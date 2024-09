Mein Weg zur Entwicklung komplexer Unternehmens-Apps mit No-Code

Ich entwickle seit 1998 mit No-Code-Tools. Ja, schon damals gab es MS Access, mit dem man ohne Programmierung ein kleines Buchhaltungssystem mit Mehrbenutzerzugriff erstellen konnte. Anfang der 2000er Jahre war eine auf MS Access basierende Anwendung in einem Dutzend Filialen einer großen Einzelhandelskette für Haushaltsgeräte und Elektronik (mit über 50.000 SKUs) im Einsatz. Sie kümmerte sich um Bestandsverwaltung, Verkaufsverfolgung, Preiskontrolle und Datenaustausch mit anderen Filialen im Netzwerk zur Anzeige der Lagerbestände. Insgesamt ist es ein gutes Tool, um schnell eine Datenbank zur Verwaltung aller Arten von Unternehmensdaten ohne Programmierung zu erstellen, aber mit einem Nachteil – es ist nur für Benutzer innerhalb des lokalen Netzwerks der Organisation zugänglich.

In den letzten Jahren sind viele No-Code-Tools auf den Markt gekommen, und mittlerweile gibt es sogar eine ganze No-Code-Entwicklungsbranche. Die meisten dieser Tools sind jedoch leider lediglich Behelfslösungen zur Lösung einer bestimmten Aufgabe oder lediglich auf einfache Web-/Mobilanwendungen ohne komplexe Logik ausgerichtet.

Warum ist No-Code notwendig?

No-Code-Entwicklung ermöglicht die schnelle Erstellung komplexer Anwendungen zur Verwaltung von Geschäftsprozessen innerhalb eines Unternehmens oder zur Interaktion mit Kunden und reduziert gleichzeitig die Wartungskosten. Einfach ausgedrückt können Sie in nur einem Monat ein benutzerdefiniertes CRM entwickeln, das auf Ihre Geschäftsprozesse zugeschnitten ist, anstatt sich an ein vorgefertigtes System anpassen zu müssen.

Es geht jedoch nicht nur darum, die Anwendung zu erstellen - Sie müssen sie auch warten. Bei einer herkömmlichen Anwendung müsste ein neuer Entwickler (oder sogar der ursprüngliche) Zeit damit verbringen, den alten Code zu verstehen, umfangreiche Dokumentationen durchzulesen usw. Bei No-Code wird die gesamte Geschäftslogik der Anwendung durch visuelle Blöcke bearbeitet, sodass man anhand des Geschäftsprozessdiagramms in nur wenigen Sekunden verstehen kann, was ein Prozess bewirkt.

Wie komplex kann eine Anwendung sein?

Carment, ein Fintech-Dienst, der in Partnerschaft mit Visa entwickelt wurde, ist ein Musterbeispiel. Es wurde auf der No-Code-Plattform AppMaster entwickelt und verfügt über Integrationen in mehrere Banken und KYC/KYB-Anbieter. All dies wurde erreicht, ohne eine einzige Zeile Backend-Code zu schreiben (das Frontend war eine traditionelle Anwendung, die mit VueJS erstellt wurde). Die Entwicklung des Backends, die Einrichtung von CI/CD und die Bereitstellung auf Google Cloud-Servern dauerte etwas mehr als 300 Stunden.

Ein weiteres Beispiel ist ein Verwaltungssystem für ein Outsourcing-Unternehmen, das die Aufzeichnungen der eingestellten Arbeitnehmer verwaltet, einschließlich ihrer Legalisierungsdaten, Projektzuweisungen, Unterkunft, Firmenfahrzeuge und geleisteten Arbeitsstunden. Das Backend und Frontend dieses Projekts wurden vollständig auf der AppMaster-Plattform entwickelt, was etwa 200 Stunden in Anspruch nahm. Mit meiner Hilfe wurden auch mehrere komplexe Projekte von Personen mit wenig oder gar keiner Programmiererfahrung abgeschlossen, was während des Entwicklungsprozesses etwa 1-2 Monate Lernzeit in Anspruch nahm.

Wer würde von der Entwicklung einer Anwendung mit No-Code profitieren?

Für kleine Unternehmen : Wenn Sie Prozesse in Excel-Tabellen verwalten, kann die No-Code -Entwicklung Ihren Arbeitsablauf vereinfachen, die Datenhaltung genauer machen und es Ihnen ermöglichen, einen Teil der Buchhaltungsaufgaben an Mitarbeiter zu delegieren, indem Sie einfache und intuitive Formulare erstellen. Darüber hinaus können Sie die Aktivitäten Ihres Unternehmens von überall aus überwachen, sogar von Ihrem Telefon aus, indem Sie einfach auf die Webanwendung zugreifen.

: Wenn Sie Prozesse in Excel-Tabellen verwalten, kann die -Entwicklung Ihren Arbeitsablauf vereinfachen, die Datenhaltung genauer machen und es Ihnen ermöglichen, einen Teil der Buchhaltungsaufgaben an Mitarbeiter zu delegieren, indem Sie einfache und intuitive Formulare erstellen. Darüber hinaus können Sie die Aktivitäten Ihres Unternehmens von überall aus überwachen, sogar von Ihrem Telefon aus, indem Sie einfach auf die Webanwendung zugreifen. Für große Unternehmen : No-Code ermöglicht Ihnen die schnelle Entwicklung von Anwendungen für Außendienstmitarbeiter, die Verwaltung interner Geschäftsprozesse, die Erfassung von Daten aus verschiedenen Abteilungen oder sogar die Erstellung eines Unternehmensportals mit Mitarbeiterverzeichnis und Informationsaustausch.

: ermöglicht Ihnen die schnelle Entwicklung von Anwendungen für Außendienstmitarbeiter, die Verwaltung interner Geschäftsprozesse, die Erfassung von Daten aus verschiedenen Abteilungen oder sogar die Erstellung eines Unternehmensportals mit Mitarbeiterverzeichnis und Informationsaustausch. Für Unternehmen, die mit Kunden arbeiten : No-Code kann zur Erstellung von Kundenportalen, Terminplanungssystemen, Plattformen zur Service- oder Produktbestellung und Statusverfolgung für laufende Arbeiten verwendet werden.

: kann zur Erstellung von Kundenportalen, Terminplanungssystemen, Plattformen zur Service- oder Produktbestellung und Statusverfolgung für laufende Arbeiten verwendet werden. Für Startups: In 1–2 Monaten können Sie eine komplexe Anwendung erstellen und Ihre Hypothese testen, ohne sich auf einen jahrelangen traditionellen Entwicklungsprozess einzulassen.

Try AppMaster no-code today! Platform can build any web, mobile or backend application 10x faster and 3x cheaper Start Free

Welches No-Code-Tool soll ich wählen?

Auf dem Markt für professionelle No-Code-Entwicklung ermöglichen Ihnen mehrere wichtige Lösungen die Erstellung komplexer Anwendungen:

Mendix : Gegründet 2005 und 2018 von Siemens für 730 Millionen Dollar übernommen. Es handelt sich im Wesentlichen um eine Low-Code-Lösung, da ein Teil der Logik mit Code geschrieben werden kann oder muss. Die Preisgestaltung richtet sich nach der Anzahl der Systembenutzer.

: Gegründet 2005 und 2018 von Siemens für 730 Millionen Dollar übernommen. Es handelt sich im Wesentlichen um eine Low-Code-Lösung, da ein Teil der Logik mit Code geschrieben werden kann oder muss. Die Preisgestaltung richtet sich nach der Anzahl der Systembenutzer. Xano : Mit diesem Tool können Sie ein komplexes Backend erstellen, das dann über eine API (z. B. mit FlutterFlow) mit einem Frontend oder einer mobilen Anwendung verbunden werden kann.

: Mit diesem Tool können Sie ein komplexes Backend erstellen, das dann über eine API (z. B. mit FlutterFlow) mit einem Frontend oder einer mobilen Anwendung verbunden werden kann. Directual : Konzentriert sich auf die Backend-Entwicklung und den Aufbau einfacher Webanwendungen.

: Konzentriert sich auf die Backend-Entwicklung und den Aufbau einfacher Webanwendungen. AppMaster : Die einzige Lösung auf dem Markt, mit der Sie ein Backend, ein Frontend und eine mobile Anwendung erstellen können (mit automatischer Veröffentlichung in App Stores).

Warum ich AppMaster für die Entwicklung verwende

Ich habe zahlreiche No-Code-Lösungen erkundet und getestet, habe mich aber letztendlich für AppMaster entschieden, da es alle Komponenten einer Anwendung abdeckt – Backend, Frontend und mobile Apps.

Hauptgrund: Bereitstellung auf Ihrem eigenen Server

AppMaster ermöglicht es Ihnen, Ihre Anwendung auf Ihrem eigenen Server zu veröffentlichen, indem Sie die Binärdatei oder den Quellcode herunterladen. Die Hauptfunktion der Plattform besteht darin, dass sie bei jeder Bereitstellung Quellcode in Go für Backend-Anwendungen generiert. Im Falle unvorhergesehener Ereignisse wird Ihr Betrieb nicht gestört, wenn die Anwendung auf Ihrem Server gehostet wird und Sie den Quellcode haben, der bei Bedarf geändert werden kann.

Backend mit PostgreSQL

Das Backend arbeitet mit PostgreSQL, sodass Sie die volle Funktionalität von SQL-Abfragen nutzen können, einschließlich JOINs, berechneter Felder, Fensterfunktionen und mehr.

Vollwertige Webanwendungen

Sie können voll funktionsfähige Webanwendungen mit benutzerdefinierten Designs (innerhalb angemessener Grenzen) erstellen, die Sie Kunden und Mitarbeitern ohne Scham präsentieren können. Zum Beispiel separate Anwendungen für Kundenportale und Mitarbeitertools. Alle diese Anwendungen funktionieren zusammen, und wenn Sie Datenmodelle in der Datenbank bearbeiten, werden Änderungen sofort auf alle Webversionen angewendet.

Das Schöne an den mobilen Anwendungen von AppMaster ist, dass sie keine Updates in App Stores erfordern. Bei jedem Start der mobilen App wird die neueste Konfiguration (Bildschirme und Logik) geladen. Das bedeutet, dass Sie die App nur einmal auf den Geräten der Mitarbeiter installieren müssen und alle zukünftigen Änderungen bei jedem Start automatisch angewendet werden. Sie müssen den Store-Moderationsprozess nicht erneut durchlaufen. Natürlich erfordert dieser Ansatz einige Kompromisse beim App-Design, aber für die Anforderungen von Unternehmen ist er mehr als ausreichend.