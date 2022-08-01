Yeni başlayan bir programcının sıklıkla düşündüğü temel sorulardan bazıları, kod öğrenmenin karmaşık olup olmadığıdır. Kodlama çok fazla beceri ve pratik gerektiriyor mu? Bir programlama uzmanı olmak için ne kadar zamana ihtiyacı var? Peki! Programlamanın herkesin işi olmadığını duymuş olabilirsiniz. Bu doğru!

Programlama dünyasına adım atmadan önce kendinize birkaç soru sorabilirsiniz. Programlama alanında kariyer yapmak isteyen her yeni başlayan kişi şu tür sorunlarla karşı karşıyadır:

Öğrenmek, başlangıçta göründüğünden daha fazla zaman ve çaba gerektirir.

Dilin soyutlama düzeyini anlamada zorluk.

Motivasyon kaybı.

Bunlar, birçok yeni başlayan programcının programlama kariyerlerinde karşılaştığı ortak sorunlardır. Bugün, yeni başlayanlara bir programcı gibi düşünmeye nasıl başlayacakları konusunda rehberlik ediyoruz. Yeni başlayan biri olarak kodlamayı öğrenmenin daha iyi bir yoluna yaklaşmanıza yardımcı olacağız.

Ayrıca programlama dünyasında yaygınlaşan no-code akımından da bahsedeceğiz. Kodsuz programlamanın, öğrenmesi zor araçlara ve karmaşık metodolojilere erişimi vardır.

Pek çok beceriye sahip olmadan kodlamayı nasıl öğrendiğinizi tartışmak için bir adım ileri gidelim!

Kodlama Nasıl Öğrenilir ve Bir Programcı Gibi Düşünülür?

Kodlamayı öğrenmeye başladığınızda birçok zorlukla karşılaşmanız gerekir. Bunun sadece bir dil öğrenmek olduğunu düşünmeyin. Karşılaştığınız ana zorluk, sorunlara çözüm bulmaktır. Yaratıcı bir şey yapmanıza yardımcı olan zor kısımdır. Birkaç kişi kodlamayı öğrenmeye çalışır ve bir programlama uzmanı gibi düşünmek ister. Ama çok zaman ve hatta yıllar alır. Yıllarca kod öğrendikten sonra insanlar aynı şeyleri tekrar tekrar uygularlar.

Ana şey, bilgisayar bilimlerinden ve eğitmenlerden öğrendiğiniz kodlama kavramlarının aynı olmasıdır. Ancak bunları aynı şekilde uygulayabileceğinizi düşünmeyin. Her geliştirici aynı kuralı izler, ancak kodları farklıdır. Bu, her geliştiricinin dilinin veya konseptinin aynı olduğu anlamına gelir. Ama bu onların aynı düşünce tarzına sahip olmadıklarını gösteriyor. Bir geliştirici muhtemelen diğerlerinden daha iyi problem çözücüdür.

Ayrıca, her programcının düşünme noktası diğerlerinden farklıdır. Bu, kod öğrenirken nasıl yapılacağını anladıkları veya sorunu kendi yollarıyla çözdüğü anlamına gelir. Alıştırma, programlamanızı geliştirmenize yardımcı olabilecek ana anahtardır. Böylece artan sorunlarla ilgili tüm işleri halletmeniz kolaylaşıyor.

Aşağıdakiler öğrenebileceğiniz programlama teknikleridir. Bunlar bir kodlama uzmanı gibi düşünmenize yardımcı olur.

Bir Programlama Zihniyeti Yapın:

Programcıları diğer uzmanlardan ayıran bir şey. Bir programcının bir soruna nasıl yaklaştığıdır. Programcılar, programlamada karşılaştıkları problemin üstesinden gelmek için düzenli olarak farklı çözümler aramak zorundadırlar. Programcılar belgeleri, kılavuzları ve forumları okumak için çok zaman harcarlar. İyi bir araştırmacı olmak işinizin bir parçasıdır.

Bir çözüm bulmak için yeterince meraklı ve ısrarcı olmalısınız. Soruyu doğru bir şekilde formüle edebilmeli ve cevabı nerede arayacağınızı bilmelisiniz. Bu nedenle, yaratıcı düşünmeyi öğrenmenize yardımcı olur. Ayrıca video oyunları aracılığıyla öğrenme fırsatınız var. Öğrenmeden programlamaya verilen aralarda yaratıcı düşünceyi geliştirmek için seçeneklerden biri gibi.

