Mon parcours vers le développement d'applications d'entreprise complexes sans code

Je développe avec des outils no-code depuis 1998. Oui, déjà à l'époque, il y avait MS Access qui permettait de créer un petit système de comptabilité avec accès multi-utilisateurs sans programmation. Au début des années 2000, une application construite sur MS Access fonctionnait dans une douzaine de magasins d'une grande chaîne de distribution d'électroménager et d'électronique (plus de 50 000 références). Elle gérait la gestion des stocks, le suivi des ventes, le contrôle des prix et l'échange de données avec les autres magasins du réseau pour afficher les niveaux de stock. Dans l'ensemble, c'est un bon outil pour créer rapidement une base de données pour gérer tout type de données d'entreprise sans programmation, mais avec un inconvénient : il n'est accessible qu'aux utilisateurs du réseau local de l'organisation.

Ces dernières années, de nombreux outils no-code ont vu le jour, et il existe même aujourd'hui toute une industrie du développement no-code. Cependant, la plupart de ces outils ne sont malheureusement que des solutions de fortune pour résoudre une tâche spécifique ou sont simplement orientés vers des applications Web/mobiles simples sans logique complexe.

Pourquoi le no-code est-il nécessaire ?

Le développement sans code permet de créer rapidement des applications complexes pour gérer les processus métier au sein d’une entreprise ou interagir avec les clients, tout en réduisant les coûts de maintenance. En d’autres termes, vous pouvez développer un CRM personnalisé adapté à vos processus métier en seulement un mois plutôt que de devoir vous adapter à un système pré-construit.

Cependant, il ne s’agit pas seulement de créer l’application : il faut également la maintenir. Dans une application traditionnelle, un nouveau développeur (ou même le développeur d’origine) devrait passer du temps à comprendre l’ancien code, à lire une documentation complète, etc. Avec no-code, toute la logique métier de l'application est éditée via des blocs visuels, ce qui permet de comprendre ce que fait un processus en quelques secondes en regardant le diagramme du processus métier.

Quel est le niveau de complexité d'une application pouvant être construite ?

Carment, un service fintech créé en partenariat avec Visa, est un exemple type. Il a été développé sur la plateforme no-code AppMaster, avec des intégrations avec plusieurs banques et fournisseurs KYC/KYB. Tout cela a été réalisé sans écrire une seule ligne de code backend (le frontend était une application traditionnelle construite avec VueJS). Le développement du backend, la configuration du CI/CD et le déploiement sur les serveurs Google Cloud ont pris un peu plus de 300 heures.

Un autre exemple est un système de gestion pour une entreprise d'externalisation, gérant les dossiers des travailleurs embauchés, y compris leurs données de légalisation, leurs affectations de projet, leur logement, leurs véhicules d'entreprise et leurs heures travaillées. Le backend et le frontend de ce projet ont été entièrement développés sur la plateforme AppMaster, ce qui a nécessité environ 200 heures. Avec mon aide, plusieurs projets complexes ont également été réalisés par des personnes ayant peu ou pas d’expérience en programmation, ce qui a nécessité environ 1 à 2 mois d’apprentissage pendant le processus de développement.

À qui profiterait le développement d’une application sans code ?

Pour les petites entreprises : si vous gérez des processus dans des feuilles de calcul Excel, le développement sans code peut simplifier votre flux de travail, rendre la tenue des dossiers plus précise et vous permettre de déléguer une partie des tâches comptables aux employés en créant des formulaires simples et intuitifs. De plus, vous pouvez surveiller les activités de votre entreprise depuis n’importe où, même depuis votre téléphone, en accédant simplement à l’application Web.

: si vous gérez des processus dans des feuilles de calcul Excel, le développement sans code peut simplifier votre flux de travail, rendre la tenue des dossiers plus précise et vous permettre de déléguer une partie des tâches comptables aux employés en créant des formulaires simples et intuitifs. De plus, vous pouvez surveiller les activités de votre entreprise depuis n’importe où, même depuis votre téléphone, en accédant simplement à l’application Web. Pour les grandes entreprises : No-code vous permet de développer rapidement des applications pour les employés de terrain, de gérer les processus commerciaux internes, de collecter des données auprès de différents services ou même de créer un portail d’entreprise avec un annuaire des employés et un échange d’informations.

: vous permet de développer rapidement des applications pour les employés de terrain, de gérer les processus commerciaux internes, de collecter des données auprès de différents services ou même de créer un portail d’entreprise avec un annuaire des employés et un échange d’informations. Pour les entreprises travaillant avec des clients : No-code peut être utilisé pour créer des portails clients, des systèmes de planification de rendez-vous, des plateformes de commande de services ou de produits et un suivi de l’état des travaux en cours.

: peut être utilisé pour créer des portails clients, des systèmes de planification de rendez-vous, des plateformes de commande de services ou de produits et un suivi de l’état des travaux en cours. Pour les startups : en 1 à 2 mois, vous pouvez créer une application complexe et tester votre hypothèse sans vous engager dans un processus de développement traditionnel d’un an.

Try AppMaster no-code today! Platform can build any web, mobile or backend application 10x faster and 3x cheaper Start Free

Quel outil no-code choisir ?

Sur le marché du développement professionnel no-code, plusieurs solutions majeures permettent de créer des applications complexes :

Mendix : fondée en 2005 et acquise par Siemens en 2018 pour 730 millions de dollars. Il s'agit essentiellement d'une solution Low-Code, car une certaine logique peut ou doit être écrite avec du code. Le prix est basé sur le nombre d'utilisateurs du système.

: fondée en 2005 et acquise par Siemens en 2018 pour 730 millions de dollars. Il s'agit essentiellement d'une solution Low-Code, car une certaine logique peut ou doit être écrite avec du code. Le prix est basé sur le nombre d'utilisateurs du système. Xano : cet outil vous permet de créer un backend complexe, qui peut ensuite être connecté à un frontend ou à une application mobile via une API (par exemple, en utilisant FlutterFlow).

: cet outil vous permet de créer un backend complexe, qui peut ensuite être connecté à un frontend ou à une application mobile via une API (par exemple, en utilisant FlutterFlow). Directual : se concentre sur le développement du backend et la création d'applications Web simples.

: se concentre sur le développement du backend et la création d'applications Web simples. AppMaster : la seule solution du marché qui vous permet de créer un backend, un frontend et une application mobile (avec publication automatique sur les app stores).

Pourquoi j'utilise AppMaster pour le développement

J’ai exploré et testé de nombreuses solutions sans code, mais j’ai finalement opté pour AppMaster, car il couvre tous les composants d’une application : back-end, front-end et applications mobiles.

Raison principale : déploiement sur votre propre serveur

AppMaster vous permet de publier votre application sur votre propre serveur en téléchargeant le fichier binaire ou le code source. La fonctionnalité principale de la plateforme est qu’elle génère du code source en Go pour les applications back-end à chaque déploiement. En cas d’imprévus, vos opérations ne seront pas perturbées si l’application est hébergée sur votre serveur et que vous disposez du code source, qui peut être modifié si nécessaire.

Backend avec PostgreSQL

Le backend fonctionne avec PostgreSQL, ce qui vous permet d’exploiter toutes les fonctionnalités des requêtes SQL, y compris les JOIN, les champs calculés, les fonctions de fenêtre, etc.

Applications Web à part entière

Vous pouvez créer des applications Web entièrement fonctionnelles avec des conceptions personnalisées (dans des limites raisonnables) que vous n’auriez pas honte de présenter aux clients et aux employés. Par exemple, des applications distinctes pour les portails clients et les outils des employés. Tous ces éléments fonctionneront ensemble, et lorsque vous modifierez les modèles de données dans la base de données, les modifications seront instantanément appliquées à toutes les versions Web.

Applications mobiles sans mises à jour de la boutique

La beauté des applications mobiles d’AppMaster est qu’elles ne nécessitent pas de mises à jour dans les boutiques d’applications. Chaque fois que l’application mobile est lancée, la dernière configuration (écrans et logique) est chargée. Cela signifie que vous n’avez besoin d’installer l’application sur les appareils des employés qu’une seule fois, et que toutes les modifications futures seront appliquées automatiquement à chaque lancement. Il n’est pas nécessaire de repasser par le processus de modération du magasin. Bien sûr, cette approche nécessite quelques compromis sur la conception de l’application, mais elle est plus que suffisante pour les besoins de l’entreprise.