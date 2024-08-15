我使用无代码开发复杂企业应用程序的历程

我从 1998 年开始使用无代码工具进行开发。是的，即使在那时，也有 MS Access，它允许您创建一个具有多用户访问权限的小型会计系统，而无需编程。在 2000 年代初期，基于 MS Access 构建的应用程序在一家大型家电和电子产品零售连锁店（拥有超过 50,000 个 SKU）的十几家商店中运行。它处理库存管理、销售跟踪、价格控制以及与网络中其他商店的数据交换以显示库存水平。总的来说，它是一个很好的工具，可以快速创建数据库来管理任何类型的企业数据而无需编程，但有一个缺点 - 它只能由组织本地网络内的用户访问。

近年来，出现了许多无代码工具，现在甚至有一个完整的无代码开发行业。但不幸的是，这些工具中的大多数仅仅是解决特定任务的临时解决方案，或者仅面向没有复杂逻辑的简单 Web / 移动应用程序。

为什么无代码是必要的？

无代码开发允许快速创建复杂的应用程序，用于管理公司内部的业务流程或与客户互动，同时还可以降低维护成本。简而言之，您可以在短短一个月内开发出适合您业务流程的自定义 CRM，而不必适应预建的系统。

但是，这不仅仅是构建应用程序 - 您还需要维护它。在传统应用程序中，新开发人员（甚至是原始开发人员）必须花时间理解旧代码、阅读大量文档等。借助无代码，应用程序的所有业务逻辑都通过可视化块进行编辑，只需查看业务流程图，便可在几秒钟内了解流程的作用。

应用程序可以构建到多复杂？

Carment 是与 Visa 合作创建的金融科技服务，是一个典型例子。它是在无代码平台 AppMaster 上开发的，并集成了多个银行和 KYC/KYB 提供商。所有这些都是在不编写一行后端代码的情况下实现的（前端是使用 VueJS 构建的传统应用程序）。开发后端、设置 CI/CD 和部署到 Google Cloud 服务器花费了 300 多个小时。

另一个示例是外包公司的管理系统，处理雇用工人的记录，包括他们的合法化数据、项目分配、住房、公司车辆和工作时间。该项目的后端和前端完全在 AppMaster 平台上开发，耗时约 200 小时。在我的帮助下，一些编程经验很少甚至没有编程经验的人也完成了几个复杂的项目，在开发过程中大约需要 1-2 个月的学习时间。

谁会从使用 无代码 开发应用程序中受益？

对于小型公司 ：如果您在 Excel 电子表格中管理流程， 无代码 开发可以简化您的工作流程，使记录保存更准确，并使您能够通过创建简单直观的表单将部分会计任务委派给员工。此外，您只需访问 Web 应用程序，即可从任何地方（甚至通过手机）监控公司的活动。

：如果您在 Excel 电子表格中管理流程， 开发可以简化您的工作流程，使记录保存更准确，并使您能够通过创建简单直观的表单将部分会计任务委派给员工。此外，您只需访问 Web 应用程序，即可从任何地方（甚至通过手机）监控公司的活动。 对于大型公司 ： No-code 可让您快速为现场员工开发应用程序、管理内部业务流程、收集来自不同部门的数据，甚至创建具有员工目录和信息交换的企业门户。

： 可让您快速为现场员工开发应用程序、管理内部业务流程、收集来自不同部门的数据，甚至创建具有员工目录和信息交换的企业门户。 对于与客户合作的公司 ： No-code 可用于创建客户门户、预约安排系统、服务或产品订购平台以及正在进行的工作的状态跟踪。

： 可用于创建客户门户、预约安排系统、服务或产品订购平台以及正在进行的工作的状态跟踪。 对于初创公司：在 1-2 个月内，您可以构建一个复杂的应用程序并测试您的假设，而无需进行长达一年的传统开发流程。

选择哪种 no-code 工具？

在专业的无代码开发市场中，有几种主要的解决方案可让您构建复杂的应用程序：

Mendix ：成立于 2005 年，2018 年被西门子以 7.3 亿美元收购。它本质上是一种低代码解决方案，因为某些逻辑可以或需要用代码编写。定价基于系统用户数量。

：成立于 2005 年，2018 年被西门子以 7.3 亿美元收购。它本质上是一种低代码解决方案，因为某些逻辑可以或需要用代码编写。定价基于系统用户数量。 Xano ：此工具允许您创建复杂的后端，然后可以通过 API 将其连接到前端或移动应用程序（例如，使用 FlutterFlow）。

：此工具允许您创建复杂的后端，然后可以通过 API 将其连接到前端或移动应用程序（例如，使用 FlutterFlow）。 Directual ：专注于后端开发和构建简单的 Web 应用程序。

：专注于后端开发和构建简单的 Web 应用程序。 AppMaster ：市场上唯一使您能够创建后端、前端和移动应用程序（自动发布到应用商店）的解决方案。

为什么我使用AppMaster进行开发

我探索并测试过许多无代码解决方案，但最终我选择了AppMaster，因为它涵盖了应用程序的所有组件 - 后端、前端和移动应用程序。

主要原因：在您自己的服务器上部署

AppMaster允许您通过下载二进制文件或源代码在您自己的服务器上发布应用程序。该平台的核心功能是每次部署时都会用 Go 为后端应用程序生成源代码。如果发生不可预见的事件，如果应用程序托管在您的服务器上并且您拥有源代码（可以根据需要进行修改），您的操作就不会中断。

使用 PostgreSQL 的后端

后端与 PostgreSQL 配合使用，允许您利用 SQL 查询的全部功能，包括 JOIN、计算字段、窗口函数等。

功能齐全的 Web 应用程序

您可以创建具有自定义设计（在合理范围内）的功能齐全的 Web 应用程序，您不会不好意思向客户和员工展示这些应用程序。例如，为客户门户和员工工具提供单独的应用程序。所有这些都将协同工作，当您在数据库中编辑数据模型时，更改会立即应用于 Web 版本。

无需商店更新的移动应用程序

AppMaster 移动应用程序的优点在于它们不需要在应用商店中进行更新。每次启动移动应用程序时，都会加载最新的配置（屏幕和逻辑）。这意味着您只需在员工的设备上安装一次应用程序，以后的所有更改都会在每次启动时自动应用。无需再次经历商店审核流程。当然，这种方法需要在应用程序设计上做出一些妥协，但对于企业需求来说已经足够了。