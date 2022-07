ノーコードアプリビルダーは、その敏捷性と迅速なビジネスソリューションにより、パンデミックの中で大きな注目を集めています。これらの開発ソリューションは、従来のモバイルアプリ開発の制限を克服しています。そのため、中小企業や大企業の経営者は、ビジネスの成長のために、ノーコードアプリ構築プラットフォームを取り入れることの重要性を強要しています。まず、ノーコードアプリ開発の基本から説明しましょう。

振り返れば、アプリ開発はプログラミング言語に関する幅広い知識が必要な問題でした。コーディングには、プログラミング言語に関する広範な知識が必要です。さらに、初回で質の高いモバイルアプリを手に入れることができないかもしれません。コーディングのスキルがなくてもモバイルアプリを作ることは可能なのか、疑問に思うかもしれません。その答えは「イエス」です。ノーコードアプリの構築によって、あなたのアイデアを現実にすることが可能になりました。インターネットをナビゲートするスキルがあれば、アプリメーカーを使用してアプリを構築することができます。ネットサーフィンについて知っていれば、従来の開発の代替オプションとしてアプリメーカーを使用することができます。この究極のガイドでは、ノーコードアプリメーカーを使用してモバイルアプリを構築する手順、アプリ構築に最適なアプリメーカー、モバイルアプリの構築にかかるコストについて説明します。

No Code App Makerでモバイルアプリを構築する手順

No Code App Makerでモバイルアプリを構築するのは、従来のアプリ開発よりも簡単で安価です。





AppMaster はビジネス所有者がデジタル化によってビジネスを成長させるための最高のアプリ メーカーの一つです。このアプリビルダーを使用すると、簡単な開発プロセスを通じてモバイルアプリを作成することができます。

Step 1: No-code app builderを選ぶ

No-codeアプリの開発は、より速く、より安いビジネスソリューションとして、最高のNo-codeアプリ構築プラットホームを選ぶことをお勧めします。だから、複数のノーコードアプリ構築プラットフォームを検討する際には、十分な時間をかけてください。このような場合は、以下の要因に基づいて、ノーコードアプリビルダーを選択することができます:

1. アプリ開発者の評判

今日、ビジネスオーナーが数分のうちにモバイルアプリを構築するのに役立つノーコードアプリメーカーの広大な市場が利用可能になっています。しかし、アプリ構築プラットフォームを選択する際には、カスタマーレビューやケーススタディを通じて、ブランドの評判を調べることが非常に重要です。さらに、このプラットフォームで設計されたアプリをダウンロードして、これらのアプリがどのように実行するかをテストすることによって、モバイルアプリビルダーの信頼性をチェックすることができます。

ノーコードアプリメーカーに加入する前に、無料体験版を使って、直感的なインターフェースや複雑なデザインであるかどうかをチェックするためにクイックツアーを行ってください。このノーコードアプリメーカーへのクイック訪問は、インターフェイスを快適に使用できるかどうかを確認するのに役立ちます。ソフトウェアによっては、機能について学ぶ必要がありますが、プラットフォームによっては間違いなく使いやすいものがあります。そのため、ダイナミックで使いやすいアプリ開発のためのアプリ構築プラットフォームを選びましょう。

3. コスト

異なるアプリメーカーは、モバイルアプリをカスタマイズするために複数のサブスクリプションプランを提供しています。そのため、ビジネスニーズに最適なリーズナブルな料金プランを選択しましょう。例えば、ビジネスを始めたばかりであれば、高価なサブスクリプションプランを購入するのは得策ではありません。

4. カスタマイズオプション

すべてのアプリメーカーが、あなたのモバイルアプリに追加したい機能を提供しているとは限りません。そのため、モバイルアプリビルダーを選ぶ際には、機能に制限がないことを確認しましょう。そのため、モバイルアプリビルダーを選ぶ際には、機能に制限がないことを確認しましょう。無限のオプションがある最高のアプリビルダーを選べば、よりカスタマイズされた製品を構築することができます。しかし、あなたが基本的な機能を備えたアプリを構築したい場合、これはあなたの懸念ではないでしょう。しかし、高度な機能を求めているのであれば、ノーコードのアプリ構築プラットフォームを慎重に評価する必要があります。

Step 2: サブスクリプションプランの選択

アプリ開発のためのノーコードアプリビルダーを選択したら、次は自分のニーズに最適なサブスクリプションプランを選択する番です。このため、アプリに必要な機能とそのコストを計画するのに時間をかけることができます。例えば、複数のアプリを構築したい場合は、高価な料金プランに加入する必要があります。さらに、スマートフォンやタブレットとアプリの互換性を指定する必要があります。アプリの互換性は、サブスクリプションプランを決定するのに役立ちます。

AppMasterが提供するサブスクリプションプランを一目見てみましょう:

Explore:5ドル/月



Startup:165ドル/月



Business:855ドル/月



Enterprise:24時間365日サービスで見積もりを取る

Exploreプランは、コミュニティサポート付きのモバイルアプリを1つだけお探しの場合に適したプランです。複数のアプリをお探しの場合は、ビジネスニーズに応じてスタートアップまたはビジネスプランをご利用ください。AppMasterは一例ですが、他のアプリメーカーも異なるサブスクリプションプランを持っている可能性があり、それを評価する必要があります。具体的なニーズが明確でない場合は、技術エージェントに助けを求めることができます。





Step 3: Choose a template

ノーコードのアプリ構築プラットフォームを購読したら、ビジネス ニーズに合ったテンプレートを選択します。アプリの構築は、テンプレートを使用して数回クリックするだけです。

テンプレートは、コーディングのスキルを必要としないアプリ構築の出発点を与えてくれます。すべてのテンプレートは、ビジネスの種類に応じた機能を備えています。たとえば、観光アプリ テンプレートは観光客がお気に入りの目的地を見つけるのに役立ち、サロン アプリ テンプレートはサロンが顧客を予約するのに役立ち、食品アプリ テンプレートは食品の配達の注文を受けるのに役立ちます。モバイルアプリに追加したい機能が見つからない場合は、これらの機能をカスタマイズして要件に適合させることができます。さらに、好みのページや機能を追加してモバイル アプリを作成することもできます。

ステップ 4: ブランディング

テンプレートは、アプリ デザインへのスタート ステップにすぎません。主要なデザイン要素はすべてテンプレートにあらかじめ用意されています。より個性的なモバイルアプリにするためには、アプリアイコン、配色、レイアウトを変更する必要があります。AppMasterにはWYSIWYG(what you see is what you get)エディタがあり、変更を加える際にリアルタイムでアプリのプレビューを表示することができます。ブランディングにより、適切な配色、ロゴ、フォント、レイアウトを選択することで、よりパーソナライズされた製品を手に入れることができるようになります。アプリのロゴは、Google PlayやApple App Storeからアプリをダウンロードする際に目にするものです。そのため、ユーザーの注目を集められるような魅力的なロゴをデザインすることが重要です。自分のビジネスに響くロゴをデザインするにはどうしたらいいのか、悩んでしまうかもしれませんね。目の保養になるようなロゴをデザインするには、Canvaのようなオンラインツールを使用することができます。

Step 5: コンテンツの編集

アプリのロゴ、配色、レイアウトをカスタマイズしたら、次のステップはアプリのコンテンツを編集することです。各テンプレートにはあらかじめコンテンツが用意されており、ビジネス内容に応じて編集することができます。例えば、会社概要のページに表示されるコンテンツを編集して、よりビジネスに関連した内容にすることができます。

Step 6: 機能の追加

さて、ビジネスの成長に適した機能をすべて追加することができます。この点で、AppMasterは、よりカスタマイズされたモバイルアプリを構築するための幅広い機能を提供する最高のアプリビルダーです。アプリに新しい機能を追加したい場合は、マーケットプレイスを備えています。機能を追加するには、アプリコンポーネントから「追加」ボタンをクリックします。さらに、App Componentsメニューからアプリ機能を編集できます。

Step 7: Publish the app

アプリにすべての機能とコンテンツを追加したら、今度はそれを公開するときが来ました。コード不要のアプリ ビルダーを使用すると、ワンクリックで Apple App Store と Google でアプリを公開できます。アプリをすぐに公開するためには、各ノーコードアプリビルダープラットフォームで開発者アカウントを作成する必要があります。顧客のためにアプリを実行可能にするために、Google App Storeのポリシーに従う必要があります。AppMasterは、Google App storeの標準的なポリシーを満たすために役立つアプリの技術文書を提供します。

アプリ公開後、モバイルアプリの成功は、Google Play Storeからどれだけ多くのユーザーがダウンロードするかに大きく依存します。

アプリが公開されたら、次のステップはアプリのプロモーションです。アプリのプロモーションは、あなたのビジネスにさらなる価値を付加する顧客の数を増加させるのに役立ちます。AppMasterを使えば、以下の7つのステップを踏んでモバイルアプリを作成することができます。このコード不要のアプリ構築プラットフォームは、ビジネスの強力なデジタルプレゼンスを構築するための最高のアプリメーカーです。

アプリ構築のコスト

モバイルアプリの構築に関しては、さまざまな開発オプションが利用できます。開発者やフリーランサーを雇ったり、コードなしのアプリ構築プラットフォームを使用して、個人または仕事のニーズに合わせてモバイルアプリを構築したりすることができます。オンラインアプリメーカーを選択すると、開発コストを削減できます。その理由は、アプリビルダーは月額または年額で課金するからです。アプリ構築プラットフォームの正確なコストは、ビジネスや個人のニーズを満たす、目標とするサブスクリプションプランによって異なります。この点、AppMasterは柔軟な料金プランを提供しており、必要に応じてサブスクリプションプランをアップグレードできる。 ビジネス目標の達成に役立つサブスクリプションプランを自由に選択することができる。例えば、ビジネスで単一のアプリ・ソリューションが必要な場合、Exploreプランがニーズに合うでしょう。