Sorunu tartışın:

Eğer çıkmazdaysanız, sorunlarınızı başka birine anlatmak iyi bir fikir olabilir. Eğitmeniniz veya sınıf arkadaşınız olabilir. Tabii ki, profesyonel toplulukların bir bilgi deposu olduğunu unutmayalım.

Mükemmel işbirliği becerileri geliştirin:

Programcıların her zaman yalnız çalıştığını varsaymayın. Ayrıca başkalarından öğrenmeyi severler. Programlamaya yeni başlayan biri, diğer programcılarla bir sorunu tartıştığında, karmaşık sorunları daha etkili bir şekilde nasıl çözeceğini öğrenmesine yardımcı olur. Öğrenme seçeneklerinden biri eşli programlamadır. İçinde, kodu inceleyen iki programcı, bir sorunu çözmek için bir bilgisayarda çalışır.

Bu, bir programcının kodu yazdığı anlamına gelir. Aynı zamanda, başka bir programlama uzmanı bu kodu inceliyor. Böylece her iki programcı da sorunun nasıl çözüleceğine karar verir.

Böylece farklı çözümlerin olanaklarını görmeye yardımcı olacaktır.

Adım adım yapın:

Programlama görevinizi farklı bölümlere ayırmanız daha iyi olacaktır. Büyük bir işi birkaç parçaya böldüğünüzde, artık o kadar da imkansız görünmüyor. Parça parça tamamlayarak yavaş yavaş çalışmaya başlayabilirsiniz. Bu yaklaşım aynı zamanda, görev çok büyük ve karmaşık olduğu için nereden başlayacağınızı bilemediğiniz durumlarda ertelemeye karşı mücadelede de yardımcı olur. Görevi parçalara ayırmak ve planlamak, odaklanmanıza ve motive olmanıza yardımcı olur.

Acemi ipucu:

Programlamaya yeni başlayanlar için iki şey çok önemlidir. Birincisi, temeller, algoritmalar ve kalıplar hakkında sağlam bir bilgidir - ikincisi, çok fazla pratik. Ne kadar çok pratik yaparsanız, o kadar çok sorunla karşılaşırsınız. Bunları çözerek programlama becerilerinizi önemli ölçüde geliştireceksiniz. Bir problemi pratikte çözerken, onu hatırlama şansınız, çözümü bir yerde okumuş olmanızdan çok daha yüksektir. Bu yüzden kodlama konusunda uzmanlaşana kadar çeşitli görevler üzerinde çalışmalısınız. Her gün daha fazla programlama işi yapmanın size daha fazla deneyim kazandıracağı doğrudur.

Yaratıcı Düşünme Kodlama Egzersizi Yapın

Farklı kodlama sorularını çevrimiçi olarak okuma seçeneğiniz vardır. Pratik seviyenizi arttırır ve sizi bir uzman yapar. Her gün pratik yaparsanız ve programları her gün daha iyi bir şekilde öğrenirseniz, beynin işlevselliğini artırabilir.

Bu, daha yaratıcı şeyler düşünebileceğiniz anlamına gelir. Asıl amacınız sorununuzu daha kısa sürede çözmek olmalıdır. Ancak bir veya iki hafta içinde uzman olabileceğinizi düşünmeyin. Pratik yaparken çok çalışmanız ve tutarlı olmanız gerekir.

Tüm beceriler arasında en iyi beceri, farklı kodlama alıştırmaları yapmaktır. Sizi diğerlerinden daha yaratıcı yapabilir. Birçok kaynaktan yararlanarak pratik yapabilirsiniz.

Kararlarınızı planlayın

Kod yazmak için planlama yapmak çok önemlidir. Ancak bu göreve bile makul bir şekilde yaklaşılmalıdır ki, iş sürekli planlamaya ve planın tartışılmasına dönüşmesin.

Programlama dünyasında bazı deneyimli programcıların işaret ettiği gibi, mükemmel bir plan yoktur ve çoğu durumda sadece iyi bir plan yeterlidir. Mükemmeliyetçiler için bir ipucu, mükemmeliyetçiliğinizi ve çabanızı planlamadan mimariye ve kodlama kalitesine, planlama yerine kod kalitesine yönlendirmek ve yönlendirmek. Kalite ihmal edilmemelidir.

Şelale yöntemiyle bir program planlamak her zaman mantıklı değildir. İş görevlerine bağlı olarak, genellikle bazı işlevleri kaldırmanız veya eklemeniz gerekir.

Kısayollar programlamada tehlikeli olabilir:

Çoğu insan sorunları kısayolları kullanarak çözebileceğini düşünür. Ama kısayolların zararlı olduğunu bilmiyorlar. Kısayolları alarak daha fazla sorunla karşılaşmanız mümkün olabilir. Bu nedenle, herhangi bir kısayol olmadan öğrenme kodu sürecine odaklanmalısınız.

Ayrıca, herhangi bir ciddi sorunla yüzleşmeniz gerektiğinde. O zaman çözüm için başkasına gitmeyin. Sorununuzu çözmek için başkalarına bağımlı olup olmadığınızı planlayarak bu sorunu kendiniz çözmeye çalışın. Bu nedenle, programlama konusuna konsantre olmalı, pratik yapmalı ve çözümünü bulmalısınız.

Yorgunsanız, yardım isteyin:

Diyelim ki sorunu çözmek için elinizden geleni yaptınız. Çeşitli açılardan birkaç yöntem kullandığınızı varsayalım. Ama yine de, soruna doğru çözümü bulamıyorsanız, o zaman bir başkasından yardım almanın zamanı gelmiştir.

Çalışmanızı gözden geçirin ve üzerinde düşünün ve ondan öğrenin:

Problem çözmede uzman bir programcı olmak istediğinizi varsayalım. O zaman çalışmanızın sonuçlarını iki kez kontrol etmelisiniz. Projenizi tamamladığınızda kodunuzu ve diğer hataları iki kez kontrol etmeniz gerekir. Bunun için kodunuzu hata ayıklayıcıya koymanız gerekir. Herhangi bir kod hatası bulursanız, tekrar okumalısınız. Bir kodun sahip olduğu sorunu bilmenize yardımcı olacaktır.

Miktarı en üstte düşünmeyin; her zaman kaliteyi düşünün. İyi bir programcı özensiz kodu taşımak zorunda değildir. Sorunları çözmeye çalışıyorsanız, kafanız karışırsa endişelenmenize gerek yok. Çözdükten sonra bu karışıklığı temizleyebilir, sorunları kontrol edebilir ve kod biçimlendirme yapabilirsiniz.

Kodu iki kez kontrol ettikten sonra, iyileştirme şansınız var. Bu, kodunuzu etkili kılmak için farklı yollar kullanabileceğiniz anlamına gelir. Ayrıca, başka şeyler öğrenme seçeneğiniz de var. Bunlar gelecekteki sorunları ele almanıza yardımcı olur. İki kez kontrol ederek hata yaptığınız noktaları da bilirsiniz.

İlk olarak, her zaman yaptığınız hataları bilirsiniz. Böylece gelecekte bu hatalardan kaçınabilirsiniz.

İkinci olarak, bu hatalar üzerinde çalışmaya başlarsınız, onları düzeltmeye çalışırsınız ve yeniden programlamaya başlarsınız.

Görevinizi tamamladıktan sonra başka bir proje aramayın. Tamamlanan projeye odaklanmak veya düşünmek anlamına gelir. Sahip olduğunuz kodu ve deneyimi gözden geçirmelisiniz. Şüphesiz, deneyiminiz öğrenmenin ana kaynağıdır. Bu nedenle, her zaman geçmiş projenizden öğrendiklerinize odaklanın.

Ve programlamaya her başladığınızda, gelecekteki görevlerinizi planlamak için bu becerileri kullanabilirsiniz. Ayrıca büyük projeleri daha küçük projelere ayırmanıza da yardımcı olur. Ayrıca görevi tamamlayabileceğiniz süreyi bilmenize yardımcı olur.

Belgeleri nasıl yorumlayacağınızı ve kodunuza nasıl uygulayacağınızı öğrenin:

Programlamaya başladığınızda, herhangi bir programlama çalışmasının dokümantasyonu mutfak tarifine benzer. Kodun işleyişini bilmenize yardımcı olur. Ayrıca programı daha iyi anlamanızı sağlar. Belgeleri okumak ve her bir yönü öğrenmek, sorunları ortadan kaldırmanıza olanak tanır.

Ayrıca sorunları çözmede uzman olmanıza yardımcı olur. Doğru kodu nasıl kullandığınızı da anlayabilirsiniz. Sorunu çözmek için çözümlere odaklanmanızı öneririz. Bu konuda kod öğrenmeye devam etmeli ve doğru yolu bulmalısınız.

Bir Programcı Gibi Düşünmeye Başlamak için Nasıl Pratik Yapılır:

Programlamaya başladığınızda, programlama dünyasına katılmadan önce uzmanların size rehberlik ettiği birçok şey vardır. Ama önemli olan pratik yapmak.

Yeni bir programlama projesi denerken, aceleyle kodlamaya başlamak için atlamayın. Önce zaman ayırmalı ve sorunu araştırmalısınız. Ardından, çözüm hedeflerinize ulaşmak için farklı yaklaşımlar düşünün. Daha sonra bu yöntemleri değerlendirin ve avantajlarını ve dezavantajlarını göz önünde bulundurun. Bundan sonra bu işlemin etkili olup olmadığı konusunda kolayca kafanızda bir çözüm bulabilirsiniz.

Lütfen kodunuzda hata ayıklamayı unutmayın. Bu, kodunuzu iyileştirmenin yanı sıra ek bir öğrenme fırsatıdır. Sorunu çözmenin alternatif yollarını fark edebilir ve bunları yeni projenizde uygulamayı deneyebilirsiniz.

Yukarıda bahsettiğimiz gibi, probleminizi alt bölümlere ayırmak harika bir fikirdir. Etkili bir problem çözme yöntemidir. Birçok popüler programlama uzmanı, işleri halletmek için bu ipucunu takip eder. Teknik, böl ve fetheder paradigması olarak bilinir. Yöntem, en yaygın programlama sorunlarını alt problemlere bölmek için kullanılır. Böylece programcı daha az çaba harcayacak ve her kodlama sorununu aşama aşama zorlaştırmadan çözecektir. Hatta program problemlerini, herhangi biriyle tartışmadan her gün pratik yaparsanız öğrenebilirsiniz.

Programlamayı öğrenirken pes etmemek ve ısrarcı olmak esastır. Bazen odaklanmak ve motive olmak zordur, ancak profesyonel bir geliştirici olma hedefinizi unutmayın. Öğrenme süreci sıkıcı olabilir, ancak ısrarcı olmalı ve devam etmelisiniz. Başarıya ancak bu şekilde ulaşabilirsiniz. Sizin için iyi haber şu ki, en zoru sadece her şeyin sizin için yeni olduğu ilk aylar ve bu kadar çok bilgiyi sıralamanız gerekiyor.

Başarılı Bir Programcı Olmak İçin Üç Profesyonel İpucu:

Öncelikle kodlamayı öğrenmelisiniz. Bir programı kodlamaya veya öğrenmeye başlamak kolay olmayabilir. Birçok web sitesi bulabilir ve internetten programlama hakkında bilgi edinebilirsiniz. Hatta her aşamada karşılaşabileceğiniz düşüncelerinizi ve sorunlarınızı paylaşmak için herhangi bir programcı topluluğuna katılabilirsiniz. Yine de, öğrenmesi zor bir beceri olabilir. Takip etmek için sürekli programlama uygulamasına ve rehberliğine ihtiyacınız olmalıdır.

Yeni başlayan biri olarak, başlangıç seviyesinden seviye atlama kodlayıcıya kadar olan kodlama yolculuğunu bilmelisiniz. Programlama hakkında öğrenme yolunuzu da seçebilirsiniz. Kod öğrenmek kişiden kişiye değişir çünkü herkesin kodlamayı öğrenmek için farklı yetenekleri vardır. Bir programlama uzmanı olarak kariyerinizi bir sonraki seviyeye taşımak için üç ipucu tartışacağız. Bu nedenle programlamaya başlamak ve bu alandaki hedeflerinize ulaşmak için ipuçlarımızı takip edin!

Sabır Yapın:

Programlama uzmanı olmanın ilk şartı sabırdır. Sabır, bir ninja gibi tekrar tekrar ayağa kalkmanızı destekleyecektir! Sabır ayrıca sizi zorluklarla ve başarısızlıklarla yüzleşmeye hazır hale getirecektir. İlk adımınızda başarısız olursanız, asla umudunuzu kaybetmeyin.

Başarınızın ilk adımıdır. Hedeflerinize ulaşmak için ne gerekiyorsa yapmalısınız ve programlama kariyerinize sorunsuz bir şekilde başlayabilirsiniz. Ne kadar çok denerseniz, bilgisayar hakkında o kadar çok şey öğrenirsiniz. Programlama konusundaki bilginiz de artacaktır.

Kod öğrenme kavramları ve birçok programlama dili karmaşıktır. Bu nedenle, çok çalışmak için istikrar ve hoşgörüye ihtiyacınız olabilir. Çoğu durumda, yeni başlayanlar, sorunu çözmek için programlama ve beklentiler hakkında doğru bilgilere sahip değildir. Çok kolay alıyorlar. Bu yüzden, öğrenme kodunun birinci seviyesindeki çoğu yeni başlayan kişi vazgeçebilir. Başka bir mesleğe geçerler. Bu yüzden programlama hedefinize odaklanmalısınız.

Daima Daha Fazla Pratik Yapın:

İlk kod satırını kendi başınıza yaptığınızda, bir programcı olarak işleri halletme duygusuna sahip olacaksınız. Bu noktada, bir programcının bir veya birden fazla programlama dilinde sürekli pratik yapması gerektiğini bilmelisiniz. Programlamaya başladığınızda, becerilerinizi geliştirmek için zaman ayırmanız gerekir. Bir dizi kod yazarlar ve herhangi bir programlama dili için iş tutkuları olan daha fazla pratik yaparlar.

Bu yüzden bir profesyonel gibi programı öğrenmek ve pratik yapmak için zaman vermelisiniz. Ayrıca, her yaygın programlama sorununun çözümleri hakkında derinlemesine düşünün. Programı ilk kez öğreniyorsanız yaratıcı düşünün. Sorunu farklı şekilde çözmeye çalışın. Fikir, gerçek hayattaki programlama projelerinizde ve profesyonel yerlerde size yardımcı olacaktır.

Öğrenmenizi Dengeleyin:

Bir yazılım geliştiricisi olarak çaresizlik hali yolculuğunuzun bir parçası olabilir. Ve bir programlama dilinde kullanılan yeni teknolojiler her gün geliştirildiği için kendinizi geliştirmek için hiçbir mazeret yok. Bu nedenle geliştiriciler yeteneklerini sürekli olarak artırmalıdır. Piyasanın modern gereksinimlerini karşılamaları için başlangıçta programı en son tekniklerle öğrenmeye hazır olmalısınız.

Kodsuz beceriler gibi bir çözüm elde etmeye yardımcı olacak birçok olasılık vardır. Hatta kodlama hakkında daha fazla beceri öğrenmek için profesyonel programcılarla bağlantı kurabilirsiniz. Hatta hızla değişen teknolojiler ve takip edilecek trendler hakkında bilgi edinebilirsiniz. Bunlar, herhangi bir kodlama problemini çözmenize yardımcı olur.

Peki sizi bir programcı gibi düşünmekten veya programlamaya başlamaktan alıkoyan nedir? Kodlama alanıyla ilgili tüm becerilere sahip değilseniz sorun değil. Bunun yerine, bunu öğrenmek için doğru yeri arayabilirsiniz. Öğrenmeyi ve pratik yapmayı bırakmazsanız kodlama hedeflerinize ulaşacaksınız!

Nihai Karar:

Öğrenme kodunun kesinlikle zorlayıcı olduğu sonucuna varıyoruz. Ancak, kodlamayı kolaylaştırmanın birden çok yolu vardır. Ayrıca kodlama işini akıllı bir programcı gibi yönetebilirsiniz. Doğru zihniyete, doğru problem çözme tekniklerine ve kodlama modellerine sahip olmak kod öğrenmeyi kolaylaştırabilir. Birkaç kodlama becerisi ile kolayca programlamaya başlayabilirsiniz.

