Il y a beaucoup d'arguments, de préoccupations et de doutes, une fois que la conversation touche le développement sans code. Quelle est la prochaine étape pour la programmation traditionnelle ? Les salaires vont-ils baisser ? Les attitudes des employeurs et des clients vont-elles changer ? Peut-être que les programmeurs ne seront pas du tout nécessaires ? Mais qui créera et maintiendra des plateformes sans code si tout le monde devient un non-codeur ?

Aujourd'hui, nous proposons de confronter ces préoccupations et de parler de la façon dont le no-code aide les programmeurs dans leur travail.

Vitesse de développement accélérée

No-code accélère le développement non seulement en l'automatisant mais aussi en réduisant le nombre d'erreurs et le temps de les corriger.

Cela signifie plus de projets réussis dans le portefeuille des programmeurs - et une plus grande demande sur le marché. De plus, travailler sur la même tâche pendant longtemps n'est tout simplement pas intéressant. Cela peut créer l'illusion d'un manque de développement et réduire la motivation - après tout, le résultat n'est pas visible.

Il semblerait qu'avec l'utilisation du no-code, les programmeurs auront moins de travail à faire. Cependant, soyons honnêtes, le plus souvent, vous pouvez automatiser exactement le travail que personne ne veut faire de toute façon. Il y aura certainement assez de tâches non standard pour tout le monde. Bien sûr, cela ne signifie pas que vous devez pratiquer une approche superficielle du travail ou ne pas cultiver la persévérance en vous-même, mais il est important de continuer à avancer.

Plus de clients

L'un des grands défis de développement, bien que pas toujours évidents : de nombreuses entreprises gèrent leurs propres programmes mais n'ont pas les moyens de se les payer. Non seulement en termes de finances, mais aussi en termes de temps. Il s'avère que les développeurs perdent tout simplement des clients prêts à commander et à payer.

De plus, de nombreuses tâches sont assez standard, nécessitant souvent une révision minimale. Ils peuvent être mis en œuvre relativement rapidement. Bien sûr, si vous n'écrivez pas une application à partir de zéro, mais utilisez des constructeurs de plates-formes sans code.

Plus facile de constituer une équipe

Vous souhaitez constituer une équipe et entreprendre des projets plus sérieux ? Trouver des personnes à utiliser sans code est beaucoup plus facile que pour un langage de programmation spécifique. La recherche éternelle d'un équilibre entre les compétences techniques et générales chez une personne cessera d'être un problème. Vous pourrez embaucher ceux qui correspondent le mieux à l'équipe et qui s'intéressent vraiment à ce que vous faites.

Il est plus facile d'enseigner les compétences de travail avec une plate-forme spécifique sans code que les outils de programmation traditionnels. Ainsi, aussi bien les professionnels que les débutants prometteurs pourront rapidement s'impliquer dans votre projet et en tirer profit.

Des idées plus incarnées

Les idées ne manquent pas sur le marché. Mais il y a un manque de temps et de budget. Chaque test de l'hypothèse suivante ralentit l'entrée du produit sur le marché. D'une part, si vous laissez une idée intéressante, vous pouvez dire que vous la donnez à vos concurrents. D'autre part, le potentiel de l'idée est inconnu et illusoire. Le temps consacré aux tests est tout à fait compréhensible et tangible. Cependant, moins ce temps est nécessaire, plus grande est la probabilité que vous trouviez exactement ce qui « accrochera » vos utilisateurs et « tirera » sur le marché.

Il est également évident qu'avec le no-code, les membres de l'équipe qui ne sont pas impliqués dans le développement pourront contribuer davantage au processus de production du projet. Après tout, le no-code est intuitif. Le sentiment même que tout le monde parle la même langue et se comprend favorise une implication plus active dans le travail. L'éternel problème de l'incompréhension avec le client, s'il ne disparaît pas totalement, deviendra moins global et insoluble.

Moins de documentation

L'absence de code est également bonne dans la mesure où de nombreuses fonctions sont déjà documentées - cela exclut une énorme couche de travail sur la création de documentation pour votre application. Une compréhension claire des principes du travail, des limites et des opportunités potentielles est déjà au départ. Il n'est pas nécessaire de répondre à la question « Comment le décrire ? » car il existe déjà des descriptions prédéfinies.

Une autre caractéristique prometteuse des plates-formes sans code est la génération automatique de documentation. Par exemple, pour notre équipe, c'est l'une des tâches prioritaires. Nous voulons que la documentation technique de votre application s'écrive elle-même. Intuitivement, cela semble impossible, mais notre plateforme dispose déjà de cette fonctionnalité et nous prévoyons de l'améliorer.

Prévoir plus facilement les échéances

La blague sur le fait que « les délais donnés par les programmeurs doivent être multipliés par deux » est depuis longtemps devenue une vérité pour tous les managers.

Pourquoi cela arrive-t-il ? Certainement pas parce que "les développeurs sont paresseux et inutiles". Souvent, il est vraiment impossible de calculer le timing exact car il faut prendre en compte de nombreux facteurs, dont le facteur humain, qui est le plus imprévisible. Cependant, plus les tâches sont automatisées, plus il est facile de comprendre combien de temps elles mettront à s'accomplir.

En utilisant no-code, vous comprendrez mieux non seulement comment le faire, mais aussi comment le tester. Les délais estimés deviendront plus réalistes. Il deviendra possible de multiplier non pas par deux, mais au maximum par un et demi, mais même cela simplifiera grandement la planification des affaires et réduira le nombre de délais. Cela signifie que cela vous facilitera un peu la vie.

Le no-code est une tendance qui ne va certainement pas abandonner ses motifs. Le marché demande plus de produits et à un rythme plus rapide. Cela s'applique non seulement à la programmation, mais aussi à de nombreux autres domaines. Le temps nous dira comment cela affectera le développement de la sphère entière.

