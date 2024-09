Meu caminho para desenvolver aplicativos corporativos complexos sem código

Eu desenvolvo usando ferramentas no-code desde 1998. Sim, mesmo naquela época, havia o MS Access, que permitia criar um pequeno sistema de contabilidade com acesso multiusuário sem programação. No início dos anos 2000, um aplicativo criado no MS Access estava operando em uma dúzia de lojas de uma grande rede varejista de eletrodomésticos e eletrônicos (com mais de 50.000 SKUs). Ele lidava com gerenciamento de estoque, rastreamento de vendas, controle de preços e troca de dados com outras lojas na rede para exibir níveis de estoque. No geral, é uma boa ferramenta para criar rapidamente um banco de dados para gerenciar qualquer tipo de dado empresarial sem programação, mas com uma desvantagem - só é acessível a usuários dentro da rede local da organização.

Nos últimos anos, muitas ferramentas no-code surgiram, e há até mesmo uma indústria inteira de desenvolvimento no-code agora. No entanto, infelizmente, a maioria dessas ferramentas são apenas soluções improvisadas para resolver uma tarefa específica ou são voltadas apenas para aplicativos web/móveis simples, sem lógica complexa.

Por que o no-code é necessário?

O desenvolvimento sem código permite a criação rápida de aplicativos complexos para gerenciar processos de negócios dentro de uma empresa ou interagir com clientes, ao mesmo tempo em que reduz os custos de manutenção. Simplificando, você pode desenvolver um CRM personalizado adaptado aos seus processos de negócios em apenas um mês, em vez de ter que se adaptar a um sistema pré-construído.

No entanto, não se trata apenas de construir o aplicativo - você também precisa mantê-lo. Em um aplicativo tradicional, um novo desenvolvedor (ou mesmo o original) teria que gastar tempo entendendo o código antigo, lendo uma documentação extensa e assim por diante. Com no-code, toda a lógica de negócios do aplicativo é editada por meio de blocos visuais, possibilitando entender o que um processo faz em apenas alguns segundos, observando o diagrama do processo de negócios.

Quão complexo um aplicativo pode ser criado?

A Carment, um serviço fintech criado em parceria com a Visa, é um exemplo principal. Ele foi desenvolvido na plataforma no-code AppMaster, com integrações com vários bancos e provedores KYC/KYB. Tudo isso foi alcançado sem escrever uma única linha de código de backend (o frontend era um aplicativo tradicional construído com VueJS). O desenvolvimento do backend, a configuração do CI/CD e a implantação nos servidores do Google Cloud levaram um pouco mais de 300 horas.

Outro exemplo é um sistema de gerenciamento para uma empresa de terceirização, que lida com os registros de trabalhadores contratados, incluindo seus dados de legalização, atribuições de projetos, moradia, veículos corporativos e horas trabalhadas. O backend e o frontend deste projeto foram inteiramente desenvolvidos na plataforma AppMaster, levando cerca de 200 horas. Com minha assistência, vários projetos complexos também foram concluídos por indivíduos com pouca ou nenhuma experiência em programação, levando cerca de 1 a 2 meses de aprendizado durante o processo de desenvolvimento.

Quem se beneficiaria do desenvolvimento de um aplicativo com sem código?

Para pequenas empresas : se você estiver gerenciando processos em planilhas do Excel, o desenvolvimento sem código pode simplificar seu fluxo de trabalho, tornar a manutenção de registros mais precisa e permitir que você delegue parte das tarefas contábeis aos funcionários criando formulários simples e intuitivos. Além disso, você pode monitorar as atividades da sua empresa de qualquer lugar, até mesmo do seu telefone, simplesmente acessando o aplicativo da web.

: se você estiver gerenciando processos em planilhas do Excel, o desenvolvimento pode simplificar seu fluxo de trabalho, tornar a manutenção de registros mais precisa e permitir que você delegue parte das tarefas contábeis aos funcionários criando formulários simples e intuitivos. Além disso, você pode monitorar as atividades da sua empresa de qualquer lugar, até mesmo do seu telefone, simplesmente acessando o aplicativo da web. Para grandes empresas : No-code permite que você desenvolva rapidamente aplicativos para funcionários de campo, gerencie processos comerciais internos, colete dados de diferentes departamentos ou até mesmo crie um portal corporativo com um diretório de funcionários e troca de informações.

: permite que você desenvolva rapidamente aplicativos para funcionários de campo, gerencie processos comerciais internos, colete dados de diferentes departamentos ou até mesmo crie um portal corporativo com um diretório de funcionários e troca de informações. Para empresas que trabalham com clientes : No-code pode ser usado para criar portais de clientes, sistemas de agendamento de compromissos, plataformas de pedidos de serviços ou produtos e rastreamento de status para trabalho em andamento.

: pode ser usado para criar portais de clientes, sistemas de agendamento de compromissos, plataformas de pedidos de serviços ou produtos e rastreamento de status para trabalho em andamento. Para startups: Em 1 a 2 meses, você pode criar um aplicativo complexo e testar sua hipótese sem se comprometer com um processo de desenvolvimento tradicional de um ano.

Try AppMaster no-code today! Platform can build any web, mobile or backend application 10x faster and 3x cheaper Start Free

Qual ferramenta no-code escolher?

No mercado de desenvolvimento profissional no-code, várias soluções importantes permitem que você crie aplicativos complexos:

Mendix : Fundada em 2005 e adquirida pela Siemens em 2018 por US$ 730 milhões. É essencialmente uma solução Low-Code, pois alguma lógica pode ou precisa ser escrita com código. O preço é baseado no número de usuários do sistema.

: Fundada em 2005 e adquirida pela Siemens em 2018 por US$ 730 milhões. É essencialmente uma solução Low-Code, pois alguma lógica pode ou precisa ser escrita com código. O preço é baseado no número de usuários do sistema. Xano : Esta ferramenta permite que você crie um backend complexo, que pode então ser conectado a um frontend ou aplicativo móvel via API (por exemplo, usando FlutterFlow).

: Esta ferramenta permite que você crie um backend complexo, que pode então ser conectado a um frontend ou aplicativo móvel via API (por exemplo, usando FlutterFlow). Directual : Foca no desenvolvimento de backend e na criação de aplicativos web simples.

: Foca no desenvolvimento de backend e na criação de aplicativos web simples. AppMaster : A única solução no mercado que permite que você crie um backend, frontend e aplicativo móvel (com publicação automática em lojas de aplicativos).

Por que eu uso o AppMaster para desenvolvimento

Eu explorei e testei inúmeras soluções no-code, mas, no final das contas, decidi pelo AppMaster porque ele cobre todos os componentes de um aplicativo - backend, frontend e aplicativos móveis.

Motivo principal: implantação em seu próprio servidor

AppMaster permite que você publique seu aplicativo em seu próprio servidor baixando o arquivo binário ou o código-fonte. O principal recurso da plataforma é que ela gera código-fonte em Go para aplicativos de backend a cada implantação. Em caso de eventos imprevistos, suas operações não serão interrompidas se o aplicativo estiver hospedado em seu servidor e você tiver o código-fonte, que pode ser modificado se necessário.

Backend com PostgreSQL

O backend funciona com PostgreSQL, permitindo que você aproveite a funcionalidade completa das consultas SQL, incluindo JOINs, campos calculados, funções de janela e muito mais.

Aplicativos da web completos

Você pode criar aplicativos da web totalmente funcionais com designs personalizados (dentro de limites razoáveis) que você não teria vergonha de apresentar a clientes e funcionários. Por exemplo, aplicativos separados para portais de clientes e ferramentas de funcionários. Todos eles funcionarão juntos e, quando você editar modelos de dados no banco de dados, as alterações serão aplicadas instantaneamente nas versões da web.

Aplicativos móveis sem atualizações da loja

A beleza dos aplicativos móveis do AppMaster é que eles não exigem atualizações nas lojas de aplicativos. Toda vez que o aplicativo móvel é iniciado, a configuração mais recente (telas e lógica) é carregada. Isso significa que você só precisa instalar o aplicativo nos dispositivos dos funcionários uma vez, e todas as alterações futuras serão aplicadas automaticamente a cada lançamento. Não há necessidade de passar pelo processo de moderação da loja novamente. Claro, essa abordagem requer algum comprometimento no design do aplicativo, mas é mais do que suficiente para as necessidades corporativas.