Günümüzde çoğu insan iş kariyerlerine serbest programcı olarak başlıyor. Bir program öğrenirken yeni başlayanlar olarak çeşitli zorluklarla karşılaşabilirler. Böylece yeni tekniklere ve kodlama taktiklerine yaklaşım. İşte her acemi serbest çalışan programcı için kodsuz teknik geliyor!

Öğrenme programı alanına yeni başlayanların çoğu, kodlamaya başlamanın ve web ve mobil uygulamalarını daha az kodlama becerisiyle oluşturmaya başlamanın en basit yolunu bilmek ister. Bu nedenle, kariyerinize kodsuz bir teknikle programcı olarak başlamanızı öneririz. No-code artık sadece yeni kodlama dilleri öğrenirken zaman kazanmanıza izin verecek.

Artık yeni başlayan biri olarak çok fazla kodlama becerisine sahip olmadan olağanüstü bir şey oluşturabilirsiniz. Bunun yanı sıra, kodsuz çözümlerin yükselişi, kodlama gerektirmeyen uzmanları işe alarak işi kolaylaştırdı. Sadece MVP uygulamaları oluşturamazsınız, aynı zamanda bir öğrenme programı olmadan büyük iş uygulamaları geliştirebilirsiniz.

Ancak uygulamalarınızı kodsuz oluşturmaya başlamak için mümkün olan en iyi yaklaşım nedir? İşte AppMaster geliyor - Platform, kodlama becerileri olmayan programları öğrenmenin en kolay yollarını yönlendiriyor. Sıfır kodlama becerisiyle mobil ve web uygulamaları oluşturabilir ve arka uç kodlaması gerçekleştirebilirsiniz. O halde, kod kullanmadan herhangi bir programlama dilinde yeteneğinizi geliştirmek en iyisi değil mi?

SSS:

Bir programcı gibi düşünme alıştırmasını nasıl yapabilirim?

Kodu öğrenmek, sürekli pratik yapmayı gerektirir. Dolayısıyla, yeni başlayan biriyseniz ve bir programcı gibi düşünmek için programlama dili pratiği yapmak istiyorsanız, rutin yaşamınızda pratik yapmaya başlayın. Rutin yaşamınızda çeşitli sorunlarla karşılaşabilirsiniz. Profesyonelce çözmenin doğru yolunu aramaya başlayın.

Kendine kodlamayı öğretebilir misin?

İyi bir öğrenci olabilir veya programı kendi başınıza öğrenebilirsiniz. Ancak, ünlü bir programcı olan Josh Teng, önyargılı bir insan olarak, kodlamayı kendine öğretmek için yıldan fazla zaman harcadı. Ancak uzman rehberliğine ihtiyacınız varsa, kodu nasıl öğreneceğiniz veya kodu daha iyi bir şekilde öğrenmeye nasıl başlayacağınız konusunda size yardımcı olabilecek birçok programcı vardır.

35 programlamayı öğrenmek için çok mu yaşlı?

Kodlama öğrenmek için asla geç değildir. İnsanlar 50'li yaşlarında ve 60'ın üzerinde birçok kodlama becerisini öğrendiler. Ayrıca, bu alanda kariyer değiştiren birçok kişi yazılım geliştirici olarak yeni roller buldu.

Nasıl bir python programcısı gibi düşünürüm?

Aşağıdaki dört adımı izleyerek programlamaya başlayabilir ve bir programcı gibi düşünebilirsiniz:

Python programlama dilinde gerçek dünyadaki sorunları analiz edin, tasarlayın ve çözün.

Programlama sorunlarını daha az çabayla çözmenize olanak tanıyan problem çözme ve kod öğrenme becerileri geliştirin.

Temel kodlama becerilerini anlayın.

Temel programlama dillerini ve nesne yönelim becerilerini anlayın.

İş bulmak için kaç saat kodlamaya ihtiyacınız var?

Kod öğrenmenin baş harflerinden günde 3-4 saat ayırırsanız, giriş seviyesi bir programlama işi alabilirsiniz. İlk olarak, tam bir özveri ile programlamaya başlamalı ve seviye atlamak için günlük olarak uygulamalısınız.

Kodlamak için hangi becerilere ihtiyacınız var?

Aşağıdakiler dahil bir kod gerçekleştirmek istiyorsanız üç beceriye sahip olmanız gerekir: