Mijn pad naar het ontwikkelen van complexe bedrijfsapps met no-code

Ik ontwikkel al sinds 1998 met behulp van no-code tools. Ja, zelfs toen was er MS Access, waarmee je een klein boekhoudsysteem met multi-user access kon maken zonder te programmeren. Begin jaren 2000 draaide een applicatie die was gebouwd op MS Access in een dozijn winkels van een grote winkelketen voor huishoudelijke apparaten en elektronica (met meer dan 50.000 SKU's). Het regelde voorraadbeheer, verkooptracking, prijscontrole en gegevensuitwisseling met andere winkels in het netwerk om voorraadniveaus weer te geven. Over het algemeen is het een goede tool om snel een database te maken om elk soort bedrijfsgegevens te beheren zonder te programmeren, maar met één nadeel: het is alleen toegankelijk voor gebruikers binnen het lokale netwerk van de organisatie.

De afgelopen jaren zijn er veel no-code tools ontstaan en er is nu zelfs een hele no-code development-industrie. Helaas zijn de meeste van deze tools slechts provisorische oplossingen voor het oplossen van een specifieke taak of zijn ze alleen gericht op eenvoudige web-/mobiele applicaties zonder complexe logica.

Waarom is no-code nodig?

No-code ontwikkeling maakt het mogelijk om snel complexe applicaties te creëren voor het beheren van bedrijfsprocessen binnen een bedrijf of voor interactie met klanten, terwijl ook de onderhoudskosten worden verlaagd. Simpel gezegd, u kunt in slechts een maand een op maat gemaakt CRM ontwikkelen dat is afgestemd op uw bedrijfsprocessen, in plaats van dat u zich moet aanpassen aan een vooraf gebouwd systeem.

Het gaat echter niet alleen om het bouwen van de applicatie - u moet deze ook onderhouden. In een traditionele applicatie zou een nieuwe ontwikkelaar (of zelfs de originele) tijd moeten besteden aan het begrijpen van de oude code, het doorlezen van uitgebreide documentatie, enzovoort. Met no-code wordt alle bedrijfslogica van de applicatie bewerkt via visuele blokken, waardoor het mogelijk is om in slechts enkele seconden te begrijpen wat een proces doet door naar het diagram van het bedrijfsproces te kijken.

Hoe complex kan een applicatie worden gebouwd?

Carment, een fintech-service die is opgericht in samenwerking met Visa, is een prima voorbeeld. Het werd ontwikkeld op het no-code-platform AppMaster, met integraties naar verschillende banken en KYC/KYB-providers. Dit alles werd bereikt zonder ook maar één regel backend-code te schrijven (de frontend was een traditionele applicatie gebouwd met VueJS). Het ontwikkelen van de backend, het instellen van CI/CD en het implementeren op Google Cloud-servers kostte iets meer dan 300 uur.

Een ander voorbeeld is een managementsysteem voor een outsourcingbedrijf, dat de gegevens van ingehuurde werknemers verwerkt, inclusief hun legalisatiegegevens, projecttoewijzingen, huisvesting, bedrijfsvoertuigen en gewerkte uren. De backend en frontend van dit project zijn volledig ontwikkeld op het AppMaster-platform, wat ongeveer 200 uur in beslag nam. Met mijn hulp zijn ook verschillende complexe projecten voltooid door personen met weinig tot geen programmeerervaring, wat ongeveer 1-2 maanden aan leertijd kostte tijdens het ontwikkelingsproces.

Wie zou er baat bij hebben om een applicatie te ontwikkelen met no-code?

Voor kleine bedrijven : Als u processen beheert in Excel-spreadsheets, kan no-code -ontwikkeling uw workflow vereenvoudigen, het bijhouden van gegevens nauwkeuriger maken en u in staat stellen om een deel van de boekhoudkundige taken te delegeren aan werknemers door eenvoudige en intuïtieve formulieren te maken. Bovendien kunt u de activiteiten van uw bedrijf overal in de gaten houden, zelfs vanaf uw telefoon, door eenvoudigweg de webapplicatie te openen.

: Als u processen beheert in Excel-spreadsheets, kan -ontwikkeling uw workflow vereenvoudigen, het bijhouden van gegevens nauwkeuriger maken en u in staat stellen om een deel van de boekhoudkundige taken te delegeren aan werknemers door eenvoudige en intuïtieve formulieren te maken. Bovendien kunt u de activiteiten van uw bedrijf overal in de gaten houden, zelfs vanaf uw telefoon, door eenvoudigweg de webapplicatie te openen. Voor grote bedrijven : No-code stelt u in staat om snel applicaties te ontwikkelen voor medewerkers in het veld, interne bedrijfsprocessen te beheren, gegevens van verschillende afdelingen te verzamelen of zelfs een bedrijfsportaal te creëren met een werknemerslijst en informatie-uitwisseling.

: stelt u in staat om snel applicaties te ontwikkelen voor medewerkers in het veld, interne bedrijfsprocessen te beheren, gegevens van verschillende afdelingen te verzamelen of zelfs een bedrijfsportaal te creëren met een werknemerslijst en informatie-uitwisseling. Voor bedrijven die met klanten werken : No-code kan worden gebruikt om klantenportals, systemen voor het plannen van afspraken, platforms voor het bestellen van services of producten en statustracking voor doorlopend werk te creëren.

: kan worden gebruikt om klantenportals, systemen voor het plannen van afspraken, platforms voor het bestellen van services of producten en statustracking voor doorlopend werk te creëren. Voor startups: In 1-2 maanden kunt u een complexe applicatie bouwen en uw hypothese testen zonder dat u zich vastlegt op een traditioneel ontwikkelingsproces van een jaar.

Try AppMaster no-code today! Platform can build any web, mobile or backend application 10x faster and 3x cheaper Start Free

Welke no-code tool moet u kiezen?

In de professionele no-code ontwikkelingsmarkt, zijn er verschillende belangrijke oplossingen waarmee u complexe applicaties kunt bouwen:

Mendix : Opgericht in 2005 en in 2018 overgenomen door Siemens voor $ 730 miljoen. Het is in wezen een Low-Code oplossing, aangezien er wat logica met code kan of moet worden geschreven. De prijs is gebaseerd op het aantal systeemgebruikers.

: Opgericht in 2005 en in 2018 overgenomen door Siemens voor $ 730 miljoen. Het is in wezen een Low-Code oplossing, aangezien er wat logica met code kan of moet worden geschreven. De prijs is gebaseerd op het aantal systeemgebruikers. Xano : Met deze tool kunt u een complexe backend maken, die vervolgens via API kan worden verbonden met een frontend of mobiele applicatie (bijvoorbeeld met FlutterFlow).

: Met deze tool kunt u een complexe backend maken, die vervolgens via API kan worden verbonden met een frontend of mobiele applicatie (bijvoorbeeld met FlutterFlow). Directual : Gericht op backend-ontwikkeling en het bouwen van eenvoudige webapplicaties.

: Gericht op backend-ontwikkeling en het bouwen van eenvoudige webapplicaties. AppMaster : De enige oplossing op de markt waarmee u een backend, frontend en mobiele applicatie kunt maken (met automatische publicatie in app-stores).

Waarom ik AppMaster gebruik voor ontwikkeling

Ik heb talloze no-code oplossingen onderzocht en getest, maar uiteindelijk heb ik gekozen voor AppMaster omdat het alle componenten van een applicatie dekt - backend, frontend en mobiele apps.

Primaire reden: implementatie op uw eigen server

AppMaster stelt u in staat om uw applicatie op uw eigen server te publiceren door het binaire bestand of de broncode te downloaden. De kernfunctie van het platform is dat het bij elke implementatie broncode genereert in Go voor backend-applicaties. Bij onvoorziene gebeurtenissen worden uw activiteiten niet verstoord als de applicatie op uw server wordt gehost en u de broncode hebt, die indien nodig kan worden aangepast.

Backend met PostgreSQL

De backend werkt met PostgreSQL, waardoor u de volledige functionaliteit van SQL-query's kunt benutten, inclusief JOIN's, berekende velden, vensterfuncties en meer.

Volledige webapplicaties

U kunt volledig functionele webapplicaties maken met aangepaste ontwerpen (binnen redelijke grenzen) die u zonder schaamte aan klanten en werknemers zou presenteren. Bijvoorbeeld afzonderlijke applicaties voor klantenportals en werknemershulpmiddelen. Deze werken allemaal samen en wanneer u datamodellen in de database bewerkt, worden wijzigingen direct in de webversies toegepast.

Het mooie van de mobiele applicaties van AppMaster is dat ze geen updates in app stores nodig hebben. Elke keer dat de mobiele app wordt gestart, wordt de nieuwste configuratie (schermen en logica) geladen. Dit betekent dat u de app slechts één keer op de apparaten van werknemers hoeft te installeren en dat alle toekomstige wijzigingen automatisch worden toegepast bij elke lancering. U hoeft het moderatieproces van de winkel niet opnieuw te doorlopen. Deze aanpak vereist natuurlijk wel wat compromissen op het gebied van app-ontwerp, maar het is meer dan voldoende voor de behoeften van bedrijven.