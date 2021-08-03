Когда речь заходит о no-code разработке, чаще всего слышны споры, опасения или сомнения. Что ждет традиционное программирование? Снизятся ли зарплаты? Изменится ли отношение работодателей и заказчиков? Может, программисты вообще будут не нужны? Но кто будет создавать и поддерживать no-code платформы, если все станут ноукодерами?

Предлагаем сегодня развернуть разговор в противоположное русло – и поговорить о том, как no-code помогает программистам в работе.

Выше скорость разработки

No-code ускоряет разработку не только за счет автоматизации, но и за счет уменьшения количества ошибок и времени на их исправление.

Значит больше успешных проектов в портфолио конкретных программистов – и большая востребованность на рынке. Да и долго работать над одной и той же задачей – зачастую просто неинтересно. Это может создать иллюзию отсутствия развития и снизить мотивацию – ведь конечный результат все не виден.

Казалось бы, с развитием no-code у программистов будет меньше работы. Но давайте честно, чаще всего можно автоматизировать именно ту работу, которую все равно никто не хочет делать. Нестандартных задач точно хватит на всех. Конечно, это не значит, что стоит практиковать поверхностный подход к работе или не воспитывать в себе усидчивость. Но важно постоянно двигаться вперед.

Больше клиентов

Одна из серьезных, хотя не всегда очевидных проблем разработки: множество компаний хотят собственные программы, но не могут их себе позволить. Не только в плане финансов, но и времени. Получается, что разработчики просто теряют клиентов, которые готовы заказывать и платить.

Причем многие задачи – вполне стандартные, часто требующие минимальной доработки. Их можно реализовать относительно быстро. Конечно, если не писать приложение с нуля, а использовать конструкторы no-code платформ.

Проще собрать команду

Хотите собрать команду и брать более серьезные проекты? Найти людей для no-code в разы проще, чем для конкретного языка программирования. Вечный поиск баланса hard и soft skills в одном человеке перестанет быть проблемой. Вы сможете нанимать тех, кто лучше впишется в команду и искренне интересуется тем, что вы делаете.

Навыкам работы с конкретной no-code платформой обучить проще, чем инструментам традиционного программирования. Поэтому как профи, так и перспективные новички смогут быстрее включиться в ваш проект и принести ему пользу.

Больше воплощенных идей

На рынке нет дефицита идей. Но есть нехватка времени и бюджетов. Каждая проверка очередной гипотезы тормозит выход продукта на рынок. С одной стороны, оставляя интересную идею – вы, можно сказать, отдаете ее конкурентам. С другой – потенциал идеи неизвестен и призрачен. Зато время, потраченное на тестирование – вполне понятно и осязаемо. Но чем меньше нужно этого времени – тем выше вероятность, что вы найдете именно то, что «зацепит» ваших пользователей и «выстрелит» на рынке.

Также очевидно, что с no-code участники команды, не связанные с разработкой, смогут внести больший вклад в развитие проекта. Ведь no-code интуитивно понятен. Само ощущение, что все говорят на одном языке и понимают друг друга, побуждает активнее включаться в работу. Ну и вечная проблема недопонимания с заказчиком если не исчезнет совсем, то станет не такой глобальной и неразрешимой.

Меньше документировать

No-code хорош и тем, что, многие функции уже задокументированы – это исключает огромный пласт работы по созданию документации для вашего приложения. Четкое понимание принципов работы, ограничений и потенциальных возможностей есть уже на старте. Не нужно каждый раз заново отвечать на вопрос «Как это описать?», ведь уже есть готовые описания.

Еще одна перспективная возможность no-code платформ – автоматическая генерация документации. Например, для нашей команды – это одна из приоритетных задач. Мы хотим сделать так, чтобы техническая документация для вашего приложения писала себя сама. Интуитивно кажется, что невозможно. Но на нашей платформе уже есть эта функция и мы планируем ее совершенствовать.

Проще прогнозировать сроки

Шутка про то, что «сроки, названные программистами, нужно умножать на два – и брать значение следующего порядка», давно уже стала истиной для всех менеджеров.

Почему так происходит? Уж точно не от того, что «разработчики ленивы и необязательны». Зачастую рассчитать точные сроки реально невозможно, ведь нужно учесть массу факторов, в том числе – человеческий, самый непредсказуемый. Но чем больше задач автоматизировано – тем проще понять, сколько времени займет их выполнение.

Используя no-code, вы будете лучше понимать не только «как это сделать», но и «как это тестировать». Расчетные сроки станут более реалистичными. Теперь можно будет умножать не на два, а максимум на полтора. Но даже это существенно упростит бизнес-планирование и снизит количество дедлайнов. А значит, сделает вашу жизнь еще немного проще.

No-code – это тренд, который определенно не будет сдавать позиции. Рынок требует все больше продуктов, еще быстрее. Это касается не только программирования, оно просто не стало исключением. Как скажется на развитии всей сферы – покажет время.Ну а пока предлагаем вам не упускать интересные перспективы и новые проекты!

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