Kodsuz Karmaşık Kurumsal Uygulamalar Geliştirme Yolculuğum

1998'den beri kodsuz araçları kullanarak geliştirme yapıyorum. Evet, o zamanlar bile, programlamaya gerek kalmadan çok kullanıcılı erişime sahip küçük bir muhasebe sistemi oluşturmanıza olanak tanıyan MS Access vardı. 2000'lerin başında, MS Access üzerine kurulu bir uygulama, büyük bir ev aletleri ve elektronik perakende zincirinin (50.000'den fazla SKU'su olan) bir düzine mağazasında çalışıyordu. Stok yönetimi, satış takibi, fiyat kontrolü ve stok seviyelerini görüntülemek için ağdaki diğer mağazalarla veri alışverişini yönetiyordu. Genel olarak, programlamaya gerek kalmadan her türlü kurumsal veriyi yönetmek için hızlı bir şekilde bir veritabanı oluşturmak için iyi bir araçtır, ancak bir dezavantajı vardır - yalnızca kuruluşun yerel ağındaki kullanıcılar tarafından erişilebilir.

Son yıllarda, birçok kodsuz araç ortaya çıktı ve artık bir kodsuz geliştirme sektörü bile var. Ancak bu araçların çoğu ne yazık ki belirli bir görevi çözmek için geçici çözümlerden ibaret veya karmaşık bir mantığı olmayan basit web/mobil uygulamalara yöneliktir.

Neden kodsuz gereklidir?

Kodsuz geliştirme, bir şirket içindeki iş süreçlerini yönetmek veya müşterilerle etkileşim kurmak için karmaşık uygulamaların hızla oluşturulmasını sağlarken bakım maliyetlerini de azaltır. Basitçe söylemek gerekirse, önceden oluşturulmuş bir sisteme uyum sağlamak yerine sadece bir ayda iş süreçlerinize göre uyarlanmış özel bir CRM geliştirebilirsiniz.

Ancak, mesele sadece uygulamayı oluşturmak değil - aynı zamanda onu sürdürmeniz de gerekir. Geleneksel bir uygulamada, yeni bir geliştirici (veya orijinal geliştirici bile) eski kodu anlamak, kapsamlı belgeleri okumak vb. için zaman harcamak zorunda kalırdı. no-code ile uygulamanın tüm iş mantığı görsel bloklar aracılığıyla düzenlenir ve iş süreci diyagramına bakarak bir sürecin ne yaptığını birkaç saniyede anlamak mümkün olur.

Ne kadar karmaşık bir uygulama oluşturulabilir?

Visa ile ortaklaşa oluşturulan bir fintech hizmeti olan Carment, birinci sınıf bir örnektir. no-code platformunda geliştirilmiştir AppMaster, birçok banka ve KYC/KYB sağlayıcısıyla entegrasyonlara sahip. Tüm bunlar tek bir satır arka uç kodu yazmadan başarıldı (ön uç, VueJS ile oluşturulmuş geleneksel bir uygulamaydı). Arka ucu geliştirmek, CI/CD'yi kurmak ve Google Cloud sunucularına dağıtmak 300 saatten biraz fazla sürdü.

Başka bir örnek ise, işe alınan işçilerin yasal onay verileri, proje atamaları, konut, kurumsal araçlar ve çalışılan saatler dahil kayıtlarını işleyen bir dış kaynak şirketi için bir yönetim sistemidir. Bu projenin arka ucu ve ön ucu tamamen AppMaster platformunda geliştirildi ve yaklaşık 200 saat sürdü. Benim yardımımla, çok az veya hiç programlama deneyimi olmayan kişiler tarafından da birkaç karmaşık proje tamamlandı ve geliştirme süreci boyunca yaklaşık 1-2 ay öğrenme süreci gerekti.

Kimler kodsuz bir uygulama geliştirmekten faydalanır?

Küçük Şirketler İçin : Excel elektronik tablolarında süreçleri yönetiyorsanız, kodsuz geliştirme iş akışınızı basitleştirebilir, kayıt tutmayı daha doğru hale getirebilir ve basit ve sezgisel formlar oluşturarak muhasebe görevlerinin bir kısmını çalışanlara devretmenizi sağlayabilir. Ayrıca, web uygulamasına erişerek şirketinizin faaliyetlerini telefonunuzdan bile her yerden izleyebilirsiniz.

: Excel elektronik tablolarında süreçleri yönetiyorsanız, geliştirme iş akışınızı basitleştirebilir, kayıt tutmayı daha doğru hale getirebilir ve basit ve sezgisel formlar oluşturarak muhasebe görevlerinin bir kısmını çalışanlara devretmenizi sağlayabilir. Ayrıca, web uygulamasına erişerek şirketinizin faaliyetlerini telefonunuzdan bile her yerden izleyebilirsiniz. Büyük Şirketler İçin : Kodsuz , saha çalışanları için uygulamaları hızla geliştirmenize, dahili iş süreçlerini yönetmenize, farklı departmanlardan veri toplamanıza veya hatta çalışan dizini ve bilgi alışverişi içeren bir kurumsal portal oluşturmanıza olanak tanır.

