Il mio percorso per sviluppare applicazioni aziendali complesse senza codice

Sviluppo utilizzando strumenti no-code dal 1998. Sì, anche allora c'era MS Access, che consentiva di creare un piccolo sistema di contabilità con accesso multiutente senza programmazione. Nei primi anni 2000, un'applicazione basata su MS Access era in funzione in una dozzina di negozi di una grande catena di vendita al dettaglio di elettrodomestici ed elettronica (con oltre 50.000 SKU). Gestiva la gestione dell'inventario, il monitoraggio delle vendite, il controllo dei prezzi e lo scambio di dati con altri negozi nella rete per visualizzare i livelli di stock. Nel complesso, è un buon strumento per creare rapidamente un database per gestire qualsiasi tipo di dati aziendali senza programmazione, ma con uno svantaggio: è accessibile solo agli utenti all'interno della rete locale dell'organizzazione.

Negli ultimi anni sono emersi molti strumenti no-code e ora esiste persino un intero settore di sviluppo no-code. Tuttavia, la maggior parte di questi strumenti, sfortunatamente, sono semplicemente soluzioni improvvisate per risolvere un compito specifico o sono semplicemente orientati verso semplici applicazioni web/mobili senza una logica complessa.

Perché è necessario il no-code?

Lo sviluppo senza codice consente la rapida creazione di applicazioni complesse per la gestione dei processi aziendali all'interno di un'azienda o per interagire con i clienti, riducendo al contempo i costi di manutenzione. In parole povere, puoi sviluppare un CRM personalizzato su misura per i tuoi processi aziendali in appena un mese anziché dover adattarti a un sistema pre-costruito.

Tuttavia, non si tratta solo di creare l'applicazione: devi anche mantenerla. In un'applicazione tradizionale, un nuovo sviluppatore (o anche quello originale) dovrebbe dedicare del tempo alla comprensione del vecchio codice, alla lettura di un'ampia documentazione e così via. Con no-code, tutta la logica aziendale dell'applicazione viene modificata tramite blocchi visivi, rendendo possibile comprendere cosa fa un processo in pochi secondi osservando il diagramma del processo aziendale.

Quanto può essere complessa un'applicazione?

Carment, un servizio fintech creato in partnership con Visa, è un eccellente esempio. È stato sviluppato sulla piattaforma no-code AppMaster, con integrazioni con diverse banche e provider KYC/KYB. Tutto questo è stato ottenuto senza scrivere una sola riga di codice backend (il frontend era un'applicazione tradizionale creata con VueJS). Lo sviluppo del backend, la configurazione di CI/CD e la distribuzione sui server Google Cloud hanno richiesto poco più di 300 ore.

Un altro esempio è un sistema di gestione per un'azienda di outsourcing, che gestisce i registri dei lavoratori assunti, inclusi i loro dati di legalizzazione, le assegnazioni di progetti, l'alloggio, i veicoli aziendali e le ore lavorate. Il backend e il frontend di questo progetto sono stati sviluppati interamente sulla piattaforma AppMaster, impiegando circa 200 ore. Con il mio aiuto, diversi progetti complessi sono stati completati anche da persone con poca o nessuna esperienza di programmazione, impiegando circa 1-2 mesi di apprendimento durante il processo di sviluppo.

Chi trarrebbe vantaggio dallo sviluppo di un'applicazione con no-code?

Per le piccole aziende : se gestisci processi in fogli di calcolo Excel, lo sviluppo no-code può semplificare il flusso di lavoro, rendere più accurata la tenuta dei registri e consentirti di delegare parte delle attività contabili ai dipendenti creando moduli semplici e intuitivi. Inoltre, puoi monitorare le attività della tua azienda da qualsiasi luogo, anche dal tuo telefono, semplicemente accedendo all'applicazione web.

: se gestisci processi in fogli di calcolo Excel, lo sviluppo può semplificare il flusso di lavoro, rendere più accurata la tenuta dei registri e consentirti di delegare parte delle attività contabili ai dipendenti creando moduli semplici e intuitivi. Inoltre, puoi monitorare le attività della tua azienda da qualsiasi luogo, anche dal tuo telefono, semplicemente accedendo all'applicazione web. Per le grandi aziende : No-code ti consente di sviluppare rapidamente applicazioni per i dipendenti sul campo, gestire i processi aziendali interni, raccogliere dati da diversi reparti o persino creare un portale aziendale con una directory dei dipendenti e uno scambio di informazioni.

