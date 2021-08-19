一旦谈话涉及到无代码开发，就会有很多争论、担忧和怀疑。传统编程的下一步是什么？工资会降吗？雇主和客户的态度会改变吗？也许根本不需要程序员？但是，如果每个人都成为无编码者，谁来创建和维护无编码平台？

今天，我们提议正视这些担忧，并讨论无代码如何帮助程序员的工作。

加快开发速度

无代码不仅通过自动化，而且通过减少错误的数量和修复它们的时间来加速开发。

这意味着程序员的投资组合中有更多成功的项目——以及更大的市场需求。此外，长时间从事相同的任务根本不有趣。这会造成缺乏发展的错觉并降低动力——毕竟，结果是不可见的。

通过使用无代码，程序员的工作似乎会减少。但是，老实说，大多数情况下，您可以完全自动化没人愿意做的工作。肯定会有足够多的非标任务供大家使用。当然，这并不意味着你应该在工作中采取肤浅的方式或不培养自己的毅力，而是继续前进很重要。

更多客户

一项重大但并不总是显而易见的开发挑战：许多公司运行自己的程序，但负担不起。不仅在财务方面，而且在时间方面。事实证明，开发商只会失去准备订购和付款的客户。

此外，许多任务非常标准，通常只需要很少的修改。它们可以相对较快地实施。当然，如果您不是从头开始编写应用程序，而是使用无代码平台的构造函数。

更容易组建团队

您想建立一个团队并承担更严肃的项目吗？寻找使用无代码的人比使用特定的编程语言容易得多。在一个人的硬技能和软技能之间寻求平衡的永恒追求将不再是一个问题。您将能够聘请更适合团队并对您所做的事情真正感兴趣的人。

与传统的编程工具相比，教授使用特定无代码平台的技能更容易。因此，专业人士和有前途的初学者都将能够快速参与您的项目并从中受益。

更具体的想法

市场上不乏创意。但缺乏时间和预算。对下一个假设的每次测试都会减慢产品进入市场的速度。一方面，如果你留下一个有趣的想法，你可以说你正在把它提供给你的竞争对手。另一方面，这个想法的潜力是未知的和虚幻的。花在测试上的时间是可以理解和有形的。然而，这个时间越少，你就越有可能找到什么会“勾住”你的用户并在市场上“射击”。

同样明显的是，通过无代码，不参与开发的团队成员将能够为项目生产过程做出更多贡献。毕竟，无代码是直观的。每个人都说同一种语言并相互理解的感觉鼓励更积极地参与工作。与客户的误会这个永恒的问题，如果不完全消失，就会变得不那么具有全球性和不可解决性。

更少的文档

无代码也很好，因为许多功能已经记录在案 - 这排除了为您的应用程序创建文档的大量工作。对工作原理、局限性和潜在机会的清晰理解已经开始。没有必要回答“如何描述它？”这个问题。因为已经有预制说明了。

无代码平台的另一个有前途的功能是自动生成文档。例如，对于我们的团队来说，这是优先任务之一。我们想让您的应用程序的技术文档自己编写。直觉上这似乎是不可能的，但我们的平台已经有这个功能，我们计划改进它。

更容易预测截止日期

关于“程序员给的期限应该乘以2”的笑话早已成为所有管理者的真理。

为什么会发生？当然不是因为“开发人员懒惰和不必要”。通常真的不可能计算出准确的时间，因为你需要考虑很多因素，包括人为因素，这是最不可预测的因素。然而，自动化的任务越多，就越容易了解完成它们需要多长时间。

通过使用无代码，您不仅可以更好地了解如何做，还可以更好地了解如何测试。预计的时间表将变得更加现实。可以不乘以 2，而是最多乘以 1.5，但即使这样也将大大简化业务计划并减少截止日期。这意味着它会让你的生活更轻松。

无代码是一种绝对不会放弃的趋势。市场需要更多的产品和更快的速度。这不仅适用于编程，也适用于许多其他领域。时间会告诉我们它将如何影响整个领域的发展。

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