse por dos" se ha convertido en una verdad para todos los directores.

¿Por que sucede? Ciertamente no porque "los desarrolladores sean perezosos e innecesarios". A menudo, es realmente imposible calcular el momento exacto porque es necesario tener en cuenta muchos factores, incluido el factor humano, que es el más impredecible. Sin embargo, cuantas más tareas estén automatizadas, más fácil será comprender cuánto tardarán en completarse.

Al usar sin código, comprenderá mejor no solo cómo hacerlo, sino también cómo probarlo. Los cronogramas estimados serán más realistas. Será posible multiplicar no por dos, sino por un máximo de uno y medio, pero incluso esto simplificará enormemente la planificación empresarial y reducirá el número de plazos. Esto significa que le facilitará un poco la vida.

No-code es una tendencia que definitivamente no renunciará a sus fundamentos. El mercado demanda más productos y a un ritmo más rápido. Esto se aplica no solo a la programación, sino también a muchas otras áreas. El tiempo dirá cómo afectará el desarrollo de toda la esfera.

