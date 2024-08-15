طريقي نحو تطوير تطبيقات مؤسسية معقدة بدون الحاجة إلى كتابة أكواد

لقد كنت أطور باستخدام أدوات no-code منذ عام 1998. نعم، حتى في ذلك الوقت، كان هناك MS Access، الذي سمح لك بإنشاء نظام محاسبة صغير مع وصول متعدد المستخدمين دون برمجة. في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، كان هناك تطبيق مبني على MS Access يعمل في عشرات المتاجر التابعة لسلسلة كبيرة لبيع الأجهزة المنزلية والإلكترونيات بالتجزئة (مع أكثر من 50000 وحدة تخزين). كان التطبيق يتعامل مع إدارة المخزون وتتبع المبيعات والتحكم في الأسعار وتبادل البيانات مع المتاجر الأخرى في الشبكة لعرض مستويات المخزون. بشكل عام، إنها أداة جيدة لإنشاء قاعدة بيانات بسرعة لإدارة أي نوع من بيانات المؤسسة دون برمجة، ولكن مع عيب واحد - فهي متاحة فقط للمستخدمين داخل الشبكة المحلية للمؤسسة.

في السنوات الأخيرة، ظهرت العديد من أدوات no-code، وهناك حتى صناعة كاملة التطوير بدون كود الآن. ومع ذلك، فإن معظم هذه الأدوات، لسوء الحظ، ما هي إلا حلول مؤقتة لحل مهمة محددة أو موجهة فقط لتطبيقات الويب/الجوال البسيطة دون منطق معقد. لماذا عدم استخدام التعليمات البرمجية ضروري؟

يسمح التطوير بدون أكواد بإنشاء تطبيقات معقدة بسرعة لإدارة العمليات التجارية داخل الشركة أو التفاعل مع العملاء مع تقليل تكاليف الصيانة أيضًا. ببساطة، يمكنك تطوير نظام إدارة علاقات العملاء المخصص لعملياتك التجارية في شهر واحد فقط بدلاً من الاضطرار إلى التكيف مع نظام مُنشأ مسبقًا.

ومع ذلك، لا يتعلق الأمر ببناء التطبيق فحسب - بل تحتاج أيضًا إلى صيانته. في التطبيق التقليدي، يجب على المطور الجديد (أو حتى المطور الأصلي) قضاء بعض الوقت في فهم الكود القديم وقراءة الوثائق المكثفة وما إلى ذلك. باستخدام بدون تعليمات برمجية، يتم تحرير كل منطق عمل التطبيق من خلال كتل مرئية، مما يجعل من الممكن فهم ما تفعله العملية في بضع ثوانٍ فقط من خلال النظر إلى مخطط عملية العمل.

ما مدى تعقيد التطبيق الذي يمكن بناؤه؟

كارمنت، وهي خدمة تكنولوجيا مالية تم إنشاؤها بالشراكة مع فيزا، هي مثال رئيسي. وقد تم تطويرها على منصة بدون تعليمات برمجية AppMaster، مع التكامل مع العديد من البنوك ومقدمي خدمات KYC/KYB. وقد تم تحقيق كل هذا دون كتابة سطر واحد من التعليمات البرمجية الخلفية (كانت الواجهة الأمامية عبارة عن تطبيق تقليدي تم إنشاؤه باستخدام VueJS). استغرق تطوير الواجهة الخلفية وإعداد CI/CD والنشر على خوادم Google Cloud ما يزيد قليلاً عن 300 ساعة.

مثال آخر هو نظام إدارة لشركة خارجية، تتعامل مع سجلات العمال المستأجرين، بما في ذلك بيانات الترخيص الخاصة بهم، ومهام المشروع، والإسكان، والمركبات المؤسسية، وساعات العمل. تم تطوير الواجهة الخلفية والأمامية لهذا المشروع بالكامل على منصة AppMaster، واستغرق الأمر حوالي 200 ساعة. وبمساعدتي، تم إكمال العديد من المشاريع المعقدة أيضًا بواسطة أفراد لديهم خبرة قليلة أو معدومة في البرمجة، واستغرق الأمر حوالي شهر إلى شهرين من التعلم أثناء عملية التطوير.

من الذي سيستفيد من تطوير تطبيق بدون أكواد؟

للشركات الصغيرة : إذا كنت تدير العمليات في جداول بيانات Excel، فإن التطوير بدون أكواد يمكن أن يبسط سير عملك ويجعل حفظ السجلات أكثر دقة ويمكّنك من تفويض جزء من مهام المحاسبة للموظفين من خلال إنشاء نماذج بسيطة وبديهية. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك مراقبة أنشطة شركتك من أي مكان، حتى من هاتفك، وذلك ببساطة عن طريق الوصول إلى تطبيق الويب.

: إذا كنت تدير العمليات في جداول بيانات Excel، فإن التطوير بدون أكواد يمكن أن يبسط سير عملك ويجعل حفظ السجلات أكثر دقة ويمكّنك من تفويض جزء من مهام المحاسبة للموظفين من خلال إنشاء نماذج بسيطة وبديهية. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك مراقبة أنشطة شركتك من أي مكان، حتى من هاتفك، وذلك ببساطة عن طريق الوصول إلى تطبيق الويب. للشركات الكبيرة : يسمح لك برنامج No-code بتطوير تطبيقات بسرعة لموظفي الميدان، وإدارة العمليات التجارية الداخلية، وجمع البيانات من أقسام مختلفة، أو حتى إنشاء بوابة مؤسسية بها دليل موظفين وتبادل المعلومات.

