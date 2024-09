Moja ścieżka do tworzenia złożonych aplikacji korporacyjnych bez kodu

Rozwijam się przy użyciu narzędzi no-code od 1998 roku. Tak, nawet wtedy istniał MS Access, który umożliwiał tworzenie małych systemów księgowych z dostępem dla wielu użytkowników bez programowania. Na początku XXI wieku aplikacja oparta na MS Access działała w kilkunastu sklepach dużej sieci detalicznej sprzętu AGD i elektroniki (ponad 50 000 SKU). Obsługiwała zarządzanie zapasami, śledzenie sprzedaży, kontrolę cen i wymianę danych z innymi sklepami w sieci w celu wyświetlania poziomów zapasów. Ogólnie rzecz biorąc, jest to dobre narzędzie do szybkiego tworzenia bazy danych do zarządzania wszelkiego rodzaju danymi przedsiębiorstwa bez programowania, ale z jedną wadą - jest dostępne tylko dla użytkowników w lokalnej sieci organizacji.

W ostatnich latach pojawiło się wiele narzędzi no-code, a obecnie istnieje nawet cała branża rozwoju bez kodu. Niestety większość z tych narzędzi to jedynie doraźne rozwiązania służące do rozwiązania konkretnego zadania lub są przeznaczone wyłącznie do prostych aplikacji internetowych/mobilnych bez skomplikowanej logiki.

Dlaczego brak kodu jest konieczny?

Rozwój bez kodu umożliwia szybkie tworzenie złożonych aplikacji do zarządzania procesami biznesowymi w firmie lub interakcji z klientami, a także obniża koszty utrzymania. Mówiąc prościej, możesz opracować niestandardowy CRM dostosowany do procesów biznesowych w ciągu zaledwie miesiąca, zamiast dostosowywać się do wstępnie zbudowanego systemu.

Jednak nie chodzi tylko o zbudowanie aplikacji — musisz ją również utrzymywać. W przypadku tradycyjnej aplikacji nowy programista (lub nawet oryginalny) musiałby poświęcić czas na zrozumienie starego kodu, przeczytanie obszernej dokumentacji itd. Dzięki no-code cała logika biznesowa aplikacji jest edytowana za pomocą bloków wizualnych, co umożliwia zrozumienie, co robi proces, w ciągu zaledwie kilku sekund, patrząc na diagram procesu biznesowego.

Jak złożoną aplikację można zbudować?

Carment, usługa fintech utworzona we współpracy z Visa, jest najlepszym przykładem. Została opracowana na platforma bez kodu AppMaster, z integracją z kilkoma bankami i dostawcami KYC/KYB. Wszystko to osiągnięto bez pisania ani jednej linijki kodu zaplecza (frontend był tradycyjną aplikacją zbudowaną w VueJS). Opracowanie zaplecza, skonfigurowanie CI/CD i wdrożenie na serwerach Google Cloud zajęło nieco ponad 300 godzin.

Innym przykładem jest system zarządzania dla firmy outsourcingowej, obsługujący ewidencję zatrudnionych pracowników, w tym ich dane legalizacyjne, przydziały projektów, zakwaterowanie, pojazdy służbowe i przepracowane godziny. Back-end i front-end tego projektu zostały w całości opracowane na platformie AppMaster, zajmując około 200 godzin. Z moją pomocą kilka złożonych projektów zostało również ukończonych przez osoby z niewielkim lub żadnym doświadczeniem programistycznym, co zajęło około 1-2 miesięcy nauki w trakcie procesu rozwoju.

Kto odniósłby korzyści z opracowania aplikacji bez kodu?

Dla małych firm : Jeśli zarządzasz procesami w arkuszach kalkulacyjnych Excel, rozwój bez kodu może uprościć Twój przepływ pracy, zwiększyć dokładność prowadzenia dokumentacji i umożliwić delegowanie części zadań księgowych pracownikom poprzez tworzenie prostych i intuicyjnych formularzy. Dodatkowo możesz monitorować działania swojej firmy z dowolnego miejsca, nawet ze swojego telefonu, po prostu uzyskując dostęp do aplikacji internetowej.

: Jeśli zarządzasz procesami w arkuszach kalkulacyjnych Excel, rozwój może uprościć Twój przepływ pracy, zwiększyć dokładność prowadzenia dokumentacji i umożliwić delegowanie części zadań księgowych pracownikom poprzez tworzenie prostych i intuicyjnych formularzy. Dodatkowo możesz monitorować działania swojej firmy z dowolnego miejsca, nawet ze swojego telefonu, po prostu uzyskując dostęp do aplikacji internetowej. Dla dużych firm : No-code umożliwia szybkie tworzenie aplikacji dla pracowników terenowych, zarządzanie wewnętrznymi procesami biznesowymi, zbieranie danych z różnych działów, a nawet tworzenie portalu korporacyjnego z katalogiem pracowników i wymianą informacji.

: umożliwia szybkie tworzenie aplikacji dla pracowników terenowych, zarządzanie wewnętrznymi procesami biznesowymi, zbieranie danych z różnych działów, a nawet tworzenie portalu korporacyjnego z katalogiem pracowników i wymianą informacji. Dla firm współpracujących z klientami : No-code można wykorzystać do tworzenia portali klientów, systemów planowania spotkań, platform zamawiania usług lub produktów oraz śledzenia statusu bieżącej pracy.

: można wykorzystać do tworzenia portali klientów, systemów planowania spotkań, platform zamawiania usług lub produktów oraz śledzenia statusu bieżącej pracy. Dla startupów: W ciągu 1-2 miesięcy możesz zbudować złożoną aplikację i przetestować swoją hipotezę bez angażowania się w roczny tradycyjny proces rozwoju.

Try AppMaster no-code today! Platform can build any web, mobile or backend application 10x faster and 3x cheaper Start Free

Które narzędzie no-code wybrać?

Na profesjonalnym rynku rozwoju bez kodu, kilka głównych rozwiązań pozwala na tworzenie złożonych aplikacji:

Mendix : Założona w 2005 roku i przejęta przez Siemensa w 2018 roku za 730 milionów dolarów. Jest to zasadniczo rozwiązanie Low-Code, ponieważ część logiki może lub musi być napisana przy użyciu kodu. Ceny zależą od liczby użytkowników systemu.

: Założona w 2005 roku i przejęta przez Siemensa w 2018 roku za 730 milionów dolarów. Jest to zasadniczo rozwiązanie Low-Code, ponieważ część logiki może lub musi być napisana przy użyciu kodu. Ceny zależą od liczby użytkowników systemu. Xano : To narzędzie umożliwia tworzenie złożonego zaplecza, które następnie można połączyć z frontendem lub aplikacją mobilną za pośrednictwem interfejsu API (na przykład przy użyciu FlutterFlow).

: To narzędzie umożliwia tworzenie złożonego zaplecza, które następnie można połączyć z frontendem lub aplikacją mobilną za pośrednictwem interfejsu API (na przykład przy użyciu FlutterFlow). Directual : Skupia się na tworzeniu zaplecza i budowaniu prostych aplikacji internetowych.

: Skupia się na tworzeniu zaplecza i budowaniu prostych aplikacji internetowych. AppMaster : Jedyne rozwiązanie na rynku, które umożliwia tworzenie zaplecza, frontendu i aplikacji mobilnej (z automatycznym publikowaniem w sklepach z aplikacjami).

Dlaczego używam AppMaster do tworzenia

Przetestowałem i sprawdziłem wiele rozwiązań bez kodu, ale ostatecznie zdecydowałem się na AppMaster, ponieważ obejmuje wszystkie komponenty aplikacji — zaplecze, front-end i aplikacje mobilne.

Główny powód: wdrożenie na własnym serwerze

AppMaster umożliwia publikację aplikacji na własnym serwerze poprzez pobranie pliku binarnego lub kodu źródłowego. Podstawową cechą platformy jest generowanie kodu źródłowego w języku Go dla aplikacji zaplecza przy każdym wdrożeniu. W przypadku nieprzewidzianych zdarzeń Twoje operacje nie zostaną zakłócone, jeśli aplikacja jest hostowana na Twoim serwerze i masz kod źródłowy, który można zmodyfikować w razie potrzeby.

Backend z PostgreSQL

Backend współpracuje z PostgreSQL, umożliwiając Ci wykorzystanie pełnej funkcjonalności zapytań SQL, w tym JOIN-ów, pól obliczeniowych, funkcji okien i nie tylko.

Pełnoprawne aplikacje internetowe

Możesz tworzyć w pełni funkcjonalne aplikacje internetowe z niestandardowymi projektami (w rozsądnych granicach), których nie wstydziłbyś się przedstawić klientom i pracownikom. Na przykład oddzielne aplikacje dla portali klientów i narzędzi dla pracowników. Wszystkie te elementy będą ze sobą współpracować, a gdy edytujesz modele danych w bazie danych, zmiany są natychmiast stosowane we wszystkich wersjach internetowych.

Aplikacje mobilne bez aktualizacji sklepu

Piękno aplikacji mobilnych AppMaster polega na tym, że nie wymagają aktualizacji w sklepach z aplikacjami. Za każdym razem, gdy aplikacja mobilna jest uruchamiana, ładowana jest najnowsza konfiguracja (ekrany i logika). Oznacza to, że wystarczy zainstalować aplikację na urządzeniach pracowników tylko raz, a wszystkie przyszłe zmiany zostaną zastosowane automatycznie przy każdym uruchomieniu. Nie ma potrzeby ponownego przechodzenia przez proces moderacji sklepu. Oczywiście takie podejście wymaga pewnych kompromisów w kwestii projektu aplikacji, ale jest więcej niż wystarczające dla potrzeb korporacyjnych.