: ti consente di sviluppare rapidamente applicazioni per i dipendenti sul campo, gestire i processi aziendali interni, raccogliere dati da diversi reparti o persino creare un portale aziendale con una directory dei dipendenti e uno scambio di informazioni. Per le aziende che lavorano con i clienti : No-code può essere utilizzato per creare portali clienti, sistemi di pianificazione degli appuntamenti, piattaforme di ordinazione di servizi o prodotti e monitoraggio dello stato per il lavoro in corso.

: può essere utilizzato per creare portali clienti, sistemi di pianificazione degli appuntamenti, piattaforme di ordinazione di servizi o prodotti e monitoraggio dello stato per il lavoro in corso. Per le startup: in 1-2 mesi, puoi creare un'applicazione complessa e testare la tua ipotesi senza impegnarti in un processo di sviluppo tradizionale lungo un anno.

Quale strumento no-code scegliere?

Nel mercato dello sviluppo professionale no-code, diverse soluzioni principali consentono di creare applicazioni complesse:

Mendix : fondata nel 2005 e acquisita da Siemens nel 2018 per 730 milioni di dollari. Si tratta essenzialmente di una soluzione Low-Code, poiché parte della logica può o deve essere scritta con il codice. Il prezzo si basa sul numero di utenti del sistema.

: fondata nel 2005 e acquisita da Siemens nel 2018 per 730 milioni di dollari. Si tratta essenzialmente di una soluzione Low-Code, poiché parte della logica può o deve essere scritta con il codice. Il prezzo si basa sul numero di utenti del sistema. Xano : questo strumento consente di creare un backend complesso, che può quindi essere collegato a un frontend o a un'applicazione mobile tramite API (ad esempio, utilizzando FlutterFlow).

: questo strumento consente di creare un backend complesso, che può quindi essere collegato a un frontend o a un'applicazione mobile tramite API (ad esempio, utilizzando FlutterFlow). Diretto : si concentra sullo sviluppo del backend e sulla creazione di semplici applicazioni web.

: si concentra sullo sviluppo del backend e sulla creazione di semplici applicazioni web. AppMaster : l'unica soluzione sul mercato che consente di creare un backend, un frontend e un'applicazione mobile (con pubblicazione automatica sugli app store).

Perché utilizzo AppMaster per lo sviluppo

Ho esplorato e testato numerose soluzioni no-code, ma alla fine ho scelto AppMaster perché copre tutti i componenti di un'applicazione: backend, frontend e app mobili.

Motivo principale: distribuzione sul tuo server

AppMaster ti consente di pubblicare la tua applicazione sul tuo server scaricando il file binario o il codice sorgente. La funzionalità principale della piattaforma è che genera codice sorgente in Go per le applicazioni backend a ogni distribuzione. In caso di eventi imprevisti, le tue operazioni non saranno interrotte se l'applicazione è ospitata sul tuo server e hai il codice sorgente, che può essere modificato se necessario.

Backend con PostgreSQL

Il backend funziona con PostgreSQL, consentendoti di sfruttare tutte le funzionalità delle query SQL, inclusi JOIN, campi calcolati, funzioni finestra e altro ancora.

Applicazioni web complete

Puoi creare applicazioni web completamente funzionali con design personalizzati (entro limiti ragionevoli) che non ti vergogneresti di presentare a clienti e dipendenti. Ad esempio, applicazioni separate per portali client e strumenti per dipendenti. Tutte queste funzioneranno insieme e quando modifichi i modelli di dati nel database, le modifiche vengono applicate immediatamente a tutte le versioni web.

Applicazioni mobili senza aggiornamenti dello store

La bellezza delle applicazioni mobili di AppMaster è che non richiedono aggiornamenti negli app store. Ogni volta che l'app mobile viene avviata, viene caricata la configurazione più recente (schermate e logica). Ciò significa che devi installare l'app sui dispositivi dei dipendenti solo una volta e tutte le modifiche future verranno applicate automaticamente a ogni lancio. Non c'è bisogno di passare di nuovo attraverso il processo di moderazione dello store. Ovviamente, questo approccio richiede un certo compromesso sul design dell'app, ma è più che sufficiente per le esigenze aziendali.