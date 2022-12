I costruttori di app no-code hanno guadagnato un'attenzione massiccia in mezzo alla pandemia grazie alla loro agilità e alle soluzioni aziendali più rapide. Queste soluzioni di sviluppo hanno superato i limiti dello sviluppo tradizionale di applicazioni mobili. Così, i proprietari di piccole e grandi aziende hanno capito l'importanza di adottare le piattaforme di creazione di app no-code per la crescita del loro business. Cominciamo con le basi dello sviluppo di app no-code. Questi costruttori di app no-code forniscono modelli preconfezionati per costruire un'app mobile senza competenze di codifica.

Se guardiamo al passato, lo sviluppo di app richiedeva una conoscenza approfondita dei linguaggi di programmazione. La codifica richiede una conoscenza approfondita dei linguaggi di programmazione. Inoltre, si rischia di non ottenere un'applicazione mobile di qualità al primo tentativo. Vi starete chiedendo se sia possibile creare un'app mobile senza avere competenze di codifica. La risposta è sì! La costruzione di app senza codice ha reso possibile trasformare la vostra idea in realtà. Se avete le competenze per navigare in Internet, potete costruire un'app utilizzando un app maker. Se conoscete la navigazione in Internet, potete utilizzare un app maker come opzione alternativa allo sviluppo tradizionale. In questa guida definitiva, discuteremo i passaggi per costruire un'app mobile utilizzando un app maker no-code, il miglior app maker per la creazione di app e il costo di costruzione di un'app mobile. Approfondiamo i dettagli:

Passi per costruire un'app mobile con un app maker senza codice

Costruire un'app mobile con il no code app maker è più facile ed economico rispetto allo sviluppo tradizionale di un'app. Esiste un vasto mercato di strumenti no-code con modelli pre-programmati che consentono di personalizzare la propria app.





AppMaster è il miglior app maker che consente agli imprenditori di far crescere la propria attività attraverso la digitalizzazione. Utilizzando questo app builder, è possibile creare un'applicazione mobile attraverso un processo di sviluppo semplice. Seguite questi sette semplici passaggi per creare un'app mobile per le vostre esigenze personali o professionali:

Fase 1: scegliere un costruttore di app no-code

Poiché lo sviluppo di app no-code è in forte crescita, vi consigliamo di scegliere la migliore piattaforma di costruzione di app no-code per una soluzione aziendale più rapida ed economica. La cosa interessante è che non tutti i costruttori di app hanno le caratteristiche necessarie per soddisfare le vostre esigenze personalizzate. Quindi, prendete tempo quando valutate più piattaforme per la creazione di app no-code. Potete scegliere un costruttore di app no-code in base ai seguenti fattori:

1. Reputazione del costruttore di app

Oggi è disponibile un vasto mercato di creatori di app no-code che aiutano i proprietari di aziende a creare un'app mobile in pochi minuti. Tuttavia, quando si sceglie una piattaforma per la creazione di app, è fondamentale verificare la reputazione del marchio attraverso le recensioni dei clienti e i casi di studio. Inoltre, è possibile verificare la credibilità di un costruttore di app per dispositivi mobili scaricando le app progettate su questa piattaforma per testarne le prestazioni. Se l'app si blocca, è giunto il momento di abbandonare la piattaforma di creazione di app.

2. Interfaccia utente

Prima di abbonarsi a un creatore di app no-code, utilizzate la prova gratuita per fare un giro veloce e verificare che abbia un'interfaccia intuitiva o un design complesso. Questa visita rapida a un creatore di app no-code vi aiuterà a verificare se vi sentite a vostro agio nell'uso dell'interfaccia. Alcuni software richiedono l'apprendimento delle funzioni, ma alcune piattaforme sono indubbiamente più facili da usare di altre. Scegliete quindi una piattaforma per lo sviluppo di app che sia dinamica e facile da usare.

3. Costo

Diversi produttori di app offrono diversi piani di abbonamento per personalizzare le app mobili. Scegliete quindi un piano tariffario ragionevole che soddisfi al meglio le vostre esigenze aziendali. Ad esempio, se avete appena avviato un'attività, non è una grande idea acquistare un piano di abbonamento costoso. Inoltre, potete eliminare le funzioni non necessarie per ridurre i costi di sviluppo.

