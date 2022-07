Los desarrolladores de aplicaciones sin código han ganado una atención masiva en medio de la pandemia debido a su agilidad y a la rapidez de sus soluciones empresariales. Estas soluciones de desarrollo han superado las limitaciones del desarrollo tradicional de aplicaciones móviles. Así, los propietarios de pequeñas y grandes empresas han reforzado la importancia de adoptar las plataformas de creación de aplicaciones sin código para el crecimiento de su negocio. Comencemos con los fundamentos del desarrollo de aplicaciones sin código. Estos constructores de aplicaciones sin código proporcionan plantillas pre-hechas para construir una aplicación móvil sin habilidades de codificación.

Si miramos hacia atrás, el desarrollo de aplicaciones era una cuestión de amplio conocimiento sobre los lenguajes de programación. La codificación requiere un amplio conocimiento de los lenguajes de programación. Además, es posible que no consigas una aplicación móvil de calidad a la primera. Puede que te preguntes si es posible crear una aplicación móvil si no tienes conocimientos de codificación. La respuesta es sí. La construcción de aplicaciones sin código ha hecho posible convertir tu idea en realidad. Si tienes conocimientos de navegación por Internet, puedes crear una aplicación utilizando un creador de aplicaciones. Si sabes navegar por internet, puedes utilizar un app maker como opción alternativa al desarrollo tradicional. En esta guía definitiva, hablaremos de los pasos para crear una aplicación móvil utilizando un creador de aplicaciones sin código, el mejor creador de aplicaciones para la creación de aplicaciones y el coste de crear una aplicación móvil. Profundicemos en los detalles:

Pasos para crear una aplicación móvil con un creador de aplicaciones sin código

Crear una aplicación móvil con un creador de aplicaciones sin código es más fácil y barato que el desarrollo de aplicaciones tradicional. Existe un amplio mercado de herramientas sin código con plantillas preprogramadas que le permiten personalizar su aplicación.





AppMaster es el mejor creador de aplicaciones que permite a los propietarios de negocios hacer crecer su negocio a través de la digitalización. Usando este constructor de aplicaciones, puedes crear una aplicación móvil a través de un proceso de desarrollo sencillo. Siga estos sencillos siete pasos para crear una aplicación móvil para sus necesidades personales o profesionales:

Paso 1: Elija un creador de aplicaciones sin código

Como el desarrollo de aplicaciones sin código está en auge, le recomendamos que elija la mejor plataforma de creación de aplicaciones sin código para una solución empresarial más rápida y económica. Lo que hay que tener en cuenta es que no todos los creadores de aplicaciones tienen las características necesarias para satisfacer sus necesidades personalizadas. Por lo tanto, tómate el tiempo suficiente cuando consideres varias plataformas de creación de aplicaciones sin código. Puede elegir un constructor de aplicaciones sin código basándose en los siguientes factores:

1. Reputación del constructor de aplicaciones

Hoy en día, un vasto mercado está disponible para los creadores de aplicaciones sin código que ayuda a los propietarios de negocios a construir una aplicación móvil en cuestión de minutos. Pero, a la hora de elegir una plataforma de creación de aplicaciones, es crucial buscar la reputación de la marca a través de los comentarios de los clientes y los estudios de casos. Además, se puede comprobar la credibilidad de un creador de aplicaciones móviles descargando las aplicaciones diseñadas en esta plataforma para probar su rendimiento. Si la aplicación se bloquea, ya es hora de dejar esta plataforma de creación de aplicaciones.

2. Interfaz de usuario

Antes de suscribirse a un creador de aplicaciones sin código, utilice la prueba gratuita para hacer una visita rápida y comprobar que tiene una interfaz intuitiva o un diseño complejo. Esta visita rápida a un creador de aplicaciones sin código te ayudará a comprobar si te sientes cómodo utilizando la interfaz. Algunos programas requieren un aprendizaje de las características, pero algunas plataformas son sin duda más fáciles de usar que otras. Por lo tanto, elija la plataforma de creación de aplicaciones para el desarrollo de aplicaciones que sea dinámica y fácil de usar.

3. Coste

Diferentes creadores de aplicaciones ofrecen múltiples planes de suscripción para personalizar las aplicaciones móviles. Por lo tanto, elija un plan de precios razonable que satisfaga las necesidades de su negocio de la mejor manera. Por ejemplo, si acabas de empezar un negocio, no es una buena idea adquirir un plan de suscripción costoso. Por otra parte, puede eliminar las características innecesarias para reducir el costo de desarrollo.