: , saha çalışanları için uygulamaları hızla geliştirmenize, dahili iş süreçlerini yönetmenize, farklı departmanlardan veri toplamanıza veya hatta çalışan dizini ve bilgi alışverişi içeren bir kurumsal portal oluşturmanıza olanak tanır. Müşterilerle Çalışan Şirketler İçin : Kodsuz , müşteri portalları, randevu planlama sistemleri, hizmet veya ürün sipariş platformları ve devam eden çalışmalar için durum takibi oluşturmak için kullanılabilir.

: , müşteri portalları, randevu planlama sistemleri, hizmet veya ürün sipariş platformları ve devam eden çalışmalar için durum takibi oluşturmak için kullanılabilir. Yeni Başlayanlar İçin: 1-2 ayda karmaşık bir uygulama oluşturabilir ve bir yıllık geleneksel geliştirme sürecine girmeden hipotezlerinizi test edebilirsiniz.

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Hangi kodsuz aracı seçmelisiniz?

Profesyonel kodsuz geliştirme pazarında, birkaç büyük çözüm karmaşık uygulamalar oluşturmanıza olanak tanır:

Mendix : 2005'te kuruldu ve 2018'de Siemens tarafından 730 milyon dolara satın alındı. Temelde bir Düşük Kod çözümüdür, çünkü bazı mantıklar kodla yazılabilir veya yazılması gerekir. Fiyatlandırma sistem kullanıcılarının sayısına göre belirlenir.

: 2005'te kuruldu ve 2018'de Siemens tarafından 730 milyon dolara satın alındı. Temelde bir Düşük Kod çözümüdür, çünkü bazı mantıklar kodla yazılabilir veya yazılması gerekir. Fiyatlandırma sistem kullanıcılarının sayısına göre belirlenir. Xano : Bu araç, daha sonra bir API aracılığıyla (örneğin, FlutterFlow kullanılarak) ön uca veya mobil uygulamaya bağlanabilen karmaşık bir arka uç oluşturmanıza olanak tanır.

: Bu araç, daha sonra bir API aracılığıyla (örneğin, FlutterFlow kullanılarak) ön uca veya mobil uygulamaya bağlanabilen karmaşık bir arka uç oluşturmanıza olanak tanır. Doğrudan : Arka uç geliştirmeye ve basit web uygulamaları oluşturmaya odaklanır.

: Arka uç geliştirmeye ve basit web uygulamaları oluşturmaya odaklanır. AppMaster : Bir arka uç, ön uç ve mobil uygulama oluşturmanıza olanak tanıyan (uygulama mağazalarına otomatik yayınlama ile) piyasadaki tek çözüm.

Neden geliştirme için AppMaster kullanıyorum?

Çok sayıda kodsuz çözümü araştırdım ve test ettim, ancak sonunda AppMaster'da karar kıldım çünkü bir uygulamanın tüm bileşenlerini kapsıyor - arka uç, ön uç ve mobil uygulamalar.

Birincil Neden: Kendi sunucunuzda dağıtım

AppMaster, ikili dosyayı veya kaynak kodunu indirerek uygulamanızı kendi sunucunuzda yayınlamanıza olanak tanır. Platformun temel özelliği, her dağıtımda arka uç uygulamaları için Go'da kaynak kodu oluşturmasıdır. Öngörülemeyen olaylar durumunda, uygulama sunucunuzda barındırılıyorsa ve gerekirse değiştirilebilen kaynak kodunuz varsa işlemleriniz kesintiye uğramaz.

PostgreSQL ile arka uç

Arka uç PostgreSQL ile çalışır ve JOIN'ler, hesaplanan alanlar, pencere işlevleri ve daha fazlası dahil olmak üzere SQL sorgularının tüm işlevselliğinden yararlanmanızı sağlar.

Tam teşekküllü web uygulamaları

Müşterilerinize ve çalışanlarınıza sunmaktan utanmayacağınız özel tasarımlara sahip (makul sınırlar dahilinde) tam işlevli web uygulamaları oluşturabilirsiniz. Örneğin, müşteri portalları ve çalışan araçları için ayrı uygulamalar. Bunların hepsi birlikte çalışır ve veritabanındaki veri modellerini düzenlediğinizde, değişiklikler anında web sürümlerine uygulanır.

Mağaza güncellemeleri olmayan mobil uygulamalar

AppMaster'ın mobil uygulamalarının güzelliği, uygulama mağazalarında güncelleme gerektirmemesidir. Mobil uygulama her başlatıldığında, en son yapılandırma (ekranlar ve mantık) yüklenir. Bu, uygulamayı çalışanların cihazlarına yalnızca bir kez yüklemeniz gerektiği ve gelecekteki tüm değişikliklerin her başlatmada otomatik olarak uygulanacağı anlamına gelir. Mağaza moderasyon sürecinden tekrar geçmenize gerek yoktur. Elbette, bu yaklaşım uygulama tasarımında biraz taviz gerektirir, ancak kurumsal ihtiyaçlar için fazlasıyla yeterlidir.