4. Opzioni di personalizzazione

Non tutti i creatori di app potrebbero offrire le funzioni che desiderate aggiungere alla vostra applicazione mobile. Quindi, quando scegliete un costruttore di app per dispositivi mobili, assicuratevi che non abbia limitazioni sulle funzioni. Scegliere il miglior costruttore di app con opzioni illimitate vi aiuterà a costruire un prodotto più personalizzato. Quindi, il punto dolente è che non tutti i costruttori di app offrono tutte le funzioni che volete aggiungere all'app. Ma se volete costruire un'app con funzioni di base, questo non sarà un problema. Ma se siete alla ricerca di funzioni avanzate, dovreste valutare la piattaforma di creazione di app no-code con grande cautela. Scegliendo AppMaster, potete essere certi che si tratta di una delle soluzioni più influenti e flessibili del mercato.

Fase 2: scegliere un piano di abbonamento

Una volta scelto un app builder no-code per lo sviluppo di applicazioni, è il momento di scegliere un piano di abbonamento che si adatti al meglio alle vostre esigenze. A tale scopo, potete prendere tempo per pianificare le funzionalità che desiderate nella vostra app e il loro costo. Ad esempio, se si desidera creare più app, è necessario sottoscrivere un piano tariffario costoso. Inoltre, è necessario specificare la compatibilità della propria app con smartphone o tablet. La compatibilità dell'app vi aiuterà a decidere il piano di abbonamento.

Diamo un'occhiata ai piani di abbonamento offerti da AppMaster:

Esplora: $5/mese



Startup: 165 dollari/mese



Business: 855 dollari/mese



Enterprise: Ottenere un preventivo dal servizio 24/7

Il piano Explore è adatto se state cercando una singola applicazione mobile con il supporto della comunità. Se invece volete più app, potete scegliere il piano Startup o Business, in base alle vostre esigenze aziendali. Per le funzioni più avanzate, è possibile ottenere un preventivo e un servizio di assistenza 24/7. AppMaster è solo un esempio, ma altri produttori di app potrebbero avere piani di abbonamento diversi che è necessario valutare. Se non vi sono chiare le vostre esigenze specifiche, potete chiedere aiuto all'agente tecnico.

Fase 3: scegliere un modello

Una volta sottoscritto un abbonamento a una piattaforma di creazione di app no-code, scegliete un modello che soddisfi le vostre esigenze aziendali. La creazione di un'app è solo una questione di pochi clic utilizzando un modello. I creatori di app no-code consentono a privati e imprenditori di creare un'app mobile senza alcuna competenza di codifica.

I modelli offrono un punto di partenza per la creazione di app con zero competenze di codifica. Tutti i modelli hanno caratteristiche che dipendono dal tipo di azienda. Ad esempio, un modello di app per il turismo aiuta i turisti a trovare la loro destinazione preferita, un modello di app per saloni aiuta i saloni a prenotare i loro clienti e un modello di app per il cibo riceve gli ordini per la consegna del cibo. Se non riuscite a trovare le funzionalità che desiderate aggiungere alla vostra app mobile, potete personalizzarle per soddisfare le vostre esigenze. Inoltre, è possibile creare un'app mobile aggiungendo le pagine e le funzionalità desiderate.

Fase 4: marchio

Un modello è solo un passo iniziale verso la progettazione di un'app. Tutti i principali elementi di design sono già pronti nei modelli; è necessario modificare l'icona dell'app, la combinazione di colori e il layout per ottenere un'app mobile più personalizzata. AppMaster dispone di un editor WYSIWYG (what you see is what you get) che fornisce un'anteprima dell'app in tempo reale quando si apportano modifiche. Il branding vi permetterà di ottenere un prodotto più personalizzato scegliendo una combinazione di colori, un logo, un carattere e un layout adeguati. Il logo dell'app è qualcosa che le persone vedono quando scaricano l'app da Google Play o Apple App Store. È quindi importante progettare un logo accattivante che possa catturare l'attenzione degli utenti. Vi starete chiedendo come progettare un logo che sia in sintonia con la vostra attività. Per progettare un logo accattivante, potete utilizzare uno strumento online come Canva. È facile da usare e offre modelli per diversi tipi di azienda.

Fase 5: modificare il contenuto

Dopo aver personalizzato il logo, la combinazione di colori e il layout dell'app, il passo successivo è la modifica dei contenuti dell'app. Ogni modello ha un contenuto precaricato che si può modificare in base alla natura della propria attività. Ad esempio, è possibile modificare il contenuto della pagina Informazioni su di noi per renderlo più pertinente alla propria attività. Le piattaforme di costruzione di app senza codice consentono di aggiungere nuove schede per rendere l'app mobile più interattiva per gli utenti.

Fase 6: Aggiungere le funzionalità

A questo punto, potete aggiungere tutte le funzionalità adatte alla crescita della vostra attività. A questo proposito, AppMaster è il miglior app builder che offre ampie funzionalità per costruire un'applicazione mobile più personalizzata. Se volete aggiungere una nuova funzione alla vostra app, avete a disposizione un marketplace. Per aggiungere una funzione, fare clic sul pulsante Aggiungi dai Componenti dell'app. Inoltre, è possibile modificare le caratteristiche dell'app dal menu Componenti dell'app.

Fase 7: Pubblicare l'applicazione

Una volta aggiunte tutte le funzionalità e i contenuti alla vostra app, è il momento di pubblicarla. Con un app builder senza codice, la vostra app può essere pubblicata sull'App Store di Apple e su Google in un solo clic. Per pubblicare immediatamente la vostra app, dovrete creare un account sviluppatore su ogni piattaforma di creazione di app no-code. A questo proposito, AppMaster semplifica gli utenti della pubblicazione delle app con una procedura guidata facile da usare. È necessario seguire la politica dell'App Store di Google per rendere la propria applicazione utilizzabile dai clienti. AppMaster fornisce una documentazione tecnica dell'applicazione che vi aiuterà a rispettare la politica standard del Google App Store.

Dopo il lancio dell'app, il successo della vostra applicazione mobile dipende molto dal numero di utenti che la scaricano da Google Play Store. Una volta che l'app è attiva, il passo successivo è la promozione dell'app. La promozione dell'app aiuta ad aumentare il numero di clienti, aggiungendo più valore alla vostra attività. Utilizzando AppMaster, potete seguire questi sette passaggi per creare un'applicazione mobile da soli. Questa piattaforma di costruzione di app senza codice è il miglior app maker per costruire una forte presenza digitale per l'azienda.

Costo per la creazione di un'app

Quando si tratta di costruire un'app per dispositivi mobili, sono disponibili diverse opzioni di sviluppo. È possibile assumere uno sviluppatore, un freelance o utilizzare una piattaforma di creazione di app no-code per costruire un'app mobile per le proprie esigenze personali o professionali. La scelta di un creatore di app online può ridurre i costi di sviluppo. Il motivo è che un creatore di app si fa pagare mensilmente o annualmente. Il costo esatto di una piattaforma per la creazione di app dipende dal piano di abbonamento mirato che soddisfa le vostre esigenze aziendali o personali. A questo proposito, AppMaster offre piani tariffari flessibili, con la possibilità di aggiornare un piano di abbonamento quando necessario. Potete scegliere qualsiasi piano di abbonamento che vi aiuti a raggiungere i vostri obiettivi aziendali. Ad esempio, se avete bisogno di una soluzione per una singola app per la vostra azienda, il piano Explore è adatto alle vostre esigenze. D'altra parte, se desiderate funzioni avanzate per la vostra applicazione mobile, potete scegliere il piano Business o il piano Enterprise.

Lo sviluppo di un'app tradizionale richiede un team per la creazione dell'app:

Sviluppatore iOS



Sviluppatore Android



Sviluppatore web



Responsabile di progetto



Designer di app



Agente di controllo qualità



Tester



Team di manutenzione



A volte, se i vostri sviluppatori si licenziano, si ammalano o vanno in vacanza, potreste dover assumere un altro sviluppatore per lo sviluppo di app iOS e Android. Ma se utilizzate un app builder, non dovrete preoccuparvi di questo. Inoltre, se avete sottoscritto un abbonamento a un app maker per le funzioni avanzate, non dovrete pagare di più per l'autenticazione degli utenti, le notifiche push, gli aggiornamenti dell'app e altro ancora. Le piattaforme di creazione di app no-code possono creare un'app mobile a 150 dollari al mese.

Fattori che incidono sul costo di costruzione di un'app

Oltre al metodo di sviluppo, altri fattori influenzano il prezzo di un'app mobile:

Categoria di app



Metodo di sviluppo



Caratteristiche dell'app



Design dell'app mobile



Costo di manutenzione



Complessità dell'app



Piattaforma (Android e iOS)



Approfondiamo i dettagli di questi fattori:

1. Categoria di app

Le app per dispositivi mobili stanno giocando un ruolo fondamentale nella crescita del business, e ci sono diverse categorie di app come musica, istruzione, stile di vita, salute e fitness, viaggi, sport e social media. Il costo di sviluppo dell'app dipende in larga misura dalla categoria della vostra applicazione. Se si desiderano funzioni di base nella propria app, è possibile ottenerle per pochi dollari. Ad esempio, la creazione di un cronometro o di una calcolatrice richiede solo funzionalità di base. Queste applicazioni mobili sono facili da sviluppare, quindi non hanno costi di sviluppo elevati. Ma se volete aggiungere funzioni avanzate alle vostre app, come le notifiche push e gli acquisti in-app, il costo di realizzazione di un'app mobile aumenterà. L'aggiunta di funzioni più complesse aumenta la complessità dell'app e comporta un aumento dei costi. Le funzionalità complesse delle app includono pagamenti, GPS e opzioni di acquisto in-app. Oltre alle funzionalità complesse, altri fattori incidono sul costo complessivo dello sviluppo di un'app:

Costo del design



Sviluppo back-end (ma AppMaster lo fornisce nel piano di abbonamento selezionato)



Protocolli di sicurezza



Test



Manutenzione

Supponiamo che vogliate creare un'app di gioco, un'app per i social media o un'app di e-commerce; queste app saranno più costose di quelle con le funzioni di base.

2. Scegliere un metodo di sviluppo

Ci sono molte opzioni disponibili per costruire un'app che soddisfi le vostre esigenze personali o aziendali. Il metodo di sviluppo dell'app ha un impatto diretto sul prezzo dell'applicazione. Esistono diverse opzioni di sviluppo per la creazione di un'app:

1. Costruire un'app da soli

Potete costruire un'app da soli se avete un background tecnico. Costruire un'app da soli è la soluzione più economica.

2. Assumere uno sviluppatore

Se non avete competenze di codifica, il costo dello sviluppo dell'app aumenterà notevolmente. Potete chiedere aiuto allo sviluppatore dell'app o a un team di sviluppatori. Questo aumenterà il costo di sviluppo dell'app. Il costo di sviluppo dipende dalla posizione degli sviluppatori.

3. Assumere un libero professionista

Se preferite uno sviluppo tradizionale rispetto a una piattaforma di creazione di app no-code, potete assumere un freelance che non costa troppo. Potete trovare un freelance o un appaltatore indipendente se avete un budget di 10.000 dollari per la creazione di un'app. In questa fascia di prezzo, l'assunzione di uno sviluppatore non è un'opzione adatta, in quanto i prezzi sono più alti a causa della loro vasta esperienza nella creazione di app.

Ma il problema dei freelance è che lavorano per più clienti e la vostra app non riceverà tutta la loro attenzione. Vi consigliamo di assumere dei freelance se volete far vivere la vostra attività con un budget limitato. Quindi, se volete costruire un'app in una fascia di prezzo compresa tra 1.000 e 10.000 dollari, potreste prendere in considerazione l'assunzione di una persona con competenze limitate nella costruzione di app. Alla fine, potreste ottenere un'applicazione mobile professionale, ma c'è sempre il rischio che l'applicazione sia di qualità. Quindi, dovete prendere una decisione che possa soddisfare le vostre esigenze personali o professionali a un prezzo accessibile.

4. Utilizzare una piattaforma di creazione di app senza codice

Per risparmiare tempo e denaro, potete prendere in considerazione l'uso di una piattaforma di creazione di app no-code per soddisfare le vostre esigenze a prezzi accessibili. I produttori di app come AppMaster riducono in modo significativo i costi di sviluppo delle applicazioni mobili. Il motivo è che queste piattaforme offrono modelli di app gratuiti; è sufficiente personalizzare la vostra app mobile per renderla ancora più personale. Potete provare qualsiasi modello progettato professionalmente che si adatti alle vostre esigenze aziendali e iniziare lo sviluppo anche se non avete competenze di codifica.

I produttori di app come AppMaster offrono quattro piani di abbonamento che potete scegliere in base alle vostre esigenze per personalizzare l'app. Le piattaforme di creazione di app senza codice sono l'opzione migliore per i piccoli imprenditori che hanno avviato la loro startup e hanno un budget limitato. Ma questi creatori di app non funzionano per le grandi aziende e per le app di gioco.

Conclusione

Oggi le piattaforme di creazione di app no-code hanno guadagnato un'immensa popolarità grazie alle loro soluzioni aziendali a prezzi accessibili. Dopo aver letto la nostra guida definitiva, ci auguriamo che vi sia chiaro come costruire un'app per dispositivi mobili, quale sia il miglior app maker, il costo dello sviluppo di un'app e i fattori che influenzano il prezzo dell'app. È giunto il momento di trasformare la vostra immaginazione in realtà attraverso la creazione di app no-code. AppMaster è il miglior creatore di app con un'interfaccia intuitiva che vi permette di costruire un'applicazione mobile da soli. Il bello di questa piattaforma no-code è che offre codice di backend e documentazione tecnica che potrebbero esservi utili anche se non utilizzate più questa piattaforma di costruzione di app.