従来のアプリ開発では、アプリ構築のために以下のようなチームが必要です。

iOSやAndroidのアプリ開発では、開発者が辞めたり、病気になったり、休暇に入ったりすると、追加の開発者を雇わなければならないことがあります。しかし、アプリビルダーを使用すれば、このような心配は不要です。さらに、高度な機能を求めてアプリメーカーに加入した場合、ユーザー認証、プッシュ通知、アプリの更新などに追加料金を支払う必要はない。ノーコードのアプリ構築プラットフォームは、月額150ドルでモバイルアプリを構築できます。

アプリ構築コストに影響を与える要因

開発方法とは別に、いくつかの他の要因がモバイルアプリの価格に影響を与えます。

App category



Development Method



App features



Mobile app design



Maintenance cost



App complexity



Platform (Android and iOS )



これらの要因について詳しく見て行きましょう:

モバイルアプリはビジネスの成長において極めて重要な役割を果たしており、音楽、教育、ライフスタイル、ヘルス&フィットネス、旅行、スポーツ、ソーシャルメディアなど、さまざまなアプリのカテゴリーがあります。アプリの開発コストは、アプリのカテゴリに大きく依存します。アプリに基本的な機能を求めるのであれば、数ドルで手に入れることができます。例えば、ストップウォッチや電卓を作るには、基本的な機能だけが必要です。これらのモバイルアプリは開発が容易なため、開発コストは高くありません。しかし、プッシュ通知やアプリ内課金などの高度な機能をアプリに追加する場合は、モバイルアプリの構築コストが増加します。より複雑な機能を追加すると、アプリの複雑さが増し、結果的にコストアップにつながります。複雑なアプリ機能には、支払い、GPS、アプリ内課金オプションなどがあります。複雑な機能とは別に、他のいくつかの要因がアプリ開発コスト全体に影響を及ぼします。

Design cost



Back-end development (But AppMaster provides it in your selected subscription plan)



Security protocols



Testing



Maintenance

ゲームアプリやソーシャルメディアアプリ、電子商取引アプリを開発するとしたら、こうしたアプリは基本機能のアプリより高価になるでしょう。





2 開発方法の選択

個人またはビジネスのニーズを満たすアプリを構築するには、多くのオプションが用意されています。アプリの開発方法は、アプリの価格に直接影響します。アプリを構築する際には複数の開発オプションがあります:

1.

1. 自分でアプリを作る

技術的なバックグラウンドがあれば、自分でアプリを構築することができます。また、このような場合にも、「Skype」を利用することができます。あなたは、アプリ開発者またはアプリ開発者のチームに助けを求めることができます。これは、アプリ開発コストにさらに追加されることになります。

3. フリーランサーを雇う

ノーコードのアプリ構築プラットフォームよりも従来の開発を好む場合、あまりコストのかからないフリーランサーを雇うことができます。アプリ構築の予算が1万ドルあれば、フリーランサーや独立した請負人を見つけることができます。この価格帯では、アプリ構築の豊富な経験により料金が高くなるため、開発者を雇うことは適切な選択肢ではありません。

しかし、フリーランサーの問題は、彼らが複数のクライアントに対して働いており、あなたのアプリが彼らの完全な注意を引かないということです。厳しい予算で即座にビジネスを成り立たせたいのであれば、フリーランサーを雇うことをお勧めします。つまり、1,000ドルから1万ドルの価格帯でアプリを作りたい場合、アプリ作りのスキルが低い人を雇うことを検討するとよいでしょう。最終的に、プロフェッショナルなモバイルアプリを手に入れることができるかもしれませんが、アプリの品質に関するリスクは残ります。

4. ノーコードアプリ構築プラットフォームを使用する

時間とお金を節約するために、ノーコードアプリ構築プラットフォームの使用を検討し、手頃な価格でニーズを満たすことができます。AppMasterのようなアプリメーカーは、モバイルアプリ構築のための開発コストを大幅に削減します。その理由は、これらのプラットフォームが無料のアプリテンプレートを提供し、あなたはモバイルアプリをより個性的にカスタマイズする必要があるからです。

AppMasterのようなアプリメーカーは4つのサブスクリプションプランを提供しており、アプリをカスタマイズするニーズに応じて選択することができます。

Conclusion

今日、コードなしのアプリ構築プラットフォームは、その手頃なビジネスソリューションにより絶大な人気を獲得しています。この究極のガイドを読んで、モバイルアプリを構築する方法、最高のアプリメーカー、アプリ開発のコスト、アプリの価格に影響を与える要因について、ご理解いただけたと思います。今こそ、ノーコードアプリの開発を通じて、あなたの想像力を現実に変える時です。AppMasterは直感的なインターフェイスでモバイルアプリを自分で構築できる最高のアプリメーカーです。このノーコード プラットフォームの優れた点は、バックエンド コードと技術文書が提供されることで、このアプリ構築プラットフォームを使用しなくなった場合でも役に立つかもしれません。