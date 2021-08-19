هناك العديد من الحجج والمخاوف والشكوك بمجرد أن تلمس المحادثة تطوير عدم وجود رمز. ما التالي بالنسبة للبرمجة التقليدية؟ هل ستنخفض الرواتب؟ هل ستتغير مواقف أصحاب العمل والعملاء؟ ربما لن تكون هناك حاجة إلى المبرمجين على الإطلاق؟ ولكن من الذي سيقوم بإنشاء وصيانة منصات بدون كود إذا أصبح الجميع غير مبرمج؟

نقترح اليوم مواجهة هذه المخاوف والتحدث عن كيفية مساعدة عدم وجود كود للمبرمجين في عملهم.

سرعة التطوير المتسارعة

تعمل خاصية No-code على تسريع عملية التطوير ليس فقط عن طريق أتمتة ذلك ولكن أيضًا عن طريق تقليل عدد الأخطاء والوقت اللازم لإصلاحها.

وهذا يعني المزيد من المشاريع الناجحة في حافظة المبرمجين - وزيادة الطلب في السوق. بالإضافة إلى ذلك ، فإن العمل على نفس المهمة لفترة طويلة ليس بالأمر المثير للاهتمام. هذا يمكن أن يخلق الوهم بقلة التنمية ويقلل من الدافع - بعد كل شيء ، النتيجة غير مرئية.

يبدو أنه مع استخدام عدم وجود رمز ، سيكون للمبرمجين عمل أقل للقيام به. ومع ذلك ، لنكن صادقين ، فغالبًا ما يمكنك أتمتة العمل الذي لا يريد أحد القيام به على أي حال. سيكون هناك بالتأكيد ما يكفي من المهام غير القياسية للجميع. بالطبع ، هذا لا يعني أنه يجب عليك ممارسة نهج سطحي في العمل أو عدم تنمية المثابرة في نفسك ، ولكن من المهم الاستمرار في المضي قدمًا.

المزيد من العملاء

أحد التحديات التنموية الكبيرة ، وإن لم يكن واضحًا دائمًا: تدير الكثير من الشركات برامجها الخاصة ولكن لا يمكنها تحمل تكاليفها. ليس فقط من حيث الموارد المالية ، ولكن أيضًا من حيث الوقت. اتضح أن المطورين يخسرون ببساطة العملاء المستعدين للطلب والدفع.

علاوة على ذلك ، فإن العديد من المهام معيارية تمامًا ، وغالبًا ما تتطلب الحد الأدنى من المراجعة. يمكن تنفيذها بسرعة نسبية. بالطبع ، إذا لم تكتب تطبيقًا من البداية ، لكنك تستخدم منشئي الأنظمة الأساسية بدون تعليمات برمجية.

من الأسهل تكوين فريق

هل تريد بناء فريق والقيام بمشاريع أكثر جدية؟ يعد العثور على أشخاص لا يستخدمون رمزًا أسهل بكثير من العثور على لغة برمجة معينة. إن البحث الأبدي عن توازن بين المهارات الصلبة والناعمة في شخص واحد سوف يتوقف عن كونه مشكلة. ستكون قادرًا على توظيف الأشخاص الذين يتلاءمون بشكل أفضل مع الفريق ويهتمون حقًا بما تفعله.

من الأسهل تعليم مهارات العمل مع نظام أساسي لا يحتوي على كود معين من أدوات البرمجة التقليدية. لذلك ، سيتمكن كل من المحترفين والمبتدئين الواعدين من المشاركة بسرعة في مشروعك والاستفادة منه.

المزيد من الأفكار المجسدة

لا يوجد نقص في الأفكار في السوق. لكن هناك نقص في الوقت والميزانية. يؤدي كل اختبار للفرضية التالية إلى إبطاء دخول المنتج إلى السوق. من ناحية أخرى ، إذا تركت فكرة مثيرة للاهتمام ، يمكنك القول أنك تمنحها لمنافسيك. من ناحية أخرى ، فإن إمكانات الفكرة غير معروفة وخادعة. الوقت المستغرق في الاختبار مفهوم وملموس تمامًا. ومع ذلك ، فكلما قلت الحاجة إلى هذه المرة ، زادت احتمالية أن تجد بالضبط ما "يجذب" المستخدمين و "التصوير" في السوق.

من الواضح أيضًا أنه مع عدم وجود رمز ، سيتمكن أعضاء الفريق غير المشاركين في التطوير من المساهمة بشكل أكبر في عملية إنتاج المشروع. بعد كل شيء ، لا يوجد رمز بديهي. إن الشعور بأن الجميع يتحدثون نفس اللغة ويفهمون بعضهم البعض يشجع على المشاركة النشطة في العمل. إن المشكلة الأبدية لسوء التفاهم مع العميل ، إذا لم تختف تمامًا ، ستصبح أقل عالمية وغير قابلة للحل.

أقل من التوثيق

يعد عدم وجود رمز جيدًا أيضًا لأنه تم توثيق العديد من الوظائف بالفعل - وهذا يستثني طبقة ضخمة من العمل على إنشاء وثائق للتطبيق الخاص بك. لقد بدأ بالفعل فهم واضح لمبادئ العمل والقيود والفرص المحتملة. لا داعي للإجابة على السؤال "كيف أصف ذلك؟" لأن هناك أوصاف مسبقة الصنع بالفعل.

ميزة أخرى واعدة للمنصات التي لا تحتوي على كود هي التوليد التلقائي للتوثيق. على سبيل المثال ، بالنسبة لفريقنا ، هذه إحدى المهام ذات الأولوية. نريد أن نجعل التوثيق الفني لتطبيقك يكتب بنفسه. يبدو الأمر مستحيلًا حدسيًا ، لكن منصتنا بها هذه الميزة بالفعل ونخطط لتحسينها.

أسهل للتنبؤ بالمواعيد النهائية

النكتة حول حقيقة أن "المواعيد النهائية التي قدمها المبرمجون يجب أن تتضاعف مرتين" أصبحت منذ فترة طويلة حقيقة لجميع المديرين.

لماذا يحدث ذلك؟ بالتأكيد ليس لأن "المطورين كسالى وغير ضروريين." غالبًا ما يكون من المستحيل حقًا حساب التوقيت الدقيق لأنك تحتاج إلى مراعاة الكثير من العوامل ، بما في ذلك العامل البشري ، وهو أكثر العوامل التي لا يمكن التنبؤ بها. ومع ذلك ، كلما زادت أتمتة المهام ، أصبح من الأسهل فهم المدة التي ستستغرقها لإكمالها.

باستخدام no-code ، سيكون لديك فهم أفضل ليس فقط لكيفية القيام بذلك ، ولكن أيضًا كيفية اختباره. ستصبح الجداول الزمنية المقدرة أكثر واقعية. سيصبح من الممكن الضرب ليس في اثنين ، ولكن بحد أقصى واحد ونصف ، ولكن حتى هذا سيبسط إلى حد كبير تخطيط الأعمال ويقلل من عدد المواعيد النهائية. هذا يعني أنه سيجعل حياتك أسهل قليلاً.

عدم وجود رمز هو اتجاه لن يتخلى بالتأكيد عن أسبابه. يطلب السوق المزيد من المنتجات وبوتيرة أسرع. هذا لا ينطبق فقط على البرمجة ولكن على العديد من المجالات الأخرى أيضًا. سيخبر الوقت كيف سيؤثر على تطور الكرة بأكملها.

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