4. Opciones de personalización

No todos los creadores de aplicaciones pueden ofrecer las características que desea agregar a su aplicación móvil. Por lo tanto, al elegir un constructor de aplicaciones móviles, asegúrese de que no tiene limitaciones en las funciones. Elegir el mejor constructor de aplicaciones con opciones ilimitadas le ayudará a construir un producto más personalizado. Pero, si usted quiere construir una aplicación con características básicas, esto no será su preocupación. Pero si buscas características avanzadas, debes evaluar la plataforma de creación de aplicaciones sin código con mucha precaución. Al elegir AppMaster, puedes estar seguro de que es una de las soluciones más influyentes y altamente flexibles del mercado.

Paso 2: Elegir un plan de suscripción

Una vez que hayas seleccionado un constructor de aplicaciones sin código para el desarrollo de aplicaciones, es el momento de elegir un plan de suscripción que se adapte a tus necesidades de la mejor manera. Para ello, puedes tomarte un tiempo para planificar las características que quieres en tu app y cuánto pueden costar. Por ejemplo, si quieres crear varias aplicaciones, deberás suscribirte a un plan de precios costoso. Además, tienes que especificar la compatibilidad de tu aplicación con smartphones o tabletas. La compatibilidad de la aplicación le ayudará a decidir sobre un plan de suscripción.

Démosle un vistazo al plan de suscripción que ofrece AppMaster:

Explorar: $5/mes



Inicio: $165/mes



Empresa: $855/mes



Empresa: Obtenga un presupuesto por servicio 24/7

El plan Explore es adecuado si está buscando una sola aplicación móvil con soporte de la comunidad. Si buscas varias aplicaciones, puedes optar por el plan Startup o Business según las necesidades de tu negocio. Para las características más avanzadas, puede obtener un presupuesto y servicio 24/7. AppMaster es sólo un ejemplo, pero otros fabricantes de aplicaciones pueden tener diferentes planes de suscripción que debe evaluar. Si no tienes claras tus necesidades específicas, puedes pedir ayuda al agente técnico.





Paso 3: Elegir una plantilla

Una vez que te hayas suscrito a una plataforma de creación de aplicaciones sin código, elige una plantilla que se ajuste a las necesidades de tu negocio. La creación de aplicaciones es sólo cuestión de unos pocos clics utilizando una plantilla. Los creadores de aplicaciones sin código permiten a los individuos y a los propietarios de negocios crear una aplicación móvil con cero habilidades de codificación.

Las plantillas le dan un punto de partida en la construcción de aplicaciones con cero habilidades de codificación. Todas las plantillas tienen características según el tipo de negocio. Por ejemplo, una plantilla de aplicación de turismo ayuda a los turistas a encontrar su destino favorito, una plantilla de aplicación de salón de belleza ayuda a los salones a reservar a sus clientes, y una plantilla de aplicación de alimentos recibe pedidos para la entrega de alimentos. Si no encuentra las funciones que desea añadir a su aplicación móvil, puede personalizarlas para que se ajusten a sus necesidades. Además, puede crear una aplicación móvil añadiendo las páginas y características de su elección.

Paso 4: Branding

Una plantilla es sólo un paso inicial hacia el diseño de la aplicación. Todos los elementos principales de diseño están pre-hechos en las plantillas; usted necesita cambiar el icono de la aplicación, la combinación de colores y el diseño para una aplicación móvil más personalizada. AppMaster tiene un editor WYSIWYG (lo que ves es lo que obtienes) que proporciona una vista previa de la aplicación en tiempo real cuando estás haciendo cambios en ella. La marca le permitirá obtener un producto más personalizado al elegir un esquema de color, un logotipo, una fuente y un diseño adecuados. El logotipo de la aplicación es algo que la gente ve al descargar la aplicación desde Google Play o la tienda de aplicaciones de Apple. Por lo tanto, es importante diseñar un logotipo atractivo que pueda captar la atención de los usuarios. Puede que te preguntes cómo diseñar un logotipo que se adapte a tu negocio. Para diseñar un logotipo llamativo, puedes utilizar cualquier herramienta online como Canva. Es fácil de usar y ofrece plantillas para diferentes tipos de negocios.

