Мой путь к разработке сложных корпоративных приложений без кода

Я занимаюсь разработкой с использованием no-code инструментов с 1998 года. Да, уже тогда был MS Access, который позволял создать небольшую учетную систему с многопользовательским доступом без программирования. В начале 2000-х приложение, созданное на базе MS Access, работало в десятке магазинов крупной розничной сети бытовой техники и электроники (более 50 000 наименований товаров). Оно занималось управлением запасами, отслеживанием продаж, контролем цен и обменом данными с другими магазинами сети для отображения уровня запасов. В целом, это хороший инструмент для быстрого создания базы данных для управления любыми корпоративными данными без программирования, но с одним недостатком — он доступен только пользователям локальной сети организации.

В последние годы появилось много разработки без кода. Однако большинство этих инструментов, к сожалению, представляют собой лишь импровизированные решения для решения конкретной задачи или просто ориентированы на простые веб-/мобильные приложения без сложной логики.

Зачем нужен no-code?

Разработка без кода позволяет быстро создавать сложные приложения для управления бизнес-процессами в компании или взаимодействия с клиентами, а также сокращать расходы на обслуживание. Проще говоря, вы можете разработать индивидуальную CRM, адаптированную под ваши бизнес-процессы, всего за месяц, вместо того, чтобы адаптироваться к готовой системе.

Однако дело не только в создании приложения — его также нужно поддерживать. В традиционном приложении новому разработчику (или даже изначальному) пришлось бы потратить время на изучение старого кода, чтение обширной документации и т. д. С no-code вся бизнес-логика приложения редактируется с помощью визуальных блоков, что позволяет понять, что делает процесс, всего за несколько секунд, взглянув на схему бизнес-процесса.

Насколько сложным может быть создано приложение?

Carment, финтех-сервис, созданный в партнерстве с Visa, является ярким примером. Он был разработан на платформе no-code AppMaster, с интеграцией в несколько банков и поставщиков KYC/KYB. Все это было достигнуто без написания единой строки кода бэкэнда (фронтэнд был традиционным приложением, созданным с помощью VueJS). Разработка бэкэнда, настройка CI/CD и развертывание на серверах Google Cloud заняли чуть более 300 часов.

Другим примером является система управления для аутсорсинговой компании, обрабатывающая записи нанятых работников, включая данные об их легализации, задания по проектам, жилье, служебные транспортные средства и отработанные часы. Бэкэнд и фронтэнд этого проекта были полностью разработаны на платформе AppMaster, заняв около 200 часов. С моей помощью несколько сложных проектов также были завершены людьми с небольшим или нулевым опытом программирования, что заняло около 1-2 месяцев обучения в процессе разработки.

Кому будет полезна разработка приложения без кода?

Для небольших компаний : если вы управляете процессами в таблицах Excel, разработка без кода может упростить ваш рабочий процесс, сделать ведение записей более точным и позволить вам делегировать часть бухгалтерских задач сотрудникам, создав простые и интуитивно понятные формы. Кроме того, вы можете контролировать деятельность своей компании из любой точки мира, даже с телефона, просто открыв веб-приложение.

: если вы управляете процессами в таблицах Excel, разработка без кода может упростить ваш рабочий процесс, сделать ведение записей более точным и позволить вам делегировать часть бухгалтерских задач сотрудникам, создав простые и интуитивно понятные формы. Кроме того, вы можете контролировать деятельность своей компании из любой точки мира, даже с телефона, просто открыв веб-приложение. Для крупных компаний : No-code позволяет быстро разрабатывать приложения для полевых сотрудников, управлять внутренними бизнес-процессами, собирать данные из разных отделов или даже создавать корпоративный портал с каталогом сотрудников и обменом информацией.

: позволяет быстро разрабатывать приложения для полевых сотрудников, управлять внутренними бизнес-процессами, собирать данные из разных отделов или даже создавать корпоративный портал с каталогом сотрудников и обменом информацией. Для компаний, работающих с клиентами : No-code можно использовать для создания клиентских порталов, систем планирования встреч, платформ заказа услуг или продуктов, а также отслеживания статуса текущей работы.

: можно использовать для создания клиентских порталов, систем планирования встреч, платформ заказа услуг или продуктов, а также отслеживания статуса текущей работы. Для стартапов: за 1-2 месяца вы можете создать сложное приложение и проверить свою гипотезу, не прибегая к традиционному процессу разработки, длящемуся целый год.

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Какой инструмент no-code выбрать?

На профессиональном рынке no-code разработки несколько основных решений позволяют создавать сложные приложения:

Mendix : основана в 2005 году и приобретена Siemens в 2018 году за $730 млн. По сути, это решение Low-Code, поскольку часть логики можно или нужно писать с помощью кода. Цена зависит от количества пользователей системы.

: основана в 2005 году и приобретена Siemens в 2018 году за $730 млн. По сути, это решение Low-Code, поскольку часть логики можно или нужно писать с помощью кода. Цена зависит от количества пользователей системы. Xano : этот инструмент позволяет создавать сложный бэкенд, который затем можно подключить к фронтенду или мобильному приложению через API (например, с помощью FlutterFlow).

: этот инструмент позволяет создавать сложный бэкенд, который затем можно подключить к фронтенду или мобильному приложению через API (например, с помощью FlutterFlow). Directual : фокусируется на разработке бэкенда и создании простых веб-приложений.

: фокусируется на разработке бэкенда и создании простых веб-приложений. AppMaster : единственное решение на рынке, которое позволяет вам создавать бэкенд, фронтенд и мобильное приложение (с автоматической публикацией в магазинах приложений).

Почему я использую AppMaster для разработки

Я исследовал и протестировал множество решений без кода, но в конечном итоге остановился на AppMaster, потому что он охватывает все компоненты приложения — бэкенд, фронтенд и мобильные приложения.

Основная причина: развертывание на вашем собственном сервере

AppMaster позволяет вам публиковать приложение на вашем собственном сервере, загрузив двоичный файл или исходный код. Основная функция платформы заключается в том, что она генерирует исходный код на Go для бэкенд-приложений при каждом развертывании. В случае непредвиденных событий ваши операции не будут нарушены, если приложение размещено на вашем сервере и у вас есть исходный код, который можно изменить при необходимости.

Бэкэнд с PostgreSQL

Бэкэнд работает с PostgreSQL, что позволяет вам использовать всю функциональность SQL-запросов, включая JOIN, вычисляемые поля, оконные функции и многое другое.

Полноценные веб-приложения

Вы можете создавать полностью функциональные веб-приложения с индивидуальным дизайном (в разумных пределах), которые вам не будет стыдно представить клиентам и сотрудникам. Например, отдельные приложения для клиентских порталов и инструментов для сотрудников. Все они будут работать вместе, и когда вы редактируете модели данных в базе данных, изменения мгновенно применяются ко всем веб-версиям.

Мобильные приложения без обновлений в магазине

Прелесть мобильных приложений AppMaster в том, что они не требуют обновлений в магазинах приложений. При каждом запуске мобильного приложения загружается последняя конфигурация (экраны и логика). Это означает, что вам нужно установить приложение на устройства сотрудников только один раз, и все будущие изменения будут применяться автоматически при каждом запуске. Нет необходимости снова проходить процесс модерации в магазине. Конечно, такой подход требует некоторых компромиссов в дизайне приложения, но для корпоративных нужд этого более чем достаточно.