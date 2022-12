No-code platforms zijn tools die toepassingen ontwikkelen zonder dat er ook maar één regel code geschreven hoeft te worden. Het zijn tools met een intuïtieve interface die lijkt op een grafische editor. De huidige platforms zijn gebaseerd op drag & drop builders met visuele elementen en blokken. Een applicatie maken wordt een kwestie van blokken op het scherm verplaatsen in plaats van een web van code schrijven.

Hoewel het veld nog niet zo ontwikkeld en bestudeerd is, bestaan er duizenden no-code tools voor verschillende doeleinden, beperkte platforms voor het maken van één type product, en complexe platforms voor complexere toepassingen. Een goed voorbeeld is AppMaster.io, een platform met automatische codegeneratie, hoge prestaties en schaalbaarheid. Op het platform kan een breed scala aan toepassingen worden ontwikkeld. Laten we de tool nader bestuderen.

AppMaster.io-platform en zijn kenmerken

AppMaster.io is een no-code platform voor het ontwikkelen van server-side, web en mobiele applicaties. Met de tool kunt u bedrijfsapplicaties van elke complexiteit maken zonder programmeervaardigheden.

AppMaster.io creëert applicaties zoals een ontwikkelaar dat zou doen. Alle onderdelen van de applicatie zullen hetzelfde zijn als professionele software.

Wat doet het platform?

creëert de broncode;

compileert;

beheert de publicatie;

schrijft de documentatie.



Een programma maken met het platform gaat honderden keren sneller dan standaard programmeren. AppMaster.io genereert code met 22.000 regels per seconde. De voordelen van dergelijke platforms doen je twee keer nadenken over het gebruik ervan. Het implementeren van no-code tools geeft je in de eerste plaats een concurrentievoordeel. U kunt uw project snel opstarten en de ontwikkelingskosten verlagen. Dit zijn misschien de eerste redenen waarom bedrijven no-code gaan gebruiken. Maar tot de meest praktische voordelen behoren automatisering en minimalisering van fouten.

Fouten en vergissingen komen voor in het werk van programmeurs - gebrek aan kwalificaties, die niet altijd kunnen worden gecontroleerd bij aanwerving, onoplettendheid, en de menselijke factor. Veel mensen hebben haast en doen geen code-reviews; ze bouwen technische schuld op door met losse stukken code te werken. Of ze zijn gewoon niet klaar voor grote projecten en twijfelen voortdurend.

Hoe voorkomen we dit probleem?

Laten we AppMaster.io als voorbeeld nemen. Het platform genereert een Go backend, bevat een Vue frontend in de binary, automatiseert builds, deploys en beheert de applicatie. Het doet alles wat een hele groep programmeurs zou doen. En het aantal fouten wordt vele malen verminderd. Laten we zeggen dat u wijzigingen wilt aanbrengen in een applicatie, en nieuwe functionaliteit en elementen wilt toevoegen. De programmeur zal naar een specifiek deel van de code gaan en wijzigingen aanbrengen. Wat AppMaster.io doet - bij elke wijziging genereert het platform opnieuw code voor de hele app. Er zijn minder fouten; de code is schoner en het werk gaat sneller.

Fouten in IT zijn duur. Het geval van de Ariane 5 raket bewees dit. Eén verkeerde regel code leidde tot een gelijktijdige reboot van 114 schakelaars, die zich elke 6 seconden herhaalde. Daardoor werd besloten de raket op te blazen. De schade bedroeg 8,5 miljard dollar. De risico's zijn toch te groot?

Naast fouten die de ontwikkeling van projecten vertragen en financiële verliezen veroorzaken, vallen nog andere problemen op:

Grote budgetten - de lancering van een softwareproduct vereist aanzienlijke uitgaven: een team van ontwikkelaars, analisten, ontwerpers, verdere ondersteuning van het project, enz;

Onvoorbereidheid van de ontwikkelaar om een groot project op zich te nemen, pogingen om "alles te bewerken en te herschrijven

Vage deadlines: Een project klaar krijgen voor de deadline is geen gemakkelijke taak.