Paso 5: Editar el contenido

Una vez que haya personalizado el logotipo de la aplicación, la combinación de colores y el diseño, el siguiente paso es editar el contenido de la aplicación. Cada plantilla tiene un contenido precargado que puedes editar según la naturaleza de tu negocio. Por ejemplo, puedes editar el contenido que aparece en la página Acerca de nosotros para hacerlo más relevante para tu negocio. Las plataformas de creación de aplicaciones sin código permiten añadir nuevas pestañas para que su aplicación móvil sea más interactiva para los usuarios.

Paso 6: Añadir características

Ahora, puede añadir todas las características adecuadas para el crecimiento de su negocio. En este sentido, AppMaster es el mejor constructor de aplicaciones que ofrece amplias características para construir una aplicación móvil más personalizada. Dispone de un marketplace por si quieres añadir una nueva funcionalidad a tu app. Para añadir una función, haz clic en el botón Añadir de los componentes de la aplicación. Además, puedes editar las características de la aplicación desde el menú de componentes de la aplicación.

Paso 7: Publicar la aplicación

Una vez que hayas añadido todas las características y el contenido a tu aplicación, es el momento de publicarla. Con un constructor de aplicaciones sin código, su aplicación puede ir en vivo en la App Store de Apple y Google en un solo clic. Para la publicación instantánea de su aplicación, tendrá que crear una cuenta de desarrollador en cada plataforma de construcción de aplicaciones sin código. En este sentido, AppMaster simplifica a los usuarios la publicación de aplicaciones con un asistente fácil de usar. Es necesario seguir la política de la Google App Store para que su aplicación sea viable para sus clientes. AppMaster proporciona la documentación técnica de la aplicación que le ayudará a cumplir con la política estándar de la tienda de aplicaciones de Google.

Después del lanzamiento de la aplicación, el éxito de su aplicación móvil depende en gran medida de la cantidad de usuarios que la descargan de Google Play Store. Una vez que su aplicación está en vivo, el siguiente paso es la promoción de la aplicación. La promoción de la aplicación ayuda a aumentar el número de clientes añadiendo más valor a su negocio. Con AppMaster, puedes seguir estos siete pasos para crear una aplicación móvil por tu cuenta. Esta plataforma de construcción de aplicaciones sin código es el mejor creador de aplicaciones para construir una fuerte presencia digital para el negocio.

Coste para la construcción de aplicaciones

Diferentes opciones de desarrollo están disponibles cuando se trata de construir una aplicación móvil. Puedes contratar a un desarrollador, a un freelance o utilizar una plataforma de creación de aplicaciones sin código para construir una aplicación móvil para tus necesidades personales o profesionales. Elegir un creador de aplicaciones online puede reducir el coste de desarrollo. La razón es que un creador de aplicaciones cobra mensual o anualmente. El coste exacto de una plataforma de creación de aplicaciones depende del plan de suscripción que elija y que se ajuste a sus necesidades empresariales o personales. En este sentido, AppMaster ofrece planes de precios flexibles, y usted puede actualizar un plan de suscripción cuando sea necesario. Usted puede elegir cualquier plan de suscripción que le ayude a alcanzar sus objetivos de negocio. Por ejemplo, si necesita una solución de aplicación única para su negocio, el plan Explore se adaptará a sus necesidades. Por otro lado, si quiere características avanzadas en su aplicación móvil, puede elegir el plan de negocios o el plan de nivel empresarial.

El desarrollo de aplicaciones tradicionales requiere un equipo para la construcción de aplicaciones que incluye:

Desarrollador de iOS



Desarrollador de Android



Desarrollador web



Director del proyecto



Diseñador de la app



Agente de control de calidad



Testadores



Equipo de mantenimiento



A veces, es posible que necesites contratar a un desarrollador extra para el desarrollo de aplicaciones iOS y Android si tus desarrolladores renuncian, se enferman o se van de vacaciones. Pero si utiliza un creador de aplicaciones, no tendrá que preocuparse por esto. Además, si se ha suscrito a un creador de aplicaciones para obtener funciones avanzadas, no tendrá que pagar más por la autenticación de usuarios, las notificaciones push, las actualizaciones de la aplicación, etc. Las plataformas de creación de aplicaciones sin código pueden crear una aplicación móvil por 150 dólares al mes.

Factores que influyen en el coste de construcción de la app

Aparte del método de desarrollo, algunos otros factores influyen en el precio de una app móvil: