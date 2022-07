Las plataformas sin código son herramientas que desarrollan aplicaciones sin necesidad de escribir una sola línea de código. Son herramientas con una interfaz intuitiva similar a la de un editor gráfico. Las plataformas actuales se basan en constructores de arrastrar y soltar con elementos y bloques visuales. Crear una aplicación se convierte en una cuestión de mover bloques en la pantalla en lugar de escribir una red de código.

Aunque el campo aún no está tan desarrollado y estudiado, existen miles de herramientas sin código para diferentes propósitos, plataformas limitadas para crear un tipo de producto y plataformas complejas para aplicaciones más complejas. Un ejemplo destacado es AppMaster.io, una plataforma con generación automática de código, alto rendimiento y escalabilidad. En esta plataforma se puede desarrollar una amplia gama de aplicaciones. Estudiemos la herramienta con más detalle.

La plataforma AppMaster.io y sus características

AppMaster.io es una plataforma sin código para el desarrollo de aplicaciones del lado del servidor, web y móviles. Con la herramienta, puede crear aplicaciones corporativas de cualquier complejidad sin conocimientos de programación.

AppMaster.io crea aplicaciones como lo haría un desarrollador. Todos los componentes de la aplicación serán los mismos que los del software profesional.

¿Qué hace la plataforma?

crea el código fuente

compila;

gestiona la publicación;

escribe la documentación.



Crear un programa con la plataforma es cientos de veces más rápido que la programación estándar. AppMaster.io genera código a 22.000 líneas por segundo. Las ventajas de este tipo de plataformas hacen que te lo pienses dos veces antes de utilizarlas. La implementación de herramientas sin código te da una ventaja competitiva en primer lugar. Puede poner en marcha su proyecto rápidamente y reducir los costes de desarrollo. Estas son quizás las primeras razones por las que las empresas empiezan a utilizar el no-código. Pero entre las ventajas más prácticas están la automatización y la minimización de errores.

En el trabajo de los programadores se producen errores y equivocaciones: la falta de cualificación, que no siempre se puede comprobar cuando se contrata, la falta de atención y el factor humano. Muchos tienen prisa y no hacen revisiones de código; acumulan deuda técnica trabajando con piezas de código separadas. O simplemente no están preparados para asumir grandes proyectos y están constantemente en duda.

¿Cómo podemos evitar el problema?

Tomemos como ejemplo AppMaster.io. La plataforma genera un backend Go, incluye un frontend Vue dentro del binario, automatiza las construcciones, despliega y gestiona la aplicación. Hace todo lo que haría un grupo de programadores. Y el número de errores se reduce muchas veces. Supongamos que se quieren hacer cambios en una aplicación, y añadir nuevas funcionalidades y elementos. El programador irá a una parte específica del código y hará los cambios. Lo que hace AppMaster.io: con cada cambio, la plataforma genera de nuevo el código para toda la aplicación. Hay menos errores, el código es más limpio y el trabajo es más rápido.

Los errores en TI son caros. El caso del cohete Ariane 5 lo demuestra. Una línea de código errónea provocó un reinicio simultáneo de 114 interruptores, que se repetía cada 6 segundos. Como resultado, se decidió hacer estallar el cohete. Los daños fueron de 8.500 millones de dólares. Los riesgos son demasiado importantes, ¿no?

Además de los errores que ralentizan el desarrollo de los proyectos y provocan pérdidas económicas, destacan otros problemas:

Grandes presupuestos - el lanzamiento de un producto de software requiere gastos importantes: un equipo de desarrolladores, analistas, diseñadores, apoyo posterior al proyecto, etc;

Falta de preparación del desarrollador para asumir un proyecto de gran envergadura, intentos de "rehacer y reescribir todo".

Plazos imprecisos: Tener un proyecto listo para la fecha límite no es una tarea fácil.

Todos los procesos pueden optimizarse con no-code. AppMaster.io, en particular, al igual que muchas otras plataformas, ofrece condiciones de suscripción, lo que resulta más barato que trabajar con un equipo completo. La alta velocidad de codificación y la funcionalidad automatizada le permiten desarrollar aplicaciones desde cero en semanas.

La flexibilidad y accesibilidad de AppMaster

Las herramientas sin código están construidas para los usuarios empresariales, lo que hace que el desarrollo sea más accesible. Los productores y comercializadores también pueden actuar como desarrolladores, probar sus ideas y ponerlas en práctica. Esto es especialmente útil para los jefes de producto, que interactúan directamente con los desarrolladores y les asignan tareas. Con AppMaster.io, pueden pensar en la lógica y crear un esquema de la futura aplicación en el Editor de Procesos de Negocio utilizando bloques visuales.

La flexibilidad que proporciona el no-código y la amplia gama de aplicaciones que pueden crearse ayudan a las empresas a mejorar el servicio, a ahorrar decenas de horas de los empleados y a implementar las herramientas personalizadas necesarias. Con AppMaster.io, no tiene que ocuparse de las típicas tareas de organización (carga de contenidos, registro, etc.). Usted monta todo como un constructor. No hay necesidad de volver a comprobar todo después de la liberación, y la plataforma lo hará todo por usted y preparará el producto para su publicación.

¿Qué puedo crear con AppMaster.io?

Puede utilizar la plataforma para crear soluciones listas para los servicios internos de la empresa, sistemas CRM y ERP, listas de control, paneles de administración, automatización del flujo de trabajo, organización de los centros de contacto, soporte personalizado, aplicaciones de formación del personal y lógica compleja para el mercado corporativo.

Al leer las reseñas, encontrará soluciones de tres categorías:

Trabajo con interfaz/diseño de aplicaciones;

Trabajo con la integración;

Trabajo con el backend: bases de datos, autorizaciones de usuarios, etc.

En AppMaster, usted puede trabajar con todas estas áreas. Puede diseñar la base del proyecto, la base de datos, en el editor visual de modelos de datos. Las aplicaciones generadas utilizan cualquier DBMS compatible con Postgres, lo que supone más velocidad y manejabilidad; puede alojarlas en sus centros de datos. AppMaster.io tiene módulos. Puede utilizarlos para desarrollar complejos esquemas de integración y conectar servicios rápidamente.

En el Editor de Procesos de Negocio, usted crea una secuencia lógica de actividades para las aplicaciones utilizando los mismos bloques visuales. El diseño de aplicaciones le ayuda a crear el aspecto que desea para sus aplicaciones. En AppMaster.io, puede desarrollar aplicaciones móviles nativas. Se publican directamente en AppStore y PlayMarket. AppMaster.io utiliza su marco de trabajo para renderizar las pantallas de la app junto con la lógica de interacción de los widgets sobre la marcha.

Es posible modificar la aplicación después de su publicación en las tiendas. Para cambiar la lógica y las pantallas de la aplicación móvil, sólo hay que volver a publicar el backend. Toda la plataforma está construida sobre bloques visuales. Una interfaz de construcción de arrastrar y soltar hace que AppMaster.io sea accesible para los usuarios empresariales que no tienen que escribir una sola línea de código para implementar su idea.

Conclusión

Hoy en día, las plataformas sin código están entrando con confianza en el mercado de la información. El principal obstáculo sigue siendo la falta de conocimiento y experiencia en el trabajo con las herramientas. El no-código acorta notablemente la distancia entre los desarrolladores y los usuarios empresariales, pero no se puede prescindir de la ayuda de los primeros. Para los programadores, es una excelente oportunidad para dominar una nueva dirección y avanzar profesionalmente. La demanda de nuevos desarrolladores crece cada día. Tanto si eres un desarrollador como un empresario, en ambos casos, no-code te será útil.