Alle processen kunnen worden geoptimaliseerd met no-code. Met name AppMaster.io biedt, net als veel andere platforms, abonnementsvoorwaarden, wat goedkoper is dan werken met een heel team. Dankzij de hoge codeersnelheid en geautomatiseerde functionaliteit kunt u in weken applicaties vanaf nul ontwikkelen.

De flexibiliteit en toegankelijkheid van AppMaster

No-code tools zijn gebouwd voor zakelijke gebruikers, waardoor ontwikkeling toegankelijker wordt. Producenten en marketeers kunnen ook optreden als ontwikkelaars, hun ideeën testen en implementeren. Dit is vooral nuttig voor productmanagers, die rechtstreeks met ontwikkelaars communiceren en hen opdrachten geven. Met AppMaster.io kunnen zij de logica doordenken en in de Business Process Editor een schets maken van de toekomstige app met behulp van visuele blokken.

De flexibiliteit die no-code biedt en het brede scala aan toepassingen dat kan worden gecreëerd, helpen bedrijven hun service te verbeteren, tientallen uren van werknemers te besparen en noodzakelijke aangepaste tools te implementeren. Met AppMaster.io hoeft u zich niet bezig te houden met typische organisatorische taken (uploaden van inhoud, registratie, enz.). U monteert alles als een constructeur. U hoeft na de release niet alles nog eens te controleren, het platform doet alles voor u en maakt het product klaar voor publicatie.

Wat kan ik maken met AppMaster.io?

U kunt het platform gebruiken om kant-en-klare oplossingen te maken voor interne bedrijfsdiensten, CRM- en ERP-systemen, checklists, admin panels, workflowautomatisering, organisatie van contactcentra, ondersteuning op maat, toepassingen voor personeelsopleiding en complexe logica voor de zakelijke markt.

Als u de reviews doorleest, vindt u oplossingen uit drie categorieën:

Interface werk/applicatie ontwerper;

Werken met integratie;

Werken met de backend: databases, gebruikersautorisaties, enz.

In AppMaster kun je met al deze gebieden werken. U kunt de basis van het project, de database, ontwerpen in de visuele datamodel editor. De gegenereerde toepassingen gebruiken elk Postgres-compatibel DBMS, wat meer snelheid en beheerbaarheid oplevert; u kunt ze hosten in uw datacenters. AppMaster.io heeft modules. U kunt ze gebruiken om complexe integratieschema's te ontwikkelen en snel diensten te koppelen.

In de Business Process Editor maakt u met dezelfde visuele blokken een logische opeenvolging van activiteiten voor applicaties. App design helpt u de look en feel te creëren die u wilt voor uw apps. In AppMaster.io kunt u native mobiele apps ontwikkelen. Ze worden direct gepubliceerd in de AppStore en PlayMarket. AppMaster.io gebruikt zijn framework voor het renderen van app-schermen samen met de logica van widget-interactie on the fly.

Het is mogelijk om de app te wijzigen nadat hij in de stores is gepubliceerd. Om de logica en de schermen van de mobiele app te wijzigen, hoeft u alleen de backend opnieuw te publiceren. Het hele platform is gebouwd op visuele blokken. Een drag&drop builder interface maakt AppMaster.io toegankelijk voor zakelijke gebruikers die geen enkele regel code hoeven te schrijven om hun idee te implementeren.

Conclusie

Vandaag de dag doen no-code platforms vol vertrouwen hun intrede op de informatiemarkt. Het belangrijkste obstakel is nog steeds het gebrek aan kennis en ervaring in het werken met de tools. No-code overbrugt merkbaar de kloof tussen ontwikkelaars en zakelijke gebruikers. Voor programmeurs is het een uitstekende gelegenheid om zich een nieuwe richting eigen te maken en professioneel vooruit te komen. De vraag naar nieuwe ontwikkelaars groeit elke dag. Of u nu een ontwikkelaar bent of een ondernemer - in beide gevallen zal no-code u van pas komen.