: يسمح لك برنامج بتطوير تطبيقات بسرعة لموظفي الميدان، وإدارة العمليات التجارية الداخلية، وجمع البيانات من أقسام مختلفة، أو حتى إنشاء بوابة مؤسسية بها دليل موظفين وتبادل المعلومات. للشركات التي تعمل مع العملاء : يمكن استخدام برنامج No-code لإنشاء بوابات العملاء، وأنظمة جدولة المواعيد، ومنصات طلب الخدمات أو المنتجات، وتتبع الحالة للعمل الجاري.

: يمكن استخدام برنامج لإنشاء بوابات العملاء، وأنظمة جدولة المواعيد، ومنصات طلب الخدمات أو المنتجات، وتتبع الحالة للعمل الجاري. للشركات الناشئة: في غضون شهر إلى شهرين، يمكنك إنشاء تطبيق معقد واختبار فرضيتك دون الالتزام بعملية تطوير تقليدية تستغرق عامًا.

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أي أداة no-code تختار؟

في سوق التطوير الاحترافي بدون أكواد، تتيح لك العديد من الحلول الرئيسية إنشاء تطبيقات معقدة:

Mendix : تأسست في عام 2005 واستحوذت عليها شركة Siemens في عام 2018 مقابل 730 مليون دولار. إنها في الأساس حل منخفض الكود، حيث يمكن كتابة بعض المنطق بالكود أو يجب كتابته. يعتمد التسعير على عدد مستخدمي النظام.

: تأسست في عام 2005 واستحوذت عليها شركة Siemens في عام 2018 مقابل 730 مليون دولار. إنها في الأساس حل منخفض الكود، حيث يمكن كتابة بعض المنطق بالكود أو يجب كتابته. يعتمد التسعير على عدد مستخدمي النظام. Xano : تتيح لك هذه الأداة إنشاء واجهة خلفية معقدة، والتي يمكن بعد ذلك توصيلها بواجهة أمامية أو تطبيق جوال عبر واجهة برمجة التطبيقات (على سبيل المثال، باستخدام FlutterFlow).

: تتيح لك هذه الأداة إنشاء واجهة خلفية معقدة، والتي يمكن بعد ذلك توصيلها بواجهة أمامية أو تطبيق جوال عبر واجهة برمجة التطبيقات (على سبيل المثال، باستخدام FlutterFlow). مباشر : يركز على تطوير الواجهة الخلفية وبناء تطبيقات ويب بسيطة.

: يركز على تطوير الواجهة الخلفية وبناء تطبيقات ويب بسيطة. AppMaster : الحل الوحيد في السوق الذي يتيح لك إنشاء واجهة خلفية وأمامية وتطبيق جوال (مع النشر التلقائي إلى متاجر التطبيقات).

لماذا أستخدم AppMaster للتطوير

لقد استكشفت واختبرت العديد من الحلول التي لا تتطلب كودًا، ولكن في النهاية، استقريت على AppMaster لأنه يغطي جميع مكونات التطبيق - التطبيقات الخلفية والأمامية والجوّالة.

السبب الرئيسي: النشر على خادمك الخاص

AppMaster يسمح لك بنشر تطبيقك على خادمك الخاص عن طريق تنزيل الملف الثنائي أو الكود المصدر. الميزة الأساسية للمنصة هي أنها تولد كود المصدر بلغة Go للتطبيقات الخلفية مع كل نشر. في حالة وقوع أحداث غير متوقعة، لن تتعطل عملياتك إذا تم استضافة التطبيق على الخادم لديك ولديك الكود المصدر، والذي يمكن تعديله إذا لزم الأمر.

البرنامج الخلفي مع PostgreSQL

يعمل البرنامج الخلفي مع PostgreSQL، مما يسمح لك بالاستفادة من الوظائف الكاملة لاستعلامات SQL، بما في ذلك JOINs والحقول المحسوبة ووظائف النافذة والمزيد.

تطبيقات ويب كاملة الميزات

يمكنك إنشاء تطبيقات ويب كاملة الوظائف بتصميمات مخصصة (ضمن حدود معقولة) لن تخجل من تقديمها للعملاء والموظفين. على سبيل المثال، تطبيقات منفصلة لبوابات العملاء وأدوات الموظفين. ستعمل كل هذه التطبيقات معًا، وعندما تقوم بتحرير نماذج البيانات في قاعدة البيانات، يتم تطبيق التغييرات على الفور عبر إصدارات الويب.

تطبيقات الهاتف المحمول بدون تحديثات المتجر

إن جمال تطبيقات الهاتف المحمول من AppMaster هو أنها لا تتطلب تحديثات في متاجر التطبيقات. في كل مرة يتم فيها تشغيل التطبيق المحمول، يتم تحميل أحدث تكوين (الشاشات والمنطق). وهذا يعني أنك تحتاج فقط إلى تثبيت التطبيق على أجهزة الموظفين مرة واحدة، وسيتم تطبيق جميع التغييرات المستقبلية تلقائيًا مع كل تشغيل. ليست هناك حاجة للخضوع لعملية تعديل المتجر مرة أخرى. بالطبع، يتطلب هذا النهج بعض التنازلات في تصميم التطبيق، لكنه أكثر من كافٍ لاحتياجات الشركات.